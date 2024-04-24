Вы сможете осмотреть быт чабанов, увидеть огромное стадо верблюдов калмыцкой породы бактриан, попробовать местную кухню и восхититься природными чудесами Калмыкии.
июн
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Элиста
14:20 Встреча туристов в г. Элиста.
Заселение в отель.
15:00 Время на обед — оплата самостоятельно по меню на месте.
16:00 Музей им. Н. Н. Пальмова — основан 25 марта 1921 г.
В экспозиционных залах подробно представлена история, этнография, культура калмыцкого народа, предметы буддийского культа и старо-калмыцкого искусства, а также выдающимся людям республики, словом, всему тому, что и составляет Калмыкию.
Названный в честь одного из основателей калмыцкого краеведения, историка Николая Николаевича Пальмова, музей является одновременно и важной туристической достопримечательностью, и гордостью жителей степной республики.
17:00 Посещение центрального хурула «Золотая обитель Будды Шакьямуни» — крупнейшего буддийского храма Республики Калмыкия и одного из крупнейших в Европе.
Здание хурула — 63 метра в высоту и вмещает в себе самую большую в России и Европе 9-метровую статую Будды.
Экскурсия по хурулу: буддийская библиотека, музей.
18:30 Приветственный ужин в кафе «Калмыцкая кухня №1», знакомство с калмыцкими песнями от самодеятельного ансамбля «Зултурган» (входит в стоимость).
Утренняя йога. "Пагода семи дней". "Сити-Чесс". Ступа Просветления. Памятник "Одинокий Тополь"
Завтрак в отеле.
08:30 Утренняя йога в Йога-центре «Shatni Gym» (1 час), познакомимся с основными упражнениями.
Йога — это очень древняя практика для поиска целостности в занятиях и в жизни. Йога состоит из асан (упражнений), дыхательных техник и медитаций (пассивных и активных), поэтому развивает человека всесторонне — через тело, ум и эмоции.
09:30 Возвращение в отель.
10:30 Обзорная экскурсия по г. Элиста (1 час).
Пешеходная экскурсия по центру города с осмотром ротонды «Пагода семи дней», где установлен самый большой молитвенный барабан в Европе — кюрде, скульптурных композиций, статуи Будды Шакьямуни, Алтн Босх — Золотых ворот Алтн Босх, выполненных в традициях буддийскойархитектуры: воздушные строения, присутствие золотого, красного, белого цветов, изогнутые кверху крыши построек.
Вдоль Алтн Босх протянулась история жизни калмыцкого народа, которую художник Николай Борисовуложил в 28 картин.
Элиста не оставит равнодушным ни одного любителя путешествий. Этот удивительный городсовершенно не похож на другие российские города. Буддийская культура повлияла на национальный городской колорит: яркие улицы и центр города, статуи Будды, колокольчики и барабаны кюрде, многочисленные памятники, рассыпанные по всему городу…
Экскурсия в “Сити-Чесс” — шахматный городок.
Одна из главных достопримечательностей Элисты. Городок, где все посвящено шахматам. В 1998 году в Элисте проходила шахматная олимпиада, а потом конгресс ФИДЕ. Собственно благодаря этому построен “Сити Чесс”. Центральный объект — Дворец шахмат
13:00 Время на обед — оплата самостоятельно на месте по меню.
14:00 Музей кочевых народов.
Музей расположен на территории города шахмат. Музей ойрат-монгольской кочевой культуры — первый интерактивный музей в Элисте.
В монгольской юрте, где разместился музей, гости смогут ознакомиться с предметами быта кочевников, с укладом кочевой жизни, послушать рассказ об империи Чингисхана, об истории ойрат-монголов, о традициях и культуре монгольских кочевых народов.
Презентация Тодо Бичг — старо-калмыцкой письменности — вертикальное ясное письмо.
15:30 Посещение Ступы Просветления — Ступа исполнения желаний, единственная Ступа в которую можно войти. Беседа со смотрителем, медитация.
16:00 Мемориал «Исход и Возвращение», посвященный депортации калмыцкого народа, памятник создан Эрнстом Неизвестным.
16:30 Хурул «Сякюсн-Сюме».
Хурул расположен в 6 километрах от столицы Калмыкии, недалеко от поселка Аршан. Официальное же название этого культового сооружения — «Геден Шеддуп Чойкорлинг», что по-тибетски буквально означает «Святая обитель теории и практики школы Гелуг», а в вольном переводе – «Святая обитель просвещенных монахов».
