Живой рассказ о маленькой, но невероятно яркой Элисте. О легендах, которые не найти в интернете. О жизни и быте местного народа. О великой истории и больших победах, о прошлом и настоящем.
От знакового буддийского храма до мифологического Белого старца — с аутентичными танцами, стихами, юмором и душевной теплотой!
От знакового буддийского храма до мифологического Белого старца — с аутентичными танцами, стихами, юмором и душевной теплотой!
Описание экскурсии
Золотая обитель Будды Шакьямуни — самый высокий буддийский храм в Европе. Вы побываете в молельном зале, полюбуетесь росписями и фресками.
Золотые и Южные ворота — они украшены картинами, олицетворяющими калмыцкий быт и жизнь степей.
Пагода Семи Дней с молитвенным барабаном, который весит около 2 т, но покрутить его смогут даже дети.
Фонтан с тремя лотосами и шахматная доска — своеобразный взгляд людей из других регионов на Элисту.
Памятники — Пушкину, который любил калмыцкий чай, Ленину, в котором течёт калмыцкая кровь, и другие.
«Белый старец» — скульптура добуддийского божества который в течение многих веков оберегал наш народ.
Я расскажу:
- как калмыки оказались на Нижней Волге и почему они перестали вести кочевой образ жизни
- Почему калмыки видят в созвездии Большой Медведицы 7 братьев
- как у нас появился буддизм и как правильно заходить в храмы
- почему в Калмыкии нельзя стоять со скрещенными руками
А ещё:
- покажу калмыцкие танцы
- научу гадать на костях и читать калмыцкие слова
- мы поиграем в национальную игру — альчики
- прочитаю национальные стихи и рэп
Организационные детали
Едем на комфортабельном автомобиле. По желанию поедем на вашем авто — в нём должно быть место для гида.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Пушкина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наян — ваш гид в Элисте
Провёл экскурсии для 50 туристов
Я Наян, для вас просто Ян! Я аккредитованный гид буддийского храма, включён в реестр гидов-экскурсоводов Калмыкии. С 2020 года знакомлю людей из разных регионов России с духовным оазисом в сердце степи. Безумно влюблён в маленькую и самобытную Элисту с её богатой историей, невероятными танцами и песнями.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
B
Belousov
3 ноя 2025
Добрый, отзывчивый, приятно слушать! Профессиональный гид и танцор))) спасибо большое
Е
Екатерина
3 ноя 2025
Спасибо, Наяну за экскурсию! 🙏Всё очень понравилось! Быстро обошли все достопримечательности и узнали много нового и интересного! Поиграли в костяшки, посмотрели народный танец, послушали песни и увлекательные истории -все супер! Спасибо
Т
Татьяна
3 ноя 2025
Спасибо, Яну за экскурсию! Понравилось особенно детям. Колорит добавили танцы и кости!
Не принуждено!
Не принуждено!
А
Анастасия
1 ноя 2025
Спасибо большое Наяну! Оперативно получилось забронировать экскурсию, буквально за час до начала. Очень интересно рассказывает, полностью владеет темой, а ещё танцует и поёт! Наян рассказал нам и историю возникновения калмыков
О
Оксана
13 окт 2025
Супер гид! Рекомендуем!
Очень позитивный и интересный рассказчик! Прекрасно танцует!
Очень позитивный и интересный рассказчик! Прекрасно танцует!
Кузьминова
18 сен 2025
Огромное спасибо Наяну за знакомство с Элистой и культурой Калмыкии. Очень содержательная, не скучная экскурсия! Наверное нет такой темы, которую бы не смог поддержать Наян. На любой вопрос мы получали
Евгения
17 сен 2025
Экскурсия в Элисту оказалась настоящим открытием благодаря нашему гиду. Он продемонстрировал глубокое знание истории Калмыкии, культуры и традиций местного населения. Мы посетили главные достопримечательности города, включая знаменитый Золотой храм Будды
Роман
15 сен 2025
Поездка впечатлила не только экскурсом в историю и традиции Калмыкии, но и глубиной погружения в философию буддизма, особенности культуры и уважения к природе. Безусловно, это заслуга моего гида Наяна (обязательно
Входит в следующие категории Элисты
Похожие экскурсии из Элисты
Индивидуальная
до 5 чел.
Элиста - дочь калмыцких степей: путешествие по святыням и истории
Вас ждет незабываемое путешествие по Элисте, где восточная культура и буддизм встречаются с калмыцким гостеприимством
Начало: Культурный комплекс «Пагода Семи дней»
Завтра в 08:00
29 ноя в 11:00
5334 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
Обзорная экскурсия по Элисте с посещением хурула
Побывать в самом крупном буддийском храме Европы и увидеть самого высокого в России Будду Шакьямуни
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
29 ноя в 09:00
6000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомство с тибетским буддизмом в Элисте
Побывать в крупнейшем буддийском храме Европы и сделать первый шаг к знакомству с религией
Начало: На ул. Клыкова
Сегодня в 15:30
Завтра в 10:30
5000 ₽ за всё до 5 чел.