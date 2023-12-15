Праздник 1000 лампад
Духовная суть праздника сводится, как и многое в буддизме, к достижению гармонии с внешним миром, а также внутренней гармонии.
дек
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Хурул Сякюсн Сюме. Национальный краеведческий музей им Н. Пальмова. Обзорная экскурсия по городу Элиста
14:30 Заселение в отель.
14:45-15:20 Обед в кафе калмыцкой кухни.
15:30 Хурул Сякюсн Сюме – это воплощение архитектуры калмыков и тибетских традиций.
Центральное место первого этажа «Сякюсн-Сюме» занимает алтарь и почти четырехметровая статуя Будды Шакьямуни, покрытая золотом.
Находится хурул на окраине города за его границами, по дороге в поселок Аршан.
Место для строительства было освящено Далай-ламой XIV во время его второго визита в Калмыкию в 1992 году, а сам храм был построен в 1996 году.
Вокруг Сякюсн-Сюме степь, ветра, а рядом лишь несколько домиков, в которых проживают монахи.
16:30 Национальный краеведческий музей им Н. Пальмова.
Национальный музей Республики Калмыкия им. Н. Н. Пальмова был основан 25 марта 1921 года и является единственным музеем, где наиболее полно представлена история, культура и искусство калмыцкого народа.
17:30 Приглашение на обзорную экскурсию по центру города с осмотром основных достопримечательностей.
Во время экскурсии "Элиста – солнечный город", мы прогуляемся по центру города, покрутим молитвенный барабан ротонды «Пагода семи дней», пройдем под Золотыми воротами «Алтн Босх», выполненных в традициях буддийской архитектуры: воздушные строения, присутствие золотого, красного, белого цветов, изогнутые кверху крыши построек.
Вдоль Алтн Босх протянулась история жизни калмыцкого народа, которую художник Николай Борисов уложил в 28 картин.
Обязательно, под звон колокольчика, надо загадать желание, оно обязательно исполнится.
Свободный вечер.
Ужин самостоятельно.
Стоянка ойратов. Страна Бумба
07:00 Завтрак в отеле.
08:00 Выезд на чабанскую стоянку ойратов (100 км., 1,5 часа).
09:30 Чабанская стоянка ойратов.
Мы сможем осмотреть быт чабанов, огромное стадо двугорбых верблюдов калмыцкой породы БАКТРИАН.
Верблюдоводство – одно из самых древних отраслей животноводства.
Верблюды калмыцкой породы приведены в Россию в начале XVII столетия, в период переселения калмыков из Джунгарии в районы правого берега Волги, на территории современной Калмыкии и Астраханской области.
Мастер-класс по приготовлению калмыцкого чая от хозяйки чабанской стоянки ТохТох.
Этот любимый напиток кочевников известен с древнейших времен.
Он согревает в холода и утоляет жажду в жару, насыщает и питает организм.
Дегустация блюд традиционной калмыцкой кухни (калмыцкая молочная водка, калмыцкий чай, борцоки) на чабанской стоянке ойратов из Монголии.
11:00 Выезжаем на маршрут «Страна Бумба» (50км., 1 час).
12:00 Обед в кафе «Аранзал» в п. Яшкуль (калмыцкая кухня, под запрос – вегетарианская кухня) входит в стоимость.
12:40 Выезд в п. Адык (50 км).
13:30 Маршрут «Страна Бумба» (2 часа).
Экскурсия по Розовому озеру.
Маршрут проходит по берегам соленых Меклетинских озер, в воде которых обитает микроскопический рачок Artemia Salina, окрашивающий воду в розовый цвет и принимающий участие в образовании лечебной грязи, которая применяется в лечении кожных заболеваний и производстве косметических средств.
Экскурсия по «Поющим барханам».
В древние времена на песках были стоянки различных кочевых народов.
На выдутых склонах холмов и сейчас можно найти обломки глиняных сосудов и наконечники стрел ямской, катакомбной, сарматской и скифской культур.
На песчаных барханах можно встретить различных животных: ящериц, змей, экзотических птиц.
Факультативно можно получить возможность стрельбы из калмыцкого лука.
Экскурсия на горящий источник.
Артезианская скважина, которую можно поджечь просто спичкой.
16:00 Прием в кибиточном стане «Страна Бумба» – п. Адык.
Мастер-класс игры на домбре, метании аркана.
Катание на верблюдах и стрельба из лука.
17:30 Возвращение в г. Элиста (150 км, 2 часа).
Свободный вечер, ужин самостоятельно.
Праздник ЗУЛ
Завтрак в отеле.
Одеваем новые наряды (что-то из одежды обязательно должно быть новым).
09:00 Посещение молебна продления жизни и устранения препятствий от калмыцких лам (2 часа).
11:30 Посещение Центрального хурула "Золотая обитель Будды Шакьямуни" – крупнейшего буддийского храма Республики Калмыкия, и одного из крупнейших в Европе.
Здание хурула – 63 метра в высоту и вмещает в себе самую большую в России и Европе 9-метровую статую Будды.
Экскурсия по Хурулу: буддийская библиотека, музей.
13:00 Праздничный обед в кафе «Калмыцкая кухня №1» – калмыцкая кухня, входит в стоимость.
Благопожелания от солистов самодеятельного ансамбля «Зултурган», калмыцкие йоряли – благопожелания, калмыцкие песни.
15:00 Музей кочевых народов, с мастер-классом по Тодо Бичг – старо-калмыцкой письменности – вертикальному ясному письму.
Музей расположен на территории города шахмат.
Музей ойрат-монгольской кочевой культуры – первый интерактивный музей в Элисте.
