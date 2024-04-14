1 день

Прибытие. Обзорная экскурсия по Элисте

Встреча на автовокзале Элисты с 14:00 до 16:00.

Также встречаем из Минеральных Вод и Ставрополя.

Индивидуальный трансфер из Волгограда в Элисту за дополнительную плату.

После размещения в уютной гостинице вы отправляетесь на первую экскурсию, вам предстоит много узнать о народе, проживающем в степях России, — о калмыках.

Правда, очень необычно находиться в европейском городе и на каждом шагу встречаться с символами буддизма, как будто здесь встретились, как старые добрые друзья, Запад и Восток?

Вы зайдете в Золотую обитель Будды Шакьямуни, покрутите молитвенные барабаны, заглянете в Национальный музей Калмыкии.

Проживание: гостиница 3*, г. Элиста.

Питание: ужин в гостинице.

Пешая часть маршрута: 3-5 км. Автомобильная часть маршрута: 25 км.