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Авторский тур
8 дней
Железнодорожный тур Москва - Байкал «Байкальская сказка»
Начало: Россия, Москва
«06:18 Отправление туристического поезда в западном направлении на знаменитую Кругобайкальскую железную дорогу»
21 июня в 10:00
от 134 800₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Железнодорожный тур «Байкальская сказка в июле». Москва - Байкал
Начало: Россия, Москва
«06:30 Отправление туристического поезда в западном направлении на знаменитую Кругобайкальскую железную дорогу»
12 июля в 10:00
от 129 700₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Малахит: железнодорожный круиз с посещением Казани, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода
Начало: Россия, Москва
«Отправляемся в захватывающее путешествие на поезде к уральским минералам»
13 июня в 10:00
11 июля в 10:00
от 65 840₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ВВиолетта20 марта 2024Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!
- ААндрей,17 марта 2024Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур "В Сибирь в марте"! На всём протяжении ощущаешь на себе со стороны персонала
- ММарина14 марта 2024Организован тур таким образом, что даже за короткий период осмотрели, узнали, побывали в различных памятных, исторических и современных местах Казани, получили незабываемые впечатления. И очень важно, что сопровождали нас приятные люди и водители, и экскурсоводы.
- ЕЕлена27 июня 2023Все было супер!!! Очень понравился тур, отзывчивые проводники и сопровождающие. Питание - на убой! Экскурсии информативные и качественные! Уже прорекламировать эту поездку среди своих друзей и родственников. Спасибо Вам!
Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «На поезде»
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Сколько стоит тур в Екатеринбурге в июне 2024
Сейчас в Екатеринбурге в категории "На поезде" можно забронировать 3 тура от 65 840 до 134 800. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте тур в Екатеринбурге на 2024 год на поезде, 9 ⭐ отзывов, цены от 65840₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август