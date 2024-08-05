Вас ждут разнообразие плодородных территорий, потрясающие виды и масштаб, который завораживает и остается в памяти навсегда.
По пути увидим самобытные
Программа тура по дням
Посадка на поезд
16:15 Отправление туристического поезда со ст. Москва Казанская.
Казань
Завтрак в поезде.
08:15 Прибытие туристического поезда на ст. Казань.
Встреча с гидами на перроне, организованный проход в автобусы.
Обзорная экскурсия «Казань тысячелетняя».
Автобусно-пешеходная экскурсия по самым интересным достопримечательностям Казани, которая покажет вам Казань со всех сторон.
Вы увидите старинные улочки, где у каждого камня своя история, и современный мегаполис, живущий в бешенном ритме столицы.
Пешеходная экскурсия в музей-заповедник «Казанский Кремль» – живое сердце древнего города, пережившее не одно волнительное событие многовековой истории!
Вы увидите мечеть Кул Шариф, Благовещенский Собор, Спасскую башню, возведенную Постником Яковлевым и Иваном Ширяем, строителями Собора Василия Блаженного, Президентский Дворец и падающую Башню Сююмбике;
Обед в кафе с демонстрацией техники приготовления национальных блюд.
Трансфер на ж/д вокзал.
14:20 Отправление туристического поезда.
Екатеринбург
Завтрак в поезде.
07:00 Прибытие туристического поезда на ст. Екатеринбург.
Встреча с гидами на перроне, организованный проход в автобусы.
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу с осмотром основных достопримечательностей.
Вы увидите плотину городского пруда на р. Исети, давшей жизнь Екатеринбургскому заводу в XVIII веке, памятник основателям города В. Н. Татищеву и В. И. де Геннину, покровительницу города – часовню Св. Екатерины, купеческие особняки, центральные площади столицы Урала, Вознесенскую горку, украшенную дворцом купцов Расторгуевых-Харитоновых и конечно – Храм-на-Крови во имя всех Святых в Земле Российской просиявших — легендарное место, где прервалась династия Романовых.
Трансфер в Ганину Яму, уникальный православный комплекс, построенный в стиле древнерусской архитектуры.
Во время экскурсии вы познакомитесь с историей семьи последнего русского императора Николая Романова.
Трансфер на ж/д вокзал.
11:45 Отправление туристического поезда.
Славгород
Завтрак в поезде.
10:18 Прибытие туристического поезда на ст. Славгород.
Встреча с гидами на перроне, организованный проход в автобусы.
Трансфер на озеро Бурсоль.
Прогулка вдоль озера Бурсоль.
Это озеро в Западной Сибири относиться к наикрупнейшим месторождениям соли в этом холодном регионе.
История, а также технология солевой добычи Бурлинского соляного промысла, является уникальной.
Она насчитывает порядка двести лет истории и продолжается до сих пор.
Стоит отметить, что запасов ресурсов хватить ещё не на одну сотню лет.
Озеро как будто подсматривало за хамелеоном, оно приспособилось менять свой цвет в зависимости от температуры.
В холодные дни оно принимает серо-стальной оттенок, в теплые же принимает сиренево-розовый оттенок.
Трансфер на ж/д вокзал.
14:18 Отправление туристического поезда.
Красноярск
Завтрак в поезде.
12:56 Прибытие туристического поезда на ст. Красноярск.
Встреча с гидами на перроне, организованный проход в автобусы.
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу, во время которой вы посетите парк «Бобровый лог», смотровую площадку национального парка «Столбы» с подъемом по канатной дороге, смотровую площадку Караульной горы, увидите место впадения Качи в Енисей, часовню св. Параскевы и Коммунальный мост.
Трансфер на ж/д вокзал.
17:10 Отправление туристического поезда.
Иркутск
Завтрак в поезде.
13:58 Прибытие туристического поезда на ст. Иркутск.
Встреча с гидами на перроне, организованный проход в автобусы.
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Иркутску с посещением музея декабристов (дом-музей Волконских).
Экскурсия познакомит вас с главными памятниками самого сибирского города Земли.
Такой деревянной архитектуры, как в Иркутске, вы не встретите ни в одном уголке мира.
Во время экскурсии по памятным и историческим местам вы узнаете историю Иркутского острога и центральной части города, архитектуры и деревянного зодчества, о выдающихся деятелях истории и культуры России, чья деятельность была неразрывно связана с Иркутском.
Ужин в ресторане города.
Трансфер на ж/д вокзал.
21:45 Отправление туристического поезда.
Путешествие по КБЖД
От Иркутска до Слюдянки поезд следует в восточном направлении без остановок.
00:30-06:30 Стоянка на ст. Слюдянка.
Во время стоянки желающие смогут выйти из вагона и полюбоваться единственным в мире зданием вокзала, полностью построенным из белого и розового мрамора.
Во время стоянки будет произведена смена тяги, Вы сможете увидеть работу локомотивной бригады при вцепке паровоза и сделать яркие фотографии на фоне паровоза серии Л, построенного еще в прошлом веке.
06:30 Отправление туристического поезда в западном направлении на знаменитую Кругобайкальскую железную дорогу.
