Еще несколько необычных экскурсий в Екатеринбурге

Что вас ожидает

Стрит-арт в Екб: от локального до мирового

Огромные туристические муралы, авторские вторжения в город 🏙️ и небольшие интервенции с ламповым шармом — перед вами предстанут самые фактурные грани стрит-арта Екатеринбурга. Уличное искусства хрупко и динамично, облик улиц постоянно обновляется, но наш маршрут в любом случае охватит интересные арт-объекты локальных и европейских художников. Арка Покраса Лампаса, работы Лены Шубенцевой и Славы Птрк, маска Владимира Абиха, самолётик Kaze и WOW 123 — вот лишь часть того, что вам предстоит увидеть.

Современная история 📖 города — на его стенах

Как соорганизатор нескольких фестивалей уличного искусства и активный участник сообщества, я расскажу не только факты о создании работ, но и объясню внутренние замыслы авторов. В фокусе нашего внимания окажутся неочевидные достопримечательности 🏛️, которые запоминаются сильнее, благодаря их актуальности. Мы поговорим о взаимовлиянии современного Екатеринбурга и его уличного искусства, разберем социальный посыл объектов стрит-арта.

В конце прогулки, как бывший редактор The Village, я с удовольствием подскажу, чем заняться в городе, если вы внезапно прилетели сюда без четкого плана.

Кому подойдет прогулка

Эта экскурсия ⛳ может стать вашим первым шагом в мир стрит-арта. А тем, кто хорошо разбирается в теме, поможет подметить важные детали и узнать о специфике уличного искусства Екатеринбурга.

Организационные детали

Посреди маршрута будет кофейная остановка — согреться и обсудить увиденное.