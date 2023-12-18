Тайны и легенды екатеринбургского Монмартра

Индивидуальная экскурсия в Екатеринбурге

Исследовать историческое и мистическое место с тысячелетней историей и яркими событиями

Вознесенская горка высится над старинным центром Екатеринбурга, отражая прошлое не только города, но и всей страны. Здесь сплелись удивительные истории, загадочные легенды и мистическая аура.

Я познакомлю вас с тайнами этого места — от Харитоновской усадьбы до дома Ипатьева, от времени древних металлургов и староверов до развала Советского Союза.
Тайны и легенды екатеринбургского Монмартра
Тайны и легенды екатеринбургского Монмартра
Тайны и легенды екатеринбургского Монмартра
Тайны и легенды екатеринбургского Монмартра
Тайны и легенды екатеринбургского Монмартра
Тайны и легенды екатеринбургского Монмартра
Тайны и легенды екатеринбургского Монмартра
Тайны и легенды екатеринбургского Монмартра
Ближайшие даты:
18
дек
19
дек
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даты

Описание

Что вас ожидает

Вы увидите:

  • Усадьбу Харитонова-Расторгуева
  • Харитоновский парк
  • Храм Вознесения Господня
  • Храм на Крови
  • Место, где находился Ипатьевский дом

Вы узнаете:

  • Что хранят подземельях кургана в центре города
  • Где тут расплавляли металл первые металлурги
  • Где раньше находилось разливанное водочное озеро, а где — бассейн под землёй
  • Кто возводил и перестраивал Харитоновскую усадьбу и кто наложил проклятие на её хозяев
  • Где на самом деле была расстреляна семья последнего русского императора
  • Где располагался особняк Ипатьева, кому он помешал, и что сейчас на его месте

Организационные детали

Экскурсия подходит для путешественников старше 13–14 лет. В ней много исторических деталей, которые могут быть непонятны детям более младшего возраста.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе Храма на Крови
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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