Описание экскурсииЭто неспешная и яркая пешеходная экскурсия по самому центру Элисты, где переплетаются поэзия, музыка и буддийская духовность. Вы услышите истории о мастерах слова и музыки, увидите памятные места и современные скульптуры, которые формируют облик города.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь им. Аркадия Манджиева - память о великом певце и композиторе
- Сквер ИМ.А.С. Пушкина - литературный уголок в сердце города
- Сквер Давида Кугультинова - дань народному поэту Калмыкии
- Пагода Семи Дней - образец буддийской архитектуры и центр притяжения
- Золотые Ворота - буддийское архитектурное сооружение
- Статуя Будды - величественная святыня и символ умиротворения
- Скульптура «Эхо» - - это символ открытости и душевности калмыцкого народа
- Белый Старец - это жанровая скульптура, изображающая общекалмыцкого покровителя
- Аллея героев - память о выдающихся земляках
- Памятник Виктору Цою - неожиданный музыкальный акцент в городе
- Памятник Ээлян Овла - это ансамбль, посвященный калмыцкому сказителю-джангарчи
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица А.С. Пушкина, 5
Завершение: Памятник Ээлян Овла
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
