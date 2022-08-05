Вы увидите памятник основателям города — Татищеву и де Геннину. Посетите Исторический сквер и погуляете по набережной пруда, одетой в гранит на манер петербургских. Побываете на месте гибели Николая II и увидите Храм на Крови, посвященный этому трагическому событию. Кроме того, оцените мемориал Святым Петру и Февронии, конструктивистские здания Корабль и Трактор, первые театр и кинотеатр Екатеринбурга.
Мы посмотрим на Плотину — первое гидротехническое сооружение города. Я расскажу о способах производства высококачественной стали в 19 веке и покажу коллекцию крупногабаритной заводской техники прошлых столетий. А также дворцы местных золотопромышленников и владельцев мануфактур. Погуляем мы и по Литературному кварталу, где находятся памятник Пушкину и дом-музей Мамина-Сибиряка. Завершится экскурсия у храма Большой Златоуст.
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.