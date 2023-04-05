Увидеть за 3 часа лучшие достопримечательности столицы Урала и узнать главные факты из истории
Со мной вы не только прогуляетесь по центральным улицам, но и увидите конструктивистское наследие, современную архитектуру.
Я познакомлю вас с вехами истории с акцентом на любопытные факты — так вы гораздо лучше поймёте наш город!
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Описание
Что вас ожидает
Знакомство с Екатеринбургом
За 3 часа я проведу вас по любимому маршруту. Мы поговорим об истории города с момента основания и до наших дней, о людях, архитектуре, ярких событиях, повлиявших на жизнь России и всего мира. Если захотите, зайдём передохнуть/погреться/подкрепиться в одно из уютных кафе.
Топ-10 мест нашего маршрута
1️⃣ Центральная площадь 1905 года и здание мэрии — одно из самых красивых в России
2️⃣ Площадь перед Театром Драмы и квартал Екатеринбург-Сити (по желанию можно дойти и до Ельцин-Центра)
3️⃣ Набережная городского пруда и Дом горного начальника
4️⃣ Дом Севастьянова — визитная карточка города
5️⃣ Плотинка — сердце Екатеринбурга и любимое место встреч горожан
6️⃣ Аутентичные конструктивистские ансамбли вдоль проспекта Ленина
7️⃣ Храм на Крови
8️⃣ Дворец купцов-старообрядцев Расторгуева-Харитонова и чудом уцелевшая церковь Вознесения Господня
9️⃣ Центр советского Свердловска — Площадь Парижской коммуны и «Городок чекистов»
🔟 Два самых знаменитых екатеринбургских небоскрёба и штаб-квартира РМК — проект бюро Нормана Фостера
На прогулке вы узнаете:
- как основатели города преодолели сопротивление всесильных Демидовых и дали жизнь Екатеринбургу,
- что связывало Александра I и «Кыштымского зверя»,
- почему памятники на центральной площади менялись один за другим,
- как в пролетарском Свердловске построили элитный дворцовый ансамбль для номенклатуры,
- кто был «царём и богом Хребта Уральского»,
- что сделало Екатеринбург самым передовым заводом России и Европы,
- почему первая в мире золотая лихорадка началась именно на Урале,
- как Маяковский поспособствовал раскрытию тайны останков царской семьи,
- почему почти все екатеринбургские купцы были старообрядцами,
- кто на самом деле напечатал уральские франки,
- что сделало Екатеринбург столицей конструктивизма,
- и многое другое!
Организационные детали
- По запросу экскурсия может быть проведена для большего количества людей, условия уточняйте в переписке
- Экскурсия пешеходная, поэтому советую одеваться и обуваться так, чтобы провести время с комфортом
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Площади 1905 года
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.