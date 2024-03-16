Легенды и вкусы Калмыкии. Гастрономический тур
Групповой тур в Элисте

Легенды и вкусы Калмыкии

5
3 отзыва
Хотите увидеть поющие барханы, розовое озеро, посетить традиционное калмыкское поселение и лучше познакомиться с бытом кочевников? А может, прокатиться на верблюдах? Тогда добро пожаловать в Калмыкию, где в познавательном и активном туре Вы откроете для себя эту колоритную республику и поближе познакомитесь с её кухней. Кухня калмыков – очень необычна и питательна.

Этому удивительному монгольскому народу с кочевым прошлым удалось создать самобытные блюда, которые много веков подряд покоряют души туристов.

Тур занял 1 место в финале Всероссийского конкурса гастрономических проектов от Ростуризма в номинации “Лучший гастрономический тур 2022”!
Легенды и вкусы Калмыкии. Гастрономический тур
Легенды и вкусы Калмыкии. Гастрономический тур
Легенды и вкусы Калмыкии. Гастрономический тур
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6
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Что вас ожидает:

Песня страны "Бумба"
Песня страны "Бумба"
Услышим пение барханов в калмыцкой пустыне, увидим Розовое озеро и подержим огонь в руках на горящем источнике
Вкусные мастер-классы
Вкусные мастер-классы
Научимся азам приготовления калмыцкого чая, беригов и борцоков, и обязательно всё это продегустируем
Древние традиции
Древние традиции
Познакомимся с предметами быта кочевников, узнаем о традициях и культуре монгольских кочевых народов
Жизнь кочевника
Жизнь кочевника
Почувствуем себя настоящими кочевниками – научимся метать аркан и покатаемся на верблюдах
Буддизм
Буддизм
Услышим рассказ про путь Будды, побываем в крупнейшем в Европе хуруле

Программа тура по дням

1 день

Национальный музей, Центральный хурул, пешеходная экскурсия по Элисте

12:30 Встреча туристов в аэропорту г. Элиста.

При закрытом аэропорте прибытие туристов рекомендуется в аэропорт г. Волгоград до 10.00 в день заезда. Программа тура сдвигается на 2 часа позже.

13:00 Обед — калмыцкая кухня (входит в стоимость).

14:00 Национальный музей им. Н. Н. Пальмова.

Музей основан 25 марта 1921 г. В экспозиционных залах подробно представлена история, этнография, культура калмыцкого народа, предметы буддийского культа и старокалмыцкого искусства, а также современное изобразительное искусство Калмыкии

15:30 Посещение Центрального хурула "Золотая обитель Будды Шакьямуни".

Посещение крупнейшего буддийского храма Республики Калмыкия, и одного из крупнейших в Европе. Здание хурула — 63 метра в высоту и вмещает в себе самую большую в России и Европе 9-метровую статую Будды. Экскурсия по Хурулу: музей буддизма и религии.

17:00 Заселение в отель.

17:45 Пешеходная экскурсия по центру города с осмотром ротонды «Пагода семи дней».

Здесь установлен самый большой молитвенный барабан в Европе — кюрде, скульптурных композиций, статуи Будды Шакьямуни, Алтн Босх — Золотых ворот Алтн Босх, выполненных в традициях буддийской архитектуры: воздушные строения, присутствие золотого, красного, белого цветов, изогнутые кверху крыши построек.

Вдоль Алтн Босх протянулась история жизни калмыцкого народа, которую художник Николай Борисов уложил в 28 картин.

19:00 Приветственный ужин с благопожеланием от солистов ансамбля «Зултурган» (калмыцкая кухня, входит в стоимость).

Национальный музей, Центральный хурул, пешеходная экскурсия по ЭлистеНациональный музей, Центральный хурул, пешеходная экскурсия по ЭлистеНациональный музей, Центральный хурул, пешеходная экскурсия по ЭлистеНациональный музей, Центральный хурул, пешеходная экскурсия по ЭлистеНациональный музей, Центральный хурул, пешеходная экскурсия по ЭлистеНациональный музей, Центральный хурул, пешеходная экскурсия по ЭлистеНациональный музей, Центральный хурул, пешеходная экскурсия по ЭлистеНациональный музей, Центральный хурул, пешеходная экскурсия по ЭлистеНациональный музей, Центральный хурул, пешеходная экскурсия по Элисте
2 день

Чабанская стоянка калмыков, мастер-классы и дегустации. Маршрут «Страна Бумба», экскурсия по Меклетинскому заповеднику

08:00 Завтрак в отеле.

