25 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Эта экскурсия познакомит вас с крупнейшим городом на Урале. Прогулка начнется у плотины на реке Исеть, известной как Плотинка. Вы увидите дом Севастьянова, символы гербов города и узнаете о планах

Татищева по созданию заводов. Прогулка по улице Пушкина откроет вам здания разных эпох и стилей. На Вознесенской горке вы посетите усадьбу Харитоновых и церковь старообрядцев. Храм-на-Крови, возведенный на месте убиения царской семьи, и фотографии дома Ипатьевых завершат экскурсию. Заключительный пункт - городок чекистов с уникальной архитектурой

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии по Екатеринбургу - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а город оживает в зелени парков и садов. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться экскурсиями, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой, с ноября по март, прогулки по городу возможны, но холод и снег могут стать препятствием для длительных экскурсий. Однако в это время года можно ощутить особую атмосферу зимнего Екатеринбурга.

Сейчас август — это идеальное время.