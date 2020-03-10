25 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Заводы, зеленые скверы, усадьбы, церкви и район чекистов — калейдоскоп истории в одной прогулке

Анатолий
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Анатолий – ваш гид
Эта экскурсия познакомит вас с крупнейшим городом на Урале.

Вы прогуляетесь по Историческому скверу и подниметесь на Вознесенскую горку, посетите Храм-на-Крови и литературный квартал.

Узнаете о возникновении и развитии города, откроете легенды и тайны «золотого века» Екатеринбурга.
520 за человека
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Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 15 человек
Можно с детьми
Встреча в районе метро пл. 1905 года
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У этой экскурсии25 отзывов
4.96
Узнать Екатеринбург за 3 часа
Узнать Екатеринбург за 3 часа

Что вас ожидает

Всем заводам завод
Экскурсия начнется в месте зарождения города-завода — у плотины, перекрывшей реку Исеть. Горожане ласково зовут её Плотинкой. Вы узнаете, как выглядела первая карта города, и рассмотрите символы его гербов. Рядом находится визитная карточка Екатеринбурга, дом Севастьянова — здание, вместившее в себя почти все архитектурные стили. В саду камней и минералов я расскажу об уральской гранильной фабрике, о творениях наших мастеров и, конечно, о Даниле, герое сказов Бажова. Вы осмотрите механизмы, стоявшие на уральских заводах, и услышите о замыслах Татищева по созданию целой цепи таких предприятий.

Смешение эпох и стилей
Мы прогуляемся по улице Пушкина, где можно увидеть и классицистические здания, и постройки эпохи модерна, и строения в стиле конструктивизма. На Вознесенской горке перед вами предстанет местный Парфенон — усадьба Харитоновых. Вы откроете её таинственные легенды, прогуляетесь по первому общественному саду и посетите церковь, сохранившую традиции старообрядчества. Еще одна точка нашего маршрута — Храм-на-Крови, возведенный на месте убиения царской семьи. Я покажу фотографии дома Ипатьевых, где Романовы провели последние дни жизни. А завершится прогулка в городке чекистов — квартале, построенном для высших чинов НКВД. Его уникальная архитектура обусловлена философией того времени — какой, узнаете на экскурсии.

Узнать Екатеринбург за 3 часа
Узнать Екатеринбург за 3 часа
Узнать Екатеринбург за 3 часа
Узнать Екатеринбург за 3 часа
Узнать Екатеринбург за 3 часа
Узнать Екатеринбург за 3 часа
Узнать Екатеринбург за 3 часа
Узнать Екатеринбург за 3 часа

Экскурсия проводится ежедневно в 10:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Местов встречи для начала тура в районе метро пл. 1905 года.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Анатолий
Анатолий
С рождения живу в Екатеринбурге. С детства интересуюсь природой Урала и его историей. Первую экскурсию провёл в 2007 году, тогда же разработал свою первую авторскую экскурсию. Сейчас провожу экскурсии как по Екатеринбургу, так и по всему Уралу, а количество авторских маршрутов приближается к 10. Покажу и расскажу о нашем замечательном крае: его становлении, первых заводах, золотой лихорадке и ещё неизвестных тайнах.
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25 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

10 марта 2020
Спасибо за утреннюю прогулку: было очень интересно и душевно! Захотелось еще приехать в Екатеринбург и сходить на другие прогулки. Анатолий человек известный в Екатеринбурге, рассказывая потом с кем ходили по городу, все нам советовали именно его в качестве гида!
4 февраля 2020
Спасибо Анатолию за интересную и познавательную экскурсию!
26 января 2020
Очень познавательная и объёмная по информации экскурсия! Нам, как впервые приехавшим в Екатеринбург, очень понравилась, несмотря на то , что 3 часа пешеходной прогулки зимой - это немало! Повезло с погодой, было не очень холодно, но мы забегали в тёплые места, чтобы согреться и выпить кофе. Спасибо, Анатолий!
15 января 2020
Нам очень понравилось, мы приехали из Нижнего Новгорода. И, несмотря на то, что мой муж и сын не особо любят гулять и пешая прогулка была для них сюрпризом ( они даже хотели сразу развернуться домой), гид нас очень заинтересовал и вовремя заводил в кофейню и сувенирный магазин, что бы мы отогрелись. А ещё нам очень понравились камешки, которые Анатолий нам подарил! Сын, да и мы с мужем, были просто в восторге! Гид отвечал на все вопросы, которые у нас были, темп прогулки был комфортным.
9 января 2020
Экскурсия прошла увлекательно, жаль было очень мало времени.
9 января 2020
Спасибо Анатолию за интересную экскурсию!
6 января 2020
Очень все понравилось, интересен составлен весь материал. Единственный минус, холодный ветер, замёрзла во время экскурсии. Не была осведомлена, что вся экскурсия будет пешком. .
6 января 2020
Экскурсия понравилась, материал был подан в доступной форме, очень интересно. Экскурсия оправдала ожидания. Хотелось бы, чтобы она была частично пешеходная. Немного подмерзли на улице, хотя и заходили 2 раза погреться в тёплые помещения. Не хватило автобуса.
15 декабря 2019
Спасибо гиду Анатолию
10 декабря 2019
Очень интересная и познавательная экскурсия. Гид Анатолий очень доступно рассказал о всех интересных исторических событиях города. Рекомендую всем, одевайтесь по погоде, оденьте удобную для прогулок обувь и вперед.
Ещё 15 отзывов

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