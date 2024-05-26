Туры на 3 дня в Екатеринбурге

Найдено 12 туров в категории «3-дневные туры» в Екатеринбурге, цены от 12 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
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Демидовский маршрут. Экскурсионный тур по Свердловской области
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Демидовский маршрут. Экскурсионный тур по Свердловской области
Начало: Россия, Свердловская область, Екатеринбург
5 июля в 10:00
19 июля в 10:00
20 200 за человека
Екатеринбург встречает гостей
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Екатеринбург встречает гостей
Начало: Россия, Свердловская область, Екатеринбург
3 июля в 10:00
4 окт в 10:00
17 000 за человека
Между Европой и Азией. Екатеринбург - Невьянск - Оленьи ручьи
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Между Европой и Азией. Екатеринбург - Невьянск - Оленьи ручьи
23 июля в 10:00
от 26 000 за человека
На Урал за самоцветами
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
На Урал за самоцветами
Начало: Свердловская область, Екатеринбург
5 июля в 10:00
20 сен в 10:00
23 000 за человека
Малахит: железнодорожный круиз с посещением Казани, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода
🚉 На поезде
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Малахит: железнодорожный круиз с посещением Казани, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода
Начало: Россия, Москва
13 июня в 10:00
11 июля в 10:00
от 65 840 за человека
Екатеринбург - в сердце большого Урала. Весна-лето
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Екатеринбург - в сердце большого Урала. Весна-лето
Начало: Свердловская область, Екатеринбург
13 июня в 10:00
18 июля в 10:00
28 500 за человека
Демидовский маршрут. Зимний тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Демидовский маршрут. Зимний тур
Начало: Россия, Свердловская область, Екатеринбург
1 янв в 10:00
2 янв в 10:00
20 200 за человека
Екатеринбург встречает гостей. Зимний тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Екатеринбург встречает гостей. Зимний тур
Начало: Россия, Свердловская область, Екатеринбург
2 янв в 10:00
21 фев в 10:00
от 17 200 за человека
Три вершины Южного Урала. Поход на февральские праздники
🚶 Пешая
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Три вершины Южного Урала. Поход на февральские праздники
Начало: Свердловская область, Екатеринбург
21 фев в 10:00
20 000 за человека
Екатеринбург - в сердце большого Урала
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Екатеринбург - в сердце большого Урала
Начало: Свердловская область, Екатеринбург
1 ноя в 10:00
28 500 за человека
Поход за звездами. Таганай
🚶 Пешая
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Поход за звездами. Таганай
Начало: Свердловская область, Екатеринбург
22 дек в 10:00
12 000 за человека
Путешествие в Пермский край на 8 марта. Из Екатеринбурга
🚶 Пешая
❄️ На снегоходах
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Путешествие в Пермский край на 8 марта. Из Екатеринбурга
Начало: Свердловская область, Екатеринбург
8 мар в 10:00
21 000 за человека

Последние отзывы на туры

Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «3-дневные туры»

Самые популярные туры этой рубрики в Екатеринбурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 12
  1. Демидовский маршрут. Экскурсионный тур по Свердловской области
  2. Екатеринбург встречает гостей
  3. Между Европой и Азией. Екатеринбург - Невьянск - Оленьи ручьи
  4. На Урал за самоцветами
  5. Малахит: железнодорожный круиз с посещением Казани, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода
Сколько стоит тур в Екатеринбурге в июне 2024
Сейчас в Екатеринбурге в категории "3-дневные туры" можно забронировать 12 авторских туров от 12 000 до 65 840. Туристы уже оставили гидам 36 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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