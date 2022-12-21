Демидовский маршрут. Зимний тур

Познакомимся с Уралом через путешествие по городам

Познакомимся с Уралом через путешествие по городам: Екатеринбург, Невьянск и Нижний Тагил. Мы пройдем по стопам истории горнозаводской славы Урала и богатейшей русской династии Демидовых.

Узнаем, что связывает Нижний Тагил с Италией, а Урал с Наполеоном, почему фасад Кафедрального собора Флоренции украшает уральское кайло и как появилась "падающая" башня.

Тур поистине уникальный: с элементами промышленного туризма, всемирно известными памятниками архитектуры, знаковыми музеями, тематическими мастер-классами и, конечно же, с аутентичными блюдами уральской кухни. Это первый национальный туристский маршрут по Свердловской области!
Демидовский маршрут. Зимний тур
Демидовский маршрут. Зимний тур
Демидовский маршрут. Зимний тур
Демидовский маршрут. Зимний тур
Демидовский маршрут. Зимний тур
Демидовский маршрут. Зимний тур
Демидовский маршрут. Зимний тур
Демидовский маршрут. Зимний тур
Демидовский маршрут. Зимний тур
Демидовский маршрут. Зимний тур
Демидовский маршрут. Зимний тур
Демидовский маршрут. Зимний тур
Демидовский маршрут. Зимний тур
Демидовский маршрут. Зимний тур
Ближайшие даты:
23
дек
24
фев
10
мар

Что вас ожидает 🤩

Увлекательные мастер-классы
Увлекательные мастер-классы
Увидим как рождаются уникальные гончарные изделия с «демидовской глазурью» и даже распишем себе на память тагильский поднос
Огненное зрелище
Огненное зрелище
Льющийся металл в жерле современной домны и прогулка по огромному производству – оставят у вас неизгладимые впечатления
Погружение в историю
Погружение в историю
Вы узнаете историю династии Демидовых – «Первой Российской корпорации» совершившей невероятные технологические прорывы

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Екатеринбург. Обзорная экскурсия по городу

Прибытие в аэропорт Кольцово или на Ж/Д вокзал г. Екатеринбурга, самостоятельный трансфер к отелю, месту начала экскурсии (*за доп. плату).

13:00 – 13:40 Встреча с гидом у отеля NOVOTEL 4* (ул. Энгельса,7), начало пешеходной обзорной экскурсии по центральной и знаковой части города – Плотинке – месту притяжения самых интересных событий: концертов, выставок, народных гуляний и городских праздников!

Прогуливаясь по дорожкам Исторического сквера, гости города не подозревают, что около 300 лет назад именно здесь зарождалась история Екатеринбурга, был слышен заводской гул и грохот молота.

Здесь с одной стороны плотины образовался Городской пруд, а с другой был построен железоделательный завод – на тот момент один из самых крупных в России и в Европе!

13:40 – 14:40 Посещение Музея архитектуры и дизайна, постоянно действующей экспозиции «Архитектура Каменного пояса», история монетного двора, общение за чаепитием в стенах памятника промышленной архитектуры XIX в. – бывших цехах Екатеринбургской механической фабрики.

14:40 – 15:00 Кофе пауза.

15:00 – 17:00 Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по городу Екатеринбургу.

Город расположен в самом сердце России, на границе Европы и Азии, на пересечении главных торговых путей.

Все самое интересное о городе Екатеринбурге: почему Татищев начал строить крепость-завод, а города так и не построил, в честь кого город получил свое имя, какие тайны хранят подземелья купеческих особняков.

17:00 – 18:30 Посещение Центра истории камнерезного дела им. А. К. Денисова-Уральского.

Экскурсия «Демидовский малахит» с развлекательным мастер-классом, в ходе которого Вы ознакомитесь с техникой шлифовки и огранки уральского камня и, конечно же, оставите себе памятный сувенир!

Посещение специализированного магазина, в ассортименте которого представлены изделия из камня современных уральских резчиков.

19:00 Гастро-ужин «Уральская кухня» в центральном ресторане города, самостоятельный проход к отелю, свободное время. (*ужин за доп. плату)

Прибытие в Екатеринбург. Обзорная экскурсия по городуПрибытие в Екатеринбург. Обзорная экскурсия по городуПрибытие в Екатеринбург. Обзорная экскурсия по городуПрибытие в Екатеринбург. Обзорная экскурсия по городуПрибытие в Екатеринбург. Обзорная экскурсия по городу
2 день

Экскурсия в Невьянск и посещение Невьянской башни. Переезд в Нижний-Тагил

07:30 Завтрак, выселение из отеля.

08:30 – 10:30 Выезд в г. Невьянск.

Путевая экскурсия с посещением границы «Европа-Азия» и остановкой у обелиска на 17 км Московского тракта.

