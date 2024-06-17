На автобусно-пешеходной экскурсии вы познакомитесь с историей возникновения и развития города. Увидите архитектурные достопримечательности, памятники, мемориалы и музеи. Мы расскажем о роли Петра I в судьбе Екатеринбурга, гранильной фабрике и советском конструктивизме. Вы составите полную картину о многогранном центре культурной и научной жизни Урала.
Ближайшие даты:
Время начала: 14:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Вы побываете в месте рождения города — на плотине и Вознесенской горке.
- Полюбуетесь роскошными купеческими особняками и услышите связанные с ними легенды.
- Разберётесь, почему Екатеринбург назвали столицей Урала ещё в 19 веке.
- Узнаете историю Императорской Екатеринбургской гранильной фабрики, изделия которой и сегодня украшают дворцы Петербурга.
- Поймёте, как в городе гармонично существуют конструктивизм, классицизм и деревянное зодчество.
Организационные детали
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 6 лет.
- В зависимости от количества людей экскурсия пройдёт на легковом автомобиле, микроавтобусе или автобусе.
- На экскурсии запланированы остановки с выходами и небольшими пешими прогулками.
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды.
в понедельник в 14:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1 300 ₽
|Дети до 18 лет
|1 200 ₽
|Пенсионеры
|1 200 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На проспекте Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 14:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — Организатор в Екатеринбурге
Здравствуйте! Я представляю туристическое агентство в Екатеринбурге. Мы успешно работаем с 2006 года. Благодаря богатому опыту и любви к делу создаём качественные и интересные экскурсии. Наши гости путешествуют с нами снова и снова.Задать вопрос
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