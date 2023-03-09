Данный маршрут по реке Чусовой является уникальным, так как проложен по хрестоматийным историческим местам, давая возможность туристам прикоснуться к истории и увидеть самую известную и живописную реку Среднего Урала.
Сложность маршрута обусловлена непостоянством реки — здесь встречаются и наледи, и открытая вода, и глубокие снежные заносы.
Но все эти трудности с лихвой компенсируются неповторимой красотой береговых линий, великолепными склонами нетронутой целины и величием молчаливых камней-бойцов, грациозно поднимающихся прямо из воды.
В новогодние праздники и другие даты тур проводится под индивидуальный запрос для готовых групп от 6-ти человек.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие группы. Пробные выезды
10:00 Встреча с организаторами, выезд из г. Екатеринбурга на Московский тракт.
12:00 Прибываем в Загородный клуб «Ключ-Камень» (пос. Каменка, около 120 км от города Екатеринбурга).
12:00 – 14:00 Встреча с проводниками.
Знакомство, расположение команды, размещение в теплых номерах либо в коттеджах (в зависимости от программы и предпочтения группы).
Приветственный ланч в столовой.
Подготовка к выезду – подгонка снегоходной экипировки (организаторы выдают комплект: утепленные штаны и куртку, зимние сапоги, шлем).
Оформление документов.
Далее – инструктаж по технике безопасного передвижения на снегоходе, знакомство с основными элементами управления снегоходом, прогрев техники.
14:00 Выезд на маршрут.
Первый час-полтора посвятим обучению езды на снегоходе.
18:00 – 19:00 Возвращение в Загородный клуб.
19:00 Прибываем на базу отдыха, переодеваемся в сухую одежду и переходим в кухнюстоловую.
Горячий чай по приезду и обмен впечатления.
Далее будет сытный ужин и банька на берёзовых дровах (оплачивается отдельно).
Наши гиды могут рассказать еще несколько интересных фактов про эти места.
История реки тесно переплетена с этапами развития металлургии на Урале, а также с легендами и преданиями народов, которые издревле проживали здесь. Ночевка в Загородном клубе.
Протяженность дневного маршрута на снегоходах: 50 – 60 км.
Вниз по Чусовой. Камни-бойцы. Демидовский завод. База старовера
7:30 – 10:00 Подъем, утренние процедуры, деревенский завтрак.
Сбор личных вещей и упаковка их в транспортные баулы, сдача номеров.
Подготовка снегоходов (прогрев двигателя, укладка ланч-боксов и термосов с чаем в специальные кофры) и участников к выезду.
Берем курс на север и уходим вниз по течению реки к новым интересным местам.
МаминСибиряк писал, что береговые скалы являются главным украшением Чусовой, которые в течение тысячелетий обтачивали вода и ветер, создавая подлинную природную галерею каменных шедевров.
Первая остановка – это место нашей сегодняшней ночевки: Гостевой Двор «Змеиный брод»
Здесь оставляем все свое снаряжение и двигаемся дальше по реке теснин (так в старину величали реку Чусовую).
Далее, спускаемся в низину к реке и придерживаясь береговой линии, выезжаем на окраину поселка и рукотворному водоему.
Продолжаем двигаться вдоль реки, по берегам которой возвышаются величественные скалы.
Крутые берега непрерывно притягивают взгляд и манят своей нетронутой снежной целиной.
Здесь можно понять, что в древние времена замерзшая гладь реки являлась единственной транспортной артерией, которая связывала жилые поселки и города.
Финальная часть маршрута проходит в спокойном режиме – туристы просто едут и наслаждаются тишиной и неповторимой красотой окружающих пейзажей.
18:00 – 19:00 Возвращение группы в Гостевой Двор.
19:00 – 24:00 Размещение в домиках.
Вкусный домашний ужин от клубного шеф-повара с травяным чаем и традиционной настойкой на кедровых шишках.
После ужина – русская баня.
