О поездах и железной дороге

Найдено 3 тура в категории «На поезде» в Екатеринбурге, цены от 65 840 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Железнодорожный тур Москва - Байкал «Байкальская сказка»
🚉 На поезде
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Железнодорожный тур Москва - Байкал «Байкальская сказка»
Начало: Россия, Москва
«06:18 Отправление туристического поезда в западном направлении на знаменитую Кругобайкальскую железную дорогу»
21 июня в 10:00
от 134 800 за человека
Железнодорожный тур «Байкальская сказка в июле». Москва - Байкал
🚉 На поезде
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Железнодорожный тур «Байкальская сказка в июле». Москва - Байкал
Начало: Россия, Москва
«06:30 Отправление туристического поезда в западном направлении на знаменитую Кругобайкальскую железную дорогу»
12 июля в 10:00
от 129 700 за человека
Малахит: железнодорожный круиз с посещением Казани, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода
🚉 На поезде
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Малахит: железнодорожный круиз с посещением Казани, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода
Начало: Россия, Москва
«Отправляемся в захватывающее путешествие на поезде к уральским минералам»
13 июня в 10:00
11 июля в 10:00
от 65 840 за человека

Последние отзывы на туры

  • В
    Виолетта
    20 марта 2024
    Железнодорожный тур Москва - Байкал «Байкальская сказка»
    Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!
    Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!
  • А
    Андрей,
    17 марта 2024
    Железнодорожный тур Москва - Байкал «Байкальская сказка»
    Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур "В Сибирь в марте"! На всём протяжении ощущаешь на себе со стороны персонала
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    постоянное внимание и искреннее желание сделать так, чтобы этот отдых получился незабываемым и наполненным восторженными эмоциями. Не сидите дома! Есть возможность - путешествуйте! Нам по 60. И говорим себе: "в 60 жизнь только начинается", и надеемся, что скажем так же и в следующий юбилей…

    Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь на
  • М
    Марина
    14 марта 2024
    Железнодорожный тур «Байкальская сказка в июле». Москва - Байкал
    Организован тур таким образом, что даже за короткий период осмотрели, узнали, побывали в различных памятных, исторических и современных местах Казани, получили незабываемые впечатления. И очень важно, что сопровождали нас приятные люди и водители, и экскурсоводы.
  • Е
    Елена
    27 июня 2023
    Железнодорожный тур Москва - Байкал «Байкальская сказка»
    Все было супер!!! Очень понравился тур, отзывчивые проводники и сопровождающие. Питание - на убой! Экскурсии информативные и качественные! Уже прорекламировать эту поездку среди своих друзей и родственников. Спасибо Вам!
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Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «На поезде»

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Сколько стоит тур в Екатеринбурге в июне 2024
Сейчас в Екатеринбурге в категории "На поезде" можно забронировать 3 тура от 65 840 до 134 800. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте тур в Екатеринбурге на 2024 год на поезде, 9 ⭐ отзывов, цены от 65840₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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