25 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Узнать Екатеринбург за 3 часа

Прогулка по Екатеринбургу за 3 часа: Исторический сквер, Вознесенская горка, Храм-на-Крови и литературный квартал. Узнайте о развитии города и его легендах
Эта экскурсия познакомит вас с крупнейшим городом на Урале. Прогулка начнется у плотины на реке Исеть, известной как Плотинка. Вы увидите дом Севастьянова, символы гербов города и узнаете о планах
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Татищева по созданию заводов. Прогулка по улице Пушкина откроет вам здания разных эпох и стилей. На Вознесенской горке вы посетите усадьбу Харитоновых и церковь старообрядцев.

Храм-на-Крови, возведенный на месте убиения царской семьи, и фотографии дома Ипатьевых завершат экскурсию. Заключительный пункт - городок чекистов с уникальной архитектурой

4.9
445 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Узнать историю Екатеринбурга
  • 🏛️ Посетить знаковые места города
  • 📸 Сделать уникальные фотографии
  • 🕵️‍♂️ Открыть тайны и легенды
  • 🏞️ Прогуляться по красивым местам

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для экскурсии по Екатеринбургу - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а город оживает в зелени парков и садов. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться экскурсиями, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой, с ноября по март, прогулки по городу возможны, но холод и снег могут стать препятствием для длительных экскурсий. Однако в это время года можно ощутить особую атмосферу зимнего Екатеринбурга.
Сейчас август — это идеальное время.
Узнать Екатеринбург за 3 часа
Узнать Екатеринбург за 3 часа
Узнать Екатеринбург за 3 часа

Что можно увидеть

  • Исторический сквер
  • Храм-на-Крови
  • Вознесенская горка
  • Дом Севастьянова
  • Улица Пушкина
  • Усадьба Харитоновых
  • Городок чекистов

Описание экскурсии

Всем заводам завод

Экскурсия начнется в месте зарождения города-завода — у плотины, перекрывшей реку Исеть. Горожане ласково зовут её Плотинкой. Вы узнаете, как выглядела первая карта города, и рассмотрите символы его гербов. Рядом находится визитная карточка Екатеринбурга, дом Севастьянова — здание, вместившее в себя почти все архитектурные стили. В саду камней и минералов я расскажу об уральской гранильной фабрике, о творениях наших мастеров и, конечно, о Даниле, герое сказов Бажова. Вы осмотрите механизмы, стоявшие на уральских заводах, и услышите о замыслах Татищева по созданию целой цепи таких предприятий.

Смешение эпох и стилей

Мы прогуляемся по улице Пушкина, где можно увидеть и классицистические здания, и постройки эпохи модерна, и строения в стиле конструктивизма. На Вознесенской горке перед вами предстанет местный Парфенон — усадьба Харитоновых. Вы откроете её таинственные легенды, прогуляетесь по первому общественному саду и посетите церковь, сохранившую традиции старообрядчества. Еще одна точка нашего маршрута — Храм-на-Крови, возведенный на месте убиения царской семьи. Я покажу фотографии дома Ипатьевых, где Романовы провели последние дни жизни. А завершится прогулка в городке чекистов — квартале, построенном для высших чинов НКВД. Его уникальная архитектура обусловлена философией того времени — какой, узнаете на экскурсии.

