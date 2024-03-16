Легенды и вкусы Калмыкии
Этому удивительному монгольскому народу с кочевым прошлым удалось создать самобытные блюда, которые много веков подряд покоряют души туристов.
Тур занял 1 место в финале Всероссийского конкурса гастрономических проектов от Ростуризма в номинации “Лучший гастрономический тур 2022”!
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Национальный музей, Центральный хурул, пешеходная экскурсия по Элисте
12:30 Встреча туристов в аэропорту г. Элиста.
При закрытом аэропорте прибытие туристов рекомендуется в аэропорт г. Волгоград до 10.00 в день заезда. Программа тура сдвигается на 2 часа позже.
13:00 Обед — калмыцкая кухня (входит в стоимость).
14:00 Национальный музей им. Н. Н. Пальмова.
Музей основан 25 марта 1921 г. В экспозиционных залах подробно представлена история, этнография, культура калмыцкого народа, предметы буддийского культа и старокалмыцкого искусства, а также современное изобразительное искусство Калмыкии
15:30 Посещение Центрального хурула "Золотая обитель Будды Шакьямуни".
Посещение крупнейшего буддийского храма Республики Калмыкия, и одного из крупнейших в Европе. Здание хурула — 63 метра в высоту и вмещает в себе самую большую в России и Европе 9-метровую статую Будды. Экскурсия по Хурулу: музей буддизма и религии.
17:00 Заселение в отель.
17:45 Пешеходная экскурсия по центру города с осмотром ротонды «Пагода семи дней».
Здесь установлен самый большой молитвенный барабан в Европе — кюрде, скульптурных композиций, статуи Будды Шакьямуни, Алтн Босх — Золотых ворот Алтн Босх, выполненных в традициях буддийской архитектуры: воздушные строения, присутствие золотого, красного, белого цветов, изогнутые кверху крыши построек.
Вдоль Алтн Босх протянулась история жизни калмыцкого народа, которую художник Николай Борисов уложил в 28 картин.
19:00 Приветственный ужин с благопожеланием от солистов ансамбля «Зултурган» (калмыцкая кухня, входит в стоимость).
Чабанская стоянка калмыков, мастер-классы и дегустации. Маршрут «Страна Бумба», экскурсия по Меклетинскому заповеднику
08:00 Завтрак в отеле.
09:00 Выезд на чабанскую стоянку калмыков из Монголии (100 км, 1,5 часа).
10:30 Стоянка Ойратов (1,5 часа).
Ойраты ведут традиционный кочевой образ жизни, мы сможем осмотреть быт чабанов, огромное стада верблюдов Бактриан.
Верблюды калмыцкой породы приведены в Россию в начале XVII столетия, в период переселения калмыков из Джунгарии в районы правого берега Волги, на территории современной Калмыкии и Астраханской области.
Мастер-класс по приготовлению калмыцкого чая от хозяйки чабанской стоянки ТохТох.
Этот любимый напиток кочевников известен с древнейших времен. Он согревает в холода и утоляет жажду в жару, насыщает и питает организм. У него оригинальный вкус, поэтому он уже давно «пересек границы» степей, и его с удовольствием пьют люди по всему миру.
Дегустация блюд традиционной калмыцкой кухни (калмыцкая молочная водка, калмыцкий чай, борцоки) на чабанской стоянке ойратов из Монголии.
12:30 Обед в п. Яшкуль — калмыцкая кухня (под запрос — вегетарианская кухня).
14:00 Маршрут «Страна Бумба» (3 часа).
Экскурсия по Розовому озеру — маршрут проходит по берегам соленых Меклетинских озер, в воде которых обитает микроскопический рачок Artemia Salina, окрашивающий воду в розовый цвет и принимающий участие в образовании лечебной грязи, которая применяется в лечении кожных заболеваний и производстве косметических средств.
Экскурсия по «Поющим барханам». В древние времена на песках были стоянки различных кочевых народов. На выдутых склонах холмов и сейчас можно найти обломки глиняных сосудов и наконечники стрел ямской, катакомбной, сарматской и скифской культур.
