Еще несколько необычных экскурсий в Екатеринбурге

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Екатеринбург и стрит-арт: прогулка с художником

Погрузиться в мир уличного искусства столицы Урала и увидеть работы локальных авторов

Алексей
Алексей – Гид из Екатеринбурга
Уличное искусство Екатеринбурга масштабно и многослойно, и разобраться в нем — значит выйти на новый уровень понимания города.

С моей помощью за 2, 5 часа вы увидите, как мастера стрит-арта пишут новую историю 📖 Екатеринбурга, меняют концепции на ходу и даже конфликтуют друг с другом.

Мы проникнем в замыслы уличных шедевров и посмотрим на город 🏙️ с принципиально новой стороны.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

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Екатеринбург и стрит-арт: прогулка с художником
Екатеринбург и стрит-арт: прогулка с художником

Что вас ожидает

Стрит-арт в Екб: от локального до мирового
Огромные туристические муралы, авторские вторжения в город 🏙️ и небольшие интервенции с ламповым шармом — перед вами предстанут самые фактурные грани стрит-арта Екатеринбурга. Уличное искусства хрупко и динамично, облик улиц постоянно обновляется, но наш маршрут в любом случае охватит интересные арт-объекты локальных и европейских художников. Арка Покраса Лампаса, работы Лены Шубенцевой и Славы Птрк, маска Владимира Абиха, самолётик Kaze и WOW 123 — вот лишь часть того, что вам предстоит увидеть.

Современная история 📖 города — на его стенах
Как соорганизатор нескольких фестивалей уличного искусства и активный участник сообщества, я расскажу не только факты о создании работ, но и объясню внутренние замыслы авторов. В фокусе нашего внимания окажутся неочевидные достопримечательности 🏛️, которые запоминаются сильнее, благодаря их актуальности. Мы поговорим о взаимовлиянии современного Екатеринбурга и его уличного искусства, разберем социальный посыл объектов стрит-арта.

В конце прогулки, как бывший редактор The Village, я с удовольствием подскажу, чем заняться в городе, если вы внезапно прилетели сюда без четкого плана.

Кому подойдет прогулка

Эта экскурсия ⛳ может стать вашим первым шагом в мир стрит-арта. А тем, кто хорошо разбирается в теме, поможет подметить важные детали и узнать о специфике уличного искусства Екатеринбурга.

Организационные детали

Посреди маршрута будет кофейная остановка — согреться и обсудить увиденное.

Екатеринбург и стрит-арт: прогулка с художником
Екатеринбург и стрит-арт: прогулка с художником
Екатеринбург и стрит-арт: прогулка с художником
Екатеринбург и стрит-арт: прогулка с художником
Екатеринбург и стрит-арт: прогулка с художником

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Алексей
Алексей
Я живу в Екатеринбурге всю жизнь, построил карьеру редактора современных медиа, но отказался от неё, чтобы посвятить себя изучению стрит-арта в России. Прогулки по Екатеринбургу я вожу уже шесть лет, за это время создал несколько авторских маршрутов и провел экстремальную прогулку на 93 человека. Я влюблён в город, не планирую переезжать из него и постоянно слежу за новыми местами и культурными движениями, поэтому всегда подскажу, чем ещё можно заняться в Екатеринбурге.
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