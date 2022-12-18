Самостоятельное прибытие в отель. Багаж можно оставить в камере хранения.
9:50 Встреча с гидом в холле отеля Novotel 4* (ул. Энгельса, 7).
Посадка в автобус.
10:00 Обзорная автобусная экскурсия по Екатеринбургу.
Граница “Европы-Азии” (экскурсия с посещением)
Экскурсия познакомит Вас с историей возникновения и развития Екатеринбурга – крупнейшего города на Урале.
Вы узнаете особенности его планировки и историю застройки улиц, познакомитесь с архитектурой зданий, с культурной, научной и спортивной жизнью Екатеринбурга.
14:00 Обед в кафе.
Далее все объекты – в шаговой доступности.
Пеший переход.
15:00 Смотровая площадка БЦ""Высоцкий" (52 этаж).
Возможность полюбоваться городом с высоты птичьего полета.
Экскурсия "Богатства Уральских гор" с посещением Аллеи камней (Исторический сквер), где представлены образцы минералов Урала.
16:00 Музей истории камнерезного и ювелирного искусства.
Отражает богатство и красоту Уральского края.
Его экспонаты повествуют о художественном освоении уникальных естественных ресурсов Урала, традициях обработки цветного камня и металла.
Предметом гордости музейного собрания являются камнерезные и ювелирные изделия всемирно известной фирмы К. Фаберже (их можно увидеть в «Золотой кладовой»).
(На даты тура 23.02 – 25.02 Музей истории камнерезного и ювелирного искусства заменяется на Музей истории Екатеринбурга. Это современный интерактивный музей, в зрелищной и захватывающей форме освещающий события городской истории)
Гид оставляет группу.
Возвращение в отель – самостоятельное. Заселение в отель.
Завтрак в гостинице («шведский стол»).
9:50 Встреча с гидом в холле отеля гидом Novotel 4*.
Посадка в автобус.
10:00 Автобусная экскурсия “Урал – опорный край державы”.
12:00 Музей военной техники (музейный комплекс УГМК, Верхняя Пышма) – крупнейший технический музей России.
15:00 Обед в кафе. Автобус отпускаем.
Пеший переход.
16:30 Музей истории и археологии Урала и Шигирский идол (самый древний деревянный идол в мире).
(На даты тура 23.02 – 25.02 Музей истории и археологии Урала и Шигирский идол заменяются на экскурсию «Богатства Уральских гор» с посещением Аллеи камней (Исторический сквер), где представлены образцы минералов Урала. В этот день вы так же отправитесь в Музей истории камнерезного и ювелирного искусства)
По окончании экскурсии в музее, свободное время в центре Екатеринбурга, самостоятельное возвращение в гостиницу.
(Расстояние от музея до отеля – 1 км – ориентировочно 10 минут пешком).
Завтрак в гостинице ("шведский стол").
Выселение из гостиницы.
Туристам, отправляющимся сразу после музея Ельцина на ж/д вокзал, необходимо взять вещи с собой автобус.
Туристы, кому трансфер на вокзал не нужен, могут оставить вещи в камере хранения отеля.
9:50 Встреча с гидом в холле отеля Novotel 4*.
Посадка в автобус.
10:00 Автобусная экскурсия “Скорбный путь последнего царя” с посещением Храма-на-Крови на месте гибели семьи Романовых и мужского монастыря в честь Святых Царственных Страстотерпцев на Ганиной яме (экскурсия по территории монастыря).
Экскурсия посвящается печальной странице в истории Екатеринбурга – гибели последнего Российского Императора и его семьи.
14:30 Обед в кафе Екатеринбурга.
15:30 Экскурсия в Музей первого президента России (Центр Ельцина – как отражение эпохи радикальных и сложных перемен в России).
17:00 Окончание экскурсии.
Завершение экскурсионной программы «Екатеринбург встречает гостей».
Трансфер на вокзал.
Тур предусматривает проживание в отеле «NOVOTEL» 4* в Екатеринбурге.
Стоимость тура на 1 чел. /руб:
|Размещение
|Взрослые
|Пенсионеры
|Дети
|Двухместное
|13 700
|13 100
|12 950
|Одноместное
|17 100
|16 500
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Отель «Novotel Екатеринбург Центр» расположен в тихом центре Екатеринбурга в шаговой доступности от деловых, культурных, развлекательных объектов, достопримечательностей и музеев.
Все номера оформлены в современном стиле, оснащены системой климат-контроля, проводным и беспроводным доступом в Internet, спутниковым TV, ортопедическими матрасами и всем необходимым для комфортного пребывания.
В стоимость проживания входит завтрак шведский стол.
Фирма оставляет за собой право вносить изменения в программу, не меняя объема предоставляемых услуг. Тайминг носит ознакомительный характер и может быть смещен.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.