Я — историк, живу в Екатеринбурге с рождения и уже стала частью городского ДНК. Попробую расшифровать его своими словами и показать вам основные составляющие. Мы отыщем в современном городе следы горнозаводской цивилизации и осколки состояний купцов-золотопромышленников. А также выясним, что определяет Екатеринбург сейчас.

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Описание

Что вас ожидает

Город и его архитектура

Мы побываем в месте, где был основан Екатеринбург, и обсудим, как город заводских труб превратился в город небоскрёбов. Сравним архитектурные стили: классицизм, эклектику, модерн и конструктивизм. Пройдёмся по набережной Исети, погуляем среди высоток и купеческих особняков, посмотрим на самое футуристическое здание Урала — штаб-квартиру Русской медной компании. Увидим дом Севастьянова, Храм на Крови, Ельцин-центр и, если будет желание, весь Екатеринбург с высоты небоскрёба «Высоцкий».

Город и его жители

Навестим гигантскую клавиатуру — символ объединения людей. Поговорим о современном Екатеринбурге и его обитателях. Вы узнаете:

удобно ли сейчас жить в Екатеринбурге;

о чём мечтают создатели нового человека;

где в городе искать современное искусство;

существует ли уральский характер.

Организационные детали

Экскурсия возможна с детьми от 6 лет

Осмотр Храма на Крови предполагается только снаружи

Дополнительные расходы (по желанию)

Смотровая площадка БЦ «Высоцкий»: взрослым — 600 руб., студентам, пенсионерам и учащимся с 12 лет — 500 руб., инвалидам I, II и III групп и детям 5-12 лет — 400 руб.