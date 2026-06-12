Екатеринбург - город контрастов, где роскошные особняки золотопромышленников соседствуют с памятниками конструктивизма и современными небоскребами. Активная культурная жизнь переплетается с заводскими традициями.Экскурсия включает посещение памятника основателям города, Исторического сквера, набережной

пруда, Храма на Крови и мемориала Святым Петру и Февронии. Также вы увидите конструктивистские здания, Плотину, коллекцию заводской техники и Литературный квартал с памятником Пушкину и домом-музеем Мамина-Сибиряка. Завершится прогулка у храма Большой Златоуст. Пешеходная экскурсия не требует дополнительных расходов

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для прогулки по Екатеринбургу - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для пеших экскурсий, и вы сможете насладиться всеми достопримечательностями без необходимости укрываться от дождя или холода. Весной и осенью, в мае, сентябре и октябре, также можно провести экскурсию, но стоит быть готовым к переменчивой погоде и возможным осадкам.

Сейчас август — это идеальное время.