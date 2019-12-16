5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Пройти по любимому маршруту местных жителей и услышать самые любопытные факты о столице Урала

Людмила
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Людмила – ваш гид
Вы погуляете по чудесному «зеленому поясу» из набережных, парков и скверов, протянувшемуся по самому центру Екатеринбурга.

Он охватывает реку Исеть, пруд и старинную плотину.

Я раскрою историю всех интересных мест, которые встретятся нам на пути, и помогу раскрыть душу современного города.
От 3200 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 15 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 16 человек
Можно с детьми
Встреча в Ельцин-центре
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У этой экскурсии5 отзывов
4.8
Неизведанный Екатеринбург
Неизведанный Екатеринбург

Что вас ожидает

Актуальная история «Плотинки» и сквера у Драмы
Вы увидите сквер у театра Драмы и услышите о недавней битве за него. Я расскажу, почему она произошла, кто такие медные короли и сколько храмов расположено вокруг этого места. Кроме того, вы побываете на «Плотинке» и узнаете, почему ее ни разу не ремонтировали, когда под ней появился тайный проход и что сейчас находится в первых исторических зданиях Екатеринбурга.

Местные секреты
Вы исследуете локальный «Central Park» — чудесный зелёный остров в самом сердце города. Узнаете, где горожане совершают утренние пробежки, танцуют сальсу, встречают рассвет и поют арии с балкона. А еще я раскрою, в каких фильмах запечатлен Екатеринбург, где добывали золото и совершали тайные молитвы преследуемые властями старообрядцы, кто запустил легенду про скелеты в подземных ходах и как найти купеческие особняки из книг Мамина-Сибиряка.

Классические и современные достопримечательности
Я не только поделюсь тайнами местной жизни, но и покажу знаковые места города: Дом печати, площади Парижской коммуны, Труда и 1905 года, Литературный квартал и парк Храма-на-Крови, конструктивистский комплекс и стадион Динамо, Царский мост и Косой дом, комплекс Вознесенской горки, Харитоновской усадьбы и Театра юного зрителя. Расскажу, почему Екатеринбург называют столицей стрит-арта и помогу найти памятник клавиатуре и другие важные объекты уличного искусства.

Ресторанные лайфхаки местного жителя
Екатеринбург — большой интересный город с бурлящей жизнью. Здесь любят встречаться, гулять и, конечно, посещать любимые заведения. Я сориентирую, как отыскать места с лучшей кухней, ценами и интерьерами. Подскажу, где находятся екатеринбургские «Патрики», ресторанная улица, азиатский кластер и культовый винный бар.

Организационные детали

  • По пути, по желанию, можно отдохнуть и немного перекусить в одном из заведений.
  • Еда и напитки не включены в стоимость экскурсии.
Неизведанный Екатеринбург
Неизведанный Екатеринбург
Неизведанный Екатеринбург
Неизведанный Екатеринбург
Неизведанный Екатеринбург

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в Ельцин-центре.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Людмила
Людмила
Я родилась и выросла в Екатеринбурге. Маленькой девочкой застала закладку капсулы времени в Историческом сквере, студенткой — расцвет свердловского рок-клуба. Как художник занимаюсь бетон-артом, а еще пишу статьи и книги, преподаю, веду мастер-классы и имею широкий круг интересов. Экскурсии провожу с начала 2000-х, когда город стал превращаться из закрытого, не очень приветливого, знаменитого военной промышленностью Свердловска в красивый, ухоженный, открытый и космополитичный Екатеринбург. Город меняется очень быстро и все время к лучшему, и вместе с ним меняется и растет мой маршрут. Я постоянно заново исследую эти места и влюбляюсь в них еще больше. Готова провести вас по ним так, как ходят местные. До встречи!
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5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

16 декабря 2019
Экскурсия понравилась, были учтены все наши пожелания. Спасибо Людмиле.
20 августа 2019
Экскурсия очень понравилась всем участникам группы, прошла "на одном дыхании"! Очень интересный подбор информации и способ ее подачи, не стандартный подход к формату экскурсии. Благодаря чудесному гиду любовь к Екатеринбургу навсегда поселится в вашем сердце!
6 августа 2019
Хотелось поблагодарить Людмилу за проведенную экскурсию. Она не только показала знаковые места и достопримечательноси города Екатеринбург, но и передала дух города, показав более укромные и не всегда посещаемые туристами места. Не смогли не оценить подход к работе Людмилы: индивидуальный подход к каждому участнику экскурсии, коммуникативность, показ всей программы несмотря на выход за рамки времени. Все были заинтересованны, и сын, и дочь задавали вопросы, вели диалог с экскурсоводом. Еще раз огромное спасибо!)
3 августа 2019
Считаю, что нам повезло, что встретились с гидом Людмилой, очень знающий, разносторонне образованный, большой знаток истории и современности своего края !
11 июля 2019
Людмила, спасибо за экскурсию! Наша возрастная группа 😂😂 с интересом и удовольствием прогулялась по центру города, насладившись видами, впитав историю столицы Урала!

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