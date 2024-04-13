1 день

Обзорная экскурсия по Элисте, буддийский дацан, музей кочевых народов

8:00 Встреча участников группы у ж/д вокзала г. Волгоград или в 13:00 в отеле «Белый Лотос»/«Элиста» г. Элиста (отель будет уточнен организатором заранее).

После встречи участников на комфортабельном микроавтобусе вы отправитесь на знакомство с городом Элиста.

Осмотрите и посетите огромный буддийский дацан «Золотая обитель Будды Шакьямуни», городские достопримечательности и объекты шахматной олимпиады.

Обед с национальной калмыцкой кухней. Далее вы посетите музей кочевых народов.

Ночь в отеле.