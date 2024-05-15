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Авторский тур
3 дня
Демидовский маршрут. Экскурсионный тур по Свердловской области
Начало: Россия, Свердловская область, Екатеринбург
5 июля в 10:00
19 июля в 10:00
20 200₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Екатеринбург встречает гостей
Начало: Россия, Свердловская область, Екатеринбург
3 июля в 10:00
4 окт в 10:00
17 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
На Урал за самоцветами
Начало: Свердловская область, Екатеринбург
5 июля в 10:00
20 сен в 10:00
23 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Железнодорожный тур Москва - Байкал «Байкальская сказка»
Начало: Россия, Москва
21 июня в 10:00
от 134 800₽ за человека
Авторский тур
6 дней
В Сибирь. Железнодорожный круиз весна-лето
Начало: Россия, Москва
14 июня в 10:00
от 92 100₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Железнодорожный тур «Байкальская сказка в июле». Москва - Байкал
Начало: Россия, Москва
12 июля в 10:00
от 129 700₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Демидовский маршрут. Зимний тур
Начало: Россия, Свердловская область, Екатеринбург
1 янв в 10:00
2 янв в 10:00
20 200₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Екатеринбург встречает гостей. Зимний тур
Начало: Россия, Свердловская область, Екатеринбург
2 янв в 10:00
21 фев в 10:00
от 17 200₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Демидовский маршрут. Зимняя сокращенная программа
Начало: Россия, Свердловская область, Екатеринбург
4 янв в 10:00
5 янв в 10:00
16 650₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Путешествие в Пермский край на 8 марта. Из Екатеринбурга
Начало: Свердловская область, Екатеринбург
8 мар в 10:00
21 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ООльга15 мая 2024Здравствуйте! Была в туре Демидовский маршрут с 10 по 12 мая. Понравилось все: отели, насыщенная программа, необычные мастерклассы. Замечательный гид Ольга: хороший рассказчик, внимательная к каждому туристу. Благодарю команду за отличный тур.
- аалексей15 мая 2024Очень хороший гид от принимающей стороны. Спасибо.
- ННаталья15 мая 2024Очень приятное впечатление от поездки. Насыщенная в плане новых впечатлений и информации. Гид Михайлова Ольга - выше всяких похвал. Ни одной накладки не было.
- ЮЮлия8 мая 2024Очень насыщенный, познавательный и интересный тур. Понравился тур и взрослым, и детям-школьникам. В программу включены именно те объекты, по которым можно составить представление о Екатеринбурге.
- ВВиолетта20 марта 2024Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!
- ААндрей,17 марта 2024Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур "В Сибирь в марте"! На всём протяжении ощущаешь на себе со стороны персонала
- ННаталья17 марта 2024Данный тур, идеальный для трех дней. Несмотря на длительный переезд, каждый день был интересным. Мы побывали в удивительных, прекрасных снежных локациях. С удовольствием буду пользоваться вашими услугами!
- ННаталья17 марта 2024Гид Татьяна прекрасно организовала наше путешествие. Каждому человеку уделялось внимание.
- ММарина14 марта 2024Организован тур таким образом, что даже за короткий период осмотрели, узнали, побывали в различных памятных, исторических и современных местах Казани, получили незабываемые впечатления. И очень важно, что сопровождали нас приятные люди и водители, и экскурсоводы.
- ММария29 февраля 2024Доброго всем дня! Хочу поблагодарить организаторов тура "Екатеринбург встречает гостей. Зимний тур" за это незабываемое путешествие! начиная с организации нашего
Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Можно с детьми»
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Сколько стоит тур в Екатеринбурге в июне 2024
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