ежедневно в 10:00

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
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Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет750 ₽
Дети до 12 лет670 ₽
Пенсионеры670 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе метро пл. 1905 года
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анатолий
Анатолий — ваш гид в Екатеринбурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 4 часа 50 минут
Провёл экскурсии для 9340 туристов
С рождения живу в Екатеринбурге. С детства интересуюсь природой Урала и его историей. Первую экскурсию провёл в 2007 году, тогда же разработал свою первую авторскую программу. Сейчас провожу экскурсии по Екатеринбургу и по всему Уралу, а количество авторских маршрутов приближается к 10. Покажу и расскажу о нашем замечательном крае: его становлении, первых заводах, золотой лихорадке и тайнах.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 445 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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9
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4
И
Дата посещения: 15 июл 2026
Хотим поблагодарить Анатолия за интересную и познавательную экскурсию по Екатеринбургу! Рекомендуем для первого знакомства с городом.
Хотим поблагодарить Анатолия за интересную и познавательную экскурсию по Екатеринбургу! Рекомендуем для первого знакомства с городом.
Хотим поблагодарить Анатолия за интересную и познавательную экскурсию по Екатеринбургу! Рекомендуем для первого знакомства с городом.
Хотим поблагодарить Анатолия за интересную и познавательную экскурсию по Екатеринбургу! Рекомендуем для первого знакомства с городом.
Хотим поблагодарить Анатолия за интересную и познавательную экскурсию по Екатеринбургу! Рекомендуем для первого знакомства с городом.
Хотим поблагодарить Анатолия за интересную и познавательную экскурсию по Екатеринбургу! Рекомендуем для первого знакомства с городом.
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Дата посещения: 10 авг 2026
Интересная экскурсия. Прошли по самым значимым местам города. Узнали много интересного из истории образования Екатеринбурга. Окунулись в атмосферу прошлых лет. Рассказ был интересный.
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Т
Анатолий провёл для нас интересную экскурсию по важным для истории в жизни города местам. Рассказ его был увлекательным. На наши вопросы охотно отвечал. А в завершении экскурсии ещё и устроил мастер-класс по определению местных минералов. А как искренне по-детски мы обрадовались, узнав, что эти минералы нам ещё и в дар достаются ☺️ Экскурсию с Анатолием от души рекомендую!
Анатолий провёл для нас интересную экскурсию по важным для истории в жизни города местам. Рассказ его
Анатолий провёл для нас интересную экскурсию по важным для истории в жизни города местам. Рассказ его
Анатолий провёл для нас интересную экскурсию по важным для истории в жизни города местам. Рассказ его
Анатолий провёл для нас интересную экскурсию по важным для истории в жизни города местам. Рассказ его
Анатолий провёл для нас интересную экскурсию по важным для истории в жизни города местам. Рассказ его
Анатолий провёл для нас интересную экскурсию по важным для истории в жизни города местам. Рассказ его
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K
Экскурсия «Узнать Екатеринбург за 3 часа» оставила очень приятные впечатления. Это интересное и насыщенное путешествие по истории города, которое позволяет проследить его путь от основания до наших дней. Маршрут продуман
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таким образом, что за сравнительно короткое время удаётся познакомиться с ключевыми достопримечательностями, узнать важные исторические факты и лучше понять характер Екатеринбурга.
Отдельно хочется отметить работу гида Анатолия. Он не только прекрасно владеет материалом, но и умеет подать его живо, увлекательно и доступно. Рассказ сопровождался интересными деталями и малоизвестными фактами, благодаря чему история города воспринималась особенно ярко. Анатолий был внимателен к участникам экскурсии, охотно отвечал на вопросы и создавал дружелюбную атмосферу.
Экскурсия оказалась одновременно познавательной и лёгкой для восприятия. Она будет интересна как тем, кто впервые знакомится с Екатеринбургом, так и тем, кто хочет глубже узнать его историю и культуру. Рекомендую всем, кто хочет за несколько часов получить целостное представление о городе и его богатом прошлом.

Экскурсия «Узнать Екатеринбург за 3 часа» оставила очень приятные впечатления. Это интересное и насыщенное путешествие по
Экскурсия «Узнать Екатеринбург за 3 часа» оставила очень приятные впечатления. Это интересное и насыщенное путешествие по
Экскурсия «Узнать Екатеринбург за 3 часа» оставила очень приятные впечатления. Это интересное и насыщенное путешествие по
Экскурсия «Узнать Екатеринбург за 3 часа» оставила очень приятные впечатления. Это интересное и насыщенное путешествие по
Экскурсия «Узнать Екатеринбург за 3 часа» оставила очень приятные впечатления. Это интересное и насыщенное путешествие по
Экскурсия «Узнать Екатеринбург за 3 часа» оставила очень приятные впечатления. Это интересное и насыщенное путешествие по
Экскурсия «Узнать Екатеринбург за 3 часа» оставила очень приятные впечатления. Это интересное и насыщенное путешествие по
Экскурсия «Узнать Екатеринбург за 3 часа» оставила очень приятные впечатления. Это интересное и насыщенное путешествие по+1
Экскурсия «Узнать Екатеринбург за 3 часа» оставила очень приятные впечатления. Это интересное и насыщенное путешествие по
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Анастасия
Купила экскурсию для подруги, которая прилетела из Питера в гости. Я понимала, что так интересно и подробно не смогу рассказать самостоятельно. Экскурсовод Анатолий просто супер!!! Рассказывал очень интересно, при этом
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в ходе экскурсии параллельно отвечал на интересующие и уточняющие вопросы со стороны путешествующих и нас в том числе. Я далека от истории, но даже мне стали интересны и какие-то факты из истории сама переспрашивала. Анатолия я однозначно рекомендую как специалиста, знающего своё дело!!!

Купила экскурсию для подруги, которая прилетела из Питера в гости. Я понимала, что так интересно и
Купила экскурсию для подруги, которая прилетела из Питера в гости. Я понимала, что так интересно и
Купила экскурсию для подруги, которая прилетела из Питера в гости. Я понимала, что так интересно и
Купила экскурсию для подруги, которая прилетела из Питера в гости. Я понимала, что так интересно и
Купила экскурсию для подруги, которая прилетела из Питера в гости. Я понимала, что так интересно и
Купила экскурсию для подруги, которая прилетела из Питера в гости. Я понимала, что так интересно и
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Лариса
Обзорная экскурсия на 10 из 10. Четко, понятно, доступно, интересно! Рекомендую!
Обзорная экскурсия на 10 из 10. Четко, понятно, доступно, интересно! Рекомендую!
Обзорная экскурсия на 10 из 10. Четко, понятно, доступно, интересно! Рекомендую!
Обзорная экскурсия на 10 из 10. Четко, понятно, доступно, интересно! Рекомендую!
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