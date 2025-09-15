Описание Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Промокод на 10% 🔥 HOROSHOTAM Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно). Условия: скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте sputnik8

Описание экскурсии На экскурсии вы увидите невероятной красоты дворы 50-х годов, прикоснетесь к тайне удивительных домов и узнаете почему у крестьянина дом шикарнее чем у купца. А также узнаете: Кто был первым уличным художником и посмотрите его картины И что скрывается за площадью 1905 года? Приятный бонус. Посмотрим на Екатеринбург с высоты! Спойлер: не с Высоцкого! Идём смотреть другой Екатеринбург?

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Во время прогулки вы увидите:

Мы узнаем какие секреты скрывает памятник промышленной архитектуры, как Уральские заводы стали произведением искусства

Мы увидим историчник вдохновения классика советской поэзии, и даже окажемся в доброй сказке

Увидим наследие богатырей Уральского деревянного зодчества и узнаем секрет креативного маркетинга Екатеринбургских купцов

Узнаем как связан андеграунд, с первыми лицами страны и окунемся в атмосферу Уральского рока

Узнаем какой товар самый выгодный во всё времена

Убедимся в том что архитектура может преподнести сюрприз! Узнаем кто был круче Уральских гор в 18 веке

Разгадаем тайну, Удмуртской романтики

Где начинаем и завершаем? Начало: Попова, 21. Встреча около магазина Монетка Завершение: Хохрякова, 1 Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 2 часов Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.