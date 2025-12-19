Описание экскурсииЯ провожу экскурсии по г. Екатеринбургу. В каждой точке мы вспоминаем, что здесь было в ХVII веке, в ХIХ, в ХХ, в ХХI. Если здания сохранились - я рассказываю, как они выглядели раньше и как выглядят теперь. Если не сохранились - мы смотрим старые фотографии. Рассказываю о судьбе место - что здесь было раньше, что находится теперь и почему.
Любой день недели, с 9.00 до 17.00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- 1. Плотину и то место где был основан Екатеринбург
- 2. Старые заводские корпуса ХIХ
- 3. Памятник основателям города - Де Генину и В.Н. Татищеву
- 4. Водонапорную башню
- 5. Часовню Святой Екатерины, на месте разрушенного храма Святой Екатерины
- 6. Дом Севастьянова
- 7. Творения архитектора Малахова - здание Горного правления. горной аптеки, дом начальника Уральских заводов и др
- 8. Старые дома Екатеринбурга, выстроенные на рубеже ХIХ, - ХХ вв
- 9. Конструктивистский ансамбль г. Свердловска
- 10. Вознесенскую церковь
- 11. Храм - на-крови
- 12. Дом Харитоновых-Расторгуевых
Что включено
- Услуги экскурсовода
Что не входит в цену
- Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Россия, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Ленина
Завершение: Екатеринбург, Царская, 10
Когда и сколько длится?
Когда: Любой день недели, с 9.00 до 17.00.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие экскурсии из Екатеринбурга
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомьтесь, Екатеринбург
Познакомьтесь с Екатеринбургом через его памятники, архитектуру и культурные традиции. Увлекательное путешествие по историческим местам города
Начало: На площади 1905 года
Сегодня в 12:00
Завтра в 14:30
3500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
ДНК Екатеринбурга
Познакомьтесь с историей и современностью Екатеринбурга. Прогулка по городу с историком откроет вам его архитектурные и культурные тайны
Начало: БЦ Высоцкий
Сегодня в 18:30
22 дек в 18:30
8000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Здравствуй, Екатеринбург
Погрузитесь в уникальную атмосферу Екатеринбурга, где история и современность переплетаются в едином ритме
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.