2 день

Автобусная экскурсия «Урал - опорный край державы»

Завтрак в гостинице («шведский стол»).

9:50 Встреча с гидом в холле отеля гидом Novotel 4*.

Посадка в автобус.

10:00 Автобусная экскурсия “Урал – опорный край державы”.

12:00 Музей военной техники (музейный комплекс УГМК, Верхняя Пышма) – крупнейший технический музей России.

15:00 Обед в кафе. Автобус отпускаем.

Пеший переход.

16:30 Музей истории и археологии Урала и Шигирский идол (самый древний деревянный идол в мире).

(На даты тура 23.02 – 25.02 Музей истории и археологии Урала и Шигирский идол заменяются на экскурсию «Богатства Уральских гор» с посещением Аллеи камней (Исторический сквер), где представлены образцы минералов Урала. В этот день вы так же отправитесь в Музей истории камнерезного и ювелирного искусства)

По окончании экскурсии в музее, свободное время в центре Екатеринбурга, самостоятельное возвращение в гостиницу.

(Расстояние от музея до отеля – 1 км – ориентировочно 10 минут пешком).