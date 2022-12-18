Екатеринбург встречает гостей. Зимний тур

В этом туре у вас будет возможность представить каким был Екатеринбург

В этом туре у вас будет возможность представить каким был Екатеринбург в момент зарождения, проследить историю его развития и узнать какие знаменитые люди здесь жили, а также увидеть все «визитные карточки» города.

Вы подниметесь на смотровую площадку бизнес центра «Высоцкий», с которой открывается невероятный вид на город, посетите Храм на Крови, в котором услышите историю гибели царской семьи, и отправитесь в Верхнюю Пышму, где посетите музей военной техники.

Тур дает возможность увидеть поистине город контрастов, в котором усадьбы и особняки прошлых веков соседствуют с современными высотками из стекла и бетона.
Екатеринбург встречает гостей. Зимний тур
Екатеринбург встречает гостей. Зимний тур
Екатеринбург встречает гостей. Зимний тур
Екатеринбург встречает гостей. Зимний тур
Екатеринбург встречает гостей. Зимний тур
Екатеринбург встречает гостей. Зимний тур
Екатеринбург встречает гостей. Зимний тур
Екатеринбург встречает гостей. Зимний тур
Екатеринбург встречает гостей. Зимний тур
Екатеринбург встречает гостей. Зимний тур
Екатеринбург встречает гостей. Зимний тур
Екатеринбург встречает гостей. Зимний тур
Екатеринбург встречает гостей. Зимний тур
Ближайшие даты:
2
янв
5
янв
23
фев

Что вас ожидает 🤩

Город на ладони
Город на ладони
Вы подниметесь на 52 этаж бизнес центра «Высоцкий», чтобы полюбоваться Екатеринбургом с высоты птичьего полета
Многоликий Екатеринбург
Многоликий Екатеринбург
За 3 дня вы раскроете все грани уральской столицы – увидите Екатеринбург прошлого и настоящего
Богатства Уральских гор
Богатства Уральских гор
Прогуляетесь по Аллее камней, где представлены образцы минералов Урала и полюбуетесь экспонатами музея камнерезного искусства

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Екатеринбург. Обзорная экскурсия по городу

Самостоятельное прибытие в отель. Багаж можно оставить в камере хранения.

9:50 Встреча с гидом в холле отеля Novotel 4* (ул. Энгельса, 7).

Посадка в автобус.

10:00 Обзорная автобусная экскурсия по Екатеринбургу.

Граница “Европы-Азии” (экскурсия с посещением)

Экскурсия познакомит Вас с историей возникновения и развития Екатеринбурга – крупнейшего города на Урале.

Вы узнаете особенности его планировки и историю застройки улиц, познакомитесь с архитектурой зданий, с культурной, научной и спортивной жизнью Екатеринбурга.

14:00 Обед в кафе.

Далее все объекты – в шаговой доступности.

Пеший переход.

15:00 Смотровая площадка БЦ""Высоцкий" (52 этаж).

Возможность полюбоваться городом с высоты птичьего полета.

Экскурсия "Богатства Уральских гор" с посещением Аллеи камней (Исторический сквер), где представлены образцы минералов Урала.

16:00 Музей истории камнерезного и ювелирного искусства.

Отражает богатство и красоту Уральского края.

Его экспонаты повествуют о художественном освоении уникальных естественных ресурсов Урала, традициях обработки цветного камня и металла.

Предметом гордости музейного собрания являются камнерезные и ювелирные изделия всемирно известной фирмы К. Фаберже (их можно увидеть в «Золотой кладовой»).

(На даты тура 23.02 – 25.02 Музей истории камнерезного и ювелирного искусства заменяется на Музей истории Екатеринбурга. Это современный интерактивный музей, в зрелищной и захватывающей форме освещающий события городской истории)

Гид оставляет группу.

Возвращение в отель – самостоятельное. Заселение в отель.

Прибытие в Екатеринбург. Обзорная экскурсия по городуПрибытие в Екатеринбург. Обзорная экскурсия по городуПрибытие в Екатеринбург. Обзорная экскурсия по городуПрибытие в Екатеринбург. Обзорная экскурсия по городуПрибытие в Екатеринбург. Обзорная экскурсия по городу
2 день

Автобусная экскурсия «Урал - опорный край державы»

Завтрак в гостинице («шведский стол»).

9:50 Встреча с гидом в холле отеля гидом Novotel 4*.

