Обзорные экскурсии в Элисте

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Культовые достопримечательности города, крупнейший буддийский храм в России и Сити-Чесс

Гиляна
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Гиляна – представитель гидов
Элиста — это кусочек азиатской культуры и центр европейского буддизма! На нашей авто-пешеходной экскурсии вы восхититесь крупнейшим религиозным сооружением с самой высокой фигурой Будды, увлечётесь историей кочевого народа, пройдёте священные ритуалы, посетите единственный в стране Город Шахмат и откроете ещё много любопытного о крае.
3900 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 7 человек
Можно с детьми
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По Элисте пешком и на автобусе
По Элисте пешком и на автобусе

Что вас ожидает

Пешком по Элисте
Начнём знакомство со столицей Калмыкии и крупнейшим сосредоточением буддистов с главной площади. Именно здесь стоит культурный комплекс Пагоды Семи Дней — 7-ми ярусное сооружение, построенное монахами, специально прибывшими для этой миссии из Индии! Вы узнаете больше об истории такой знаковой для жителей и всех буддистов достопримечательности, после чего осмотрите следующие символы Элисты: Триумфальную арку, статую Будды Шакьямуни, здание Правительства, фонтан «Три лотоса» и Золотые ворота с 28 картинами, рассказывающими историю калмыцкого народа. По пути я объясню значение каждой постройки для города и дополню рассказ любопытными фактами о жизни в столице.

Золотая обитель Будды Шакьямуни
После насыщенной прогулки по центру вы отправитесь к главному хурулу Элисты. Золотая обитель Будды Шакьямуни — один из крупнейших буддийских храмов в Европе, но это ещё не всё. Ведь внутри стоит самая высокая статуя Будды в России и Европе, которую вы непременно увидите! Но прежде обойдёте здание трижды по часовой стрелке, вращая молитвенные барабаны, — это сакральный ритуал. Перед хурулой вас ждёт рассказ о святыне, а уже внутри вас перехватят наши коллеги и проведут по 2 этажам буддийского храма.

Город Шахмат, Ступа Просветления, памятник Остапу Бендеру
Сити-Чесс известен тем, что его построили в ходе проведения 33-й Всемирной шахматной олимпиады. Здесь стоит Музей шахматной славы имени Михаила Таля, где можно посмотреть фигурки из разных видов дерева, металла и даже драгоценных камней. Также на территории есть Музей кочевых народов, посвященный истории и культуре калмыцкого населения. А если вам больше интересны национальные костюмы и артефакты военной истории — вам на выставку монгольской культуры.

Исследовав город шахмат, мы поедем к символу возрождения буддизма — Ступе Просветления. Вы раскроете значение этого древнего 11-метрового сооружения, после чего пройдёте ритуал устранения жизненных препятствий. И напоследок мы покажем вам памятник Остапу Бендеру и обязательно поделимся лучшими кафе и ресторанами с национальной едой, которую каждому стоит попробовать.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей профессиональной команды
  • По вашему желанию мы можем немного изменить программу экскурсии

Дополнительные расходы

  • поездки по городу на такси или автобусе
  • подношения в Золотой обители Будды Шакьямуни (100р./взр. 50р./дет.)
  • билеты в Музей шахматной славы имени Михаила Таля (50р./взр. 25р./дет.)
  • билеты на Выставку монгольской культуры (50р./взр. 30р./дет.)
По Элисте пешком и на автобусе
По Элисте пешком и на автобусе
По Элисте пешком и на автобусе
По Элисте пешком и на автобусе
По Элисте пешком и на автобусе
По Элисте пешком и на автобусе
По Элисте пешком и на автобусе
По Элисте пешком и на автобусе
По Элисте пешком и на автобусе
По Элисте пешком и на автобусе
По Элисте пешком и на автобусе

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Гиляна
Гиляна
Мы — команда гидов — несколько энтузиастов, знатоков истории, культуры, традиций и обычаев проживающих в Элисте. Все гиды имеют высшее образование и даже степень кандидата наук. Проводим индивидуальные и групповые экскурсии с 2015 г. Будем рады показать вам красоты нашего региона!
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3500 за экскурсию
3 часа
10 отзывов
О тибетском буддизме, индоевропейской прародине, Шелковом пути и военном прошлом степных народов
На обзорной экскурсии по столице вы познакомитесь с самобытной историей и культурой калмыков. В крупнейшем хуруле республики узнаете, как Калмыкия стала единственным регионом Европы с традиционным распространением тибетского буддизма. На территории древнего кургана я расскажу о предполагаемой прародине индоевропейцев, первых степных цивилизациях, масштабных миграциях, наиболее ранних следах коневодства и изобретении колесницы. Возле памятника «Верблюд» поговорим о проходившем через наши земли «Шелковом пути». А у статуи воина вы услышите о выдающихся военных тактиках степняков и основателе крупнейшей в истории человечества континентальной империи — легендарном Чингисхане.

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