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Авторский тур
3 дня
Демидовский маршрут. Экскурсионный тур по Свердловской области
Начало: Россия, Свердловская область, Екатеринбург
5 июля в 10:00
19 июля в 10:00
20 200₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Екатеринбург встречает гостей
Начало: Россия, Свердловская область, Екатеринбург
3 июля в 10:00
4 окт в 10:00
17 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
23 июля в 10:00
от 26 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
На Урал за самоцветами
Начало: Свердловская область, Екатеринбург
5 июля в 10:00
20 сен в 10:00
23 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Малахит: железнодорожный круиз с посещением Казани, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода
Начало: Россия, Москва
13 июня в 10:00
11 июля в 10:00
от 65 840₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Екатеринбург - в сердце большого Урала. Весна-лето
Начало: Свердловская область, Екатеринбург
13 июня в 10:00
18 июля в 10:00
28 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Демидовский маршрут. Зимний тур
Начало: Россия, Свердловская область, Екатеринбург
1 янв в 10:00
2 янв в 10:00
20 200₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Екатеринбург встречает гостей. Зимний тур
Начало: Россия, Свердловская область, Екатеринбург
2 янв в 10:00
21 фев в 10:00
от 17 200₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Три вершины Южного Урала. Поход на февральские праздники
Начало: Свердловская область, Екатеринбург
21 фев в 10:00
20 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Екатеринбург - в сердце большого Урала
Начало: Свердловская область, Екатеринбург
1 ноя в 10:00
28 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Поход за звездами. Таганай
Начало: Свердловская область, Екатеринбург
22 дек в 10:00
12 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Путешествие в Пермский край на 8 марта. Из Екатеринбурга
Начало: Свердловская область, Екатеринбург
8 мар в 10:00
21 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ИИрина26 мая 2024Татьяна 🫶🏻 Жду новых совместных путешествий)
- аалексей15 мая 2024Очень хороший гид от принимающей стороны. Спасибо.
- ННаталья15 мая 2024Очень приятное впечатление от поездки. Насыщенная в плане новых впечатлений и информации. Гид Михайлова Ольга - выше всяких похвал. Ни одной накладки не было.
- ООльга15 мая 2024Здравствуйте! Была в туре Демидовский маршрут с 10 по 12 мая. Понравилось все: отели, насыщенная программа, необычные мастерклассы. Замечательный гид Ольга: хороший рассказчик, внимательная к каждому туристу. Благодарю команду за отличный тур.
- ЮЮлия8 мая 2024Очень насыщенный, познавательный и интересный тур. Понравился тур и взрослым, и детям-школьникам. В программу включены именно те объекты, по которым можно составить представление о Екатеринбурге.
- ООльга6 мая 2024Все устроено удобно, все на связи, все корректно. Информация вовремя. Все отлично!
- ВВиолетта20 марта 2024Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!
- ННаталья17 марта 2024Гид Татьяна прекрасно организовала наше путешествие. Каждому человеку уделялось внимание.
- ААндрей,17 марта 2024Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур "В Сибирь в марте"! На всём протяжении ощущаешь на себе со стороны персонала
- ННаталья17 марта 2024Данный тур, идеальный для трех дней. Несмотря на длительный переезд, каждый день был интересным. Мы побывали в удивительных, прекрасных снежных локациях. С удовольствием буду пользоваться вашими услугами!
Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «3-дневные туры»
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