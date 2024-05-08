Главные экскурсионные места в Элисте

Найдено 4 тура в категории «Популярные места» в Элисте, цены от 15 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
На выходные в Калмыкию: Элиста и цветущие степи
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
На выходные в Калмыкию: Элиста и цветущие степи
Побывать в самом большом буддийском храме Европы, отведать местных блюд и увидеть бескрайние поля
Начало: Г. Элиста, точное место сообщит организатор после ...
10 июня в 13:00
15 000 за человека
От песков Калмыкии до снегов Эльбруса. Большой джип-тур
🛣 Джиппинг
🛣 Джиппинг
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
От песков Калмыкии до снегов Эльбруса. Большой джип-тур
Начало: г. Элиста
Завтра в 10:00
14 июля в 10:00
от 132 500 за человека
Очарование лотосов. Экскурсионный тур по Калмыкии с поездкой в дельту Волги
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Очарование лотосов. Экскурсионный тур по Калмыкии с поездкой в дельту Волги
Начало: г. Элиста
1 авг в 10:00
8 авг в 10:00
56 500 за человека
Калмыкия: путешествие во время цветения лотосов с погружением в местную культуру
🚗 На машине
🐫 На верблюдах
Авторский тур
4 дня
Калмыкия: уникальное путешествие во время цветения лотосов
Погрузитесь в мир кочевой культуры Калмыкии, насладитесь красотой цветущих лотосов и узнайте местные традиции
Начало: Элиста, отель, 14:00. В связи с временным закрытие...
13 июля в 14:00
20 июля в 14:00
38 000 за человека

Последние отзывы на туры

Ответы на вопросы от путешественников по Элисте в категории «Популярные места»

Самые популярные туры этой рубрики в Элисте
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. На выходные в Калмыкию: Элиста и цветущие степи
  2. От песков Калмыкии до снегов Эльбруса. Большой джип-тур
  3. Очарование лотосов. Экскурсионный тур по Калмыкии с поездкой в дельту Волги
  4. Калмыкия: путешествие во время цветения лотосов с погружением в местную культуру
Сколько стоит тур в Элисте в июне 2024
Сейчас в Элисте в категории "Популярные места" можно забронировать 4 тура от 15 000 до 132 500. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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