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Знакомьтесь, Екатеринбург

Познакомьтесь с Екатеринбургом через его памятники, архитектуру и культурные традиции. Увлекательное путешествие по историческим местам города
Екатеринбург - город контрастов, где роскошные особняки золотопромышленников соседствуют с памятниками конструктивизма и современными небоскребами. Активная культурная жизнь переплетается с заводскими традициями.

Экскурсия включает посещение памятника основателям города, Исторического сквера, набережной
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пруда, Храма на Крови и мемориала Святым Петру и Февронии.

Также вы увидите конструктивистские здания, Плотину, коллекцию заводской техники и Литературный квартал с памятником Пушкину и домом-музеем Мамина-Сибиряка. Завершится прогулка у храма Большой Златоуст. Пешеходная экскурсия не требует дополнительных расходов

5
257 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏙️ Узнайте историю Екатеринбурга
  • 📸 Посетите главные достопримечательности
  • 🏛️ Оцените уникальную архитектуру
  • 🚶‍♂️ Прогуляйтесь по историческим местам
  • 📚 Погрузитесь в культурную атмосферу

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для прогулки по Екатеринбургу - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для пеших экскурсий, и вы сможете насладиться всеми достопримечательностями без необходимости укрываться от дождя или холода. Весной и осенью, в мае, сентябре и октябре, также можно провести экскурсию, но стоит быть готовым к переменчивой погоде и возможным осадкам.
Сейчас август — это идеальное время.
Знакомьтесь, Екатеринбург
Знакомьтесь, Екатеринбург
Знакомьтесь, Екатеринбург

Что можно увидеть

  • Памятник Татищеву и де Геннину
  • Исторический сквер
  • Храм на Крови
  • Мемориал Святым Петру и Февронии
  • Конструктивистские здания Корабль и Трактор
  • Плотина
  • Литературный квартал
  • Памятник Пушкину
  • Дом-музей Мамина-Сибиряка
  • Храм Большой Златоуст

Описание экскурсии

Главные достопримечательности

Вы увидите памятник основателям города — Татищеву и де Геннину. Посетите Исторический сквер и погуляете по набережной пруда, одетой в гранит на манер петербургских. Побываете на месте гибели Николая II и увидите Храм на Крови, посвященный этому трагическому событию. Кроме того, оцените мемориал Святым Петру и Февронии, конструктивистские здания Корабль и Трактор, первые театр и кинотеатр Екатеринбурга.

Плотинка, заводы и Литературный квартал

Мы посмотрим на Плотину — первое гидротехническое сооружение города. Я расскажу о способах производства высококачественной стали в 19 веке и покажу коллекцию крупногабаритной заводской техники прошлых столетий. А также дворцы местных золотопромышленников и владельцев мануфактур. Погуляем мы и по Литературному кварталу, где находятся памятник Пушкину и дом-музей Мамина-Сибиряка. Завершится экскурсия у храма Большой Златоуст.

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов
  • Возможно провести экскурсию для компании 5-10 человек за доплату — 500 руб. за чел.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади 1905 года
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваш гид в Екатеринбурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 4212 туристов
Меня зовут Татьяна. Я увлекаюсь краеведением много лет, экскурсии провожу с 2015 года. Екатеринбург — неисчерпаемая кладовая для разработки тематических маршрутов. Я расскажу о нем так, что вы захотите возвращаться сюда вновь и вновь. И каждый раз узнавать город с другой, еще неизведанной стороны.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 257 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
252
4
5
3
2
1
Л
Дата посещения: 12 июн 2026
Татьяна прекрасный экскурсовод. Узнали много интересных фактов про город и его обитателях, а также получили много прикладных рекомендаций и советов, что ещё можно посетить в самом городе и на Урале в целом. Очень благодарны за столь прекрасную экскурсию!
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Вера
Отличная прогулка, прекрасные рекомендации для самостоятельных продолжений.
Отличная прогулка, прекрасные рекомендации для самостоятельных продолжений.
Отличная прогулка, прекрасные рекомендации для самостоятельных продолжений.
Отличная прогулка, прекрасные рекомендации для самостоятельных продолжений.
Отличная прогулка, прекрасные рекомендации для самостоятельных продолжений.
Отличная прогулка, прекрасные рекомендации для самостоятельных продолжений.
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К
Экскурсия была настолько интересной, что даже не заметили как пролетело время Татьяна очень интересно рассказывает, все понятно, четко, структурировано
Экскурсия была настолько интересной, что даже не заметили как пролетело время Татьяна очень интересно рассказывает, все
Экскурсия была настолько интересной, что даже не заметили как пролетело время Татьяна очень интересно рассказывает, все
Экскурсия была настолько интересной, что даже не заметили как пролетело время Татьяна очень интересно рассказывает, все
Экскурсия была настолько интересной, что даже не заметили как пролетело время Татьяна очень интересно рассказывает, все
Экскурсия была настолько интересной, что даже не заметили как пролетело время Татьяна очень интересно рассказывает, все
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Вероника
Татьяна, провела очень интересную и содержательную экскурсию за короткий промежуток времени. Рекомендую и сама еще буду обращаться.
Татьяна, провела очень интересную и содержательную экскурсию за короткий промежуток времени. Рекомендую и сама еще буду обращаться.
Татьяна, провела очень интересную и содержательную экскурсию за короткий промежуток времени. Рекомендую и сама еще буду обращаться.
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В
Большое спасибо за экскурсию! Мы остались очень довольны! Во время неспешной прогулки Татьяна познакомила нас с историческим центром города, мягко вплетая в свой увлекательный рассказ строчки из стихов и поэм. Татьяна была внимательна к нашим просьбам, и помимо этого порекомендовала нам другие туристические маршруты и локации, которые мы с удовольствием посетили. Однозначно рекомендуем данного экскурсовода!
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Евгения
Взяли эту экскурсию в первый день отпуска, и это стало великолепным началом знакомства с городом. Случилась интересная и чудесная прогулка,несмотря на дождь (о дождевиках Татьяна тоже познаботилась🥰). Помимо этого Татьяна дала много рекомендаций по местам для посещения и предоставила много дополнительных материалов,которые можно изучить самостоятельно для еще более глубокого погружения в историю города.
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