Невьянск – город, откуда началась Демидовская империя, основан по инициативе Петра I, как место для железоделательного завода.

Позже главный объект города – завод был дарован семье Демидовых.

Заводы Демидовых стали возникать по всему Уралу и в Сибири, а город в XVIII веке стал главной промышленной точкой Урала!

10:30 – 12:30 Посещение Невьянской башни и Невьянского государственного историко-архитектурного музея.

Невьянская наклонная башня, построена по инициативе Акинфия Демидова в память об основателе династии.

При строительстве Башни были использованы самые современные по тем временам архитектурные и технические решения (громоотвод, английские часы, знаменитая слуховая комната).

В разное время башня выполняла функции колокольни, сторожевого пункта, заводского архива, лаборатории и даже тюрьмы.

Сегодня башня – символ г. Невьянска, памятник промышленной архитектуры.

Угол наклона башни больше, чем Пизанской.

13:00 – 13:30 Обед в кафе.

13:30 – 15:00 Посещение музея «Дом Невьянской иконы».

Знакомство с необыкновенным культурологическим феноменом Уральского региона – Невьянской школой иконописи.

15:00 Выезд в дер. Верхние Таволги.

Путевая экскурсия с обзором Церкви Николая Чудотворца (с. Быньги).

16:00 Экскурсия по ООО «Таволожская керамика», мастер-класс по декорированию керамического изделия традиционной изумрудной глазурью или лепке за гончарным кругом.

В завершении, каждый участник получит в подарок кофейную пару и сможет посетить сувенирную лавку с изделиями местных мастеров.

17:30 Ужин кержака в кафе «Хрустальный погребок».

18:30 Выезд в г. Нижний Тагил.

19:30 Приезд в г. Нижний Тагил.

Заселение в отель. Свободное время.

Экскурсия в Невьянск и посещение Невьянской башни. Переезд в Нижний-ТагилЭкскурсия в Невьянск и посещение Невьянской башни. Переезд в Нижний-ТагилЭкскурсия в Невьянск и посещение Невьянской башни. Переезд в Нижний-ТагилЭкскурсия в Невьянск и посещение Невьянской башни. Переезд в Нижний-Тагил
3 день

Завершение программы. Обзорная экскурсия по Нижнему-Тагилу и на металлургическое производство

07:00 – 08:30 Завтрак в отеле.

09:00 Посещение АО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат».

Экскурсия «Традиции Демидовых – в современности»: музейный комплекс комбината, посещение с экскурсией металлургического производства комбината (домна №7, конвертерный цех, либо колесобандажный цех), осмотр исторической домны №1.

(Внимание: ЕВРАЗ выделен в объект посещения за доп. плату, возраст участников 14+, подача заявки на посещение ЕВРАЗа – не позднее 7 дней до тура).

На замену для участников тура, не попавших на экскурсию в ЕВРАЗ: Историко-технический музей «Дом Черепановых».

Это редкая возможность соприкоснуться с традициями тагильских изобретателей, на подлинных экспонатах познакомиться с их биографиями и изобретениями.

Увидеть уникальные астрономические часы Е. Г. Кузнецова, серебряную вазу – подарок изобретателю паровых машин Е. А. Черепанову от заводчиков Демидовых, велосипед XIX века и многое другое!

Особый интерес вызывают действующие модели паровозов и железной дороги, а также интерактивные выставки по истории техники.

12:00 – 12:45 Обед "металлурга" в колонном зале Дворца Культуры, памятнике архитектуры сталинского ампира 1950 гг.

12:45 Обзорная экскурсия по Нижнему Тагилу с посещением смотровой площадки на Лисьей горе и Демидовской дачи.

Нижний Тагил – один из крупнейших и старейших горнозаводских центров России.

Именно здесь были построены самые современные в мире (с 1725-1735 гг.) по своему технологическому оснащению и мощности 4-е домны!

Производственная значимость Нижнетагильских заводов определялась прочным положением на европейском рынке его металла с маркой «Старый соболь».

Именно в городе Нижний Тагил механики Черепановы создали первый в России паровоз.

14:00 – 14:40 Посещение Нижнетагильского историко-краеведческого музея.

Нижнетагильский историко-краеведческий музей наглядно раскрывает историю тагильского края.

В музее представлены: собрание живописных и скульптурных портретов заводчиков Демидовых, уникальные рекламные изделия Нижнетагильских заводов XIX века.

15:00 – 17:00 Посещение музея истории подносного промысла «Дом Худояровых» (экскурсия + мастер-класс по тагильской лаковой росписи с предоставлением всех материалов. Результатом мастер-класса станет миниатюрный подносик на память).

Металлические подносы появились в начале XVIII века на металлургических заводах в городе Нижнем Тагиле, принадлежащих уральскому промышленнику А. Н. Демидову.

Именно Демидовы являются зачинателями промышленного производства подносов.

