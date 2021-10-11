Что вас ожидает

Это будет экскурсия-знакомство с городом, во время которой вы посетите места и памятники, ярче всех представляющие Элисту. В программе:

Золотая обитель Будды Шакьямуни — один из крупнейших буддийских храмов в Европе. Вы услышите самое главное о религии и оцените архитектуру постройки, соединившей традиционные и современные детали.

— один из крупнейших буддийских храмов в Европе. Вы услышите самое главное о религии и оцените архитектуру постройки, соединившей традиционные и современные детали. Комплекс «Пагода Семи дней» — сакральное место для буддистов: здесь вы осмотрите молитвенный барабан-кюрде, подарок городу от тибетских монахов.

— сакральное место для буддистов: здесь вы осмотрите молитвенный барабан-кюрде, подарок городу от тибетских монахов. Золотые ворота — памятник, исполняющий желания! Я расскажу его историю, а после пройдемся по парку и Аллее героев, приглядимся к статуям Будды и Белого Старца — Цаган Аав.

Также мы совершим несколько поездок на общественном транспорте или вашей машине и посмотрим:

Город шахмат — интересный район, возведенный по спецпроекту к Всемирной шахматной олимпиаде. На одной из улиц встретим Остапа Бендера и обсудим, как он здесь оказался.

— интересный район, возведенный по спецпроекту к Всемирной шахматной олимпиаде. На одной из улиц встретим Остапа Бендера и обсудим, как он здесь оказался. Сякюсн-Сюме — буддистский храм, первый в современной Калмыкии. Полюбуемся пейзажем, в который он отлично вписался, и поговорим о том, почему его открытия так ждали калмыки.

— буддистский храм, первый в современной Калмыкии. Полюбуемся пейзажем, в который он отлично вписался, и поговорим о том, почему его открытия так ждали калмыки. Одинокий тополь, чьи семена привезли из Тибета, Это место, сакральное для жителей, получило также статус памятника природы — вы проникнитесь его атмосферой и сделаете прекрасные снимки.

Организационные детали

Экскурсия авто-пешеходная, расходы на трансфер (автобус или такси) оплачиваются отдельно. Также мы можем совершить переезды на вашей машине.