Знакомьтесь, Екатеринбург

Погулять по историческому центру и услышать интересные истории

Екатеринбург — город с противоречивым характером.

Роскошные особняки золотопромышленников соседствуют в нем с памятниками конструктивизма и современными небоскребами. Активная культурная жизнь — с заводскими традициями.

Я раскрою, как менялась уральская столица, какие события происходили в ней на протяжении столетий и какие знаменитые люди здесь жили.
Знакомьтесь, Екатеринбург
Знакомьтесь, Екатеринбург
Знакомьтесь, Екатеринбург
Знакомьтесь, Екатеринбург
Знакомьтесь, Екатеринбург
Знакомьтесь, Екатеринбург
Знакомьтесь, Екатеринбург
Знакомьтесь, Екатеринбург
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Описание

Что вас ожидает

Главные достопримечательности

Вы увидите памятник основателям города — Татищеву и де Геннину. Посетите Исторический сквер и погуляете по набережной пруда, одетой в гранит на манер петербургских. Побываете на месте гибели Николая II и увидите Храм на Крови, посвященный этому трагическому событию. Кроме того, оцените мемориал Святым Петру и Февронии, конструктивистские здания Корабль и Трактор, первые театр и кинотеатр Екатеринбурга.

Плотинка, заводы и Литературный квартал

Мы посмотрим на Плотину — первое гидротехническое сооружение города. Я расскажу о способах производства высококачественной стали в 19 веке и покажу коллекцию крупногабаритной заводской техники прошлых столетий. А также дворцы местных золотопромышленников и владельцев мануфактур. Погуляем мы и по Литературному кварталу, где находятся памятник Пушкину и дом-музей Мамина-Сибиряка. Завершится экскурсия у храма Большой Златоуст.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади 1905 года
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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