17:00 - 18:00 Мероприятие «Традиции русского чаепития: Урал родина самовара» с угощениями.

«Поставить самовар» – это целая наука.

Как его разжечь, какое топливо использовать и зачем нужен? Чем славится наш нижнетагильский самовар?

На эти и другие вопросы Вы найдете ответ на познавательной экскурсии, в завершении – ароматный травяной чай из настоящего уральского самовара с угощениями.

18:00 Выезд в г. Екатеринбург (в пути следования, по необходимости, санитарная остановка, просмотр видеороликов об объектах маршрута).

20:00 Прибытие в г. Екатеринбург, трансфер в аэропорт Кольцово, к ЖД вокзалу (за доп. плату).

Завершение программы. Обзорная экскурсия по Нижнему-Тагилу и на металлургическое производствоЗавершение программы. Обзорная экскурсия по Нижнему-Тагилу и на металлургическое производствоЗавершение программы. Обзорная экскурсия по Нижнему-Тагилу и на металлургическое производствоЗавершение программы. Обзорная экскурсия по Нижнему-Тагилу и на металлургическое производствоЗавершение программы. Обзорная экскурсия по Нижнему-Тагилу и на металлургическое производство

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле «NOVOTEL» 4* в Екатеринбурге (1 ночь) и в отеле «Демидов Плаза» 4* в Нижнем-Тагиле (1 ночь).

Стоимость тура на 1 чел. /руб:

РазмещениеСтоимость
Двухместное (DBL)15 500
Одноместное (SGL)20 200

Стоимость доп. ночи в отеле «NOVOTEL» 4*:

РазмещениеСтоимость
Двухместное (DBL)3 700
Одноместное (SGL)4 500

*Скидки на экскурсионную программу предоставляются:

  • пенсионерам и школьникам – 550 руб.;
  • дополнительная скидка по «Пушкинской карте»: для детей с 14 до 16 лет – 200 руб., с 16 до 22 лет –745 руб.

Варианты проживания

Отель «NOVOTEL» 4*

1 ночь

Отель «Novotel Екатеринбург Центр» расположен в тихом центре Екатеринбурга в шаговой доступности от деловых, культурных, развлекательных объектов, достопримечательностей и музеев.

Все номера оформлены в современном стиле, оснащены системой климат-контроля, проводным и беспроводным доступом в Internet, спутниковым TV, ортопедическими матрасами и всем необходимым для комфортного пребывания.

В стоимость проживания входит завтрак шведский стол.

Отель «NOVOTEL» 4*Отель «NOVOTEL» 4*Отель «NOVOTEL» 4*Отель «NOVOTEL» 4*Отель «NOVOTEL» 4*Отель «NOVOTEL» 4*Отель «NOVOTEL» 4*Отель «NOVOTEL» 4*

Отель «Демидов Плаза» 4*

1 ночь

«Демидов Плаза» находится вблизи железнодорожного и авто- вокзалов и основных культурных достопримечательностей. Из окон отеля открывается потрясающий вид на одну из основных достопримечательностей города – Лисью гору.

В отеле 127 стильных дизайнерских номеров с бесплатным доступом к Wi-Fi на всей территории отеля, во всех номерах есть телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. К Вашим услугам ресторан livе-inn room, лаундж бар и обслуживание в номерах.

Отель «Демидов Плаза» 4*Отель «Демидов Плаза» 4*Отель «Демидов Плаза» 4*Отель «Демидов Плаза» 4*Отель «Демидов Плаза» 4*Отель «Демидов Плаза» 4*Отель «Демидов Плаза» 4*Отель «Демидов Плаза» 4*

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт по программе
  • Проживание в отеле "NOVOTEL" (Екатеринбург) и отеле “Демидов Плаза” (Нижний-Тагил)
  • Питание: 2 завтрака (шведский стол), 2 обеда,1 ужин и чаепитие с угощением
  • Путевая экскурсия и сопровождение гидом-экскурсоводом по маршруту
  • Входные билеты в музеи
  • Экскурсии по программе
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты в Екатеринбург и обратно
  • Трансфер от/в аэропорт или железнодорожный вокзал
  • Факультативные экскурсии и интерактивы (указаны в программе как за доп. плату)
  • Питание вне программы
  • Экскурсия на ЕВРАЗ НТМК – 750 руб. /чел.
  • Гастро-ужин “Уральская кухня” – 2000 руб. /чел. (в 1-ый день тура)
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Свердловская область, Екатеринбург
Какие условия участия в экскурсии на АО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат»?

Экскурсионное посещение АО "ЕВРАЗ" доступно для туристов с 14 лет, в целях личной безопасности, посещение цеха запрещается лицам с нарушением опорно-двигательного аппарата и ЦНС. Заблаговременно (не позднее чем за 7 дней до тура) предоставляются данные: паспорт РФ, размер одежды/обуви туриста (для обеспечения спец. средствами защиты).

