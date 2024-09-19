Отправляйтесь в пятидневный Мототур на Алтай ведь это незабываемое наслаждение чарующей природой и драйвовым отдыхом в горах.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание тураЧто вас ожидает: Настоящее путешествие и приключение в формате Sport & Fun. Мы покажем мото-путешественникам живописную природу и достопримечательности, бескрайние долины и горы Алтая. Проедем по живописным бродам, покорим экстремальные препятствия. Погоняем на мотоциклах по бездорожью, сделаем крутые фотки! А также — рыбалка, костёр, шашлыки и море позитива. Важная информация:
- Проживание в небольшом уютном гостевом доме с двух- и трёх-местными номерами. Все необходимое для комфорта имеется: чистое постельное бельё, бытовая техника, спутниковое ТВ, Wi-Fi, санузел.
- Группа: 5–10 человек. Возраст: от 18 лет.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Обеды и ужины
- Аренда мотоцикла с экипировкой
- Экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Авиа или ж/д билеты в/из г. Горно-Алтайск
- Завтраки
- Страховка
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Проживание в небольшом уютном гостевом доме с двух - и трёх-местными номерами. Все необходимое для комфорта имеется: чистое постельное бельё
- Бытовая техника
- Спутниковое ТВ
- Wi-Fi
- Санузел
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.