Прибытие в аэропорт Кольцово или на Ж/Д вокзал г. Екатеринбурга, самостоятельный трансфер к отелю, месту начала экскурсии (*за доп. плату).
13:00 – 13:40 Встреча с гидом у отеля NOVOTEL 4* (ул. Энгельса,7), начало пешеходной обзорной экскурсии по центральной и знаковой части города – Плотинке – месту притяжения самых интересных событий: концертов, выставок, народных гуляний и городских праздников!
Прогуливаясь по дорожкам Исторического сквера, гости города не подозревают, что около 300 лет назад именно здесь зарождалась история Екатеринбурга, был слышен заводской гул и грохот молота.
Здесь с одной стороны плотины образовался Городской пруд, а с другой был построен железоделательный завод – на тот момент один из самых крупных в России и в Европе!
13:40 – 14:40 Посещение Музея архитектуры и дизайна, постоянно действующей экспозиции «Архитектура Каменного пояса», история монетного двора, общение за чаепитием в стенах памятника промышленной архитектуры XIX в. – бывших цехах Екатеринбургской механической фабрики.
14:40 – 15:00 Кофе пауза.
15:00 – 17:00 Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по городу Екатеринбургу.
Город расположен в самом сердце России, на границе Европы и Азии, на пересечении главных торговых путей.
Все самое интересное о городе Екатеринбурге: почему Татищев начал строить крепость-завод, а города так и не построил, в честь кого город получил свое имя, какие тайны хранят подземелья купеческих особняков.
17:00 – 18:30 Посещение Центра истории камнерезного дела им. А. К. Денисова-Уральского.
Экскурсия «Демидовский малахит» с развлекательным мастер-классом, в ходе которого Вы ознакомитесь с техникой шлифовки и огранки уральского камня и, конечно же, оставите себе памятный сувенир!
Посещение специализированного магазина, в ассортименте которого представлены изделия из камня современных уральских резчиков.
19:00 Гастро-ужин «Уральская кухня» в центральном ресторане города, самостоятельный проход к отелю, свободное время. (*ужин за доп. плату)
07:30 Завтрак, выселение из отеля.
08:30 – 10:30 Выезд в г. Невьянск.
Путевая экскурсия с посещением границы «Европа-Азия» и остановкой у обелиска на 17 км Московского тракта.
Невьянск – город, откуда началась Демидовская империя, основан по инициативе Петра I, как место для железоделательного завода.
Позже главный объект города – завод был дарован семье Демидовых.
Заводы Демидовых стали возникать по всему Уралу и в Сибири, а город в XVIII веке стал главной промышленной точкой Урала!
10:30 – 12:30 Посещение Невьянской башни и Невьянского государственного историко-архитектурного музея.
Невьянская наклонная башня, построена по инициативе Акинфия Демидова в память об основателе династии.
При строительстве Башни были использованы самые современные по тем временам архитектурные и технические решения (громоотвод, английские часы, знаменитая слуховая комната).
В разное время башня выполняла функции колокольни, сторожевого пункта, заводского архива, лаборатории и даже тюрьмы.
Сегодня башня – символ г. Невьянска, памятник промышленной архитектуры.
Угол наклона башни больше, чем Пизанской.
13:00 – 13:30 Обед в кафе.
13:30 – 15:00 Посещение музея «Дом Невьянской иконы».
Знакомство с необыкновенным культурологическим феноменом Уральского региона – Невьянской школой иконописи.
15:00 Выезд в дер. Верхние Таволги.
Путевая экскурсия с обзором Церкви Николая Чудотворца (с. Быньги).
16:00 Экскурсия по ООО «Таволожская керамика», мастер-класс по декорированию керамического изделия традиционной изумрудной глазурью или лепке за гончарным кругом.
В завершении, каждый участник получит в подарок кофейную пару и сможет посетить сувенирную лавку с изделиями местных мастеров.
17:30 Ужин кержака в кафе «Хрустальный погребок».
18:30 Выезд в г. Нижний Тагил.
19:30 Приезд в г. Нижний Тагил.
Заселение в отель. Свободное время.
07:00 – 08:30 Завтрак в отеле.
09:00 Посещение АО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат».
Экскурсия «Традиции Демидовых – в современности»: музейный комплекс комбината, посещение с экскурсией металлургического производства комбината (домна №7, конвертерный цех, либо колесобандажный цех), осмотр исторической домны №1.
(Внимание: ЕВРАЗ выделен в объект посещения за доп. плату, возраст участников 14+, подача заявки на посещение ЕВРАЗа – не позднее 7 дней до тура).
На замену для участников тура, не попавших на экскурсию в ЕВРАЗ: Историко-технический музей «Дом Черепановых».
