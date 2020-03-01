Обзорные экскурсии в Элисте

Что вас ожидает

Пешком по Элисте

Начнём знакомство со столицей Калмыкии и крупнейшим сосредоточением буддистов с главной площади. Именно здесь стоит культурный комплекс Пагоды Семи Дней — 7-ми ярусное сооружение, построенное монахами, специально прибывшими для этой миссии из Индии! Вы узнаете больше об истории такой знаковой для жителей и всех буддистов достопримечательности, после чего осмотрите следующие символы Элисты: Триумфальную арку, статую Будды Шакьямуни, здание Правительства, фонтан «Три лотоса» и Золотые ворота с 28 картинами, рассказывающими историю калмыцкого народа. По пути я объясню значение каждой постройки для города и дополню рассказ любопытными фактами о жизни в столице.

Золотая обитель Будды Шакьямуни

После насыщенной прогулки по центру вы отправитесь к главному хурулу Элисты. Золотая обитель Будды Шакьямуни — один из крупнейших буддийских храмов в Европе, но это ещё не всё. Ведь внутри стоит самая высокая статуя Будды в России и Европе, которую вы непременно увидите! Но прежде обойдёте здание трижды по часовой стрелке, вращая молитвенные барабаны, — это сакральный ритуал. Перед хурулой вас ждёт рассказ о святыне, а уже внутри вас перехватят наши коллеги и проведут по 2 этажам буддийского храма.

Город Шахмат, Ступа Просветления, памятник Остапу Бендеру

Сити-Чесс известен тем, что его построили в ходе проведения 33-й Всемирной шахматной олимпиады. Здесь стоит Музей шахматной славы имени Михаила Таля, где можно посмотреть фигурки из разных видов дерева, металла и даже драгоценных камней. Также на территории есть Музей кочевых народов, посвященный истории и культуре калмыцкого населения. А если вам больше интересны национальные костюмы и артефакты военной истории — вам на выставку монгольской культуры.

Исследовав город шахмат, мы поедем к символу возрождения буддизма — Ступе Просветления. Вы раскроете значение этого древнего 11-метрового сооружения, после чего пройдёте ритуал устранения жизненных препятствий. И напоследок мы покажем вам памятник Остапу Бендеру и обязательно поделимся лучшими кафе и ресторанами с национальной едой, которую каждому стоит попробовать.