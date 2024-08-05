Железнодорожный тур «Байкальская сказка в июле». Москва - Байкал

Железнодорожный тур «Байкальская сказка в июле»
Пересечем почти всю территорию России с запада на восток на комфортабельном поезде.

Вас ждут разнообразие плодородных территорий, потрясающие виды и масштаб, который завораживает и остается в памяти навсегда.

По пути увидим самобытные
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российские города – Казань, Екатеринбург, Славгород, Красноярск и Иркутск, а после отправимся к берегам Байкала, чтобы насладиться величественными видами озера.

Маршрут круизного туристического поезда: Москва – Казань – Екатеринбург – Славгород – Красноярск – Иркутск – Порт Байкал

5
3 отзыва
Железнодорожный тур «Байкальская сказка в июле». Москва - Байкал
Железнодорожный тур «Байкальская сказка в июле». Москва - Байкал
Железнодорожный тур «Байкальская сказка в июле». Москва - Байкал
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Посадка на поезд

16:15 Отправление туристического поезда со ст. Москва Казанская.

Посадка на поездПосадка на поездПосадка на поездПосадка на поезд
2 день

Казань

Завтрак в поезде.

08:15 Прибытие туристического поезда на ст. Казань.

Встреча с гидами на перроне, организованный проход в автобусы.

Обзорная экскурсия «Казань тысячелетняя».

Автобусно-пешеходная экскурсия по самым интересным достопримечательностям Казани, которая покажет вам Казань со всех сторон.

Вы увидите старинные улочки, где у каждого камня своя история, и современный мегаполис, живущий в бешенном ритме столицы.

Пешеходная экскурсия в музей-заповедник «Казанский Кремль» – живое сердце древнего города, пережившее не одно волнительное событие многовековой истории!

Вы увидите мечеть Кул Шариф, Благовещенский Собор, Спасскую башню, возведенную Постником Яковлевым и Иваном Ширяем, строителями Собора Василия Блаженного, Президентский Дворец и падающую Башню Сююмбике;

Обед в кафе с демонстрацией техники приготовления национальных блюд.

Трансфер на ж/д вокзал.

14:20 Отправление туристического поезда.

КазаньКазаньКазаньКазаньКазань
3 день

Екатеринбург

Завтрак в поезде.

07:00 Прибытие туристического поезда на ст. Екатеринбург.

Встреча с гидами на перроне, организованный проход в автобусы.

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу с осмотром основных достопримечательностей.

Вы увидите плотину городского пруда на р. Исети, давшей жизнь Екатеринбургскому заводу в XVIII веке, памятник основателям города В. Н. Татищеву и В. И. де Геннину, покровительницу города – часовню Св. Екатерины, купеческие особняки, центральные площади столицы Урала, Вознесенскую горку, украшенную дворцом купцов Расторгуевых-Харитоновых и конечно – Храм-на-Крови во имя всех Святых в Земле Российской просиявших — легендарное место, где прервалась династия Романовых.

Трансфер в Ганину Яму, уникальный православный комплекс, построенный в стиле древнерусской архитектуры.

Во время экскурсии вы познакомитесь с историей семьи последнего русского императора Николая Романова.

Трансфер на ж/д вокзал.

11:45 Отправление туристического поезда.

ЕкатеринбургЕкатеринбургЕкатеринбургЕкатеринбург
4 день

Славгород

Завтрак в поезде.

10:18 Прибытие туристического поезда на ст. Славгород.

Встреча с гидами на перроне, организованный проход в автобусы.

Трансфер на озеро Бурсоль.

Прогулка вдоль озера Бурсоль.

Это озеро в Западной Сибири относиться к наикрупнейшим месторождениям соли в этом холодном регионе.

История, а также технология солевой добычи Бурлинского соляного промысла, является уникальной.

Она насчитывает порядка двести лет истории и продолжается до сих пор.

Стоит отметить, что запасов ресурсов хватить ещё не на одну сотню лет.

Озеро как будто подсматривало за хамелеоном, оно приспособилось менять свой цвет в зависимости от температуры.

В холодные дни оно принимает серо-стальной оттенок, в теплые же принимает сиренево-розовый оттенок.

Трансфер на ж/д вокзал.

14:18 Отправление туристического поезда.

Славгород
5 день

Красноярск

Завтрак в поезде.

