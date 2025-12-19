Описание Ответы на вопросы

Наталия Ваш гид в Екатеринбурге Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Длитель­ность 2 часа Размер группы 1-5 человек Когда Любой день недели, с 9.00 до 17.00. 700 ₽ за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Описание экскурсии Я провожу экскурсии по г. Екатеринбургу. В каждой точке мы вспоминаем, что здесь было в ХVII веке, в ХIХ, в ХХ, в ХХI. Если здания сохранились - я рассказываю, как они выглядели раньше и как выглядят теперь. Если не сохранились - мы смотрим старые фотографии. Рассказываю о судьбе место - что здесь было раньше, что находится теперь и почему.

Любой день недели, с 9.00 до 17.00. Выбрать дату