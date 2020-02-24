5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Екатеринбург сквозь столетия

Вы посетите Исторический сквер, место основания города, и рассмотрите памятники архитектуры XVIII-XIX столетий: горную канцелярию и госпиталь железоделательного завода, аптеку горного ведомства и дом Севастьянова. Посетите Храм на Крови и услышите историю гибели царской семьи. А еще узнаете, почему Николаю Севастьянову приходилось ходить в церковь в чугунных галошах и за какое достижение Екатеринбург внесен в Книгу рекордов Гиннесса.

Из Свердловска в Екатеринбург

Попав в «Большой Свердловск» 1930-х годов, вы познакомитесь с одним из самых удивительных архитектурных стилей – конструктивизмом. Я расскажу, в чем его специфика и как городу удалось сохранить 140 авангардных зданий. Кроме того, вы увидите Екатеринбург Арену, интересное сочетание сталинского классицизма и современных архитектурных решений, и побываете в самой современной части города – Екатеринбург-Сити.