5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Актуальная история «Плотинки» и сквера у Драмы

Вы увидите сквер у театра Драмы и услышите о недавней битве за него. Я расскажу, почему она произошла, кто такие медные короли и сколько храмов расположено вокруг этого места. Кроме того, вы побываете на «Плотинке» и узнаете, почему ее ни разу не ремонтировали, когда под ней появился тайный проход и что сейчас находится в первых исторических зданиях Екатеринбурга.

Местные секреты

Вы исследуете локальный «Central Park» — чудесный зелёный остров в самом сердце города. Узнаете, где горожане совершают утренние пробежки, танцуют сальсу, встречают рассвет и поют арии с балкона. А еще я раскрою, в каких фильмах запечатлен Екатеринбург, где добывали золото и совершали тайные молитвы преследуемые властями старообрядцы, кто запустил легенду про скелеты в подземных ходах и как найти купеческие особняки из книг Мамина-Сибиряка.

Классические и современные достопримечательности

Я не только поделюсь тайнами местной жизни, но и покажу знаковые места города: Дом печати, площади Парижской коммуны, Труда и 1905 года, Литературный квартал и парк Храма-на-Крови, конструктивистский комплекс и стадион Динамо, Царский мост и Косой дом, комплекс Вознесенской горки, Харитоновской усадьбы и Театра юного зрителя. Расскажу, почему Екатеринбург называют столицей стрит-арта и помогу найти памятник клавиатуре и другие важные объекты уличного искусства.

Ресторанные лайфхаки местного жителя

Екатеринбург — большой интересный город с бурлящей жизнью. Здесь любят встречаться, гулять и, конечно, посещать любимые заведения. Я сориентирую, как отыскать места с лучшей кухней, ценами и интерьерами. Подскажу, где находятся екатеринбургские «Патрики», ресторанная улица, азиатский кластер и культовый винный бар.