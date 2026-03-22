5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшее время для экскурсии по Екатеринбургу - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, и вы сможете насладиться прогулками без лишних забот о погодных условиях. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также приятно посещать город, хотя возможны небольшие дожди. Зимой экскурсия возможна, но стоит быть готовым к холодной погоде и снежным условиям, что может ограничить комфорт прогулок.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Исторический сквер
Горная канцелярия
Госпиталь железоделательного завода
Аптека горного ведомства
Дом Севастьянова
Храм на Крови
Екатеринбург Арена
Екатеринбург-Сити
Описание экскурсии
Екатеринбург сквозь столетия
Вы посетите Исторический сквер, место основания города, и рассмотрите памятники архитектуры XVIII-XIX столетий: горную канцелярию и госпиталь железоделательного завода, аптеку горного ведомства и дом Севастьянова. Посетите Храм на Крови и услышите историю гибели царской семьи. А еще узнаете, почему Николаю Севастьянову приходилось ходить в церковь в чугунных галошах и за какое достижение Екатеринбург внесен в Книгу рекордов Гиннесса.
Из Свердловска в Екатеринбург
Попав в «Большой Свердловск» 1930-х годов, вы познакомитесь с одним из самых удивительных архитектурных стилей – конструктивизмом. Я расскажу, в чем его специфика и как городу удалось сохранить 140 авангардных зданий. Кроме того, вы увидите Екатеринбург Арену, интересное сочетание сталинского классицизма и современных архитектурных решений, и побываете в самой современной части города – Екатеринбург-Сити.
Организационные детали
Экскурсия проходит на легковом автомобиле комфорт-класса
Маршрут может варьироваться по вашему желанию
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — ваш гид в Екатеринбурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1727 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Наталия, я коренная свердловчанка. Очень люблю родной город и готова рассказывать о нем бесконечно. Работаю профессиональным гидом с 2016 года и с большой радостью делюсь с путешественниками своими знаниями и эмоциями. Надеюсь на скорую встречу!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 112 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
110
4
2
3
–
2
–
1
–
Анастасия
Наталья, замечательный энергичный экскурсовод, прекрасно знает город и любит его. Рассказывает живо и очень интрересно. Автомобиль водит безопасно. Нам с подругой, все очень понравилось будем рекомендовать друзьям
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Г
Галина
Замечательная экскурсия! Экскурсовод Наталья не простчудесный рассказчик, но и человек, влюбленный в свой город. Особенно хочется отметить корректировку маршрута с учетом объектов, которые мы успели посмотреть. Рекомендуем всем, кто первый раз в ЕКБ!
Наталия
Ответ организатора:
Галина, большое спасибо за отзыв.
Вам - благополучия и удачи, и, конечно же, интересных путешествий!
С уважением, Наталия - ваш гид в Екатеринбурге
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И
Ирина
Экскурсию проводила гид Татьяна. Экскурсия очень понравилась - было познавательно и очень комфортно. Екатеринбург очень красивый город)
Наталия
Ответ организатора:
Ирина, спасибо за теплые слова. Обязательно передам Татьяне. Прекрасно, что, несмотря на замену гида, экскурсия прошла на высоком уровне, и вам все понравилось.
Вам - благополучия и удачи, и, конечно же, интересных путешествий!
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Н
Наталья
Все что нужно знать о городе при первой встрече. Доступно, понятно, интересно, комфортно. Были в феврале 2024, до сих пор под впечатлением.
+2
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О
Ольга
Очень всё понравилось! Экскурсия была интересная и увлекательная, узнали много нового о городе! Огромное спасибо Наталье за проведенную экскурсию!
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С
Светлана
Познакомиться с Екатеринбургом за один день безусловно можно, если вы проведете время в компании замечательного экскурсовода. Именно таким оказалась Наталья. Замечательное знание истории Екатеринбурга, легенд, современных особенностей города не оставили нас равнодушными. Обязательно приедем снова и продолжим знакомство с городом. Выражаем огромную благодарность за внимательное, чуткое отношение, учёт пожеланий, ценные советы, очень интересную и грамотную подачу материала.