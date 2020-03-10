25 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Всем заводам завод

Экскурсия начнется в месте зарождения города-завода — у плотины, перекрывшей реку Исеть. Горожане ласково зовут её Плотинкой. Вы узнаете, как выглядела первая карта города, и рассмотрите символы его гербов. Рядом находится визитная карточка Екатеринбурга, дом Севастьянова — здание, вместившее в себя почти все архитектурные стили. В саду камней и минералов я расскажу об уральской гранильной фабрике, о творениях наших мастеров и, конечно, о Даниле, герое сказов Бажова. Вы осмотрите механизмы, стоявшие на уральских заводах, и услышите о замыслах Татищева по созданию целой цепи таких предприятий.

Смешение эпох и стилей

Мы прогуляемся по улице Пушкина, где можно увидеть и классицистические здания, и постройки эпохи модерна, и строения в стиле конструктивизма. На Вознесенской горке перед вами предстанет местный Парфенон — усадьба Харитоновых. Вы откроете её таинственные легенды, прогуляетесь по первому общественному саду и посетите церковь, сохранившую традиции старообрядчества. Еще одна точка нашего маршрута — Храм-на-Крови, возведенный на месте убиения царской семьи. Я покажу фотографии дома Ипатьевых, где Романовы провели последние дни жизни. А завершится прогулка в городке чекистов — квартале, построенном для высших чинов НКВД. Его уникальная архитектура обусловлена философией того времени — какой, узнаете на экскурсии.