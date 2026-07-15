25 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Прогулка по Екатеринбургу за 3 часа: Исторический сквер, Вознесенская горка, Храм-на-Крови и литературный квартал. Узнайте о развитии города и его легендах
Эта экскурсия познакомит вас с крупнейшим городом на Урале. Прогулка начнется у плотины на реке Исеть, известной как Плотинка. Вы увидите дом Севастьянова, символы гербов города и узнаете о планах читать дальшеуменьшить
Татищева по созданию заводов. Прогулка по улице Пушкина откроет вам здания разных эпох и стилей. На Вознесенской горке вы посетите усадьбу Харитоновых и церковь старообрядцев.
Храм-на-Крови, возведенный на месте убиения царской семьи, и фотографии дома Ипатьевых завершат экскурсию. Заключительный пункт - городок чекистов с уникальной архитектурой
Лучшее время для экскурсии по Екатеринбургу - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а город оживает в зелени парков и садов. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться экскурсиями, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой, с ноября по март, прогулки по городу возможны, но холод и снег могут стать препятствием для длительных экскурсий. Однако в это время года можно ощутить особую атмосферу зимнего Екатеринбурга.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Исторический сквер
Храм-на-Крови
Вознесенская горка
Дом Севастьянова
Улица Пушкина
Усадьба Харитоновых
Городок чекистов
Описание экскурсии
Всем заводам завод
Экскурсия начнется в месте зарождения города-завода — у плотины, перекрывшей реку Исеть. Горожане ласково зовут её Плотинкой. Вы узнаете, как выглядела первая карта города, и рассмотрите символы его гербов. Рядом находится визитная карточка Екатеринбурга, дом Севастьянова — здание, вместившее в себя почти все архитектурные стили. В саду камней и минералов я расскажу об уральской гранильной фабрике, о творениях наших мастеров и, конечно, о Даниле, герое сказов Бажова. Вы осмотрите механизмы, стоявшие на уральских заводах, и услышите о замыслах Татищева по созданию целой цепи таких предприятий.
Смешение эпох и стилей
Мы прогуляемся по улице Пушкина, где можно увидеть и классицистические здания, и постройки эпохи модерна, и строения в стиле конструктивизма. На Вознесенской горке перед вами предстанет местный Парфенон — усадьба Харитоновых. Вы откроете её таинственные легенды, прогуляетесь по первому общественному саду и посетите церковь, сохранившую традиции старообрядчества. Еще одна точка нашего маршрута — Храм-на-Крови, возведенный на месте убиения царской семьи. Я покажу фотографии дома Ипатьевых, где Романовы провели последние дни жизни. А завершится прогулка в городке чекистов — квартале, построенном для высших чинов НКВД. Его уникальная архитектура обусловлена философией того времени — какой, узнаете на экскурсии.
ежедневно в 10:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро пл. 1905 года
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анатолий — ваш гид в Екатеринбурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 4 часа 50 минут
Провёл экскурсии для 9340 туристов
С рождения живу в Екатеринбурге. С детства интересуюсь природой Урала и его историей. Первую экскурсию провёл в 2007 году, тогда же разработал свою первую авторскую программу.
Сейчас провожу экскурсии по Екатеринбургу и по всему Уралу, а количество авторских маршрутов приближается к 10. Покажу и расскажу о нашем замечательном крае: его становлении, первых заводах, золотой лихорадке и тайнах.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 445 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Инна
Дата посещения: 15 июл 2026
Хотим поблагодарить Анатолия за интересную и познавательную экскурсию по Екатеринбургу! Рекомендуем для первого знакомства с городом.
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Е
Елена
Дата посещения: 10 авг 2026
Интересная экскурсия. Прошли по самым значимым местам города. Узнали много интересного из истории образования Екатеринбурга. Окунулись в атмосферу прошлых лет. Рассказ был интересный.
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Т
Татьяна
Анатолий провёл для нас интересную экскурсию по важным для истории в жизни города местам. Рассказ его был увлекательным. На наши вопросы охотно отвечал. А в завершении экскурсии ещё и устроил мастер-класс по определению местных минералов. А как искренне по-детски мы обрадовались, узнав, что эти минералы нам ещё и в дар достаются ☺️ Экскурсию с Анатолием от души рекомендую!
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K
Katerina
Экскурсия «Узнать Екатеринбург за 3 часа» оставила очень приятные впечатления. Это интересное и насыщенное путешествие по истории города, которое позволяет проследить его путь от основания до наших дней. Маршрут продуман читать дальшеуменьшить
таким образом, что за сравнительно короткое время удаётся познакомиться с ключевыми достопримечательностями, узнать важные исторические факты и лучше понять характер Екатеринбурга. Отдельно хочется отметить работу гида Анатолия. Он не только прекрасно владеет материалом, но и умеет подать его живо, увлекательно и доступно. Рассказ сопровождался интересными деталями и малоизвестными фактами, благодаря чему история города воспринималась особенно ярко. Анатолий был внимателен к участникам экскурсии, охотно отвечал на вопросы и создавал дружелюбную атмосферу. Экскурсия оказалась одновременно познавательной и лёгкой для восприятия. Она будет интересна как тем, кто впервые знакомится с Екатеринбургом, так и тем, кто хочет глубже узнать его историю и культуру. Рекомендую всем, кто хочет за несколько часов получить целостное представление о городе и его богатом прошлом.
+1
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Анастасия
Купила экскурсию для подруги, которая прилетела из Питера в гости. Я понимала, что так интересно и подробно не смогу рассказать самостоятельно. Экскурсовод Анатолий просто супер!!! Рассказывал очень интересно, при этом читать дальшеуменьшить
в ходе экскурсии параллельно отвечал на интересующие и уточняющие вопросы со стороны путешествующих и нас в том числе. Я далека от истории, но даже мне стали интересны и какие-то факты из истории сама переспрашивала. Анатолия я однозначно рекомендую как специалиста, знающего своё дело!!!
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Лариса
Обзорная экскурсия на 10 из 10. Четко, понятно, доступно, интересно! Рекомендую!
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