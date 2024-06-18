За один день вы совместите главные темы уральской истории — основание железного края и тайну убийства царской семьи. Вы узнаете, как в России появился железоделательный завод и почему на место, куда привезли тела Романовых после расстрела, съезжаются паломники. А ещё — побываете на границе между Азией и Европой.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

за 1-3 человека или 4500 руб. за человека, если вас больше

от 15 000 ₽ за 1-3 человека или 4500 руб. за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Граница между Европой и Азией. Вы рассмотрите стеллу, устремлённую ввысь, и постоите на условной границе между двумя частями света. Здесь можно сделать необычные фотографии.

Наклонная Невьянская башня и Спасо-Преображенский собор. Вы услышите легенды железного города и узнаете, кто такие Демидовы, зачем в России построили железоделательный завод и почему башня наклонная. По желанию посетите местный музей.

Мужской монастырь Святых Страстотерпцев — Ганина Яма. Это место, куда в ночь кровавой трагедии в Екатеринбурге привезли тела членов царской семьи и сброшены в одну из шахт. Сейчас сюда съезжаются тысячи паломников и любителей истории.

Организационные детали