На песчаных барханах можно встретить различных животных: ящериц, змей, экзотических птиц. Факультативно можно получить возможность стрельбы из калмыцкого лука.
Экскурсия на горящий источник — артезианская скважина, которую можно поджечь просто спичкой.
17:00 Прием в кибиточном стане «Страна Бумба» — п. Адык.
Мастер-класс игры на домбре, метания аркана. Катание на верблюдах (включено в стоимость).
18:00 Возвращение в г. Элиста (150 км, 2 часа).
Свободный вечер, ужин самостоятельно.
Хурул Сякусн Сюме и Одинокий Тополь. Экскурсии по музеям и мастер-классы
Завтрак в отеле.
10:00 Выезд в хурул Сякусн Сюме. Это первый хурул выстроенный в постсоветский период после полного уничтожения буддийских хурулов и ступ.
Это место священно для калмыков, поскольку восстановление буддийской веры в республике после советской эпохи забвения началось именно отсюда.
Хурул расположен в шести километрах от столицы Калмыкии, недалеко от поселка Аршан.
Это место в 1992 году было освящено самим Далай-ламой XIV во время его второго визита в Калмыкию, а спустя четыре года на этом месте был возведен хурул «Сякюсн-Сюме».
В 2004 году Далай-лама посетил Калмыкию и Элисту в третий раз, с целью проведения церемонии «раднэ», после которой хурул по праву становился настоящей обителью божеств.
Можно увидеть, где живут монахи, рядом расположен небольшой домик, в котором Далай лама ХIV даровал Учения буддистам Калмыкии и России.
11:00 Выезд к Природный памятник местного значения «Одинокий Тополь» (20 км).
Существует легенда, что этот тополь посадил в 1846 году монах Пурдаш-багши привез его из путешествия к Далай-Ламе в Тибет.
Этот тополь у калмыков-буддистов считается священным деревом, под сенью его могучих крон медитируют, совершают молебны и обряды верующие.
Возраст тополя уже более 100 лет, высота дерева — 30-35 м, мощный ствол на высоте 1 м от земли в обхвате составляет около 4,5 м. Рядом с тополем истекают целебные источники. Вода считается святой и ранозаживляющей.
12:00 Возвращение в г. Элиста (20 км).
13:40 Обед в кафе «Времена года», с проведением мастер-классов (входит в стоимость):
Мастер-класс по приготовлению калмыцкого чая — любимого напитка кочевников, известен с древнейших времен.
Он согревает в холода и утоляет жажду в жару, насыщает и питает организм.
Мясные блюда являются основой калмыцкой кухни. Калмыки всегда были искусными скотоводами, хорошо разбирались в анатомическом строении животных и могли разделать тушу при помощи одного ножа, не разрубая ее на куски.
Существуют определенные традиции, связанные с тем, как делят мясо между членами семьи, и церемонии подачи и употребления мясных блюд в пищу.
Мастер-класс по приготовлению калмыцких беригов.
Бёрек — похожие на крупные пельмени, одно из самых популярных блюд калмыцкой кухни, их готовят из баранины или говядины: фарш заворачивают в тонкие лепешки из теста и отваривают в кипящей воде, подают сочные и ароматные бёреки обязательно со сливочным маслом или же со сметаной.
Мастер-класс по приготовлению калмыцких борцоков.
Борцоки — праздничное калмыцкое угощение, приготовленное из теста различных форм, зажаренное в кипящем масле или жире.
Дегустация приготовленных блюд.
16:00 Музей кочевых народов, с презентацией Тодо Бичг — старо-калмыцкой письменности — вертикальному ясному письму.
Музей расположен на территории города шахмат. Музей ойрат-монгольской кочевой культуры — первый интерактивный музей в Элисте. В монгольской юрте, где разместился музей, гости смогут ознакомиться с предметами быта кочевников, с укладом кочевой жизни, послушать рассказ об империи Чингисхана, об истории ойрат-монголов, о традициях и культуре монгольских кочевых народов.