Ночевка вдали от шума и суеты.
Протяженность дневного маршрута на снегоходах: более 100 км.
Возвращение
7:00 – 10:00 Подъем, утренние процедуры, простой завтрак из фермерских продуктов и беседа с необыкновенным человеком – основателем базы.
Вот пара цитат о его жизненной миссии и целях: «Идея нашего проекта заключается в том, что мы не строим комфортабельных гостиниц, коттеджей со всевозможными услугами и сервисом, которые, по нашему мнению, по мере своего развития отдаляют человека от своей сущности. Мы, напротив, хотим оторвать наших посетителей от суеты городов и уже ставших привычными благ цивилизации».
Сбор личных вещей и сдача домиков.
Прогрев снегоходов перед выездом.
10:00 Выезд.
Основным плюсом этого дня является катание по разным типам рельефа.
К примеру, на безлесных участках местности (поля или заливные луга) участники смогут испытать скоростные характеристики снегохода или поучиться делать разворот на одной лыже.
Также, можно выделить время для постановочной фотосессии и простого валяния в снегу.
Ведь район реки издавна славиться своими уникальными ландшафтами и удивительными по красоте пейзажами древней речной долины.
Но не расслабляйтесь раньше времени, Вас еще ждет несколько труднопроходимых мест и достаточно непростой подъем на вершину горы.
14:00 Возвращение на базу загородный клуб «Ключ-камень».
Распаковываем транспортные баулы и получаем личные вещи.
Переодеваемся и обедаем в кухне-столовой.
16:00 – 18:00 Обратная дорога в Екатеринбург.
18:00 Прибытие в аэропорт Кольцово (Екатеринбург).
Окончание путешествия.
Протяженность дневного маршрута на снегоходах: около 50 км.
Проживание
Тур предусматривает проживание в загородном клубе «Ключ-Камень» (размещение в двухместных номерах класса "Эконом" с туалетом и душевой комнатой на этаже) и в гостевом дворе «Змеиный брод» (в деревянных домиках с печным отоплением)
Стоимость тура на 1 человека:
- 2 человека на снегоходе – 79 900 руб. (для семейных пар общей массой до 135 кг).
- 1 человек на снегоходе – 89 900 руб.
Варианты проживания
Загородный клуб «Ключ-Камень»
На территории имеется несколько строений: основной корпус с двухместными номерами, деревянные коттеджи, традиционная русская баня. Все строения благоустроены — классический туалет и душ, централизованное отопление.
Гостевой Двор «Змеиный брод»
Гостевой двор представляет собой ансамбль строений рубленых деревянных охотничьих избушек, русской бани, вогульского кочевого становища, переносящий посетителей в атмосферу сказок-былинок и красоту дикой природы. Отопление – печное, вода – из скважины, удобства – на улице.
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Ответы на вопросы
Что входит
- Аренда снегохода (марки: Yamaha Viking, Polaris Wide Track, BRP SKI-DOO). ГСМ, масло и другие расходники уже включены в стоимостьпроката. Дополнительно, группа обеспечивается одним (или двумя) снегоходами для гидов
- Доставка снегохода: для клиентов и инструкторов из Екатеринбурга в поселок Староуткинск и обратно
- Аренда экипировки: Шлем, утепленный костюм (штаны и куртка), утепленные сапоги
- Услуги гидов: нахождения инструкторов в составе группы, сопровождение группы, организация путешествия
- Продукты: закуп необходимых продуктов по матрице меню: «Походное»
- Страховые полисы от н/с ПАО «Росгосстрах»
- Транспортировка персонала, продуктов, амуниции и оборудования к точке начала маршрута
- Проживание в загородном клубе "Ключ-Камень" (размещение в двухместных номерах класса "Эконом" с туалетом и душевой комнатой на этаже) и в гостевом дворе "Змеиный брод" (в деревянных домиках с печным отоплением)
- Русская баня с вениками во второй день тура (2 часа в Г.Д. «Змеиный брод»)
Что не входит
- Авиа - и ж/д билеты до г. Екатеринбурга и обратно
- Трансфер Екатеринбург - точки начала путешествия - Екатеринбург
- Питание, не указанное в программе тура
- Оплата отеля (в случае предварительного прибытия) в городе Екатеринбурге
- Индивидуальный комплект для бани (тапочки, полотенце, шапочка, шампунь и др.)