Это название даровал Его Святейшество Далай-лама XIV заранее, еще достроительства храма, в 1992 году. Это место в 1992 году было освящено самим Далай-ламой XIV во время его второго визита в Калмыкию, а спустя четыре года на этом месте был возведен хурул «Сякюсн-Сюме».
В 2004 году Далай-лама посетил Калмыкию и Элисту в третий раз, с целью проведения церемонии«раднэ», после которой хурул по праву стал настоящей обителью божеств.
Можно увидеть, где живут монахи, рядом расположен небольшой домик, в котором Далай лама ХIV даровал Учения буддистам Калмыкии и России
17:00 Выезд на «Одинокий тополь» — природный памятник регионального значения (20 км).
Этот тополь у калмыков-буддистов считается священным деревом. Его окружают восемь буддийскихступ. Ежегодно здесь совершают большой молебен монахи из Центрального хурула.
Здесь установлена одна из 10 в мире Ступ Калачакры — Ступа Калачакры Зеленой Тары, единственная в России и вЕвропе. Согласно легенде, этот тополь посадил в начале XX века буддийский монах. Семена он привёз из Тибета, куда совершил паломничество
Свободный вечер.
19:00 Ужин в кафе «Тамерлан», оплата самостоятельно по меню на месте.
Чабанская стоянка. Мастер-класс по войлоковалянию
Завтрак в отеле.
09:00 Выезд в п. Зунда Толга (95 км, 1 час).
10:00 Знакомство с крестьянско-фермерским хозяйством.
Заезжаем на чабанскую стоянку, знакомимся с бытом чабана и отарой овец (1 час).
Мастер-класс по войлоковалянию (1-2 часа, входит в стоимость).
14:00 Обед кочевника — калмыцкая кухня (входит в стоимость).
15:30 Возвращаемся в г. Элиста (95 км, 1 час).
17:00 Мастер-класс по стрельбе из лука в спортивном комплексе «Ойрат-арена» (1,5-2 часа).
Свободный вечер.
Стоянка ойратов. Страна Бумба
Завтрак в отеле.
08:00 Завтрак в отеле.
08:30 Выезд на чабанскую стоянку Ойратов из Монголии (100 км, 1,5 часа).
10:00 Ойраты – это племена западных монголов.
Туристы смогут осмотреть быт чабанов, увидеть огромное стадо верблюдов калмыцкой породы бактриан (кататься на верблюдах нельзя, они не обучены, но можно посмотреть, погладить, пообщаться с верблюдами и верблюжатами), продегустировать блюда традиционной калмыцкой кухни: молоко верблюдицы, калмыцкая молочная водка, калмыцкий чай, борцоки и т. д. (2 часа).
Катание на верблюдах (включено в стоимость).
12:00 Обед в кафе п. Яшкуль (входит в стоимость).
13:00 Выезд в п. Адык (50 км).
13:40 Экологический маршрут с элементами этнографической экспедиции «Страна Бумба — подари красоту миру» (3 часа), проходящим по территории заказника федерального значения «Меклетинский» заповедника «Черные земли», познакомимся с уникальной природой этого уголка Калмыкии.
Первая точка маршрута — «Поющие барханы» — настоящая пустыня среди степей, прекрасная фотолокация;
Вторая точка маршрута — Меклетинские розовые озера, в воде которых обитает микроскопический рачок Artemia Salina, окрашивающий воду в розовый цвет и принимающий участие в образовании лечебной грязи, которая применяется в лечении кожных заболеваний и производстве косметических средств.
Третья точка маршрута — Горящий источник.
Видели ли вы когда-нибудь, как горит вода? Звучит необычно, и мало кто поверит, что такое может произойти на самом деле.
Но в этом мире всякое бывает, и на территории Калмыкии есть такой феномен.
Осенью и зимой в степи холодный пронизывающий ветер, одежда должны быть непродуваемой и теплой, удобная непромокающая обувь, головной убор обязателен!
17:00 Прием в кибиточном стане.
По желанию катание на верблюдах и лошадях, стрельба из лука и метание аркана.
19:00 Возвращение в г. Элиста (200 км).
Свободный вечер.
Ужин самостоятельно.
Отъезд
Завтрак в отеле.
09:00 По желанию посещение мастерской художников Александра и Халги Поваевых, есть возможность приобретения эксклюзивных картин и сувениров от калмыцких художников.
10:00 Посещение сувенирных лавок.
11:00 Освобождение номеров.
12:00 Трансфер в аэропорт г. Элисты (в случае, если аэропорт откроют).
