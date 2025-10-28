Экскурсия «Екатеринбург: Было - стало» предлагает уникальную возможность проследить путь города от крепости до столицы Урала. Участники смогут увидеть старую крепость, узнать о трансформации здания Администрации и побывать в Историческом сквере. Прогулка включает посещение водонапорной башни и Вознесенской церкви. Это шанс понять, как город изменялся на протяжении веков, сохраняя свою историю и культуру

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

Проникнуться великими трансформациями города

Наш маршрут будет состоять из мест, которые не остались прежними, но так или иначе хранят свою историю — в названиях, архитектуре или других деталях. Екатеринбург — Свердловск — Екатеринбург. Крепость — Город. Торговая — Кафедральная. Горная канцелярия — Консерватория. Завод — Сквер. Ссыльная слобода — Екатеринбург Сити. Да, город не стоял на месте — и мы не будем!

Наш маршрут