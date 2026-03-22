5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Представляем вашему вниманию эксклюзивную экскурсию «Здравствуй, Екатеринбург», которая откроет перед вами весь спектр уникальности уральской столицы.Вы увидите, как гармонично сочетаются в городе архитектурные стили разных эпох: от величественных зданий XVIII-XIX

веков до современных архитектурных шедевров. Экскурсия пройдет на комфортабельном автомобиле, что позволит вам насладиться путешествием с максимальным комфортом. Узнайте удивительные истории, связанные с знаменитыми жителями Екатеринбурга, и познакомьтесь с самобытностью этого неповторимого города

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии по Екатеринбургу - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, и вы сможете насладиться прогулками без лишних забот о погодных условиях. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также приятно посещать город, хотя возможны небольшие дожди. Зимой экскурсия возможна, но стоит быть готовым к холодной погоде и снежным условиям, что может ограничить комфорт прогулок.

Сейчас август — это идеальное время.