09:00 Выезд на чабанскую стоянку калмыков из Монголии (100 км, 1,5 часа).

10:30 Стоянка Ойратов (1,5 часа).

Ойраты ведут традиционный кочевой образ жизни, мы сможем осмотреть быт чабанов, огромное стада верблюдов Бактриан.

Верблюды калмыцкой породы приведены в Россию в начале XVII столетия, в период переселения калмыков из Джунгарии в районы правого берега Волги, на территории современной Калмыкии и Астраханской области.

Мастер-класс по приготовлению калмыцкого чая от хозяйки чабанской стоянки ТохТох.

Этот любимый напиток кочевников известен с древнейших времен. Он согревает в холода и утоляет жажду в жару, насыщает и питает организм. У него оригинальный вкус, поэтому он уже давно «пересек границы» степей, и его с удовольствием пьют люди по всему миру.

Дегустация блюд традиционной калмыцкой кухни (калмыцкая молочная водка, калмыцкий чай, борцоки) на чабанской стоянке ойратов из Монголии.

12:30 Обед в п. Яшкуль — калмыцкая кухня (под запрос — вегетарианская кухня).

14:00 Маршрут «Страна Бумба» (3 часа).

Экскурсия по Розовому озеру — маршрут проходит по берегам соленых Меклетинских озер, в воде которых обитает микроскопический рачок Artemia Salina, окрашивающий воду в розовый цвет и принимающий участие в образовании лечебной грязи, которая применяется в лечении кожных заболеваний и производстве косметических средств.

Экскурсия по «Поющим барханам». В древние времена на песках были стоянки различных кочевых народов. На выдутых склонах холмов и сейчас можно найти обломки глиняных сосудов и наконечники стрел ямской, катакомбной, сарматской и скифской культур.

На песчаных барханах можно встретить различных животных: ящериц, змей, экзотических птиц. Факультативно можно получить возможность стрельбы из калмыцкого лука.

Экскурсия на горящий источник — артезианская скважина, которую можно поджечь просто спичкой.

17:00 Прием в кибиточном стане «Страна Бумба» — п. Адык.

Мастер-класс игры на домбре, метания аркана. Катание на верблюдах (включено в стоимость).

18:00 Возвращение в г. Элиста (150 км, 2 часа).

Свободный вечер, ужин самостоятельно.

Чабанская стоянка калмыков, мастер-классы и дегустации. Маршрут «Страна Бумба», экскурсия по Меклетинскому заповедникуЧабанская стоянка калмыков, мастер-классы и дегустации. Маршрут «Страна Бумба», экскурсия по Меклетинскому заповедникуЧабанская стоянка калмыков, мастер-классы и дегустации. Маршрут «Страна Бумба», экскурсия по Меклетинскому заповедникуЧабанская стоянка калмыков, мастер-классы и дегустации. Маршрут «Страна Бумба», экскурсия по Меклетинскому заповедникуЧабанская стоянка калмыков, мастер-классы и дегустации. Маршрут «Страна Бумба», экскурсия по Меклетинскому заповедникуЧабанская стоянка калмыков, мастер-классы и дегустации. Маршрут «Страна Бумба», экскурсия по Меклетинскому заповедникуЧабанская стоянка калмыков, мастер-классы и дегустации. Маршрут «Страна Бумба», экскурсия по Меклетинскому заповеднику
3 день

Хурул Сякусн Сюме и Одинокий Тополь. Экскурсии по музеям и мастер-классы

Завтрак в отеле.

10:00 Выезд в хурул Сякусн Сюме. Это первый хурул выстроенный в постсоветский период после полного уничтожения буддийских хурулов и ступ.