В монгольской юрте, где разместился музей, гости смогут ознакомиться с предметами быта кочевников, с укладом кочевой жизни, послушать рассказ об империи Чингисхана, об истории ойрат-монголов, о традициях и культуре монгольских кочевых народов.
Программа интерактивного Музея кочевых народов:
- Экскурсия по юртам: монгольская и калмыцкая, знакомство с бытом.
- Лекция по истории и культуре Калмыкии проводит кандидат наук, востоковед, монголовед, этнограф, знакомит с уникальной старокалмыцкой вертикальной письменностью Тодо Бичг – Ясное Письмо.
- Знакомство с калмыцкой, монгольской музыкальной культурой.
- Игра на народных инструментах + исполнение калмыцких традиционных песен.
- Мастер класс по калмыцким головоломкам, прообразам компьютеров «НЯРН ШИНЖ», головоломке «КОЧЕВКА 2-Х Верблюдов», вязанию калмыцкого узла;
- Фотосессия в национальных костюмах (в музее более 40 различных костюмов монгольских, калмыцких, доспехи воина), снимают себя туристы самостоятельно, фотограф бронируется дополнительно за доп. плату.
- Дегустация калмыцкого чая + борцоки.
- Мастер-класс по калмыцким танцам.
- Мастер-класс по изготовлению «ЛАДЬИ ЖИЗНИ», тесто будет заранее приготовлено, самостоятельно лепим лодочки и готовим фитили долголетия (все составляющие для обряда будет предоставлено).
Зул – это семейный праздник.
Хозяйка дома зажигает возрастную лампадку «ладью жизни».
Обряд совершается вечером, когда на небе появляются первые звезды.
Возжигание лампад поздно вечером означает начало поклонения звездам, т. к. считается, что каждый человек имеет свою звезду.
20:00 Праздничный ужин в кафе «Времена года» – калмыцкий чай, борцоки и бериги.
Отъезд
Завтрак в отеле.
Освобождение номеров.
Свободное время на посещение сувенирных лавок и рынков.
11:30 Трансфер в аэропорт города вылета оплачивается самостоятельно.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле со всеми удобствами.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница
|Двухместное размещение
|Отель 2* (Азия 2*, Домино 2*, Шанс 2*)
|28 800
|Отель Элиста 3*
|29 500
|Отель Марко Поло Гарден 3*
|35 000
|Отель Марко Поло 4*
|39 500
Варианты проживания
Гостиница «Азия»
Расположившись в центральной части города Элиста, отель «Азия» считается одним из самых уютных в крае. Каждый его постоялец получает условия, максимально приближенные к домашним.
Все номера предназначены для некурящих. В оформлении выдержан классический стиль, но при этом каждой из них имеет свою дизайнерскую индивидуальность. Для удобства установлена большая кровать, плазменный телевизор, имеется отдельный санузел.
Гостиница «Элиста»
Отель Elista с баром расположен в городе Элиста. К услугам гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации, банкомат и бесплатный Wi-Fi. За дополнительную плату предоставляется частная парковка.
Все номера отеля оснащены кондиционером и телевизором.
Ежедневно в отеле Elista сервируется континентальный завтрак.
Отель Марко Поло 4
Отель «Марко Поло» расположен в Элисте, в 4,3 км от центра Элисты. К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка, общий лаундж и терраса. Отель находится в 6,3 км от хутора Шаргадыка и поселка Магна, а также в 10 км от поселка Гашун-Булг. В распоряжении гостей круглосуточная стойка регистрации, организация трансфера от/до аэропорта, доставка еды и напитков в номер и бесплатный Wi-Fi.
Номера оснащены кондиционером. В числе удобств — телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, шкаф для одежды, холодильник, чайник, душ и банные халаты. Гостям всех номеров предоставляются полотенца и постельное белье.
В отеле «Марко Поло» сервируют завтрак «шведский стол» или плотный английский/ирландский завтрак.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в г. Элиста, 2-х местный номер стандарт с раздельными кроватями, завтраки в отеле, 3 ночи
- Экскурсии по программе: обзорная по городу, в гостях у ойратов, Страна Бумба
- Питание, указанное в программе
- Входные билеты в музеи, хурулы
- Мастер-классы: по приготовлению калмыцкого чая, по изготовлению Ладьи Жизни
- Проведение обряда и молебна
- Групповые трансферы по программе
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Элиста/г. Волгограда и обратно
- Трансфер от/до аэропорта г. Волгоград - 1 500 руб. /чел. /в одну сторону
- Питание, не указанное в программе тура
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
В степях всегда дуют ветра, поэтому обязательно возьмите с собой ветрозащитную одежду.
Не забудьте взять солнцезащитный крем, минимальная защита SPF 20-30, а возможно и SPF 50 все зависит от вашего фототипа.
Правила пребывания на территории заповедника
- Строго придерживаться указанного маршрута;
- Не засорять маршрут, весь мусор выносить с тропы;
- Не собирать цветы;
- Не повреждать аншлаги;
- Не разводить костры и не оставаться на ночлег в непредусмотренных для этого местах;
- Требования к режиму пребывания соответствует общим требованиям соблюдения техники безопасности и на ООПТ.
Что нужно знать при посещении хурула?
Вход в хурул вход СТРОГО без обуви (иначе не пустят). Дополнительно возьмите носочки, босиком тоже нельзя в храм. Желательно взять пакеты для обуви (можно взять с собой в хурул, чтобы обувь не потерялась и долго не искать на выходе). Вход без головного убора.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Ваш отзыв передадим коллегам в регионе для улучшения качества организации тура. Проведем работу.
Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!