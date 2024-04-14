От песков Калмыкии до снегов Эльбруса. Большой джип-тур
Групповой тур в Элисте

От песков Калмыкии до снегов Эльбруса

4.7
3 отзыва
Эксклюзивный гранд тур от соленых озер и песков Калмыкии до вечных льдов Эльбруса, наблюдение за перелетом птиц, маковые поля, горные перевалы, черные земли и горящая вода… и это далеко не все, что Вы увидите! Вас ждут незабываемые чудеса: рассвет вместе с просыпающимся гигантом Эльбрусом, рукотворное озеро Гижгит или Былымское, впечатляющий перевал Актопрак и Чегемские водопады. Минимальная цена указана на одного туриста, при условии, что в туре 4 человека.
От песков Калмыкии до снегов Эльбруса. Большой джип-тур
От песков Калмыкии до снегов Эльбруса. Большой джип-тур
От песков Калмыкии до снегов Эльбруса. Большой джип-тур
Ближайшие даты:
12
мая
9
июн
14
июл
11
авг
8
сен
13
окт
10
ноя
Ещё
даты

Что вас ожидает:

Новые открытия
Новые открытия
Побываем в городе Элиста, где как старые друзья встретились Запад и Восток
Невероятные приключения
Невероятные приключения
Нас ждут катание на верблюдах по поющим барханам, обучение стрельбе из лука и метанию аркана
Фантастические реликты
Фантастические реликты
Увидим мифическое плато Бермамыт и магнетический Худесский лабиринт
Захватывающие дух вершины
Захватывающие дух вершины
Как самые отважные путешественники мы поднимемся на ратраке на высоту 4200 метров
Неизведанные маршруты
Неизведанные маршруты
Нас ждут загадочные и влекущие своими тайнами пещерные ходы и живописные горные тропы

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Обзорная экскурсия по Элисте

Встреча на автовокзале Элисты с 14:00 до 16:00.

Также встречаем из Минеральных Вод и Ставрополя.

Индивидуальный трансфер из Волгограда в Элисту за дополнительную плату.

После размещения в уютной гостинице вы отправляетесь на первую экскурсию, вам предстоит много узнать о народе, проживающем в степях России, — о калмыках.

Правда, очень необычно находиться в европейском городе и на каждом шагу встречаться с символами буддизма, как будто здесь встретились, как старые добрые друзья, Запад и Восток?

Вы зайдете в Золотую обитель Будды Шакьямуни, покрутите молитвенные барабаны, заглянете в Национальный музей Калмыкии.

Проживание: гостиница 3*, г. Элиста.

Питание: ужин в гостинице.

Пешая часть маршрута: 3-5 км. Автомобильная часть маршрута: 25 км.

Прибытие. Обзорная экскурсия по ЭлистеПрибытие. Обзорная экскурсия по ЭлистеПрибытие. Обзорная экскурсия по ЭлистеПрибытие. Обзорная экскурсия по Элисте
2 день

Поселок Адык, поющие барханы, розовые озера, Черные земли

Сегодняшний день вам предстоит провести среди песков и степей.

Вы хотите почувствовать себя настоящим кочевником?

Тогда просто необходимо остановиться в поселке Адык и заняться обучением стрельбе из лука и метанию аркана.

Станьте «джентльменами удачи» и устройте себе радость из «киношного» прошлого — катание на верблюдах, гигантах пустыни.

Впереди вас ждут барханы — огромные, пропитанные солнечным теплом «песочницы» для взрослых, которые душой остались в детстве.

Но Калмыкия — это не только степи и пески, но и соленые озера, имеющие нежный цвет розового жемчуга, это источники с водой, которая горит.

И все эти невероятные причуды вы увидите в вашем эксклюзивном джиппинге, и все их запечатлеете на фото, чтоб потом услышать, как ваши друзья буквально вопят от восторга.

Проживание: гостиница 3*, г. Элиста.

Питание: завтрак и ужин в гостинице, обед на маршруте.

Протяженность экскурсионного дня: 350 км. Продолжительность экскурсионного дня: 8-9 часов.

Поселок Адык, поющие барханы, розовые озера, Черные землиПоселок Адык, поющие барханы, розовые озера, Черные землиПоселок Адык, поющие барханы, розовые озера, Черные землиПоселок Адык, поющие барханы, розовые озера, Черные земли
3 день

Озеро Маныч-Гудило, переезд в Пятигорск

Вперед к новым приключениям.

После выезда из гостиницы в программе — реликтовое озеро Маныч и переезд в Кисловодск.