Это место священно для калмыков, поскольку восстановление буддийской веры в республике после советской эпохи забвения началось именно отсюда.

Хурул расположен в шести километрах от столицы Калмыкии, недалеко от поселка Аршан.

Это место в 1992 году было освящено самим Далай-ламой XIV во время его второго визита в Калмыкию, а спустя четыре года на этом месте был возведен хурул «Сякюсн-Сюме».

В 2004 году Далай-лама посетил Калмыкию и Элисту в третий раз, с целью проведения церемонии «раднэ», после которой хурул по праву становился настоящей обителью божеств.

Можно увидеть, где живут монахи, рядом расположен небольшой домик, в котором Далай лама ХIV даровал Учения буддистам Калмыкии и России.

11:00 Выезд к Природный памятник местного значения «Одинокий Тополь» (20 км).

Существует легенда, что этот тополь посадил в 1846 году монах Пурдаш-багши привез его из путешествия к Далай-Ламе в Тибет.

Этот тополь у калмыков-буддистов считается священным деревом, под сенью его могучих крон медитируют, совершают молебны и обряды верующие.

Возраст тополя уже более 100 лет, высота дерева — 30-35 м, мощный ствол на высоте 1 м от земли в обхвате составляет около 4,5 м. Рядом с тополем истекают целебные источники. Вода считается святой и ранозаживляющей.

12:00 Возвращение в г. Элиста (20 км).

13:40 Обед в кафе «Времена года», с проведением мастер-классов (входит в стоимость):

Мастер-класс по приготовлению калмыцкого чая — любимого напитка кочевников, известен с древнейших времен.

Он согревает в холода и утоляет жажду в жару, насыщает и питает организм.

Мясные блюда являются основой калмыцкой кухни. Калмыки всегда были искусными скотоводами, хорошо разбирались в анатомическом строении животных и могли разделать тушу при помощи одного ножа, не разрубая ее на куски.

Существуют определенные традиции, связанные с тем, как делят мясо между членами семьи, и церемонии подачи и употребления мясных блюд в пищу.

Мастер-класс по приготовлению калмыцких беригов.

Бёрек — похожие на крупные пельмени, одно из самых популярных блюд калмыцкой кухни, их готовят из баранины или говядины: фарш заворачивают в тонкие лепешки из теста и отваривают в кипящей воде, подают сочные и ароматные бёреки обязательно со сливочным маслом или же со сметаной.

Мастер-класс по приготовлению калмыцких борцоков.

Борцоки — праздничное калмыцкое угощение, приготовленное из теста различных форм, зажаренное в кипящем масле или жире.

Дегустация приготовленных блюд.

16:00 Музей кочевых народов, с презентацией Тодо Бичг — старо-калмыцкой письменности — вертикальному ясному письму.

Музей расположен на территории города шахмат. Музей ойрат-монгольской кочевой культуры — первый интерактивный музей в Элисте. В монгольской юрте, где разместился музей, гости смогут ознакомиться с предметами быта кочевников, с укладом кочевой жизни, послушать рассказ об империи Чингисхана, об истории ойрат-монголов, о традициях и культуре монгольских кочевых народов.

18:00 Ужин в мясном ресторане «Гурман» / «Легенда» / «Тамерлан», дегустация стейка из калмыцкой верблюжатины или говядины (входит в стоимость), дополнительные блюда оплачиваются самостоятельно.

Хурул Сякусн Сюме и Одинокий Тополь. Экскурсии по музеям и мастер-классыХурул Сякусн Сюме и Одинокий Тополь. Экскурсии по музеям и мастер-классыХурул Сякусн Сюме и Одинокий Тополь. Экскурсии по музеям и мастер-классыХурул Сякусн Сюме и Одинокий Тополь. Экскурсии по музеям и мастер-классыХурул Сякусн Сюме и Одинокий Тополь. Экскурсии по музеям и мастер-классыХурул Сякусн Сюме и Одинокий Тополь. Экскурсии по музеям и мастер-классы
4 день

Отъезд

Завтрак в отеле. Освобождение номеров.

Посещение сувенирных лавок.

