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Авторский тур
3 дня
На выходные в Калмыкию: Элиста и цветущие степи
Побывать в самом большом буддийском храме Европы, отведать местных блюд и увидеть бескрайние поля
Начало: Г. Элиста, точное место сообщит организатор после ...
10 июня в 13:00
15 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
От песков Калмыкии до снегов Эльбруса. Большой джип-тур
Начало: г. Элиста
Завтра в 10:00
14 июля в 10:00
от 132 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
1 авг в 10:00
8 авг в 10:00
56 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Калмыкия: уникальное путешествие во время цветения лотосов
Погрузитесь в мир кочевой культуры Калмыкии, насладитесь красотой цветущих лотосов и узнайте местные традиции
Начало: Элиста, отель, 14:00. В связи с временным закрытие...
13 июля в 14:00
20 июля в 14:00
38 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕлена8 мая 2024Все отлично организовано, отель, трансфер.
- ТТатьяна2 мая 2024Все хорошо организовано, большое спасибо.
- ППетренко29 апреля 2024Если вы хотите отдохнуть душой, глазами, телом, наполнить себя ароматом степных трав, трелью жаворонка и почувствовать себя погонщиком верблюдов в
- ААнна16 апреля 2024Спасибо за быстрые решения организационных вопросов по туру.
- ЗЗинаида14 апреля 2024Отдельно спасибо менеджеру Юлии из Большой Страны, которая все же уговорила меня поехать в отпуск😊
- РРоман18 июня 2023Нормально.
- РРуслан7 июня 2023Удобно, хорошая поддержка
Ответы на вопросы от путешественников по Элисте в категории «Популярные места»
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