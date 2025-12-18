Описание экскурсииПрибывая в любой город, мы прежде всего считываем его глазами, и у каждого складывается своя картинка. Я покажу вам город, чтобы у вас из отдельных фрагментов сложилась интересная картина под названием Екатеринбург. Посетим знаковые достопримечательности, связанные с историей и разными сторонами жизни города. Увидим, как меняется город, сохраняя свой стержень.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Исторический сквер
- Храм на крови
- Ельцин-центр
- УГМК-арена
- Екатеринбург-арена
- Штаб-квартира Русской медной компании
- Индустриальный младенец
- И другие
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности
Завершение: По догоаоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