Есть ли скидки на тур?

Да, скидки предоставляются:

  • пенсионерам и школьникам – 550 руб. /чел.;
  • дополнительная скидка по "Пушкинской карте": для детей с 14 до 16 лет – 200 руб., с 16 до 22 лет – 745 руб.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Екатеринбурга

🧒Можно с детьми🧳Многодневные туры3-дневные туры

Похожие туры в Екатеринбурге

Арт-тур в самый брутальный город
8 часов
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Мини-группа
до 5 чел.
Организатор экскурсии Анна
Анна
Нет отзывов
Арт-тур в самый брутальный город
Этот арт-тур посвящен городу Челябинск
ул. Ленина, д. 69, к. 4
21 дек
22 дек
23 дек
24 дек
4 200 за 1 человека
Берёзовский - путешествие в «Золотой город»
5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Анатолий
Анатолий
4
4 отзыва
Берёзовский - путешествие в «Золотой город»
Посетить единственный в России интерактивный музей Золота и «уральскую пустыню»
20 дек
21 дек
23 дек
24 дек
5 200 за всё до 3 чел.
Экспресс-знакомство с городом Е. и кулинарный мастер-класс
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии Светлана
Светлана
5
2 отзыва
Экспресс-знакомство с городом Е. и кулинарный мастер-класс
Вместе мы прогуляемся по центральным улицам города и осмотрим его главные достопримечательности
ул. Горького, 4в, кофейня Водонапорной башни, 1 эт
Завтра
21 дек
22 дек
24 дек
1 850 за 1 человека
Путешествие по городу и окрестностям Екатеринбурга
6 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Марина
Марина
5
1 отзыв
Путешествие по городу и окрестностям Екатеринбурга
Вы приехали к нам всего на один день
Любой, удобный для Вас
20 дек
21 дек
22 дек
25 дек
9 000 за всё до 3 чел.
Золотые места и Самоцветная полоса Урала: Екатеринбург - Невьянск - Реж
10 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Артём
Артём
5
11 отзывов
Золотые места и Самоцветная полоса Урала: Екатеринбург - Невьянск - Реж
Приглашаю вас в путешествие по Уралу с его невероятной природой
По договоренности
Сегодня
21 дек
22 дек
23 дек
12 000 за всё до 5 чел.
Приятно познакомиться, Екатеринбург
3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Ольга
Ольга
5
1 отзыв
Приятно познакомиться, Екатеринбург
Знакомство с городом для тех, кто ограничен во времени
По желанию гостей
Сегодня
Завтра
20 дек
21 дек
5 000 за всё до 4 чел.
Арт-тур в город Сысерть
8 часов
🚌 На автобусе
Входной билет
Организатор экскурсии Анна
Анна
Нет отзывов
Арт-тур в город Сысерть
Самобытный городок Сысерть приглашает в гости всех желающих
ул. Ленина, дом 69, к. 4
22 дек
23 дек
24 дек
25 дек
4 200 за 1 человека
Романовы на Урале
6 часов
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Елена
Елена
4.8
12 отзывов
Романовы на Урале
Вас ждет автомобильно-пешеходная экскурсия по следам династии Романовых на Урале
По договоренности
9 500 за всё до 4 чел.
Большое путешествие. Екатеринбург и окрестности
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Ольга
Ольга
Нет отзывов
Большое путешествие. Екатеринбург и окрестности
Продолжительная, полная экскурсия по городу с выездом к границе Европы
По желанию гостей
Сегодня
Завтра
20 дек
21 дек
9 000 за всё до 4 чел.
Интереснейший город Среднего Урала - Полевской и Азов гора
8 часов
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Анатолий
Анатолий
Нет отзывов
Интереснейший город Среднего Урала - Полевской и Азов гора
Один из интереснейших городов Среднего Урала - Полевской
По Вашему выбору
8 200 за всё до 3 чел.
Арт-тур в Полевской
6 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 16 чел.
Организатор экскурсии Анна
Анна
Нет отзывов
Арт-тур в Полевской
Приглашаем в путешествие к памятникам архитектуры в село Косой брод и Мраморское
площадь 1905 года
23 дек
24 дек
25 дек
26 дек
3 800 за 1 человека
Экспресс Екатеринбург. Нескучно о городе
2.5 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Екатерина
Екатерина
5
9 отзывов
Экспресс Екатеринбург. Нескучно о городе
Неизведанные места, стрит-арт и жизнь столицы Урала на динамичной авто-пешеходной экскурсии
Сегодня
Завтра
20 дек
21 дек
от 6 888 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Екатеринбурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Екатеринбурге
Заказать
Можно выбрать дату до оплаты
ХОРОШО
🧭
ТАМ