За один день вы совместите главные темы уральской истории — основание железного края и тайну убийства царской семьи.
Вы узнаете, как в России появился железоделательный завод и почему на место, куда привезли тела Романовых после расстрела, съезжаются паломники. А ещё — побываете на границе между Азией и Европой.
Вы узнаете, как в России появился железоделательный завод и почему на место, куда привезли тела Романовых после расстрела, съезжаются паломники. А ещё — побываете на границе между Азией и Европой.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Граница между Европой и Азией. Вы рассмотрите стеллу, устремлённую ввысь, и постоите на условной границе между двумя частями света. Здесь можно сделать необычные фотографии.
Наклонная Невьянская башня и Спасо-Преображенский собор. Вы услышите легенды железного города и узнаете, кто такие Демидовы, зачем в России построили железоделательный завод и почему башня наклонная. По желанию посетите местный музей.
Мужской монастырь Святых Страстотерпцев — Ганина Яма. Это место, куда в ночь кровавой трагедии в Екатеринбурге привезли тела членов царской семьи и сброшены в одну из шахт. Сейчас сюда съезжаются тысячи паломников и любителей истории.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: посещение Невьянской башни с экскурсией с музейный сотрудником — 400 руб. /взрослый, 250 руб. /школьник и пенсионер, дети дошкольного возраста проходят бесплатно; обед — по желанию
- Экскурсия заканчивается у Храма-на-Крови в Екатеринбурге или другом месте в центре города на ваш выбор
- Поездка проходит на автомобиле «Москвич», Hyundai Creta или аналогичном по комфортабельности
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваша команда гидов в Екатеринбурге
Провели экскурсии для 1583 туристов
Меня зовут Катя, я родилась и выросла в Екатеринбурге. Очень люблю путешествовать, объехала более 30 стран. В туризме работаю с 2010 года. С радостью покажу вам родной город и сделаюЗадать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Екатеринбурга
Похожие экскурсии из Екатеринбурга
Групповая
3 часа
Узнать Екатеринбург за 3 часа: Исторический сквер, Храм-на-Крови, Вознесенская горка
Прогулка по Екатеринбургу за 3 часа: Исторический сквер, Вознесенская горка, Храм-на-Крови и литературный квартал. Узнайте о развитии города и его легендах
Начало: В районе метро пл. 1905 года
Расписание: ежедневно в 10:00
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
670₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальная экскурсия «Из Екатеринбурга - в Невьянск»
Погрузитесь в историю горного царства, узнайте секреты Невьянской башни и величие храма Николая Чудотворца
18 июня в 08:00
20 июня в 08:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Познавательная прогулка по Екатеринбургу: от Плотинки до уральского Арбата
Приглашаем на увлекательное путешествие по Екатеринбургу. Откройте для себя историю и культуру города в непринужденной обстановке
Начало: У торгового центра Пассаж
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
3 340₽ за всё до 5 чел.