Познакомьтесь с Екатеринбургом через его памятники, архитектуру и культурные традиции. Увлекательное путешествие по историческим местам города
Екатеринбург - город контрастов, где роскошные особняки золотопромышленников соседствуют с памятниками конструктивизма и современными небоскребами. Активная культурная жизнь переплетается с заводскими традициями.
Экскурсия включает посещение памятника основателям города, Исторического сквера, набережной читать дальшеуменьшить
пруда, Храма на Крови и мемориала Святым Петру и Февронии.
Также вы увидите конструктивистские здания, Плотину, коллекцию заводской техники и Литературный квартал с памятником Пушкину и домом-музеем Мамина-Сибиряка. Завершится прогулка у храма Большой Златоуст. Пешеходная экскурсия не требует дополнительных расходов
Лучшее время для прогулки по Екатеринбургу - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для пеших экскурсий, и вы сможете насладиться всеми достопримечательностями без необходимости укрываться от дождя или холода. Весной и осенью, в мае, сентябре и октябре, также можно провести экскурсию, но стоит быть готовым к переменчивой погоде и возможным осадкам.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Памятник Татищеву и де Геннину
Исторический сквер
Храм на Крови
Мемориал Святым Петру и Февронии
Конструктивистские здания Корабль и Трактор
Плотина
Литературный квартал
Памятник Пушкину
Дом-музей Мамина-Сибиряка
Храм Большой Златоуст
Описание экскурсии
Главные достопримечательности
Вы увидите памятник основателям города — Татищеву и де Геннину. Посетите Исторический сквер и погуляете по набережной пруда, одетой в гранит на манер петербургских. Побываете на месте гибели Николая II и увидите Храм на Крови, посвященный этому трагическому событию. Кроме того, оцените мемориал Святым Петру и Февронии, конструктивистские здания Корабль и Трактор, первые театр и кинотеатр Екатеринбурга.
Плотинка, заводы и Литературный квартал
Мы посмотрим на Плотину — первое гидротехническое сооружение города. Я расскажу о способах производства высококачественной стали в 19 веке и покажу коллекцию крупногабаритной заводской техники прошлых столетий. А также дворцы местных золотопромышленников и владельцев мануфактур. Погуляем мы и по Литературному кварталу, где находятся памятник Пушкину и дом-музей Мамина-Сибиряка. Завершится экскурсия у храма Большой Златоуст.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов
Возможно провести экскурсию для компании 5-10 человек за доплату — 500 руб. за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади 1905 года
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Екатеринбурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 4212 туристов
Меня зовут Татьяна. Я увлекаюсь краеведением много лет, экскурсии провожу с 2015 года. Екатеринбург — неисчерпаемая кладовая для разработки тематических маршрутов. Я расскажу о нем так, что вы захотите возвращаться сюда вновь и вновь. И каждый раз узнавать город с другой, еще неизведанной стороны.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 257 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
252
4
5
3
–
2
–
1
–
Л
Людмила
Дата посещения: 12 июн 2026
Татьяна прекрасный экскурсовод. Узнали много интересных фактов про город и его обитателях, а также получили много прикладных рекомендаций и советов, что ещё можно посетить в самом городе и на Урале в целом. Очень благодарны за столь прекрасную экскурсию!
Вам был полезен этот отзыв?
Вера
Отличная прогулка, прекрасные рекомендации для самостоятельных продолжений.
Вам был полезен этот отзыв?
К
Камышникова
Экскурсия была настолько интересной, что даже не заметили как пролетело время Татьяна очень интересно рассказывает, все понятно, четко, структурировано
Вам был полезен этот отзыв?
Вероника
Татьяна, провела очень интересную и содержательную экскурсию за короткий промежуток времени. Рекомендую и сама еще буду обращаться.
Вам был полезен этот отзыв?
В
Вадим
Большое спасибо за экскурсию! Мы остались очень довольны! Во время неспешной прогулки Татьяна познакомила нас с историческим центром города, мягко вплетая в свой увлекательный рассказ строчки из стихов и поэм. Татьяна была внимательна к нашим просьбам, и помимо этого порекомендовала нам другие туристические маршруты и локации, которые мы с удовольствием посетили. Однозначно рекомендуем данного экскурсовода!
Вам был полезен этот отзыв?
Евгения
Взяли эту экскурсию в первый день отпуска, и это стало великолепным началом знакомства с городом. Случилась интересная и чудесная прогулка,несмотря на дождь (о дождевиках Татьяна тоже познаботилась🥰). Помимо этого Татьяна дала много рекомендаций по местам для посещения и предоставила много дополнительных материалов,которые можно изучить самостоятельно для еще более глубокого погружения в историю города.