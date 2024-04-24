2 день

Утренняя йога. "Пагода семи дней". "Сити-Чесс". Ступа Просветления. Памятник "Одинокий Тополь"

Завтрак в отеле.

08:30 Утренняя йога в Йога-центре «Shatni Gym» (1 час), познакомимся с основными упражнениями.

Йога — это очень древняя практика для поиска целостности в занятиях и в жизни. Йога состоит из асан (упражнений), дыхательных техник и медитаций (пассивных и активных), поэтому развивает человека всесторонне — через тело, ум и эмоции.

09:30 Возвращение в отель.

10:30 Обзорная экскурсия по г. Элиста (1 час).

Пешеходная экскурсия по центру города с осмотром ротонды «Пагода семи дней», где установлен самый большой молитвенный барабан в Европе — кюрде, скульптурных композиций, статуи Будды Шакьямуни, Алтн Босх — Золотых ворот Алтн Босх, выполненных в традициях буддийской

архитектуры: воздушные строения, присутствие золотого, красного, белого цветов, изогнутые кверху крыши построек.

Вдоль Алтн Босх протянулась история жизни калмыцкого народа, которую художник Николай Борисовуложил в 28 картин.

Элиста не оставит равнодушным ни одного любителя путешествий. Этот удивительный город

совершенно не похож на другие российские города. Буддийская культура повлияла на национальный городской колорит: яркие улицы и центр города, статуи Будды, колокольчики и барабаны кюрде, многочисленные памятники, рассыпанные по всему городу…

Экскурсия в “Сити-Чесс” — шахматный городок.

Одна из главных достопримечательностей Элисты. Городок, где все посвящено шахматам. В 1998 году в Элисте проходила шахматная олимпиада, а потом конгресс ФИДЕ. Собственно благодаря этому построен “Сити Чесс”. Центральный объект — Дворец шахмат

13:00 Время на обед — оплата самостоятельно на месте по меню.

14:00 Музей кочевых народов.

Музей расположен на территории города шахмат. Музей ойрат-монгольской кочевой культуры — первый интерактивный музей в Элисте.

В монгольской юрте, где разместился музей, гости смогут ознакомиться с предметами быта кочевников, с укладом кочевой жизни, послушать рассказ об империи Чингисхана, об истории ойрат-монголов, о традициях и культуре монгольских кочевых народов.

Презентация Тодо Бичг — старо-калмыцкой письменности — вертикальное ясное письмо.

15:30 Посещение Ступы Просветления — Ступа исполнения желаний, единственная Ступа в которую можно войти. Беседа со смотрителем, медитация.

16:00 Мемориал «Исход и Возвращение», посвященный депортации калмыцкого народа, памятник создан Эрнстом Неизвестным.

16:30 Хурул «Сякюсн-Сюме».

Хурул расположен в 6 километрах от столицы Калмыкии, недалеко от поселка Аршан. Официальное же название этого культового сооружения — «Геден Шеддуп Чойкорлинг», что по-тибетски буквально означает «Святая обитель теории и практики школы Гелуг», а в вольном переводе – «Святая обитель просвещенных монахов».

Это название даровал Его Святейшество Далай-лама XIV заранее, еще до

строительства храма, в 1992 году. Это место в 1992 году было освящено самим Далай-ламой XIV во время его второго визита в Калмыкию, а спустя четыре года на этом месте был возведен хурул «Сякюсн-Сюме».

В 2004 году Далай-лама посетил Калмыкию и Элисту в третий раз, с целью проведения церемонии

«раднэ», после которой хурул по праву стал настоящей обителью божеств.

Можно увидеть, где живут монахи, рядом расположен небольшой домик, в котором Далай лама ХIV даровал Учения буддистам Калмыкии и России

17:00 Выезд на «Одинокий тополь» — природный памятник регионального значения (20 км).

Этот тополь у калмыков-буддистов считается священным деревом. Его окружают восемь буддийских

ступ. Ежегодно здесь совершают большой молебен монахи из Центрального хурула.

Здесь установлена одна из 10 в мире Ступ Калачакры — Ступа Калачакры Зеленой Тары, единственная в России и в

Европе. Согласно легенде, этот тополь посадил в начале XX века буддийский монах. Семена он привёз из Тибета, куда совершил паломничество

Свободный вечер.

19:00 Ужин в кафе «Тамерлан», оплата самостоятельно по меню на месте.