В очень давние времена Каспийское и Черное моря соединялись огромным проливом.

Потом, когда произошел подъем земной коры, пролив оказался изолирован от морей, и до нашего времени сохранился его «остаток» — большое озеро Маныч-Гудило.

Маныч означает «соленый», а Гудило — это своеобразное прозвище озера, на котором дующие ветры создают гул.

Маныч — пристанище для огромного количества птиц в периоды сезонных перелетов, и множество видов птиц занесены в Красную книгу.

Удача сопутствует вам, и вы можете увидеть этих редких крылатых.

После прогулки по озеру продолжается движение за новыми чудесами.

Отдых в столице КМВ Пятигорске после долгого дня очень актуален!

Проживание: гостиница 3*, г. Пятигорск.

Питание: завтрак и ужин в гостинице, обед на маршруте.

Протяженность: 450 км. Продолжительность экскурсионного дня: 10-11 часов. Перепад высот – 1200 м.

Озеро Маныч-Гудило, переезд в ПятигорскОзеро Маныч-Гудило, переезд в ПятигорскОзеро Маныч-Гудило, переезд в ПятигорскОзеро Маныч-Гудило, переезд в Пятигорск
4 день

Кисловодский парк, Медовые водопады, гора Кольцо

После дней, насыщенных активным джиппингом, так хорошо размять ноги и погулять по одному из самых больших и красивейших в Европе парков — Курортному парку Кисловодска.

Здесь множество удивительных мест, связанных с именем Лермонтова и знаменитостей «водяного общества» XIX века.

Совет — если захотите «закрутить» роман, не забудьте постоять на романтическом мостике «Дамский каприз» над Ольховкой.

А еще вас ждут знаменитые живописные Медовые водопады и легендарная гора Кольцо — эти чудеса природы давно стали символами Кисловодска и всего курортного региона Кавказских минеральных Вод.

Завтра вам предстоит ранний подъем и выезд к самым «крутым», самым фантастическим реликтам Северного Кавказа.

Проживание: гостиница 3*, г. Пятигорск.

Питание: завтрак и ужин в гостинице, обед на маршруте.

Протяженность: 30-35 км. Продолжительность экскурсионного дня: 5-6 часов.

Кисловодский парк, Медовые водопады, гора КольцоКисловодский парк, Медовые водопады, гора КольцоКисловодский парк, Медовые водопады, гора КольцоКисловодский парк, Медовые водопады, гора Кольцо
5 день

Плато Бермамыт - лабиринты Худеса

Плато Бермамыт — это нечто неописуемое, и слова попросту бесполезны.

Разве что, по слову одного из поэтов, — «балкон, где живут облака».

Но на этом мифическом балконе, кроме облаков, живут каменные великаны и карлики, стоят башни и пирамиды, а люди соорудили здесь мостик над бездной.

От Бермамыта были в восторге Лермонтов, Чехов, Брюсов, Горький.

У Лермонтова даже есть картина — «Эльбрус на восходе солнца», написанная именно здесь.

Рассвет вместе с просыпающимся гигантом Эльбрусом — это, быть может, главное чудо вашей жизни.

Но и это не все — Худесский лабиринт, загадочный и влекущий своими тайными ходами, уже манит вас.

Сопротивление магнетизму Худеса бесполезно, и потому — поехали.

Проживание: гостиница 3*, г. Пятигорск.

Питание: завтрак и ужин в гостинице, обед на маршруте.

Протяженность — 85 км. Продолжительность экскурсионного дня: 8-9 часов. Перепад высот: 1400 м.

Плато Бермамыт - лабиринты ХудесаПлато Бермамыт - лабиринты ХудесаПлато Бермамыт - лабиринты ХудесаПлато Бермамыт - лабиринты Худеса
6 день

Озера Шадхурей. Былымские озера

Сегодня после выезда из Пятигорска — новые, захватывающие дух приключения, новые краски и красоты, новые впечатляющие истории!

Помните затерянный мир «Земли Санникова»?

Именно здесь, на великолепных карстовых озерах Шадхурей в Зольском районе Кабардино-Балкарии, снимались сцены фильма.

Здесь на обрывистых берегах колдовали шаманы.

Изумрудные глаза озер — кажется, романтичнее и придумать нельзя, но нет!

Былымские озера — цвет воды в озере — «голубая-голубая, не бывает голубей», а высокие горы вокруг покрыты ярким ковром цветов.

Дальше ваш путь лежит к подножию Великой Белой Горы, к ступням исполина Эльбруса.

