Элиста — дочь калмыцких степей

Увидеть главные памятники столицы, узнать историю региона и проникнуться восточным колоритом

5
2 отзыва
Элиста — будто оазис в окружении степей: на экскурсии вы познакомитесь с ее достопримечательностями и оцените сочетание европейской и восточной культур.

Увидите красочные буддийские храмы и интересные скульптуры, встретите Одинокий тополь и погуляете по улочкам Города шахмат.

А я расскажу об истории этих мест и помогу понять, чем сегодня живет Калмыкия.
Элиста — дочь калмыцких степей
Элиста — дочь калмыцких степей
Элиста — дочь калмыцких степей
Элиста — дочь калмыцких степей
Элиста — дочь калмыцких степей
Элиста — дочь калмыцких степей
Элиста — дочь калмыцких степей
Элиста — дочь калмыцких степей
Элиста — дочь калмыцких степей
Элиста — дочь калмыцких степей

Что вас ожидает

Это будет экскурсия-знакомство с городом, во время которой вы посетите места и памятники, ярче всех представляющие Элисту. В программе:

  • Золотая обитель Будды Шакьямуни — один из крупнейших буддийских храмов в Европе. Вы услышите самое главное о религии и оцените архитектуру постройки, соединившей традиционные и современные детали.
  • Комплекс «Пагода Семи дней» — сакральное место для буддистов: здесь вы осмотрите молитвенный барабан-кюрде, подарок городу от тибетских монахов.
  • Золотые ворота — памятник, исполняющий желания! Я расскажу его историю, а после пройдемся по парку и Аллее героев, приглядимся к статуям Будды и Белого Старца — Цаган Аав.

Также мы совершим несколько поездок на общественном транспорте или вашей машине и посмотрим:

  • Город шахмат — интересный район, возведенный по спецпроекту к Всемирной шахматной олимпиаде. На одной из улиц встретим Остапа Бендера и обсудим, как он здесь оказался.
  • Сякюсн-Сюме — буддистский храм, первый в современной Калмыкии. Полюбуемся пейзажем, в который он отлично вписался, и поговорим о том, почему его открытия так ждали калмыки.
  • Одинокий тополь, чьи семена привезли из Тибета, Это место, сакральное для жителей, получило также статус памятника природы — вы проникнитесь его атмосферой и сделаете прекрасные снимки.

Организационные детали

Экскурсия авто-пешеходная, расходы на трансфер (автобус или такси) оплачиваются отдельно. Также мы можем совершить переезды на вашей машине.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 30 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Александр
Александр
Я, победитель Всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства», приглашаю тебя совершить путешествие в один из удивительнейших уголков России. Бескрайние просторы так и зазывают людей вырваться из каменных джунглей, чтобы надышаться чистым воздухом. А местная умиротворяющая религия, буддизм, поможет восстановить энергию и взглянуть на мир совершенно другими глазами. Светлый, колоритный, добрый, гостеприимный я и город Элиста ждём тебя;)
Задать вопрос

2 настоящих отзыва от туристов

С
11 окт 2021
Экскурсия с Александром была увлекательной и познавательной. Сразу видно, что он любит и отлично знает историю и традиции своего народа. Время протетело незаметно, но мы много узнали нового и интересного. Спасибо, Александр.
А
4 окт 2021
Александр, в течение небольшого времени рассказал нам о главных достопримечательностях Элисты. Грамотная речь, интересный рассказ, угостил калмыцким чаем. А ещё подарил нам калмыцкие сувениры, ну очень приятно. Кто собирается в Элисту на один день – рекомендуем. Спасибо.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Элисты

🎩Индивидуальные👣Пешком🧒Для детей🔭Обзорные

Еще несколько похожих предложений в Элисте

Средь тюльпанов и ковылей, дочь калмыцких степей
Индивидуальная экскурсия
5
2
1 000
за 1-30 чел.
Средь тюльпанов и ковылей, дочь калмыцких степей
Республика Калмыкия - один из самых аутентичных регионов России с неповторимой флорой и фауной
По выходным и праздничным дням с 8 часов утра до 8 часов вечера
Элиста - степная жемчужина
Индивидуальная экскурсия
5
1
3ч 30м
4 900
за 1-7 чел.
Элиста - степная жемчужина
Экскурсия по Элисте - это ознакомление с достопримечательностями, культовыми сооружениями столицы...
Ежедневно в 09:00
Элиста — открыть древнюю и загадочную Калмыкию
Индивидуальная экскурсия
4.9
87
3 800
за 1-3 чел.
Элиста — открыть древнюю и загадочную Калмыкию
О тибетском буддизме, индоевропейской прародине, Шелковом пути и военном прошлом степных народов
Элиста — степной оазис и буддийский центр
Индивидуальная экскурсия
4.6
11
3ч 30м
4 900
за 1-7 чел.
Элиста — степной оазис и буддийский центр
Культовые достопримечательности города, крупнейший буддийский храм в России и Сити-Чесс
Обзорная экскурсия с посещением Хурула | "Солнечный город Элиста"
Индивидуальная экскурсия
6 000
за 1-14 чел.
Обзорная экскурсия с посещением Хурула | "Солнечный город Элиста"
Эта экскурсия позволит вам рассмотреть город со всех сторон, мы пройдем по нему пешком по старому...
Ежедневно в 10:00
У нас ещё много экскурсий 😎 в Элисте. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Элисте
🇷🇺