1 день

Хурул Сякюсн Сюме. Национальный краеведческий музей им Н. Пальмова. Обзорная экскурсия по городу Элиста

14:30 Заселение в отель.

14:45-15:20 Обед в кафе калмыцкой кухни.

15:30 Хурул Сякюсн Сюме – это воплощение архитектуры калмыков и тибетских традиций.

Центральное место первого этажа «Сякюсн-Сюме» занимает алтарь и почти четырехметровая статуя Будды Шакьямуни, покрытая золотом.

Находится хурул на окраине города за его границами, по дороге в поселок Аршан.

Место для строительства было освящено Далай-ламой XIV во время его второго визита в Калмыкию в 1992 году, а сам храм был построен в 1996 году.

Вокруг Сякюсн-Сюме степь, ветра, а рядом лишь несколько домиков, в которых проживают монахи.

16:30 Национальный краеведческий музей им Н. Пальмова.

Национальный музей Республики Калмыкия им. Н. Н. Пальмова был основан 25 марта 1921 года и является единственным музеем, где наиболее полно представлена история, культура и искусство калмыцкого народа.

17:30 Приглашение на обзорную экскурсию по центру города с осмотром основных достопримечательностей.

Во время экскурсии "Элиста – солнечный город", мы прогуляемся по центру города, покрутим молитвенный барабан ротонды «Пагода семи дней», пройдем под Золотыми воротами «Алтн Босх», выполненных в традициях буддийской архитектуры: воздушные строения, присутствие золотого, красного, белого цветов, изогнутые кверху крыши построек.

Вдоль Алтн Босх протянулась история жизни калмыцкого народа, которую художник Николай Борисов уложил в 28 картин.

Обязательно, под звон колокольчика, надо загадать желание, оно обязательно исполнится.

Свободный вечер.

Ужин самостоятельно.