- Алкоголь, а также прочие продукты и напитки личного предпочтения
- Услуги шеф-повара: по предоставлению питания по вариантам меню: "Стандарт","Люкс", "Гастрономический тур"
- Аренда снегохода более высокого класса (более мощного или комфортного, чем базовые модели), согласно отдельному прайсу
- Аренда комплекта фирменной экипировки и (или) шлема, согласно прайсу
- Оплата дополнительной страховки от вероятных повреждений снегохода
- Аренда коттеджей или номеров более высокого уровня на базе «Ключ-Камень»
- Русская баня в первый день тура
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Одежда:
- Футболка с коротким или длинным рукавом 1-2 шт.;
- Сменное бельё (комплект) 1 комп.;
- Термобельё легкое (комплект) 1;
- Термобельё теплое (комплект) класса Outdoor 2-3;
- Шерстяные носки или тёплые носки с добавлением шерсти 1;
- Спортивные термоноски (для горнолыжников или для зимних активностей) 1-2;
- Хлопковые носки 1-2;
- Лёгкие штаны для нахождения в отеле, гостевых домах туристической базы или в других местах отдыха 1;
- Зимние штаны (желательно - со снегозащитной юбкой (внизу штанины резиновая или тканевая подкладка, которая плотно облегает обувь). Такие штаны нужны для нахождения на улице в свободное время утром и вечером 1;
- Свитер (теплый из флисовой ткани или материала "PolarTec", «Windstop» или аналоги) свысоким воротом. Подойдет и теплый шерстяной свитер 1;
- Пуховик спортивный или теплая зимняя куртка. Куртка также необходима длянахождения на улице в свободное время утром и вечером 1;
- Теплые спортивные перчатки или варежки (пары) 1-2;
- Бафф 1;
- Шарф теплый (по желанию, не обязательно). Предоставляемые подшлемники хорошо закрывают лицо от холода, но мы рекомендуем иметь доп. защиту 1;
- Шапка спортивная тёплая 1;
- Подшлемник 1;
- Купальные принадлежности (для бани) 1.
Обувь:
- Ботинки или теплые сапоги (пара). В идеале – Baffin или аналог 1;
- Шлёпанцы (слипоны) для бани или нахождения в гостинице (пара) 1
Личные вещи:
- Спортивная сумка для личных вещей, экспедиционный баул или рюкзак;
- Гигиенические принадлежности (зубная щетка, паста, мыло и т. д.);
- Аптечка (набор личных медикаментов). Командная большая аптечка будет у гида;
- Крем для рук и лица от обветривания, гигиеническая помада (по необходимости);
- Средства личной гигиены;
- Полотенце банное;
- Фонарь налобный светодиодный и запасной комплект батареек;
- Фото и видеоаппаратура (при наличии), зарядные устройства, power банк;
- Телефон для связи;
- Документы / деньги в непромокаемом гермомешочке;
- Нож складной перочинный или мультитулс (по желанию, не обязательно);
- Для тех, кто носит очки или контактные линзы. Очки на активной части маршрута не рекомендуются – они запотевают и обмерзают. Необходимо использование контактных линз или специальных горнолыжные очков с диоптриями;
- Горнолыжные очки/маска (Обязательно);
- Солнцезащитные очки (по желанию, не обязательно);
- Дополнительная провизия (алкогольные напитки и деликатесы) по личному предпочтению;
- Термос (0,5 - 1 литр) (по желанию, не обязательно).
