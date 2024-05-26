И Ирина Три вершины Южного Урала. Поход на февральские праздники Татьяна 🫶🏻 Жду новых совместных путешествий)

а алексей Демидовский маршрут. Зимний тур Очень хороший гид от принимающей стороны. Спасибо.

Н Наталья Демидовский маршрут. Зимний тур Очень приятное впечатление от поездки. Насыщенная в плане новых впечатлений и информации. Гид Михайлова Ольга - выше всяких похвал. Ни одной накладки не было.

О Ольга Демидовский маршрут. Экскурсионный тур по Свердловской области Здравствуйте! Была в туре Демидовский маршрут с 10 по 12 мая. Понравилось все: отели, насыщенная программа, необычные мастерклассы. Замечательный гид Ольга: хороший рассказчик, внимательная к каждому туристу. Благодарю команду за отличный тур.

Ю Юлия Екатеринбург встречает гостей. Зимний тур Очень насыщенный, познавательный и интересный тур. Понравился тур и взрослым, и детям-школьникам. В программу включены именно те объекты, по которым можно составить представление о Екатеринбурге.

О Ольга Три вершины Южного Урала. Поход на февральские праздники Все устроено удобно, все на связи, все корректно. Информация вовремя. Все отлично!

В Виолетта Малахит: железнодорожный круиз с посещением Казани, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!

Н Наталья Три вершины Южного Урала. Поход на февральские праздники Гид Татьяна прекрасно организовала наше путешествие. Каждому человеку уделялось внимание.

А Андрей, Малахит: железнодорожный круиз с посещением Казани, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода читать дальше постоянное внимание и искреннее желание сделать так, чтобы этот отдых получился незабываемым и наполненным восторженными эмоциями. Не сидите дома! Есть возможность - путешествуйте! Нам по 60. И говорим себе: "в 60 жизнь только начинается", и надеемся, что скажем так же и в следующий юбилей… Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур "В Сибирь в марте"! На всём протяжении ощущаешь на себе со стороны персонала