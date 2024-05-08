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Авторский тур
8 дней
От песков Калмыкии до снегов Эльбруса. Большой джип-тур
Начало: г. Элиста
«А еще вас ждут знаменитые живописные Медовые водопады и легендарная гора Кольцо — эти чудеса природы давно стали символами Кисловодска и всего курортного региона Кавказских минеральных Вод»
Завтра в 10:00
14 июля в 10:00
от 132 500₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Заповедники Калмыкии. Этнотур
Начало: Г. Элиста
«Уникальная флора и фауна Калмыкии неповторима и разнообразна, поэтому для охраны редких видов птиц и животных в республике созданы особо охраняемые природные территории федерального и регионального значения»
11 июня в 10:00
9 июля в 10:00
от 52 200₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Калмыкия: уникальное путешествие во время цветения лотосов
Погрузитесь в мир кочевой культуры Калмыкии, насладитесь красотой цветущих лотосов и узнайте местные традиции
Начало: Элиста, отель, 14:00. В связи с временным закрытие...
«Ближе к вечеру — выезд к природному памятнику «Одинокий тополь», который окружают восемь буддийских ступ»
13 июля в 14:00
20 июля в 14:00
38 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕлена8 мая 2024Все отлично организовано, отель, трансфер.
- ТТатьяна2 мая 2024Все хорошо организовано, большое спасибо.
- ЗЗинаида14 апреля 2024Отдельно спасибо менеджеру Юлии из Большой Страны, которая все же уговорила меня поехать в отпуск😊
- ВВладислав20 ноября 2023Прекрасный тур по Калмыкии (с 16 по 21 октября 2023 г.)! В нем было все - национальная кухня, природа, история,
- ССивкова24 октября 2023Спасибо за интересный тур. Каждый день был наполнен новыми впечатлениями и эмоциями. Нас сопровождали добросердечные, заботливые, внимательные люди.
- ВВладимир28 июля 2023Очень хорошо
Ответы на вопросы от путешественников по Элисте в категории «Природа и пейзажи»
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