Узнать самое важное о главном городе Урала
Мы отыщем в современном городе следы горнозаводской цивилизации и осколки состояний купцов-золотопромышленников. А также выясним, что определяет Екатеринбург сейчас.
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Город и его архитектура
Мы побываем в месте, где был основан Екатеринбург, и обсудим, как город заводских труб превратился в город небоскрёбов. Сравним архитектурные стили: классицизм, эклектику, модерн и конструктивизм. Пройдёмся по набережной Исети, погуляем среди высоток и купеческих особняков, посмотрим на самое футуристическое здание Урала — штаб-квартиру Русской медной компании. Увидим дом Севастьянова, Храм на Крови, Ельцин-центр и, если будет желание, весь Екатеринбург с высоты небоскрёба «Высоцкий».
Город и его жители
Навестим гигантскую клавиатуру — символ объединения людей. Поговорим о современном Екатеринбурге и его обитателях. Вы узнаете:
- удобно ли сейчас жить в Екатеринбурге;
- о чём мечтают создатели нового человека;
- где в городе искать современное искусство;
- существует ли уральский характер.
Организационные детали
- Экскурсия возможна с детьми от 6 лет
- Осмотр Храма на Крови предполагается только снаружи
Дополнительные расходы (по желанию)
Смотровая площадка БЦ «Высоцкий»: взрослым — 600 руб., студентам, пенсионерам и учащимся с 12 лет — 500 руб., инвалидам I, II и III групп и детям 5-12 лет — 400 руб.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- БЦ Высоцкий
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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