Лучшего места для размещения, чем живописная поляна Азау, просто не найти!

Проживание: гостиница 3*, поляна Азау.

Питание: завтрак и ужин в гостинице, обед на маршруте.

Протяженность: 270 км. Продолжительность экскурсионного дня: 8-9 часов. Перепад высот: 1400 м.

Озера Шадхурей. Былымские озераОзера Шадхурей. Былымские озераОзера Шадхурей. Былымские озера
7 день

Эльбрус - Чегет - поляна Нарзанов

Прекрасные канатные подъемники послужат вам, чтоб вы смогли одолеть склон Эльбруса.

С высоты 3500 метров открываются невероятные, неземные виды на снежники и ледники гор Главного Кавказского хребта.

Но, джипперы, вы же не простые туристы, вы — самые отважные путешественники.

Поэтому не откажите себе в удовольствии подняться на ратраке на высоту 4200 метров и полюбоваться на мир, лежащий под вашими ногами.

Хотите вдобавок увидеть Эльбрус в «классическом исполнении» с двумя головами?

Этот вид откроется с поляны Чегет, с высоты 3100 метров, и отсюда же — лучшие виды на пик Донгуз-Орун с ледником Семерка.

На поляне нарзанов вы получите заряд энергии от напитка богатырей и прогуляетесь до водопада пика Терскол.

Проживание: гостиница 3*, поляна Азау.

Питание: завтрак и ужин в гостинице, обед на маршруте.

Протяженность: 20 км. Продолжительность экскурсионного дня: 5 часов. Перепад высот: 1600 м.

Эльбрус - Чегет - поляна НарзановЭльбрус - Чегет - поляна НарзановЭльбрус - Чегет - поляна НарзановЭльбрус - Чегет - поляна НарзановЭльбрус - Чегет - поляна Нарзанов
8 день

Перевал Актопрак - Чегемские водопады. Отъезд

Джиппинг сразу на три чуда: на перевал Актопрак, в древнее селение Эльтюбю и к Чегемским водопадам — лучший финиш экстремального джип-тура на Северном Кавказе.

Перевал Актопрак с его пещерными ходами — самый загадочный в Кабардино-Балкарии!

Невероятная атмосфера Эльтюбю.

А грандиозные Чегемские водопады?!

Они все разные: от капель, выступающих из скал, до мощных потоков.

Да, последний день джип-тура переполнит вашу чашу с эмоциями и впечатлениями!

Трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал г. Минеральные Воды после экскурсии, ориентировочное время прибытия — 18:00.

Рекомендуемое время вылета — после 19:00.

Питание: завтрак в гостинице, обед на маршруте.

Перепад высот: 2000 м. Пешая часть маршрута: 3 км. Автомобильная часть маршрута: 227 км.

Перевал Актопрак - Чегемские водопады. ОтъездПеревал Актопрак - Чегемские водопады. ОтъездПеревал Актопрак - Чегемские водопады. ОтъездПеревал Актопрак - Чегемские водопады. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах в 2-/ 3-местных номерах со всеми удобствами. Подробности узнавайте при бронировании.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размера группы, руб:
Размер группыСтоимость
1 человек299 300
2 человека185 800
3 человека150 000
4 человека132 500

Доплата за одноместное размещение — 12 900 рублей за весь период тура.

Ниже указаны возможные варианты размещения. Возможна замена на аналогичные.

Варианты проживания

Элиста

2 ночи

Комфортабельная гостиница в центре города Элиста. Имеет на своей территории парковку для автомобилей, банкомат для снятия наличных и бесплатный Wi-Fi для постояльцев. Персонал говорит на двух языках.

В номерах по-домашнему уютная обстановка, в каждом есть холодильник, кондиционер, телевизор с плоским экраном, ванная комната со всеми необходимыми принадлежностями.

На территории гостиницы работает бар и ресторан с огромным выбором напитков и блюд. Магазины и супермаркеты имеются в самой гостинице и в шаге от нее.

Рядом с вами будут находиться Парк Дружбы, Аллея Героев, Вечный Огонь, памятник Актеру, драм театр имени Басанова, местный ипподром. В 4,4 км от вас будет железнодорожный вокзал, а до ближайшего аэропорта 13 км.

ЭлистаЭлистаЭлистаЭлистаЭлиста

«Интурист» (Пятигорск)

3 ночи

Комфортабельный отель «Интурист» один из современных и востребованных в Пятигорске. Само сооружение расположилось у подножия знаменитой горы Машук.

