Промокод на 10% 🔥
HOROSHOTAM
Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно).
Условия:
- скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте
- не действует на трансферы и входные билеты
- работает при предоплате или полной оплате на сайте
- не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте»
Описание экскурсииНа экскурсии вы увидите невероятной красоты дворы 50-х годов, прикоснетесь к тайне удивительных домов и узнаете почему у крестьянина дом шикарнее чем у купца. А также узнаете: Кто был первым уличным художником и посмотрите его картины И что скрывается за площадью 1905 года? Приятный бонус. Посмотрим на Екатеринбург с высоты! Спойлер: не с Высоцкого! Идём смотреть другой Екатеринбург?
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Во время прогулки вы увидите:
- Мы узнаем какие секреты скрывает памятник промышленной архитектуры, как Уральские заводы стали произведением искусства
- Мы увидим историчник вдохновения классика советской поэзии, и даже окажемся в доброй сказке
- Увидим наследие богатырей Уральского деревянного зодчества и узнаем секрет креативного маркетинга Екатеринбургских купцов
- Узнаем как связан андеграунд, с первыми лицами страны и окунемся в атмосферу Уральского рока
- Узнаем какой товар самый выгодный во всё времена
- Убедимся в том что архитектура может преподнести сюрприз! Узнаем кто был круче Уральских гор в 18 веке
- Разгадаем тайну, Удмуртской романтики
- Дом купцов Ижболдиных! Взглянем на Екатеринбурга неожиданного ракурса
Где начинаем и завершаем?
Начало: Попова, 21. Встреча около магазина Монетка
Завершение: Хохрякова, 1
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
15 сен 2025
Очень интересный гид. Экскурсия необычная и с юмором. Рекомендую
