ДНК Екатеринбурга

Узнать самое важное о главном городе Урала

5
2 отзыва
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Ответы на вопросы
Я — историк, живу в Екатеринбурге с рождения и уже стала частью городского ДНК. Попробую расшифровать его своими словами и показать вам основные составляющие.

Мы отыщем в современном городе следы горнозаводской цивилизации и осколки состояний купцов-золотопромышленников. А также выясним, что определяет Екатеринбург сейчас.
ДНК Екатеринбурга
ДНК Екатеринбурга
ДНК Екатеринбурга
ДНК Екатеринбурга
ДНК Екатеринбурга
ДНК Екатеринбурга
ДНК Екатеринбурга
ДНК Екатеринбурга
ДНК Екатеринбурга
ДНК Екатеринбурга
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Город и его архитектура

Мы побываем в месте, где был основан Екатеринбург, и обсудим, как город заводских труб превратился в город небоскрёбов. Сравним архитектурные стили: классицизм, эклектику, модерн и конструктивизм. Пройдёмся по набережной Исети, погуляем среди высоток и купеческих особняков, посмотрим на самое футуристическое здание Урала — штаб-квартиру Русской медной компании. Увидим дом Севастьянова, Храм на Крови, Ельцин-центр и, если будет желание, весь Екатеринбург с высоты небоскрёба «Высоцкий».

Город и его жители

Навестим гигантскую клавиатуру — символ объединения людей. Поговорим о современном Екатеринбурге и его обитателях. Вы узнаете:

  • удобно ли сейчас жить в Екатеринбурге;
  • о чём мечтают создатели нового человека;
  • где в городе искать современное искусство;
  • существует ли уральский характер.

Организационные детали

  • Экскурсия возможна с детьми от 6 лет
  • Осмотр Храма на Крови предполагается только снаружи

Дополнительные расходы (по желанию)

Смотровая площадка БЦ «Высоцкий»: взрослым — 600 руб., студентам, пенсионерам и учащимся с 12 лет — 500 руб., инвалидам I, II и III групп и детям 5-12 лет — 400 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
БЦ Высоцкий
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Ю
28 сен 2023
Прекрасная экскурсия! Чудесный экскурсовод! Рекомендую всем, кто хочет познакомиться с город)))
С
23 авг 2023
О Татьяне изначально узнал из журнала Уральских Авиалиний, когда мы летели из Петербурга в Екатеринбург. Именно тогда после прочтения её колонки появилось четкое желание при возможности посетить её экскурсию. И вот это свершилось, чему я несказанно рад, так как такого, в хорошем смысле "патриота" своего города встретить можно не часто. В своей экскурсии ей удалось передать нам всю суть этого города, его ДНК и местных людей. 2,5 часа пролетели в увлекательных рассказах об интересных местах Екатеринбурга и его событиях, по-настояшему влюбив нас в этот город.
Спасибо Вам большое!

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