12:56 Прибытие туристического поезда на ст. Красноярск.

Встреча с гидами на перроне, организованный проход в автобусы.

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу, во время которой вы посетите парк «Бобровый лог», смотровую площадку национального парка «Столбы» с подъемом по канатной дороге, смотровую площадку Караульной горы, увидите место впадения Качи в Енисей, часовню св. Параскевы и Коммунальный мост.

Трансфер на ж/д вокзал.

17:10 Отправление туристического поезда.

КрасноярскКрасноярскКрасноярскКрасноярск
6 день

Иркутск

Завтрак в поезде.

13:58 Прибытие туристического поезда на ст. Иркутск.

Встреча с гидами на перроне, организованный проход в автобусы.

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Иркутску с посещением музея декабристов (дом-музей Волконских).

Экскурсия познакомит вас с главными памятниками самого сибирского города Земли.

Такой деревянной архитектуры, как в Иркутске, вы не встретите ни в одном уголке мира.

Во время экскурсии по памятным и историческим местам вы узнаете историю Иркутского острога и центральной части города, архитектуры и деревянного зодчества, о выдающихся деятелях истории и культуры России, чья деятельность была неразрывно связана с Иркутском.

Ужин в ресторане города.

Трансфер на ж/д вокзал.

21:45 Отправление туристического поезда.

ИркутскИркутскИркутскИркутск
7 день

Путешествие по КБЖД

От Иркутска до Слюдянки поезд следует в восточном направлении без остановок.

00:30-06:30 Стоянка на ст. Слюдянка.

Во время стоянки желающие смогут выйти из вагона и полюбоваться единственным в мире зданием вокзала, полностью построенным из белого и розового мрамора.

Во время стоянки будет произведена смена тяги, Вы сможете увидеть работу локомотивной бригады при вцепке паровоза и сделать яркие фотографии на фоне паровоза серии Л, построенного еще в прошлом веке.

06:30 Отправление туристического поезда в западном направлении на знаменитую Кругобайкальскую железную дорогу.

Далее до Порта Байкала наш поезд проследует под управлением паровоза, и вам представится возможность прожить эмоции человека в начале 20 века и ощутить размеренность того времени.

Путешествие по Кругобайкальской железной дороге, «золотой пряжке стального пояса России» идущей по берегу Байкала — это отличный способ увидеть южный Байкала и осмотреть архитектурные достопримечательности за один день.

На Кругобайкальской железной дороге расположены 38 тоннелей общей длиной 9063 м (самый длинный из них — тоннель через мыс Половинный длиной 777,5 м), 15 каменных галерей общей длиной 295 м (сейчас используется только 5 из них) и 3 железобетонных галереи с отверстиями, 248 мостов и виадуков, 268 подпорных стенок.

В самых знаковых и красивых местах Кругобайкальской железной дороги наш поезд сделает остановки: Култук, Старая Ангасолка, Киркирей, Половинная, Итальянская стенка.

Завтрак в поезде.

13:04 Прибытие поезда на ст. Порт Байкал.

Водный трансфер ст. Порт Байкал — п. Листвянка.

Обед в кафе п. Листвянка.

Трансфер в архитектурно-этнографический музей «Тальцы».

Посещение музея деревянного зодчества «Тальцы», расположенного в живописном месте на берегу Ангары.

Этот уникальный музей расскажет Вам о повседневной жизни людей в этом регионе в прошлом.

Подъем / спуск по канатной дороге на смотровую площадку Камень Черского.

Обзорная экскурсия по п. Листвянка, посещение рыбного и сувенирного рынка.

Ужин в кафе п. Листвянка.

22:00 Водный трансфер п. Листвянка — ст. Порт Байкал.

Посадка в поезд и ночь в поезде.

Путешествие по КБЖДПутешествие по КБЖДПутешествие по КБЖДПутешествие по КБЖДПутешествие по КБЖДПутешествие по КБЖДПутешествие по КБЖД
8 день

Остров Ольхон

Завтрак в поезде.

08:00 Высадка из поезда с Вашим багажом.

Встреча с гидами на перроне, организованный проход к теплоходу.

08:30 Посадка на теплоход «Комета» и отправление на остров Ольхон.

12:30 Прибытие на Ольхон в бухту Загли.

Посадка в УАЗы и трансфер в посёлок Хужир.

