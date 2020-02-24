5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Главные достопримечательности города на насыщенной авто-пешеходной экскурсии

Наталия
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Наталия – ваш гид
Вы раскроете все грани уральской столицы: познакомитесь с архитектурой XVIII-XIX веков, советским конструктивизмом и современным обликом города.

Я расскажу, как развивался Екатеринбург, в чем его самобытность и какие знаменитые люди здесь жили.
3900 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 3 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии5 отзывов
5
Здравствуй, Екатеринбург!
Здравствуй, Екатеринбург!

Что вас ожидает

Екатеринбург сквозь столетия
Вы посетите Исторический сквер, место основания города, и рассмотрите памятники архитектуры XVIII-XIX столетий: горную канцелярию и госпиталь железоделательного завода, аптеку горного ведомства и дом Севастьянова. Посетите Храм на Крови и услышите историю гибели царской семьи. А еще узнаете, почему Николаю Севастьянову приходилось ходить в церковь в чугунных галошах и за какое достижение Екатеринбург внесен в Книгу рекордов Гиннесса.

Из Свердловска в Екатеринбург
Попав в «Большой Свердловск» 1930-х годов, вы познакомитесь с одним из самых удивительных архитектурных стилей – конструктивизмом. Я расскажу, в чем его специфика и как городу удалось сохранить 140 авангардных зданий. Кроме того, вы увидите Екатеринбург Арену, интересное сочетание сталинского классицизма и современных архитектурных решений, и побываете в самой современной части города – Екатеринбург-Сити.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на легковом автомобиле комфорт-класса
  • Маршрут может варьироваться по вашему желанию
Здравствуй, Екатеринбург!
Здравствуй, Екатеринбург!
Здравствуй, Екатеринбург!
Здравствуй, Екатеринбург!
Здравствуй, Екатеринбург!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Наталия
Наталия
Здравствуйте! Меня зовут Наталия, я коренная свердловчанка. Очень люблю родной город и готова рассказывать о нем бесконечно. Работаю профессиональным гидом с 2016 года и с большой радостью делюсь с путешественниками своими знаниями и эмоциями. Надеюсь на скорую встречу!
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5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

24 февраля 2020
Экскурсия очень интересная, затронули и посмотрели все основные моменты истории города и его достопримечательностей. Спасибо большое.
9 февраля 2020
Были вдвоём с мужем! Выбрали самый холодный день, но это не помешало увидеть город во всей его многогранности и остаться довольными. Очень благодарны Наталье за прекрасно проведённое время.
31 января 2020
Прекрасная экскурсия. Действительно, индивидуальная, с оптимальным для меня соотношением автомобиль-пешая прогулка. Для человека с фотоаппаратом это очень важно) В итоге - замечательные кадры, море удовольствия и интереснейшей информации, хорошее настроение, масса позитива от общения.
Немного об организации. От моего отеля прогулка началась, там же и закончилась. Я не знаю город, мне это было важно. Время проведения - освободилась раньше, Наталья смогла оперативно экскурсию подстроить под это время. Комфортный автомобиль. Я увидела все, что хотела и даже больше. И не просто получила "сухую" информации о городе, а получила ее от жителя, который любит, знает и увлечен историей своего города. Многое из этого в интернете не прочитаешь.
Я в восторге, с удовольствием рекомендую Наталью))
20 января 2020
Остались очень довольны экскурсией!
Несмотря на договоренность начать в 15ч., Наталья легко пошла нам навстречу и встретились в 14ч.
По экскурсии: комфортный автомобиль, приятный гид и очень подробная и интересная информация.
Так же ездили на Ганину яму, место с сильной энергетикой!
Отдельное спасибо за отсутствие заездов в "откатные" места и совет, где купить недорогие сувениры и сладости!
Рекомендую всем, кто хочет за 3 часа познакомиться с городом, узнать максимум информации и при этом не заморачиваться с разработкой маршрута и самостоятельным передвижением! Поверьте, мы узнали больше, чем могли бы просто загуглить!
Спасибо Вам, Наталья!
26 декабря 2019
Очень благодарны Наталье! Заявку на экскурсию отправила за час до желаемого начала. Наталья сразу отреагировала и вовремя подъехала к отелю. Нам понравился маршрут, из машины даже не нужно было выходить: были остановки с интересными рассказами и хорошими видами. Спасибо большое!

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