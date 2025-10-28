Экскурсия «Екатеринбург: Было - стало» предлагает уникальную возможность проследить путь города от крепости до столицы Урала.
Участники смогут увидеть старую крепость, узнать о трансформации здания Администрации и побывать в Историческом сквере. Прогулка включает посещение водонапорной башни и Вознесенской церкви. Это шанс понять, как город изменялся на протяжении веков, сохраняя свою историю и культуру
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Исторические места
- 🏙️ Городские трансформации
- 🕍 Архитектурные памятники
- 🌆 Уникальные истории
- 🎸 Культурные объекты
Что можно увидеть
- Старая крепость
- Здание Администрации
- Исторический сквер
- Водонапорная башня
- Вознесенская церковь
Описание экскурсии
Проникнуться великими трансформациями города
Наш маршрут будет состоять из мест, которые не остались прежними, но так или иначе хранят свою историю — в названиях, архитектуре или других деталях. Екатеринбург — Свердловск — Екатеринбург. Крепость — Город. Торговая — Кафедральная. Горная канцелярия — Консерватория. Завод — Сквер. Ссыльная слобода — Екатеринбург Сити. Да, город не стоял на месте — и мы не будем!
Наш маршрут
- Мы начнём прогулку от западных центральных ворот, пересечём старую крепость и окажемся за городом. С началом активного строительства заводов на Урале обострились отношения с башкирами. Чтобы защититься от постоянных набегов и разорений, задумали строить крепость вокруг завода. К ней мы сперва и отправимся
- По пути посмотрим, каким было здание Администрации города после революции и как оно изменилось в наше время, обсудим, почему в гимназии учились только мальчики
- Дойдём до Исторического сквера и поразмыслим, как здесь размещались целых 20 фабрик в 18 веке
- Отыщем водонапорную башню и обсудим, сколько квартир в ней было и как там можно было жить с семьёй
- Пройдём через рабочий прорез плотины — теперь это арт-объект, посвящённый Свердловскому рок-клубу, и раскроем, как своими руками сделать электрогитару
- Побываем у Вознесенской церкви и попытаемся понять, как ей удалось уцелеть после революции
в субботу и воскресенье в 14:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На проспекте Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 14:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Екатеринбурге
Провела экскурсии для 49 туристов
Я родилась в Свердловске, живу в Екатеринбурге! С удовольствием расскажу, как менялся мой город, о том, что я видела своими глазами и что прочитала в книгах! Аттестованный гид-экскурсовод с 2024 года.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Александра
28 окт 2025
Поскольку в городе по работе, нужна была именно вечерняя экскурсия. Все прошло идеально, очень интересный рассказ про город, достопримечательности, легкий маршрут, время пролетело незаметно. Спасибо! Всем рекомендую!!! 🤗
Светлана
Ответ организатора:
Александра, мне очень приятно, что всё прошло для Вас легко и познавательно! Вечером, в хорошую, осеннюю погоду Екатеринбург особенно красив! Приезжайте к нам еще!
Алеся
22 сен 2025
Было интересно сравнивать и рассматривать подготовленные Светланой исторические фотографии и текущий вид. Она интересно рассказала об истории возникновения Екатеринбурга, и зданиях на маршруте и их хозяевах. Ответила на все возникающие вопросы, спасибо! Мы не спешили, прогулка заняла около 2 часов.
Светлана
Ответ организатора:
Алеся, спасибо за внимательное слушание) очень приятно, когда по ходу экскурсии участники задают интересные вопросы. Всегда готова увлекать своим рассказом и маршрутом!
Д
Дмитрий
1 июл 2025
Удобный маршрут, позволяющий охватить максимум интересных мест за это время. Хорошая подача материала, узнал много интересных фактов. Рекомендую!
Светлана
Ответ организатора:
Дмитрий, спасибо, рада, что экскурсия была Вам интересна!
А
Анастасия
3 мая 2025
Светлана - отличный рассказчик, экскурсию была интересной и полезной
Светлана
Ответ организатора:
Спасибо за приятные слова, буду рада встретиться с вами снова в Екатеринбурге.
С
Сергей
10 фев 2025
Познавательная ненапряжная экскурсия, позволяет по новому взглянуть на наш город, думаю будет интересна как гостям, так и жителям Екатеринбурга.
Светлана
Ответ организатора:
Спасибо за приятные слова, буду рада встретиться с вами снова в Екатеринбурге.