Это редкая возможность соприкоснуться с традициями тагильских изобретателей, на подлинных экспонатах познакомиться с их биографиями и изобретениями.
Увидеть уникальные астрономические часы Е. Г. Кузнецова, серебряную вазу – подарок изобретателю паровых машин Е. А. Черепанову от заводчиков Демидовых, велосипед XIX века и многое другое!
Особый интерес вызывают действующие модели паровозов и железной дороги, а также интерактивные выставки по истории техники.
12:00 – 12:45 Обед "металлурга" в колонном зале Дворца Культуры, памятнике архитектуры сталинского ампира 1950 гг.
12:45 Обзорная экскурсия по Нижнему Тагилу с посещением смотровой площадки на Лисьей горе и Демидовской дачи.
Нижний Тагил – один из крупнейших и старейших горнозаводских центров России.
Именно здесь были построены самые современные в мире (с 1725-1735 гг.) по своему технологическому оснащению и мощности 4-е домны!
Производственная значимость Нижнетагильских заводов определялась прочным положением на европейском рынке его металла с маркой «Старый соболь».
Именно в городе Нижний Тагил механики Черепановы создали первый в России паровоз.
14:00 – 14:40 Посещение Нижнетагильского историко-краеведческого музея.
Нижнетагильский историко-краеведческий музей наглядно раскрывает историю тагильского края.
В музее представлены: собрание живописных и скульптурных портретов заводчиков Демидовых, уникальные рекламные изделия Нижнетагильских заводов XIX века.
15:00 – 17:00 Посещение музея истории подносного промысла «Дом Худояровых» (экскурсия + мастер-класс по тагильской лаковой росписи с предоставлением всех материалов. Результатом мастер-класса станет миниатюрный подносик на память).
Металлические подносы появились в начале XVIII века на металлургических заводах в городе Нижнем Тагиле, принадлежащих уральскому промышленнику А. Н. Демидову.
Именно Демидовы являются зачинателями промышленного производства подносов.
17:00 - 18:00 Мероприятие «Традиции русского чаепития: Урал родина самовара» с угощениями.
«Поставить самовар» – это целая наука.
Как его разжечь, какое топливо использовать и зачем нужен? Чем славится наш нижнетагильский самовар?
На эти и другие вопросы Вы найдете ответ на познавательной экскурсии, в завершении – ароматный травяной чай из настоящего уральского самовара с угощениями.
18:00 Выезд в г. Екатеринбург (в пути следования, по необходимости, санитарная остановка, просмотр видеороликов об объектах маршрута).
20:00 Прибытие в г. Екатеринбург, трансфер в аэропорт Кольцово, к ЖД вокзалу (за доп. плату).
Тур предусматривает проживание в отеле «NOVOTEL» 4* в Екатеринбурге (1 ночь) и в отеле «Демидов Плаза» 4* в Нижнем-Тагиле (1 ночь).
Стоимость тура на 1 чел. /руб:
|Размещение
|Стоимость
|Двухместное (DBL)
|15 500
|Одноместное (SGL)
|20 200
Стоимость доп. ночи в отеле «NOVOTEL» 4*:
|Размещение
|Стоимость
|Двухместное (DBL)
|3 700
|Одноместное (SGL)
|4 500
*Скидки на экскурсионную программу предоставляются:
Отель «Novotel Екатеринбург Центр» расположен в тихом центре Екатеринбурга в шаговой доступности от деловых, культурных, развлекательных объектов, достопримечательностей и музеев.
Все номера оформлены в современном стиле, оснащены системой климат-контроля, проводным и беспроводным доступом в Internet, спутниковым TV, ортопедическими матрасами и всем необходимым для комфортного пребывания.
В стоимость проживания входит завтрак шведский стол.
«Демидов Плаза» находится вблизи железнодорожного и авто- вокзалов и основных культурных достопримечательностей. Из окон отеля открывается потрясающий вид на одну из основных достопримечательностей города – Лисью гору.
В отеле 127 стильных дизайнерских номеров с бесплатным доступом к Wi-Fi на всей территории отеля, во всех номерах есть телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. К Вашим услугам ресторан livе-inn room, лаундж бар и обслуживание в номерах.
Экскурсионное посещение АО "ЕВРАЗ" доступно для туристов с 14 лет, в целях личной безопасности, посещение цеха запрещается лицам с нарушением опорно-двигательного аппарата и ЦНС. Заблаговременно (не позднее чем за 7 дней до тура) предоставляются данные: паспорт РФ, размер одежды/обуви туриста (для обеспечения спец. средствами защиты).
Да, скидки предоставляются:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.