Посадка в автобус.

10:00 Автобусная экскурсия “Урал – опорный край державы”.

12:00 Музей военной техники (музейный комплекс УГМК, Верхняя Пышма) – крупнейший технический музей России.

15:00 Обед в кафе. Автобус отпускаем.

Пеший переход.

16:30 Музей истории и археологии Урала и Шигирский идол (самый древний деревянный идол в мире).

(На даты тура 23.02 – 25.02 Музей истории и археологии Урала и Шигирский идол заменяются на экскурсию «Богатства Уральских гор» с посещением Аллеи камней (Исторический сквер), где представлены образцы минералов Урала. В этот день вы так же отправитесь в Музей истории камнерезного и ювелирного искусства)

По окончании экскурсии в музее, свободное время в центре Екатеринбурга, самостоятельное возвращение в гостиницу.

(Расстояние от музея до отеля – 1 км – ориентировочно 10 минут пешком).

Автобусная экскурсия «Урал - опорный край державы»Автобусная экскурсия «Урал - опорный край державы»Автобусная экскурсия «Урал - опорный край державы»Автобусная экскурсия «Урал - опорный край державы»
3 день

Завершение программы. Экскурсии «Последний царь и первый президент»

Завтрак в гостинице ("шведский стол").

Выселение из гостиницы.

Туристам, отправляющимся сразу после музея Ельцина на ж/д вокзал, необходимо взять вещи с собой автобус.

Туристы, кому трансфер на вокзал не нужен, могут оставить вещи в камере хранения отеля.

9:50 Встреча с гидом в холле отеля Novotel 4*.

Посадка в автобус.

10:00 Автобусная экскурсия “Скорбный путь последнего царя” с посещением Храма-на-Крови на месте гибели семьи Романовых и мужского монастыря в честь Святых Царственных Страстотерпцев на Ганиной яме (экскурсия по территории монастыря).

Экскурсия посвящается печальной странице в истории Екатеринбурга – гибели последнего Российского Императора и его семьи.

14:30 Обед в кафе Екатеринбурга.

15:30 Экскурсия в Музей первого президента России (Центр Ельцина – как отражение эпохи радикальных и сложных перемен в России).

17:00 Окончание экскурсии.

Завершение экскурсионной программы «Екатеринбург встречает гостей».

Трансфер на вокзал.

Завершение программы. Экскурсии «Последний царь и первый президент»Завершение программы. Экскурсии «Последний царь и первый президент»Завершение программы. Экскурсии «Последний царь и первый президент»Завершение программы. Экскурсии «Последний царь и первый президент»Завершение программы. Экскурсии «Последний царь и первый президент»

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле «NOVOTEL» 4* в Екатеринбурге.

Стоимость тура на 1 чел. /руб:

РазмещениеВзрослыеПенсионерыДети
Двухместное13 70013 10012 950
Одноместное17 10016 500

Варианты проживания

Отель «NOVOTEL» 4*

2 ночи

Отель «Novotel Екатеринбург Центр» расположен в тихом центре Екатеринбурга в шаговой доступности от деловых, культурных, развлекательных объектов, достопримечательностей и музеев.

Все номера оформлены в современном стиле, оснащены системой климат-контроля, проводным и беспроводным доступом в Internet, спутниковым TV, ортопедическими матрасами и всем необходимым для комфортного пребывания.

В стоимость проживания входит завтрак шведский стол.

Отель «NOVOTEL» 4*Отель «NOVOTEL» 4*Отель «NOVOTEL» 4*Отель «NOVOTEL» 4*Отель «NOVOTEL» 4*Отель «NOVOTEL» 4*Отель «NOVOTEL» 4*Отель «NOVOTEL» 4*

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Размещение в гостинице в номерах с удобствами
  • Завтрак для проживающих в отеле (шведский стол 2 раза)
  • Комплексный обед в кафе Екатеринбурга (3 раза)
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Транспортное обслуживание
  • Входные билеты и экскурсии по программе
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты в Екатеринбург и обратно
  • Трансфер от/до аэропорта и от железнодорожного вокзала
  • Питание вне программы (ужины)
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Свердловская область, Екатеринбург
Возможно ли изменение программы?

Фирма оставляет за собой право вносить изменения в программу, не меняя объема предоставляемых услуг. Тайминг носит ознакомительный характер и может быть смещен.

Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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