Трансфер в аэропорт г. Волгограда не входит в стоимость.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле со всеми удобствами (г. Элиста, двухместное размещение TWIN/DBL).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и размера группы, руб:
|Отели/Размер группы
|6 человек
|8 человек
|“Азия” 3*
|42 000
|37 200
|“Элиста” 3*
|43 500
|38 500
|“Марко Поло Гарден” 3* (TWIN)
|49 500
|42 000
|“Марко Поло” 4* (TWIN/DBL)
|54 150
|43 700
Доплата за одноместное размещение – от 1000 руб. до 2500 руб. в сутки в зависимости от категории отеля.
Варианты проживания
Гостиница «Элиста»
Отель Elista с баром расположен в городе Элиста. К услугам гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации, банкомат и бесплатный Wi-Fi. За дополнительную плату предоставляется частная парковка.
Все номера отеля оснащены кондиционером и телевизором. В номерах нет фена, но его можно попросить на стойке регистрации.
Ежедневно в отеле Elista сервируется континентальный завтрак.
Гостиница «Марко Поло»
Отель «Марко Поло» расположен в Элисте, в 4,3 км от центра Элисты. К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка, общий лаундж и терраса. Отель находится в 6,3 км от хутора Шаргадыка и поселка Магна, а также в 10 км от поселка Гашун-Булг. В распоряжении гостей круглосуточная стойка регистрации, организация трансфера от/до аэропорта, доставка еды и напитков в номер и бесплатный Wi-Fi.
Номера оснащены кондиционером. В числе удобств — телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, шкаф для одежды, холодильник, чайник, душ и банные халаты. Гостям всех номеров предоставляются полотенца и постельное белье.
В отеле «Марко Поло» сервируют завтрак «шведский стол» или плотный английский/ирландский завтрак.
Гостиница «Азия»
Расположившись в центральной части города Элиста, отель «Азия» считается одним из самых уютных в крае. Каждый его постоялец получает условия, максимально приближенные к домашним.
Все номера предназначены для некурящих. В оформлении выдержан классический стиль, но при этом каждой из них имеет свою дизайнерскую индивидуальность. Для удобства установлена большая кровать, плазменный телевизор, имеется отдельный санузел.
В стоимость проживания включены завтраки, которые сервируют в центральном ресторане. На протяжении дня повара готовят блюда русской кухни, использую при этом только свежие и качественные продукты. В баре подают как горячие, так и прохладительные напитки.
По предварительному запросу в отеле готовят комплексные обеды для групп более 10 человек. По всей территории имеется доступ к Wi-Fi интернету. Предоставляются услуги прачечной.
В 7 минутах ходьбы находится Золотая обитель Будды Шакьямуни. Немного дальше город Шахмат, Ступа просветления и памятник А. С. Пушкину. Расстояние с железнодорожным вокзалом 6 километров.
Гостиница «Марко Поло Гарден»
Отель "Marco Polo Garden" открыт в марте 2023 года. Это первый модульный отель в нашей стране.
Номерной фонд отеля состоит из 20 номеров разных категорий.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер по программе
- Проживание, указанное в программе
- Питание по программе
- Экскурсионное обслуживание по программе
- Входные билеты
- Страховка
- Услуги гида
- Сопровождение группы
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Элиста/г. Волгограда и обратно
- Трансфер от/до Волгограда (бронируется заранее): с аэропорта - ориентировочно 1400 руб. /чел. в одну сторонус центрального района города - ориентировочно 1300 руб. /чел. в одну сторонупри бронировании тура до 29.02.2024 предоставляется бесплатно
- С аэропорта - ориентировочно 1400 руб. /чел. в одну сторону
- С центрального района города - ориентировочно 1300 руб. /чел. в одну сторону
- При бронировании тура до 29.02.2024 предоставляется бесплатно
- Питание, не указанное в программе тура
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
В степях всегда дуют ветра, поэтому обязательно возьмите с собой ветрозащитную одежду.
Не забудьте взять солнцезащитный крем, минимальная защита SPF 20-30, а возможно и SPF 50 все зависит от вашего фототипа.
С целью предотвращения укуса клеща при выездах в степь обувь должна быть закрытая, а брюки заправлены в носки.
Достопримечательности на маршруте
1. «Национальный музей Республики Калмыкия им. Н. Н. Пальмова»
Был основан 25 марта 1921 года и является единственным музеем, где наиболее полно представлена история, культура и искусство калмыцкого народа. У истоков его создания стояли выдающиеся профессора Н. Н. Пальмов и П. С. Рыков. Их усилиями были собраны богатейшие археологические и этнографические материалы, которые легли в основу первых коллекций Калмыцкого Музея.