Категории выполнены в светлой цветовой гамме. В каждом номере имеется телевизор, кондиционер, холодильник, удобная мебель и собственная ванная комната с индивидуальными гигиеническими принадлежностями.

В кафе на территории ежедневно готовятся вкуснейшие блюда европейской кухни, а в лобби-баре можно попробовать разнообразные напитки и десерты.

Для проведения деловых встреч и семинаров оборудован специальной оргтехникой конференц-зал.

Отель расположен рядом с удобной транспортной развязкой и развитой инфраструктурой, а также рядом с главными достопримечательностями и памятниками архитектуры.

«Интурист» (Пятигорск)«Интурист» (Пятигорск)«Интурист» (Пятигорск)«Интурист» (Пятигорск)«Интурист» (Пятигорск)«Интурист» (Пятигорск)

«Бугарь» (Пятигорск)

3 ночи

Отель «Бугарь» расположен с «Парком им. Кирова» в центре Пятигорска.

Номерной фонд представлен одноместными и двухместными номерами разного уровня комфорта. Среди удобств личный сейф, сплит-система, кабельное телевидение, быстрый Wi-Fi и ванная комната с косметическими принадлежностями и мягкими полотенцами.

В стоимость проживания включен вкусный завтрак, который подают в ресторане на территории отеля. Здесь гости могут заказать сытные обеды и ужины.

К услугам гостей конференц-зал с современным оснащением, который подойдет для проведения различного рода деловых мероприятий.

Рядом располагается «Парк аттракционов» - 360 м, «Планетарий» - 160 м и «Лермонтовская галерея» - 1,7 км. До железнодорожного вокзала 1 км, до аэропорта «Минеральные Воды» 26 км.

«Бугарь» (Пятигорск)«Бугарь» (Пятигорск)«Бугарь» (Пятигорск)«Бугарь» (Пятигорск)«Бугарь» (Пятигорск)«Бугарь» (Пятигорск)

«Олимпос» (Пятигорск)

3 ночи

Гостиница «Olympos» находится в Пятигорске, недалеко от Комсомольского парка.

К размещению предлагаются номера различного класса комфортности, с кондиционером, комплектом постельного белья и полотенец, шкафом для одежды, чайной станцией, телевизором и бесплатным Wi-Fi. После заселения можно освежиться в душе и переодеться в чистый халат с тапочками.

Рядом находится ресторан «Ventuno» и другие заведения, до которых можно пройтись пешком. Доступна доставка еды и напитков в номер.

В непосредственной близости «Ворота Любви» и «Место дуэли М. Ю. Лермонтова». Расстояние до аэропорта Минеральные Воды - 18,2 км, до железнодорожного вокзала - 2 км.

«Олимпос» (Пятигорск)«Олимпос» (Пятигорск)«Олимпос» (Пятигорск)«Олимпос» (Пятигорск)«Олимпос» (Пятигорск)«Олимпос» (Пятигорск)«Олимпос» (Пятигорск)

Пятигорск

3 ночи

Гостиница открыла свои двери в целебном Пятигорске, в честь которого и была названа. К Вашим парковка, прачечная, вызов такси и другое.

Уютные номера располагают всем необходимым для того, чтобы Ваш отдых был комфортным и принёс лишь положительные эмоции от проживания и желание вернуться в эти прекрасные края. Варианты размещения рассчитаны на разное количество постояльцев.

На территории работает кафе-буфет, где можно вкусно и недорого поесть.

В шаговой доступности магазины, кафе, достопримечательности, автовокзал, остановки общественного транспорта, что во многом облегчит передвижение по городу. Путь до ж/д вокзала составит примерно 15 минут езды.

ПятигорскПятигорскПятигорскПятигорскПятигорскПятигорск

«Шахерезада» поляна Азау

2 ночи

Гостиница «Шахерезада» расположена в Терскол. Рядом находится гора «Эльбрус» и кафе «Три сестры». Постояльцам гостиницы предоставляется: прокат снаряжения, кальянная.

Номера оборудованы: удобной кроватью, вместительными тумбочками, гардеробом, телевидением, холодильником. Ванная комната оснащена современной сантехникой: душ, туалет, раковина.

Питание гостей организовано в ресторане, в котором вы сможете поесть не только европейскую кухню, но и национальные блюда. Поблизости расположено несколько кафе, в которых вы можете хорошо провести время и перекусить.

Расстояние до аэропорта - 127 км. До железнодорожного вокзала - 128 км.