Далее до Порта Байкала наш поезд проследует под управлением паровоза, и вам представится возможность прожить эмоции человека в начале 20 века и ощутить размеренность того времени.
Путешествие по Кругобайкальской железной дороге, «золотой пряжке стального пояса России» идущей по берегу Байкала — это отличный способ увидеть южный Байкала и осмотреть архитектурные достопримечательности за один день.
На Кругобайкальской железной дороге расположены 38 тоннелей общей длиной 9063 м (самый длинный из них — тоннель через мыс Половинный длиной 777,5 м), 15 каменных галерей общей длиной 295 м (сейчас используется только 5 из них) и 3 железобетонных галереи с отверстиями, 248 мостов и виадуков, 268 подпорных стенок.
В самых знаковых и красивых местах Кругобайкальской железной дороги наш поезд сделает остановки: Култук, Старая Ангасолка, Киркирей, Половинная, Итальянская стенка.
Завтрак в поезде.
13:04 Прибытие поезда на ст. Порт Байкал.
Водный трансфер ст. Порт Байкал — п. Листвянка.
Обед в кафе п. Листвянка.
Трансфер в архитектурно-этнографический музей «Тальцы».
Посещение музея деревянного зодчества «Тальцы», расположенного в живописном месте на берегу Ангары.
Этот уникальный музей расскажет Вам о повседневной жизни людей в этом регионе в прошлом.
Подъем / спуск по канатной дороге на смотровую площадку Камень Черского.
Обзорная экскурсия по п. Листвянка, посещение рыбного и сувенирного рынка.
Ужин в кафе п. Листвянка.
22:00 Водный трансфер п. Листвянка — ст. Порт Байкал.
Посадка в поезд и ночь в поезде.
Остров Ольхон
Завтрак в поезде.
08:00 Высадка из поезда с Вашим багажом.
Встреча с гидами на перроне, организованный проход к теплоходу.
08:30 Посадка на теплоход «Комета» и отправление на остров Ольхон.
12:30 Прибытие на Ольхон в бухту Загли.
Посадка в УАЗы и трансфер в посёлок Хужир.
13:45 Экскурсия по острову Ольхон, посещение мыса Буран, скалы Шаманка и обед.
15:45 Посадка в УАЗы и трансфер из Хужира в бухту Загли.
17:00 Трансфер на теплоходе «Комета» в посёлок Листвянка.
21:00 Прибытие в п. Листвянка, посадка в автобусы и трансфер обратно в Иркутск.
Около 22:30 прибытие в центр города Иркутска, завершение программы.
Проживание
Тур предусматривает проезд в вагоне выбранной категории.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории, руб:
|Категория
|4-местное купе
|2-местное купе
2-местное купе
1-местное размещение
|Люкс
Люкс
1-местное размещение
|Для взрослых
|119000
|163000
|250000
|196 000
|317000
|Для детей до 9 лет включительно
|118000
|162000
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Варианты проживания
Туристический поезд
В состав туристического поезда включены комфортабельные вагоны люкс, СВ, купейные и плацкартные вагоны.
|ЛЮКС 6 купе
|1 верхняя полка+ 1 нижняя (раскладывается, получается аналогия кровати по размерам чуть меньше 2-х спальной), халаты + тапочки, 1 среднее + 1большое полотенце. Персональные удобства в виде WC с раковиной. Мягкий угловой диван, есть телевизор (можно использовать флешку или диски). Всего 12 человек в вагоне
|КУПЕ
|2 нижние и 2 верхние полки. Удобства на вагон. Мини дорожный набор (зубная щетка+паста, тапочки, освежающая салфетка). Максимальное количество человек в вагоне - 36
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Железнодорожный проезд в вагоне выбранного типа по маршруту Москва - Казань - Екатеринбург - Славгород - Красноярск - Иркутск - КБЖД - Порт Байкал
- Водный трансфер по маршруту Порт Байкал - пос. Листвянка - Порт Байкал
- Водный трансфер по маршруту Порт Байкал - о. Ольхон - пос. Листвянка
- Транспортно-экскурсионное обслуживание по программе, включая входные билеты на экскурсионные объекты по программе
- Питание по программе (7 завтраков в поезде, 3 обеда и 2 ужина в кафе)
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до Москвы
- Авиаперелет (и/или иной вид транспорта) из Иркутска
- Личные расходы
- Питание, не указанное в программе
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Рекомендуем взять в дорогу удобную одежду и обувь, банные полотенца и резиновые тапочки для принятия душа в поезде. Документы (паспорт, свидетельство о рождении для детей), страховой медицинский полис.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты из Иркутска не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Может ли измениться программа тура?
Время в программе указано ориентировочно. Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы.
График движения поезда (туристической программы) может измениться. Узнать актуальное расписание поездки можно из информационного письма, которое будет направлено по электронной почте, за 1-2 дня до даты начала тура.
Как организовано питание?
В стоимость тура входит 7 завтраков в поезде, 3 обеда и 2 ужина в кафе.
Завтраки в поезде разносят проводники по вагону. В завтрак входит: чай/кофе, горячая часть (например блинчики или сырники и тому подобное), снеки (например маленькая шоколадка или порция печенья и тому подобное).