2. Государственный природный биосферный заповедник «Черные земли»
Расположен на юге европейской части Российской Федерации, территория:
– степного участка: в северо-западной части Прикаспийской низменности, площадь 943 кв. км.
– орнитологического участка Маныч Гудило: в Кумо-Маныческой впадине, площадь 276 кв. км.
Заповедник расположен на стыке двух типов основных мировых экосистем «травянистые сообщества умеренной зоны» и «пустыни и полупустыни (континентальные) с холодной зимой». Регион отличается относительно высоким биологическим разнообразием при суровых условиях обитания, недостаточным количеством осадков. Подвержен антропогенному опустыниванию в результате перевыпаса домашнего скота и отказа от традиционного кочевого животноводства.
3. Храм «Бурхн багшин Алтн Сююмэ», или «Золотая обитель Будды Шакьямуни»
Крупнейший буддийский храм в России и Европе был торжественно открыт в столице Республики Калмыкия 27 декабря 2005 года после визита в Элисту духовного лидера буддистов Его Святейшества Далай-ламы XIV, состоявшегося в конце ноября 2004 года. Ранним утром 1 декабря, перед отлетом в Индию, Его Святейшество Далай-лама провел краткую церемонию освящения места строительства будущего храма в самом центре Элисты. С благословения Его Святейшества Далай-ламы XIV Центральный калмыцкий хурул «Золотая обитель Будды Шакьямуни» становится одним из важнейших центров развития буддизма в мире.
5. Ступа Просветления (1999 г., высота 11 м)
Стоит отметить, что такие сооружения, как ступы, существуют уже несколько тысяч лет, получив распространение не только в Азии, но и в европейских странах (Франция, Венгрия и т. д.). В буддийской символике – это символ природы ума, оказывающий благотворное влияние на силовое поле Вселенной.
С течением времени появилось несколько разновидностей ступ, которые были построены в разные периоды жизни Будды и отличаются друг от друга по форме и значению: Ступа Лотоса символизирует рождение Будды; Ступа Просветления – символ победы над трудностями и препятствиями; Ступа совершенной победы была построена после того, как Будда продлил свою жизнь на несколько месяцев по просьбе учеников. Всего насчитывается восемь форм ступ.
Однако главной остается Ступа Просветления, являющая собой цель буддийского пути – познание собственных мыслей, полное просветление, что означает освобождение человеческого ума от помех и препятствий, раскрытие способностей собственного разума.
6. Памятник Э. Неизвестного «Исход и возвращение»
Открытие памятника прошло в декабре 2006 года. С первого взгляда, не совсем понимаешь, что автор изобразил в своем творении: воедино соединены разные и, казалось бы, далекие друг от друга объекты и вещи – голова коня и лотос, птица и плачущая овечка, человеческие следы и детали механизма.
Однако каждый из этих элементов несет свою мысль, не отходя от общей идеи сооружения – единство прошлого и настоящего. Метафоричность, с которой автор подошел к созданию мемориала «Исход и возвращение», заставляет зрителя видеть все новые и новые образы в скульптуре: здесь можно увидеть насилие и скорбь, олицетворенные мечами, штыками и птицей, обернутой в металл.
Элементами возрождения и победоносности жизни в мемориале «Исход и возвращение» выступают лотос, в котором спрятан зародыш ребенка, и человеческие следы, как образ перерождения. Распустившийся лотос как бы говорит о круговороте вещей в мире, а лев и змея, венчающие скульптуру – символы победы.
Правила пребывания на территории заповедника
- Строго придерживаться указанного маршрута;
- Не засорять маршрут, весь мусор выносить с тропы;
- Не собирать цветы;
- Не повреждать аншлаги;
- Не разводить костры и не оставаться на ночлег в непредусмотренных для этого местах;
- Требования к режиму пребывания соответствует общим требованиям соблюдения техники безопасности и на ООПТ.
Что нужно знать при посещении хурула?
Вход в хурул вход СТРОГО без обуви (иначе не пустят). Дополнительно возьмите носочки, босиком тоже нельзя в храм. Желательно взять пакеты для обуви (можно взять с собой в хурул, чтобы обувь не потерялась и долго не искать на выходе). Вход без головного убора.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Ваш отзыв передадим коллегам в регионе для улучшения качества организации тура. Проведем работу.
Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Ваш отзыв передадим коллегам в регионе для улучшения качества организации тура. Проведем работу.
Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
Спасибо гидам и водителю за высокий профессиональный уровень.
Могу с уверенностью сказать, что тур оправдал мои ожидания, и данное путешествие позволило мне прикоснуться к уникальной республике, насыщенной красотой, самобытностью, величием и мощной энергетикой.
Желаю вам процветания и успехов.