18:00 Ужин в мясном ресторане «Гурман» / «Легенда» / «Тамерлан», дегустация стейка из калмыцкой верблюжатины или говядины (входит в стоимость), дополнительные блюда оплачиваются самостоятельно.
Отъезд
Завтрак в отеле. Освобождение номеров.
Посещение сувенирных лавок.
11:30 Трансфер в аэропорт г. Элиста (если откроется).
Трансфер в г. Волгоград не входит в стоимость.
Проживание
Тур предусматривает двухместное размещение в гостинице г. Элиста на выбор.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и размера группы, руб:
|Размер группы
|Отели “Домино” 2*, “Шанс” 2*, “Азия” 3* (TWIN)
|Отель “Элиста” 3* (TWIN)
|Отель “Белый Лотос” 3* (TWIN)
|Отель “Марко Поло” 4* (TWIN)
|6 человек
|42900
|43500
|44900
|45600
|8 человек
|38500
|38700
|39100
|39800
|10 человек
|35500
|36000
|37500
|39300
|12 человек
|33700
|34100
|35700
|38500
TWIN – двухместное размещение, две раздельные кровати в номере.
Доплата за одноместное размещение:
- отели “Домино” 2*, “Шанс” 2*, “Азия” 3* – 1 000 руб. /сутки;
- отель “Элиста” 3* – 1200 руб. в сутки;
- отель “Белый Лотос” 3* – 1 500 руб. /сутки;
- отель “Марко Поло” 4* – 2 500 руб. /сутки.
Варианты проживания
Отель «Домино» 2
Двухзвездочный отель «Гостиница Домино» расположен в городе Элиста. В этом двухзвездочном отеле работает круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi, а также осуществляется доставка еды и напитков в номер. Желающие могут забронировать семейные номера.
В распоряжении гостей собственная ванная комната, письменный стол и телевизор с плоским экраном. Предоставляются полотенца и постельное белье. Из некоторых номеров открывается вид на город. Во всех номерах есть чайник. Кроме того, в номерах установлены кондиционер и шкаф для одежды.
Отель «Элиста» 3
Отель «Элиста» расположен в Элисте, в 600 м от центра Элисты. К услугам гостей бар, частная парковка и терраса. При отеле работает ресторан и круглосуточная стойка регистрации. Доступен бесплатный Wi-Fi.
Во всех номерах есть кондиционер, телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, письменный стол, холодильник, чайник, а также душ и бесплатные туалетно-косметические принадлежности. В некоторых номерах установлен сейф. В распоряжении гостей собственная ванная комната и шкаф в каждом номере. Все номера отеля «Элиста» укомплектованы полотенцами и постельным бельем.
В номерах нет фена, но его можно попросить на стойке регистрации.
Ежедневно сервируется континентальный завтрак.
Отель «Белый Лотос» 3
Отель «Белый Лотос» – это семейный небольшой отель, расположенный недалеко от таких достопримечательностей, как Собор Казанской иконы Божией Матери (2,6 км) и Город Шахмат/ Сити-Чесс (2,7 км).
В числе удобств номеров кондиционер, телевизор с плоским экраном, тапочки, бесплатные туалетно-косметические принадлежности и фен.
Небольшой отель предлагает круглосуточную стойку регистрации. Кроме того, гости могут воспользоваться сауной и лобби.
Отель «Марко Поло» 4
Отель «Марко Поло» расположен в Элисте, в 4,3 км от центра Элисты. К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка, общий лаундж и терраса. В распоряжении гостей круглосуточная стойка регистрации, организация трансфера от/до аэропорта, доставка еды и напитков в номер и бесплатный Wi-Fi.
Номера оснащены кондиционером. В числе удобств — телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, шкаф для одежды, холодильник, чайник, душ и банные халаты. Гостям всех номеров предоставляются полотенца и постельное белье.
