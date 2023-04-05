Екатеринбург — живой мегаполис, который может раскрыться с лучшей стороны или же напугать своим масштабом. Поэтому так важно пройти по маршруту, разработанному местным жителем. Со мной вы не только прогуляетесь по центральным улицам, но и увидите конструктивистское наследие, современную архитектуру. Я познакомлю вас с вехами истории с акцентом на любопытные факты — так вы гораздо лучше поймёте наш город!

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Описание

Что вас ожидает

Знакомство с Екатеринбургом

За 3 часа я проведу вас по любимому маршруту. Мы поговорим об истории города с момента основания и до наших дней, о людях, архитектуре, ярких событиях, повлиявших на жизнь России и всего мира. Если захотите, зайдём передохнуть/погреться/подкрепиться в одно из уютных кафе.

Топ-10 мест нашего маршрута

1️⃣ Центральная площадь 1905 года и здание мэрии — одно из самых красивых в России

2️⃣ Площадь перед Театром Драмы и квартал Екатеринбург-Сити (по желанию можно дойти и до Ельцин-Центра)

3️⃣ Набережная городского пруда и Дом горного начальника

4️⃣ Дом Севастьянова — визитная карточка города

5️⃣ Плотинка — сердце Екатеринбурга и любимое место встреч горожан

6️⃣ Аутентичные конструктивистские ансамбли вдоль проспекта Ленина

7️⃣ Храм на Крови

8️⃣ Дворец купцов-старообрядцев Расторгуева-Харитонова и чудом уцелевшая церковь Вознесения Господня

9️⃣ Центр советского Свердловска — Площадь Парижской коммуны и «Городок чекистов»

🔟 Два самых знаменитых екатеринбургских небоскрёба и штаб-квартира РМК — проект бюро Нормана Фостера

На прогулке вы узнаете:

как основатели города преодолели сопротивление всесильных Демидовых и дали жизнь Екатеринбургу,

что связывало Александра I и «Кыштымского зверя»,

почему памятники на центральной площади менялись один за другим,

как в пролетарском Свердловске построили элитный дворцовый ансамбль для номенклатуры,

кто был «царём и богом Хребта Уральского»,

что сделало Екатеринбург самым передовым заводом России и Европы,

почему первая в мире золотая лихорадка началась именно на Урале,

как Маяковский поспособствовал раскрытию тайны останков царской семьи,

почему почти все екатеринбургские купцы были старообрядцами,

кто на самом деле напечатал уральские франки,

что сделало Екатеринбург столицей конструктивизма,

и многое другое!

Организационные детали