13:45 Экскурсия по острову Ольхон, посещение мыса Буран, скалы Шаманка и обед.

15:45 Посадка в УАЗы и трансфер из Хужира в бухту Загли.

17:00 Трансфер на теплоходе «Комета» в посёлок Листвянка.

21:00 Прибытие в п. Листвянка, посадка в автобусы и трансфер обратно в Иркутск.

Около 22:30 прибытие в центр города Иркутска, завершение программы.

Остров ОльхонОстров ОльхонОстров ОльхонОстров ОльхонОстров Ольхон

Проживание

Тур предусматривает проезд в вагоне выбранной категории.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории, руб:

Категория4-местное купе2-местное купе

2-местное купе

1-местное размещение

Люкс

Люкс

1-местное размещение

Для взрослых119000163000250000196 000317000
Для детей до 9 лет включительно118000162000---

Варианты проживания

Туристический поезд

7 ночей

В состав туристического поезда включены комфортабельные вагоны люкс, СВ, купейные и плацкартные вагоны.

ЛЮКС 6 купе1 верхняя полка+ 1 нижняя (раскладывается, получается аналогия кровати по размерам чуть меньше 2-х спальной), халаты + тапочки, 1 среднее + 1большое полотенце. Персональные удобства в виде WC с раковиной. Мягкий угловой диван, есть телевизор (можно использовать флешку или диски). Всего 12 человек в вагоне
КУПЕ2 нижние и 2 верхние полки. Удобства на вагон. Мини дорожный набор (зубная щетка+паста, тапочки, освежающая салфетка). Максимальное количество человек в вагоне - 36

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Железнодорожный проезд в вагоне выбранного типа по маршруту Москва - Казань - Екатеринбург - Славгород - Красноярск - Иркутск - КБЖД - Порт Байкал
  • Водный трансфер по маршруту Порт Байкал - пос. Листвянка - Порт Байкал
  • Водный трансфер по маршруту Порт Байкал - о. Ольхон - пос. Листвянка
  • Транспортно-экскурсионное обслуживание по программе, включая входные билеты на экскурсионные объекты по программе
  • Питание по программе (7 завтраков в поезде, 3 обеда и 2 ужина в кафе)
Что не входит в цену
  • Авиа - или ж/д билеты до Москвы
  • Авиаперелет (и/или иной вид транспорта) из Иркутска
  • Личные расходы
  • Питание, не указанное в программе
Место начала и завершения?
Россия, Москва
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Рекомендуем взять в дорогу удобную одежду и обувь, банные полотенца и резиновые тапочки для принятия душа в поезде. Документы (паспорт, свидетельство о рождении для детей), страховой медицинский полис.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты из Иркутска не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Может ли измениться программа тура?

Время в программе указано ориентировочно. Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы.

График движения поезда (туристической программы) может измениться. Узнать актуальное расписание поездки можно из информационного письма, которое будет направлено по электронной почте, за 1-2 дня до даты начала тура.

Как организовано питание?

В стоимость тура входит 7 завтраков в поезде, 3 обеда и 2 ужина в кафе.

Завтраки в поезде разносят проводники по вагону. В завтрак входит: чай/кофе, горячая часть (например блинчики или сырники и тому подобное), снеки (например маленькая шоколадка или порция печенья и тому подобное).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
5 авг 2024
Впервые пользовались услугами Большой Страны- спасибо за своевременную и достоверную информацию.
Впервые пользовались услугами Большой Страны- спасибо за своевременную и достоверную информацию.Впервые пользовались услугами Большой Страны- спасибо за своевременную и достоверную информацию.Впервые пользовались услугами Большой Страны- спасибо за своевременную и достоверную информацию.
М
31 июл 2024
Спасибо! Успехов!
М
24 июл 2024
Отличная команда! Молодцы! Спасибо всем!
Отличная команда! Молодцы! Спасибо всем!Отличная команда! Молодцы! Спасибо всем!Отличная команда! Молодцы! Спасибо всем!Отличная команда! Молодцы! Спасибо всем!Отличная команда! Молодцы! Спасибо всем!Отличная команда! Молодцы! Спасибо всем!Отличная команда! Молодцы! Спасибо всем!Отличная команда! Молодцы! Спасибо всем!Отличная команда! Молодцы! Спасибо всем!

Тур входит в следующие категории Екатеринбурга

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