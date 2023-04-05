Топ-10 мест Екатеринбурга на прогулке с местным жителем

Увидеть за 3 часа лучшие достопримечательности столицы Урала и узнать главные факты из истории

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Екатеринбург — живой мегаполис, который может раскрыться с лучшей стороны или же напугать своим масштабом. Поэтому так важно пройти по маршруту, разработанному местным жителем.

Со мной вы не только прогуляетесь по центральным улицам, но и увидите конструктивистское наследие, современную архитектуру.

Я познакомлю вас с вехами истории с акцентом на любопытные факты — так вы гораздо лучше поймёте наш город!
Топ-10 мест Екатеринбурга на прогулке с местным жителем
Топ-10 мест Екатеринбурга на прогулке с местным жителем
Топ-10 мест Екатеринбурга на прогулке с местным жителем
Топ-10 мест Екатеринбурга на прогулке с местным жителем
Топ-10 мест Екатеринбурга на прогулке с местным жителем
Топ-10 мест Екатеринбурга на прогулке с местным жителем
Топ-10 мест Екатеринбурга на прогулке с местным жителем
Топ-10 мест Екатеринбурга на прогулке с местным жителем
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Знакомство с Екатеринбургом

За 3 часа я проведу вас по любимому маршруту. Мы поговорим об истории города с момента основания и до наших дней, о людях, архитектуре, ярких событиях, повлиявших на жизнь России и всего мира. Если захотите, зайдём передохнуть/погреться/подкрепиться в одно из уютных кафе.

Топ-10 мест нашего маршрута

1️⃣ Центральная площадь 1905 года и здание мэрии — одно из самых красивых в России
2️⃣ Площадь перед Театром Драмы и квартал Екатеринбург-Сити (по желанию можно дойти и до Ельцин-Центра)
3️⃣ Набережная городского пруда и Дом горного начальника
4️⃣ Дом Севастьянова — визитная карточка города
5️⃣ Плотинка — сердце Екатеринбурга и любимое место встреч горожан
6️⃣ Аутентичные конструктивистские ансамбли вдоль проспекта Ленина
7️⃣ Храм на Крови
8️⃣ Дворец купцов-старообрядцев Расторгуева-Харитонова и чудом уцелевшая церковь Вознесения Господня
9️⃣ Центр советского Свердловска — Площадь Парижской коммуны и «Городок чекистов»
🔟 Два самых знаменитых екатеринбургских небоскрёба и штаб-квартира РМК — проект бюро Нормана Фостера

На прогулке вы узнаете:

  • как основатели города преодолели сопротивление всесильных Демидовых и дали жизнь Екатеринбургу,
  • что связывало Александра I и «Кыштымского зверя»,
  • почему памятники на центральной площади менялись один за другим,
  • как в пролетарском Свердловске построили элитный дворцовый ансамбль для номенклатуры,
  • кто был «царём и богом Хребта Уральского»,
  • что сделало Екатеринбург самым передовым заводом России и Европы,
  • почему первая в мире золотая лихорадка началась именно на Урале,
  • как Маяковский поспособствовал раскрытию тайны останков царской семьи,
  • почему почти все екатеринбургские купцы были старообрядцами,
  • кто на самом деле напечатал уральские франки,
  • что сделало Екатеринбург столицей конструктивизма,
  • и многое другое!

Организационные детали

  • По запросу экскурсия может быть проведена для большего количества людей, условия уточняйте в переписке
  • Экскурсия пешеходная, поэтому советую одеваться и обуваться так, чтобы провести время с комфортом

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Площади 1905 года
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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