Екатеринбург — город с противоречивым характером. Роскошные особняки золотопромышленников соседствуют в нем с памятниками конструктивизма и современными небоскребами. Активная культурная жизнь — с заводскими традициями. Я раскрою, как менялась уральская столица, какие события происходили в ней на протяжении столетий и какие знаменитые люди здесь жили.

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Описание

Что вас ожидает

Главные достопримечательности

Вы увидите памятник основателям города — Татищеву и де Геннину. Посетите Исторический сквер и погуляете по набережной пруда, одетой в гранит на манер петербургских. Побываете на месте гибели Николая II и увидите Храм на Крови, посвященный этому трагическому событию. Кроме того, оцените мемориал Святым Петру и Февронии, конструктивистские здания Корабль и Трактор, первые театр и кинотеатр Екатеринбурга.

Плотинка, заводы и Литературный квартал

Мы посмотрим на Плотину — первое гидротехническое сооружение города. Я расскажу о способах производства высококачественной стали в 19 веке и покажу коллекцию крупногабаритной заводской техники прошлых столетий. А также дворцы местных золотопромышленников и владельцев мануфактур. Погуляем мы и по Литературному кварталу, где находятся памятник Пушкину и дом-музей Мамина-Сибиряка. Завершится экскурсия у храма Большой Златоуст.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.