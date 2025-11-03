Мои заказы

Главное в Элисте - с танцующим гидом-другом

Про кочевой народ, буддизм и гадания на костях
Живой рассказ о маленькой, но невероятно яркой Элисте. О легендах, которые не найти в интернете. О жизни и быте местного народа. О великой истории и больших победах, о прошлом и настоящем.

От знакового буддийского храма до мифологического Белого старца — с аутентичными танцами, стихами, юмором и душевной теплотой!
5
8 отзывов
Описание экскурсии

Золотая обитель Будды Шакьямуни — самый высокий буддийский храм в Европе. Вы побываете в молельном зале, полюбуетесь росписями и фресками.

Золотые и Южные ворота — они украшены картинами, олицетворяющими калмыцкий быт и жизнь степей.

Пагода Семи Дней с молитвенным барабаном, который весит около 2 т, но покрутить его смогут даже дети.

Фонтан с тремя лотосами и шахматная доска — своеобразный взгляд людей из других регионов на Элисту.

Памятники — Пушкину, который любил калмыцкий чай, Ленину, в котором течёт калмыцкая кровь, и другие.

«Белый старец» — скульптура добуддийского божества который в течение многих веков оберегал наш народ.

Я расскажу:

  • как калмыки оказались на Нижней Волге и почему они перестали вести кочевой образ жизни
  • Почему калмыки видят в созвездии Большой Медведицы 7 братьев
  • как у нас появился буддизм и как правильно заходить в храмы
  • почему в Калмыкии нельзя стоять со скрещенными руками

А ещё:

  • покажу калмыцкие танцы
  • научу гадать на костях и читать калмыцкие слова
  • мы поиграем в национальную игру — альчики
  • прочитаю национальные стихи и рэп

Организационные детали

Едем на комфортабельном автомобиле. По желанию поедем на вашем авто — в нём должно быть место для гида.

Наян
Наян — ваш гид в Элисте
Провёл экскурсии для 50 туристов
Я Наян, для вас просто Ян! Я аккредитованный гид буддийского храма, включён в реестр гидов-экскурсоводов Калмыкии. С 2020 года знакомлю людей из разных регионов России с духовным оазисом в сердце степи. Безумно влюблён в маленькую и самобытную Элисту с её богатой историей, невероятными танцами и песнями.

B
Belousov
3 ноя 2025
Добрый, отзывчивый, приятно слушать! Профессиональный гид и танцор))) спасибо большое
Е
Екатерина
3 ноя 2025
Спасибо, Наяну за экскурсию! 🙏Всё очень понравилось! Быстро обошли все достопримечательности и узнали много нового и интересного! Поиграли в костяшки, посмотрели народный танец, послушали песни и увлекательные истории -все супер! Спасибо
Т
Татьяна
3 ноя 2025
Спасибо, Яну за экскурсию! Понравилось особенно детям. Колорит добавили танцы и кости!
Не принуждено!
А
Анастасия
1 ноя 2025
Спасибо большое Наяну! Оперативно получилось забронировать экскурсию, буквально за час до начала. Очень интересно рассказывает, полностью владеет темой, а ещё танцует и поёт! Наян рассказал нам и историю возникновения калмыков
и историю принятия буддизма. Знает много интересных фактов о городе. Также подсказал, что ещё мы можем успеть посмотреть в Элисте за один день, порекомендовал чудесное место для ужина, прислал интересующие материалы после окончания экскурсии. Огромная благодарность за отзывчивость, доброту и знания!

О
Оксана
13 окт 2025
Супер гид! Рекомендуем!
Очень позитивный и интересный рассказчик! Прекрасно танцует!
Кузьминова
Кузьминова
18 сен 2025
Огромное спасибо Наяну за знакомство с Элистой и культурой Калмыкии. Очень содержательная, не скучная экскурсия! Наверное нет такой темы, которую бы не смог поддержать Наян. На любой вопрос мы получали
развернутый ответ. В Элисте мы провели всего лишь сутки, но благодаря нашему экскурсоводу, как-будто жили неделю. Осмотрели достопримечательности, поиграли, побывали на службе в буддийском храме, и зашли в сувенирный магазин, который мы бы точно сами не нашли. Желаю Вам успеха в работе и благодарных туристов!

Евгения
Евгения
17 сен 2025
Экскурсия в Элисту оказалась настоящим открытием благодаря нашему гиду. Он продемонстрировал глубокое знание истории Калмыкии, культуры и традиций местного населения. Мы посетили главные достопримечательности города, включая знаменитый Золотой храм Будды
Шакьямуни. Гид подробно рассказал о значении каждого места, поделился интересными фактами и легендами, что сделало экскурсию увлекательной и познавательной.

Особое внимание было уделено уникальной атмосфере города, сочетающей восточную мудрость и современные тенденции. Наш экскурсовод сумел создать комфортную обстановку, отвечал на все вопросы.

Безусловно, экскурсия оставила яркие впечатления и желание вернуться сюда снова. Рекомендую этого гида всем, кто хочет глубже познакомиться с культурой и историей Калмыкии.

Роман
Роман
15 сен 2025
Поездка впечатлила не только экскурсом в историю и традиции Калмыкии, но и глубиной погружения в философию буддизма, особенности культуры и уважения к природе. Безусловно, это заслуга моего гида Наяна (обязательно
спросите как переводится его имя) - замечательного знающего рассказчика, очень интеллигентного, внимательного к моим пожеланиям и причинам, которые заставили приехать в этот благословенный священный край. Отдельно хочу отметить, что гид является отличным рассказчиком и выстраивает экскурсию не нудно, включая туристов в процесс повествования. А как он танцует??? А как читает рэп?)) Если хотите увидеть Элисту глазами человека, который действительно знает и любит город – экскурсия Наяна идеальный выбор! Белой дороги Вам.

