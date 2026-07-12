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начал с вопроса кто из группы не местный (в нашей группе только я была не из Екатеринбурга), и по ходу рассказа уточнял контекст, чтобы было понятнее не только местным, но и приезжим тоже.

Подсказал куда еще стоит сходить и что посмотреть.

Очень хорошие впечатления остались от экскурсии.