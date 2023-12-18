Исследовать историческое и мистическое место с тысячелетней историей и яркими событиями
Вознесенская горка высится над старинным центром Екатеринбурга, отражая прошлое не только города, но и всей страны. Здесь сплелись удивительные истории, загадочные легенды и мистическая аура.
Я познакомлю вас с тайнами этого места — от Харитоновской усадьбы до дома Ипатьева, от времени древних металлургов и староверов до развала Советского Союза.
Я познакомлю вас с тайнами этого места — от Харитоновской усадьбы до дома Ипатьева, от времени древних металлургов и староверов до развала Советского Союза.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Вы увидите:
- Усадьбу Харитонова-Расторгуева
- Харитоновский парк
- Храм Вознесения Господня
- Храм на Крови
- Место, где находился Ипатьевский дом
Вы узнаете:
- Что хранят подземельях кургана в центре города
- Где тут расплавляли металл первые металлурги
- Где раньше находилось разливанное водочное озеро, а где — бассейн под землёй
- Кто возводил и перестраивал Харитоновскую усадьбу и кто наложил проклятие на её хозяев
- Где на самом деле была расстреляна семья последнего русского императора
- Где располагался особняк Ипатьева, кому он помешал, и что сейчас на его месте
Организационные детали
Экскурсия подходит для путешественников старше 13–14 лет. В ней много исторических деталей, которые могут быть непонятны детям более младшего возраста.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе Храма на Крови
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила — ваш гид в Екатеринбурге
Провела экскурсии для 466 туристов
Я родилась и выросла в Екатеринбурге. Маленькой девочкой застала закладку капсулы времени в Историческом сквере, студенткой — расцвет свердловского рок-клуба. Как художник занимаюсь бетон-артом, а ещё пишу статьи и книги, преподаю, веду мастер-классы и имею широкий круг интересов. Экскурсии провожу с начала 2000-х, когда город стал превращаться из закрытого, не очень приветливого, знаменитого военной промышленностью Свердловска в красивый, ухоженный, открытый и космополитичный Екатеринбург. Город меняется очень быстро и всё время к лучшему, и вместе с ним меняется и растет мой маршрут. Я постоянно заново исследую эти места и влюбляюсь в них ещё больше. Готова провести вас по ним так, как ходят местные. До встречи!
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