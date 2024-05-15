Семейные развлекательные туры Екатеринбурга

Найдено 10 туров в категории «Можно с детьми» в Екатеринбурге, цены от 16 650 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Демидовский маршрут. Экскурсионный тур по Свердловской области
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Демидовский маршрут. Экскурсионный тур по Свердловской области
Начало: Россия, Свердловская область, Екатеринбург
5 июля в 10:00
19 июля в 10:00
20 200 за человека
Екатеринбург встречает гостей
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Екатеринбург встречает гостей
Начало: Россия, Свердловская область, Екатеринбург
3 июля в 10:00
4 окт в 10:00
17 000 за человека
На Урал за самоцветами
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
На Урал за самоцветами
Начало: Свердловская область, Екатеринбург
5 июля в 10:00
20 сен в 10:00
23 000 за человека
Железнодорожный тур Москва - Байкал «Байкальская сказка»
🚉 На поезде
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Железнодорожный тур Москва - Байкал «Байкальская сказка»
Начало: Россия, Москва
21 июня в 10:00
от 134 800 за человека
В Сибирь. Железнодорожный круиз весна-лето
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
В Сибирь. Железнодорожный круиз весна-лето
Начало: Россия, Москва
14 июня в 10:00
от 92 100 за человека
Железнодорожный тур «Байкальская сказка в июле». Москва - Байкал
🚉 На поезде
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Железнодорожный тур «Байкальская сказка в июле». Москва - Байкал
Начало: Россия, Москва
12 июля в 10:00
от 129 700 за человека
Демидовский маршрут. Зимний тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Демидовский маршрут. Зимний тур
Начало: Россия, Свердловская область, Екатеринбург
1 янв в 10:00
2 янв в 10:00
20 200 за человека
Екатеринбург встречает гостей. Зимний тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Екатеринбург встречает гостей. Зимний тур
Начало: Россия, Свердловская область, Екатеринбург
2 янв в 10:00
21 фев в 10:00
от 17 200 за человека
Демидовский маршрут. Зимняя сокращенная программа
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Демидовский маршрут. Зимняя сокращенная программа
Начало: Россия, Свердловская область, Екатеринбург
4 янв в 10:00
5 янв в 10:00
16 650 за человека
Путешествие в Пермский край на 8 марта. Из Екатеринбурга
🚶 Пешая
❄️ На снегоходах
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Путешествие в Пермский край на 8 марта. Из Екатеринбурга
Начало: Свердловская область, Екатеринбург
8 мар в 10:00
21 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • О
    Ольга
    15 мая 2024
    Демидовский маршрут. Экскурсионный тур по Свердловской области
    Здравствуйте! Была в туре Демидовский маршрут с 10 по 12 мая. Понравилось все: отели, насыщенная программа, необычные мастерклассы. Замечательный гид Ольга: хороший рассказчик, внимательная к каждому туристу. Благодарю команду за отличный тур.
  • а
    алексей
    15 мая 2024
    Демидовский маршрут. Экскурсионный тур по Свердловской области
    Очень хороший гид от принимающей стороны. Спасибо.
  • Н
    Наталья
    15 мая 2024
    Демидовский маршрут. Экскурсионный тур по Свердловской области
    Очень приятное впечатление от поездки. Насыщенная в плане новых впечатлений и информации. Гид Михайлова Ольга - выше всяких похвал. Ни одной накладки не было.
  • Ю
    Юлия
    8 мая 2024
    Екатеринбург встречает гостей. Зимний тур
    Очень насыщенный, познавательный и интересный тур. Понравился тур и взрослым, и детям-школьникам. В программу включены именно те объекты, по которым можно составить представление о Екатеринбурге.
  • В
    Виолетта
    20 марта 2024
    В Сибирь. Железнодорожный круиз весна-лето
    Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!
    Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!
  • А
    Андрей,
    17 марта 2024
    В Сибирь. Железнодорожный круиз весна-лето
    Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур "В Сибирь в марте"! На всём протяжении ощущаешь на себе со стороны персонала
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    постоянное внимание и искреннее желание сделать так, чтобы этот отдых получился незабываемым и наполненным восторженными эмоциями. Не сидите дома! Есть возможность - путешествуйте! Нам по 60. И говорим себе: "в 60 жизнь только начинается", и надеемся, что скажем так же и в следующий юбилей…

    Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь на
  • Н
    Наталья
    17 марта 2024
    Путешествие в Пермский край на 8 марта. Из Екатеринбурга
    Данный тур, идеальный для трех дней. Несмотря на длительный переезд, каждый день был интересным. Мы побывали в удивительных, прекрасных снежных локациях. С удовольствием буду пользоваться вашими услугами!
  • Н
    Наталья
    17 марта 2024
    Путешествие в Пермский край на 8 марта. Из Екатеринбурга
    Гид Татьяна прекрасно организовала наше путешествие. Каждому человеку уделялось внимание.
  • М
    Марина
    14 марта 2024
    В Сибирь. Железнодорожный круиз весна-лето
    Организован тур таким образом, что даже за короткий период осмотрели, узнали, побывали в различных памятных, исторических и современных местах Казани, получили незабываемые впечатления. И очень важно, что сопровождали нас приятные люди и водители, и экскурсоводы.
  • М
    Мария
    29 февраля 2024
    Екатеринбург встречает гостей. Зимний тур
    Доброго всем дня! Хочу поблагодарить организаторов тура "Екатеринбург встречает гостей. Зимний тур" за это незабываемое путешествие! начиная с организации нашего
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    прибытия пораньше на один день, и заканчивая обратной дорогой! все на самом лучшем уровне! Комфортный отель, шведский стол с разнообразием блюд, внимательный персонал, комплимент от отеля в день Рождения! Замечательный гид-экскурсовод Татьяна Николаевна- кладезь знаний, великолепный организатор - просто влюбила нас в этот город! Интересная и насыщенная программа, в самих музеях - за исключением музея камнерезного и ювелирного искусства, молодые с "горящими глазами" экскурсоводы, настолько интересно рассказывали про все экспонаты, что уходить не хотелось! мы ездили с мамой, и мы обе в восторге от поездки! Благодарю от всей души, эмоций и впечатлений хватит еще на долго!

    Доброго всем дня! Хочу поблагодарить организаторов тура &quot;Екатеринбург встречает гостей. Зимний тур&quot; за это незабываемое путешествие!Доброго всем дня! Хочу поблагодарить организаторов тура &quot;Екатеринбург встречает гостей. Зимний тур&quot; за это незабываемое путешествие!Доброго всем дня! Хочу поблагодарить организаторов тура &quot;Екатеринбург встречает гостей. Зимний тур&quot; за это незабываемое путешествие!Доброго всем дня! Хочу поблагодарить организаторов тура &quot;Екатеринбург встречает гостей. Зимний тур&quot; за это незабываемое путешествие!Доброго всем дня! Хочу поблагодарить организаторов тура &quot;Екатеринбург встречает гостей. Зимний тур&quot; за это незабываемое путешествие!Доброго всем дня! Хочу поблагодарить организаторов тура &quot;Екатеринбург встречает гостей. Зимний тур&quot; за это незабываемое путешествие!Доброго всем дня! Хочу поблагодарить организаторов тура &quot;Екатеринбург встречает гостей. Зимний тур&quot; за это незабываемое путешествие!Доброго всем дня! Хочу поблагодарить организаторов тура &quot;Екатеринбург встречает гостей. Зимний тур&quot; за это незабываемое путешествие!

Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Можно с детьми»

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Сколько стоит тур в Екатеринбурге в июне 2024
Сейчас в Екатеринбурге в категории "Можно с детьми" можно забронировать 10 авторских туров от 16 650 до 134 800. Туристы уже оставили гидам 30 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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