Кто будет меня сопровождать?
На протяжении снегоходного тура команду путешественников будут сопровождать квалифицированные специалисты: руководитель группы(профессиональный гид) и, в зависимости от числа участников, его помощник. Решение руководителя группы (гида-проводника) является конечным и неопровержимым. В случае возникновения непредвиденных обстоятельств (погодные условия, общее желание группы, непредвиденный форс-мажор), команда вправе отклониться от ранее запланированного графика передвижения и действовать исходя из общего решения участников экспедиции.
Как будут кормить?
Питание команды в снегоходном туре осуществляется по предлагаемому клубом меню" Походное ". Для готовых группы по дополнительному согласованию возможны услуги по предоставлению различных других вариантов меню:"Эконом","Стандарт","Люкс","Гастрономический тур".
Какая техника используется и выдается ли экипировка?
Для передвижения участников экспедиции используются надежные утилитарные и туристические снегоходы известнейших мировых брендов, занимающих лидирующие позиции: BRP SKI-DOO TUNDRA Wt-550, BRP SKI-DOO TUNDRA Lt-550, BRP SKI-DOO SKANDIC, YAMAHA VIKING 540 III / IV, POLARIS Indy Voyager.
Предоставляемая участникам экспедиций экипировка: шлем, утепленный костюм (штаны и куртка), утепленные сапоги.
За несколько дней до начала тура необходимо уточнить следующие размеры: рост участника, размер одежды, размер обуви с плотным носком, окружность головы.
Есть ли страховка и что в нее включено?
Все участники наших туров обязательно страхуются нами от несчастного случая. Страховая сумма — 150 000 руб.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний (например, от вероятных повреждений снегохода).
Какой порядок действий в случае поломки техники по моей вине?
Техника, предоставляемая туристам, не застрахована. С каждым водителем заключается договор аренды снегохода, и техника передаётся в аренду туристу.
При этом мы в обязательном порядке проводим инструктаж, обучаем, помогаем осваивать азы управления, оговариваем технические особенности. Перед туром все снегоходы совместно осматриваются и проверяются. Все механические повреждения снегохода, которые возникли по вине арендатора, должны быть оплачены. Такие ситуации редки, если туристы соблюдают рекомендации гидов.
Нужна ли подготовка?
Для участия в данном туре особой физической подготовки не требуется.
Будет ли связь в пути и какая?
В Загородном клубе Ключ-Камень есть Интернет (вай-фай). Близ посёлков по пути следования (Слобода, Трёка, пр.) доступна сотовая связь.
Можно ли присоединиться к группе с использованием своей техники?
Безусловно: к командам, состоящим из участников наших туров, часто присоединяются туристы, пользующиеся своей техникой: это существенно снижает стоимость тура и снимает большую часть организационных вопросов при подготовке и проведении путешествия.
Можно ли совершить путешествие в более удобные для меня даты?
Да, конечно же, сдвинуть сроки тура или экспедиции, если это необходимо для участия Вашей команды, вполне реализуемо.
Можно ли изменить маршрут?
Да, мы специализируемся на разработке и подготовке индивидуальных маршрутов и легко "перекроим" маршрут под Вашу команду.
Для готовых индивидуальных / корпоративных групп возможен индивидуальный график путешествия с удобными для группы датами выезда на маршрут, для посещения Висимского заповедника возможно увеличение тура, на один, дополнительный день.
Стоимость дополнительного дня — 22’500руб.
У меня приобретены билеты, могут ли быть задержки на маршруте?
Задержки на всех снегоходных маршрутах крайне редки, но возможны, ведь на первом месте для нас всегда безопасность туристов: погодные условия могут измениться очень резко. В связи с чем мы всегда рекомендуем приобретать билеты с тарифами, позволяющими переносить даты вылетов/выездов.
Подходит ли тур для детей?
Возраст участников: за рулем снегохода — от 18 лет, пассажиром — от 12 лет.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.