В отеле «Марко Поло» сервируют завтрак «шведский стол» или плотный английский/ирландский завтрак.
Отель «Азия» 3
Расположившись в центральной части города Элиста, отель «Азия» считается одним из самых уютных в крае. Каждый его постоялец получает условия, максимально приближенные к домашним.
Все номера предназначены для некурящих. В оформлении выдержан классический стиль, но при этом каждой из них имеет свою дизайнерскую индивидуальность. Для удобства установлена большая кровать, плазменный телевизор, имеется отдельный санузел.
В стоимость проживания включены завтраки, которые сервируют в центральном ресторане. На протяжении дня повара готовят блюда русской кухни, использую при этом только свежие и качественные продукты. В баре подают как горячие, так и прохладительные напитки.
По предварительному запросу в отеле готовят комплексные обеды для групп более 10 человек. По всей территории имеется доступ к Wi-Fi интернету. Предоставляются услуги прачечной.
В 7 минутах ходьбы находится Золотая обитель Будды Шакьямуни. Немного дальше город Шахмат, Ступа просветления и памятник А. С. Пушкину. Расстояние с железнодорожным вокзалом 6 километров.
Отель «Шанс» 2
Отель «Шанс» - это высокий уровень обслуживания, уютные номера и доступные цены! Он находится в Элисте, в непосредственной близости от главных достопримечательностей города.
Номерной фонд составляют номера со всеми необходимыми удобствами. Каждый номер располагает удобными спальными местами, телевизорами, кондиционерами, рабочими зонами и собственными ванными комнатами.
Питание гостей организовано в кафе, которое расположилось на цокольном этаже. Шеф-повар радует гостей блюдами европейской и традиционной калмыцкой кухонь. На всей территории отеля работает беспроводной Интернет. На этаже находятся кулеры с горячей и холодной водой, гладильные принадлежности.
Расстояние до аэропорта составляет 8 км, до железнодорожного вокзала — 4 км.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле г. Элисты
- Экскурсионная программа в г. Элисте
- Посещение аутеничного поселения чабанов, экомаршрут: «Страна Бумба»
- Мастер-классы по приготовлению калмыцких национальных блюд
- Презентация старо-калмыцкого письма «Тодо Бичг»
- Питание по программе
- Трансфер по программе
- Услуги гида
- Вода по 1,5 литра воды в день на 1 чел
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Элисты/г. Волгограда и обратно
- Трансфер из Волгограда до Элисты и обратно:1 500 руб. /чел. в одну сторону (бронируется заранее)
- 1 500 руб. /чел. в одну сторону (бронируется заранее)
- Питание, не указанное в программе тура
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Какие правила пребывания на территории заповедника?
- Строго придерживаться указанного маршрута;
- Не засорять маршрут, весь мусор выносить с тропы;
- Не собирать цветы;
- Не повреждать аншлаги;
- Не разводить костры и не оставаться на ночлег в непредусмотренных для этого местах;
- Требования к режиму пребывания соответствует общим требованиям соблюдения техники безопасности и на ООПТ.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Когда и сколько длится?
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Отзывы и рейтинг
Полноценный отдых без городских забот и суеты.
Тур предоставляет возможность погрузиться в историю появления и последующего формирования буддистского мировоззрения, со времен этнических предков калмыков — средневековых ойратов до наших дней.
Калмыкия – уникальный уголок со множеством достопримечательностей и уникальных мест. Это интересные экскурсии по городу Элиста, знакомство с бытом и культурой степного края, традициями народов Калмыкии.
Калмыкия впечатляет своими бескрайними степными просторами, древними курганами, многочисленными буддийскими храмами, познавательными музеями, самобытной культурой, гостеприимным народом и национальной кухней.
Получила настоящее гастрономическое удовольствие от вкуснейшей баранины и дегустации национальных блюд. Научилась азам приготовления сочных и ароматных бёреков и настоящего калмыцкого чая с молоком, сливочным маслом и ароматным мускатным орехом.