«Шахерезада» поляна Азау«Шахерезада» поляна Азау«Шахерезада» поляна Азау«Шахерезада» поляна Азау«Шахерезада» поляна Азау

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Входные билеты в объекты культуры и отдыха по программе тура
  • Питание: завтраки, ужины, питание на маршрутах
  • Подъемы по канатным дорогам
  • Проживание в гостинице в 2-, 3-местных номерах со всеми удобствами
  • Транспортное обслуживание на маршруте
  • Услуги гида-водителя
  • Экологические сборы
Что не входит в цену
  • Билеты до г. Элиста и из г. Минеральные Воды
  • Питание, не указанное в программе
  • Курортный сбор
  • Подъем на ратраке - от 1500 руб
  • Одноместное размещение - 12 900 руб. /на весь период тура
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
г. Элиста
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • личную аптечку и средство от укусов насекомых (при необходимости);
  • наряды для фотосессий;
  • непромокаемую ветрозащитную куртку и теплую одежду для подъема в горы;
  • плащ-дождевик (лучше не одноразовый) или мембранная куртка;
  • принадлежности для бассейна: купальник / плавки, полотенца, тапочки (не одноразовые);
  • солнцезащитные очки и крем: солнце в горах очень активно;
  • удобную одежду по сезону;
  • удобную спортивную туристическую обувь по сезону (не кеды, не балетки).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Где происходит начало и окончание тура?
  • Место и время сбора группы: г. Элиста, аэропорт или автовокзал, любой рейс с 14:00 до 16:00.
  • Место и время завершения тура: г. Минеральные Воды, аэропорт или ж/д вокзал. Рекомендуемое время отъезда с 19:00.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
З
14 апр 2024
Отдельно спасибо менеджеру Юлии из Большой Страны, которая все же уговорила меня поехать в отпуск😊
Отдельно спасибо менеджеру Юлии из Большой Страны, которая все же уговорила меня поехать в отпуск😊Отдельно спасибо менеджеру Юлии из Большой Страны, которая все же уговорила меня поехать в отпуск😊Отдельно спасибо менеджеру Юлии из Большой Страны, которая все же уговорила меня поехать в отпуск😊
О
10 апр 2024
Пишу вам честный отзыв, о некоторых моментах уже организатору сообщал. Тур был очень интересный. Впервые сел на лошадь, но для первого раза это чрезвычайно сложный маршрут, для новичков вроде меня можно сделать попроще и поменьше. Всё было очень радушно, вкусно, интересно. Но мало! О комфорте сложно говорить. В первый день в номере забыли включить горячую воду, мылся в холодной. Во второй день - включили, но она была едва тёплая, но уже не ледяная. Если это навязывание бани на территории, об этом тоже можно было бы заявить заранее. Об организации - плюс это точечный трансфер. Из минусов - список вещей, в котором по сути необходим лишь дождевик(лучше мембранная куртка) и крем от загара. Остальное в списке совершенно не нужно, что тоже накладывает экономические аспекты на путешественника. У данного места огромный туристический потенциал. Если подойти к программам тура более гибко, допустим, короткими поездками "по ферме", к "нарзану", "к сырным пещерам", "по тропинкам ущелья", "по горам и скалам(Гум Баши)", то это уже несколько упростит и позволит больше аудитории зацепить, я же своим знакомым не порекомендую данный отдых, поскольку он физически сложен для большинства людей. Лошади же карачаевские супер способные, но их способности проявляют страх… а с ними и яркие эмоции.
Однако по яркости ощущений это был один из самых ярких дней рождений, с кучей впечатлений, вплоть до того, что мне многое до сих пор снится и о многом размышляется.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Олег!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Ваш отзыв передадим коллегам в регионе для улучшения качества организации тура. Проведем работу.

Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
А
27 мар 2024
Организация прекрасная

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Элисты

ДжиппингПрирода и пейзажиДжип-турыМногодневные турыЭльбрусПопулярные места

Похожие туры из Элисты

Легенды и вкусы Калмыкии. Гастрономический тур
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Легенды и вкусы Калмыкии. Гастрономический тур
г. Элиста
1 мая
6 июня
5 сен
3 окт
от 33 700 за человека
Праздник 1000 лампад. Экскурсионный тур в Калмыкию
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Праздник 1000 лампад. Экскурсионный тур в Калмыкию
г. Элиста
6 дек
от 28 800 за человека
Тропами кочевников. Экскурсионный тур в Калмыкию
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Тропами кочевников. Экскурсионный тур в Калмыкию
г. Элиста
16 июня
16 авг
1 окт
от 37 200 за человека
У нас ещё много экскурсий в Элисте. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Элисте
ХорошоТам