11:30 Трансфер в аэропорт г. Элиста (если откроется).

Трансфер в г. Волгоград не входит в стоимость.

Проживание

Тур предусматривает двухместное размещение в гостинице г. Элиста на выбор.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и размера группы, руб:

Размер группыОтели “Домино” 2*, “Шанс” 2*, “Азия” 3* (TWIN)Отель “Элиста” 3* (TWIN)Отель “Белый Лотос” 3* (TWIN)Отель “Марко Поло” 4* (TWIN)
6 человек42900 435004490045600
8 человек38500387003910039800
10 человек35500360003750039300
12 человек3370034100 3570038500

TWIN – двухместное размещение, две раздельные кровати в номере.

Доплата за одноместное размещение:

  • отели “Домино” 2*, “Шанс” 2*, “Азия” 3* – 1 000 руб. /сутки;
  • отель “Элиста” 3* – 1200 руб. в сутки;
  • отель “Белый Лотос” 3* – 1 500 руб. /сутки;
  • отель “Марко Поло” 4* – 2 500 руб. /сутки.

Варианты проживания

Отель «Домино» 2

3 ночи

Двухзвездочный отель «Гостиница Домино» расположен в городе Элиста. В этом двухзвездочном отеле работает круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi, а также осуществляется доставка еды и напитков в номер. Желающие могут забронировать семейные номера.

В распоряжении гостей собственная ванная комната, письменный стол и телевизор с плоским экраном. Предоставляются полотенца и постельное белье. Из некоторых номеров открывается вид на город. Во всех номерах есть чайник. Кроме того, в номерах установлены кондиционер и шкаф для одежды.

Отель «Домино» 2Отель «Домино» 2Отель «Домино» 2Отель «Домино» 2Отель «Домино» 2

Отель «Элиста» 3

3 ночи

Отель «Элиста» расположен в Элисте, в 600 м от центра Элисты. К услугам гостей бар, частная парковка и терраса. При отеле работает ресторан и круглосуточная стойка регистрации. Доступен бесплатный Wi-Fi.

Во всех номерах есть кондиционер, телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, письменный стол, холодильник, чайник, а также душ и бесплатные туалетно-косметические принадлежности. В некоторых номерах установлен сейф. В распоряжении гостей собственная ванная комната и шкаф в каждом номере. Все номера отеля «Элиста» укомплектованы полотенцами и постельным бельем.

В номерах нет фена, но его можно попросить на стойке регистрации.

Ежедневно сервируется континентальный завтрак.

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Отель «Белый Лотос» 3

3 ночи

Отель «Белый Лотос» – это семейный небольшой отель, расположенный недалеко от таких достопримечательностей, как Собор Казанской иконы Божией Матери (2,6 км) и Город Шахмат/ Сити-Чесс (2,7 км).

В числе удобств номеров кондиционер, телевизор с плоским экраном, тапочки, бесплатные туалетно-косметические принадлежности и фен.

Небольшой отель предлагает круглосуточную стойку регистрации. Кроме того, гости могут воспользоваться сауной и лобби.

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Отель «Марко Поло» 4

3 ночи

Отель «Марко Поло» расположен в Элисте, в 4,3 км от центра Элисты. К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка, общий лаундж и терраса. В распоряжении гостей круглосуточная стойка регистрации, организация трансфера от/до аэропорта, доставка еды и напитков в номер и бесплатный Wi-Fi.

Номера оснащены кондиционером. В числе удобств — телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, шкаф для одежды, холодильник, чайник, душ и банные халаты. Гостям всех номеров предоставляются полотенца и постельное белье.

В отеле «Марко Поло» сервируют завтрак «шведский стол» или плотный английский/ирландский завтрак.

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Отель «Азия» 3

3 ночи

Расположившись в центральной части города Элиста, отель «Азия» считается одним из самых уютных в крае. Каждый его постоялец получает условия, максимально приближенные к домашним.

Все номера предназначены для некурящих. В оформлении выдержан классический стиль, но при этом каждой из них имеет свою дизайнерскую индивидуальность. Для удобства установлена большая кровать, плазменный телевизор, имеется отдельный санузел.

