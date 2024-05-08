читать дальше

религия. Очень интересно и познавательно, оставляет множество ярких впечатлений и эмоций. Немного разочаровал Сити-Чесс, так как от него практически ничего не осталось, кроме заброшенного здания и скульптурных композиций на улице. Также хотелось бы побольше узнать о национальной письменности и чтобы создали мемориал памяти пострадавшим от вспышки ВИЧ в 1988 году, но это больше пожелания не к туру, а к местным властям. Перелетных птиц и розовых пеликанов, к сожалению, не застали - в конце сентября еще были. Советую брать в поездку фототехнику с мощным зумом - птицы в заповеднике дикие, людей боятся и сразу улетают при приближении. Из пожеланий по туру - я бы посоветовал разделить день с экскурсией в заповедник Черные земли (где сайгаки), солевое озеро и барханы на два дня. В заповеднике мы пробыли 5 часов, вместо 3, и приехали на барханы только к 7 вечера - в октябре было уже очень темно, и мы ничего не увидели. Национальная кухня в основном мясная (говядина, баранина), так что если вы очень хотите поехать, но вы вегетарианец - лучше попросить у организаторов или местных посоветовать вам места для питания, соответствующие вашим предпочтениям. В остальном - замечательный тур! Приветливые и отзывчивые люди (как сопровождающие, так и местные), очень познавательная программа, много активностей, но при этом остается достаточно времени на отдых. Если хочется вырваться из рутины, узнать о другой культуре, духовно очиститься и эмоционально насытиться - поезжайте в Калмыкию!