3 день

Хурул Сякусн Сюме и Одинокий Тополь. Экскурсии по музеям и мастер-классы

Завтрак в отеле.

10:00 Выезд в хурул Сякусн Сюме. Это первый хурул выстроенный в постсоветский период после полного уничтожения буддийских хурулов и ступ.

Это место священно для калмыков, поскольку восстановление буддийской веры в республике после советской эпохи забвения началось именно отсюда.

Хурул расположен в шести километрах от столицы Калмыкии, недалеко от поселка Аршан.

Это место в 1992 году было освящено самим Далай-ламой XIV во время его второго визита в Калмыкию, а спустя четыре года на этом месте был возведен хурул «Сякюсн-Сюме».

В 2004 году Далай-лама посетил Калмыкию и Элисту в третий раз, с целью проведения церемонии «раднэ», после которой хурул по праву становился настоящей обителью божеств.

Можно увидеть, где живут монахи, рядом расположен небольшой домик, в котором Далай лама ХIV даровал Учения буддистам Калмыкии и России.

11:00 Выезд к Природный памятник местного значения «Одинокий Тополь» (20 км).

Существует легенда, что этот тополь посадил в 1846 году монах Пурдаш-багши привез его из путешествия к Далай-Ламе в Тибет.

Этот тополь у калмыков-буддистов считается священным деревом, под сенью его могучих крон медитируют, совершают молебны и обряды верующие.

Возраст тополя уже более 100 лет, высота дерева — 30-35 м, мощный ствол на высоте 1 м от земли в обхвате составляет около 4,5 м. Рядом с тополем истекают целебные источники. Вода считается святой и ранозаживляющей.

12:00 Возвращение в г. Элиста (20 км).

13:40 Обед в кафе «Времена года», с проведением мастер-классов (входит в стоимость):

Мастер-класс по приготовлению калмыцкого чая — любимого напитка кочевников, известен с древнейших времен.

Он согревает в холода и утоляет жажду в жару, насыщает и питает организм.

Мясные блюда являются основой калмыцкой кухни. Калмыки всегда были искусными скотоводами, хорошо разбирались в анатомическом строении животных и могли разделать тушу при помощи одного ножа, не разрубая ее на куски.

Существуют определенные традиции, связанные с тем, как делят мясо между членами семьи, и церемонии подачи и употребления мясных блюд в пищу.

Мастер-класс по приготовлению калмыцких беригов.

Бёрек — похожие на крупные пельмени, одно из самых популярных блюд калмыцкой кухни, их готовят из баранины или говядины: фарш заворачивают в тонкие лепешки из теста и отваривают в кипящей воде, подают сочные и ароматные бёреки обязательно со сливочным маслом или же со сметаной.

Мастер-класс по приготовлению калмыцких борцоков.

Борцоки — праздничное калмыцкое угощение, приготовленное из теста различных форм, зажаренное в кипящем масле или жире.

Дегустация приготовленных блюд.

16:00 Музей кочевых народов, с презентацией Тодо Бичг — старо-калмыцкой письменности — вертикальному ясному письму.

Музей расположен на территории города шахмат. Музей ойрат-монгольской кочевой культуры — первый интерактивный музей в Элисте. В монгольской юрте, где разместился музей, гости смогут ознакомиться с предметами быта кочевников, с укладом кочевой жизни, послушать рассказ об империи Чингисхана, об истории ойрат-монголов, о традициях и культуре монгольских кочевых народов.

18:00 Ужин в мясном ресторане «Гурман» / «Легенда» / «Тамерлан», дегустация стейка из калмыцкой верблюжатины или говядины (входит в стоимость), дополнительные блюда оплачиваются самостоятельно.