В стоимость проживания включены завтраки, которые сервируют в центральном ресторане. На протяжении дня повара готовят блюда русской кухни, использую при этом только свежие и качественные продукты. В баре подают как горячие, так и прохладительные напитки.

По предварительному запросу в отеле готовят комплексные обеды для групп более 10 человек. По всей территории имеется доступ к Wi-Fi интернету. Предоставляются услуги прачечной.

В 7 минутах ходьбы находится Золотая обитель Будды Шакьямуни. Немного дальше город Шахмат, Ступа просветления и памятник А. С. Пушкину. Расстояние с железнодорожным вокзалом 6 километров.

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Отель «Шанс» 2

3 ночи

Отель «Шанс» - это высокий уровень обслуживания, уютные номера и доступные цены! Он находится в Элисте, в непосредственной близости от главных достопримечательностей города.

Номерной фонд составляют номера со всеми необходимыми удобствами. Каждый номер располагает удобными спальными местами, телевизорами, кондиционерами, рабочими зонами и собственными ванными комнатами.

Питание гостей организовано в кафе, которое расположилось на цокольном этаже. Шеф-повар радует гостей блюдами европейской и традиционной калмыцкой кухонь. На всей территории отеля работает беспроводной Интернет. На этаже находятся кулеры с горячей и холодной водой, гладильные принадлежности.

Расстояние до аэропорта составляет 8 км, до железнодорожного вокзала — 4 км.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отеле г. Элисты
  • Экскурсионная программа в г. Элисте
  • Посещение аутеничного поселения чабанов, экомаршрут: «Страна Бумба»
  • Мастер-классы по приготовлению калмыцких национальных блюд
  • Презентация старо-калмыцкого письма «Тодо Бичг»
  • Питание по программе
  • Трансфер по программе
  • Услуги гида
  • Вода по 1,5 литра воды в день на 1 чел
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Элисты/г. Волгограда и обратно
  • Трансфер из Волгограда до Элисты и обратно:1 500 руб. /чел. в одну сторону (бронируется заранее)
  • 1 500 руб. /чел. в одну сторону (бронируется заранее)
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
г. Элиста
Какие правила пребывания на территории заповедника?
  1. Строго придерживаться указанного маршрута;
  2. Не засорять маршрут, весь мусор выносить с тропы;
  3. Не собирать цветы;
  4. Не повреждать аншлаги;
  5. Не разводить костры и не оставаться на ночлег в непредусмотренных для этого местах;
  6. Требования к режиму пребывания соответствует общим требованиям соблюдения техники безопасности и на ООПТ.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
Н
16 мар 2024
Информационный и очень познавательный тур!
Полноценный отдых без городских забот и суеты.
Тур предоставляет возможность погрузиться в историю появления и последующего формирования буддистского мировоззрения, со времен этнических предков калмыков — средневековых ойратов до наших дней.
Калмыкия – уникальный уголок со множеством достопримечательностей и уникальных мест. Это интересные экскурсии по городу Элиста, знакомство с бытом и культурой степного края, традициями народов Калмыкии.
Калмыкия впечатляет своими бескрайними степными просторами, древними курганами, многочисленными буддийскими храмами, познавательными музеями, самобытной культурой, гостеприимным народом и национальной кухней.
Получила настоящее гастрономическое удовольствие от вкуснейшей баранины и дегустации национальных блюд. Научилась азам приготовления сочных и ароматных бёреков и настоящего калмыцкого чая с молоком, сливочным маслом и ароматным мускатным орехом.
М
20 мая 2022
Понравилось очень. Название -гастротур оправдано полностью. Кухня местная, вкусная. Все поездки были хорошо организованы, гидам, водителю-огромное спасибо.
С
16 мая 2022
Тур Легенды и вкусы Калмыкии очень понравился, насыщенная программа, тёплый прием, вкусная еда, замечательные экскурсии и любящие свое дело экскурсоводы! Огромное спасибо за массу положительных эмоций!

Тур входит в следующие категории Элисты

На автобусеМожно с детьмиВсе туры3-дневные туры4-дневные турыГастрономические

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