Познавательные туры на природе в Элисте

Найдено 4 тура в категории «Природа и пейзажи» в Элисте, цены от 38 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
От песков Калмыкии до снегов Эльбруса. Большой джип-тур
🛣 Джиппинг
🛣 Джиппинг
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
От песков Калмыкии до снегов Эльбруса. Большой джип-тур
Начало: г. Элиста
«А еще вас ждут знаменитые живописные Медовые водопады и легендарная гора Кольцо — эти чудеса природы давно стали символами Кисловодска и всего курортного региона Кавказских минеральных Вод»
Завтра в 10:00
14 июля в 10:00
от 132 500 за человека
Заповедники Калмыкии. Этнотур
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Заповедники Калмыкии. Этнотур
Начало: Г. Элиста
«Уникальная флора и фауна Калмыкии неповторима и разнообразна, поэтому для охраны редких видов птиц и животных в республике созданы особо охраняемые природные территории федерального и регионального значения»
11 июня в 10:00
9 июля в 10:00
от 52 200 за человека
Калмыкия: путешествие во время цветения лотосов с погружением в местную культуру
🚗 На машине
🐫 На верблюдах
Авторский тур
4 дня
Калмыкия: уникальное путешествие во время цветения лотосов
Погрузитесь в мир кочевой культуры Калмыкии, насладитесь красотой цветущих лотосов и узнайте местные традиции
Начало: Элиста, отель, 14:00. В связи с временным закрытие...
«Ближе к вечеру — выезд к природному памятнику «Одинокий тополь», который окружают восемь буддийских ступ»
13 июля в 14:00
20 июля в 14:00
38 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Елена
    8 мая 2024
    От песков Калмыкии до снегов Эльбруса. Большой джип-тур
    Все отлично организовано, отель, трансфер.
  • Т
    Татьяна
    2 мая 2024
    От песков Калмыкии до снегов Эльбруса. Большой джип-тур
    Все хорошо организовано, большое спасибо.
    Все хорошо организовано, большое спасибоВсе хорошо организовано, большое спасибоВсе хорошо организовано, большое спасибоВсе хорошо организовано, большое спасибоВсе хорошо организовано, большое спасибоВсе хорошо организовано, большое спасибо
  • З
    Зинаида
    14 апреля 2024
    От песков Калмыкии до снегов Эльбруса. Большой джип-тур
    Отдельно спасибо менеджеру Юлии из Большой Страны, которая все же уговорила меня поехать в отпуск😊
    Отдельно спасибо менеджеру Юлии из Большой Страны, которая все же уговорила меня поехать в отпуск😊Отдельно спасибо менеджеру Юлии из Большой Страны, которая все же уговорила меня поехать в отпуск😊Отдельно спасибо менеджеру Юлии из Большой Страны, которая все же уговорила меня поехать в отпуск😊
  • В
    Владислав
    20 ноября 2023
    Заповедники Калмыкии. Этнотур
    Прекрасный тур по Калмыкии (с 16 по 21 октября 2023 г.)! В нем было все - национальная кухня, природа, история,
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    религия. Очень интересно и познавательно, оставляет множество ярких впечатлений и эмоций. Немного разочаровал Сити-Чесс, так как от него практически ничего не осталось, кроме заброшенного здания и скульптурных композиций на улице. Также хотелось бы побольше узнать о национальной письменности и чтобы создали мемориал памяти пострадавшим от вспышки ВИЧ в 1988 году, но это больше пожелания не к туру, а к местным властям. Перелетных птиц и розовых пеликанов, к сожалению, не застали - в конце сентября еще были. Советую брать в поездку фототехнику с мощным зумом - птицы в заповеднике дикие, людей боятся и сразу улетают при приближении. Из пожеланий по туру - я бы посоветовал разделить день с экскурсией в заповедник Черные земли (где сайгаки), солевое озеро и барханы на два дня. В заповеднике мы пробыли 5 часов, вместо 3, и приехали на барханы только к 7 вечера - в октябре было уже очень темно, и мы ничего не увидели. Национальная кухня в основном мясная (говядина, баранина), так что если вы очень хотите поехать, но вы вегетарианец - лучше попросить у организаторов или местных посоветовать вам места для питания, соответствующие вашим предпочтениям. В остальном - замечательный тур! Приветливые и отзывчивые люди (как сопровождающие, так и местные), очень познавательная программа, много активностей, но при этом остается достаточно времени на отдых. Если хочется вырваться из рутины, узнать о другой культуре, духовно очиститься и эмоционально насытиться - поезжайте в Калмыкию!

  • С
    Сивкова
    24 октября 2023
    Заповедники Калмыкии. Этнотур
    Спасибо за интересный тур. Каждый день был наполнен новыми впечатлениями и эмоциями. Нас сопровождали добросердечные, заботливые, внимательные люди.
    Спасибо за интересный тур. Каждый день был наполнен новыми впечатлениями и эмоциями. Нас сопровождали добросердечные, заботливые, внимательные людиСпасибо за интересный тур. Каждый день был наполнен новыми впечатлениями и эмоциями. Нас сопровождали добросердечные, заботливые, внимательные людиСпасибо за интересный тур. Каждый день был наполнен новыми впечатлениями и эмоциями. Нас сопровождали добросердечные, заботливые, внимательные людиСпасибо за интересный тур. Каждый день был наполнен новыми впечатлениями и эмоциями. Нас сопровождали добросердечные, заботливые, внимательные людиСпасибо за интересный тур. Каждый день был наполнен новыми впечатлениями и эмоциями. Нас сопровождали добросердечные, заботливые, внимательные людиСпасибо за интересный тур. Каждый день был наполнен новыми впечатлениями и эмоциями. Нас сопровождали добросердечные, заботливые, внимательные люди
  • В
    Владимир
    28 июля 2023
    Заповедники Калмыкии. Этнотур
    Очень хорошо

Ответы на вопросы от путешественников по Элисте в категории «Природа и пейзажи»

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  2. Заповедники Калмыкии. Этнотур
  3. Калмыкия: путешествие во время цветения лотосов с погружением в местную культуру
Сколько стоит тур в Элисте в июне 2024
Сейчас в Элисте в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 4 тура от 38 000 до 132 500. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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