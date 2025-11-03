Живой рассказ о маленькой, но невероятно яркой Элисте. О легендах, которые не найти в интернете. О жизни и быте местного народа. О великой истории и больших победах, о прошлом и настоящем. От знакового буддийского храма до мифологического Белого старца — с аутентичными танцами, стихами, юмором и душевной теплотой!

Золотая обитель Будды Шакьямуни — самый высокий буддийский храм в Европе. Вы побываете в молельном зале, полюбуетесь росписями и фресками.

Золотые и Южные ворота — они украшены картинами, олицетворяющими калмыцкий быт и жизнь степей.

Пагода Семи Дней с молитвенным барабаном, который весит около 2 т, но покрутить его смогут даже дети.

Фонтан с тремя лотосами и шахматная доска — своеобразный взгляд людей из других регионов на Элисту.

Памятники — Пушкину, который любил калмыцкий чай, Ленину, в котором течёт калмыцкая кровь, и другие.

«Белый старец» — скульптура добуддийского божества который в течение многих веков оберегал наш народ.

Я расскажу:

как калмыки оказались на Нижней Волге и почему они перестали вести кочевой образ жизни

Почему калмыки видят в созвездии Большой Медведицы 7 братьев

как у нас появился буддизм и как правильно заходить в храмы

почему в Калмыкии нельзя стоять со скрещенными руками

А ещё:

покажу калмыцкие танцы

научу гадать на костях и читать калмыцкие слова

мы поиграем в национальную игру — альчики

прочитаю национальные стихи и рэп

Едем на комфортабельном автомобиле. По желанию поедем на вашем авто — в нём должно быть место для гида.