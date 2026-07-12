На прогулке по центру Екатеринбурга вы узнаете, когда и почему здесь начали происходить загадочные события.
Мы расскажем о трагических судьбах призраков, обитающих на городских улицах, и раскроем тайны купеческих усадеб. А также поделимся местными мифами и легендами, которые собирались годами.
Мы расскажем о трагических судьбах призраков, обитающих на городских улицах, и раскроем тайны купеческих усадеб. А также поделимся местными мифами и легендами, которые собирались годами.
Описание экскурсии
Вы узнаете:
- Где находятся забытые и погребённые старинные кладбища
- Почему важно проверять историю земельного участка, где вы живете
- Какие тайны скрывают усадьбы влиятельных купеческих семей Екатеринбурга
- Какова история жизни и смерти главной башни города
И многое другое!
Маршрут
Усадьба Рязановых — Свято-Троицкий кафедральный собор — усадьба Железновых — усадьба Ошурковых — Ново-Тихвинский монастырь
Организационные детали
- Все объекты мы осматриваем снаружи
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|780 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На пересечении ул. Горького и Куйбышева
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — ваша команда гидов в Екатеринбурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 657 туристов
Организуем экскурсии с 2020 года. Тысячи людей уже побывали на наших маршрутах. Любим свой город и создаём необычные форматы экскурсий.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 18 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Михаил отлично передал всю местическую тему города! Опытный экскурсовод, любящий свой город, помогает туристам стать частью этой великой истории
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Спасибо большое гиду Михаилу за интересную экскурсию! Много легенд разных рассказал про обитателей здешних домов, много исторических фактов, которые было интересно и познавательно послушать.
Отдельная благодарность гиду за то, что он
Отдельная благодарность гиду за то, что он
Вам был полезен этот отзыв?
Михаил так классно и интересно все нам рассказал, мы не заметили как прошло 2 часа! Экскурсия очень интересная! До сих пор обсуждаем услышанное! Всегда выдираем трипстер!
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А
Интересная экскурсия, необычная
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Было очень интересно! Экскурсия прошла легко и непринужденно, без сухих изложений исторических фактов, а очень эмоционально и увлекательно. Михаил со своим тонким чувством юмора и необыкновенной харизмой просто прирожденный рассказчик. Порой было смешно, а порой мороз по коже. . Время пролетело незаметно, но эмоций получили массу! Спасибо за новые знания и незабываемые впечатления!
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Ведущий Михаил превзошел все ожидания! Не смотря,на формат,был быстрее всех,энергичнее и веселее всех! Знатоки города пытались сбить его своей информацией,но он мужественно и ненавязчиво вёл свою линию рассказа. Если бы не ремонтируемые и узкие пешеходные дорожки, поставила бы 5 звезд,а так экскурсия вытянула на 4 звезды исключительно за счёт экскурсовода!
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