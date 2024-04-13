По тюльпановым полям
А что, если к этому добавить нотки буддизма, культур древних народов и азарта настоящего путешественника? Цветение тюльпанов, песчаные барханы, бескрайние степи, огненные источники — всё это ждёт вас в нашем путешествии.
Вы сможете прикоснуться к первозданной красоте и погрузиться в самобытную культуру, позитивно провести время и сделать замечательные фотографии.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Элисте, буддийский дацан, музей кочевых народов
8:00 Встреча участников группы у ж/д вокзала г. Волгоград или в 13:00 в отеле «Белый Лотос»/«Элиста» г. Элиста (отель будет уточнен организатором заранее).
После встречи участников на комфортабельном микроавтобусе вы отправитесь на знакомство с городом Элиста.
Осмотрите и посетите огромный буддийский дацан «Золотая обитель Будды Шакьямуни», городские достопримечательности и объекты шахматной олимпиады.
Обед с национальной калмыцкой кухней. Далее вы посетите музей кочевых народов.
Ночь в отеле.
Поселок Адык: источник с «горящей водой», розовое озеро, знакомство с местными обычаями
Завтрак.
9:00 Отправление в поселок Адык.
Осмотр источника с «горящей водой». Можно будет поджечь воду и ею же саму себя тушить. Фантастическое зрелище!
Побываем на огромном песчаном бархане и розовом озере.
Национальный обед в гостях у местного жителя. Знакомство с традиционными обычаями Калмыкии.
Ночь в отеле.
Заповедник «Черные земли», прогулки по полям тюльпанов, переезд в п. Дивное
Завтрак. Выселение из отеля.
Выезд в заповедник «Черные земли». Это один из самых молодых природных резерватов России, созданный для охраны и восполнения популяции редких представителей флоры и фауны, в частности сайгака и уникального тюльпана.
По дороге можно будет увидеть колонии птиц на озерах (розовые пеликаны, кудрявые пеликаны, чайки, колпицы, бакланы).
Обед на природе. Прогулки по полям с разноцветными тюльпанами. Фотосессии.
Возвращение в отель. Ужин.
Ночь в гостевом доме в п. Дивное.
Памятник природы «Одинокий тополь», переезд в Элисту, окончание программы
Завтрак. Переезд в Элисту.
По дороге вы заедете к одинокому тополю. Это памятник природы, который был посажен буддийским монахом в 1846 году. Вокруг расположено много буддийских ступ и ритуальных сооружений. Отсюда открываются живописные виды и просто приятно побывать.
Прибытие в Элисту. Трансфер в Волгоград. Окончание программы.
Проживание
Тур предусматривает проживание в комфортабельных номерах со всеми удобствами в отеле «Белый Лотос»/«Элиста» в г. Элиста и гостевом доме в п. Дивное (санузел на 2 номера). Возможно также проживание в гостиницах города Элиста все 3 ночи в зависимости от дат проведения тура.
Организатор информирует туристов об объектах проживания заранее.
Варианты проживания
Элиста
Комфортные номера с удобствами: санузел, кровать, тумба, столик, телевизор, электрический чайник, холодильник. В гостинице есть бесплатный Wi-Fi, телевидение и телефония.
На территории гостиницы находятся бар-ресторан, продуктовый и сувенирный магазины, банкоматы и терминалы.
Белый Лотос
Проживание в комфортабельных двухместных номерах. В числе удобств номеров кондиционер, телевизор с плоским экраном, собственный санузел, полотенца, тапочки, бесплатные Wi-Fi, туалетные принадлежности и фен.
Отель в п. Дивное
В определенные даты проведения тура предполагается размещение в гостевом доме п. Дивное на одну ночь (уточняется организатором заранее).
Санузел гостевого дома оборудован на 2 номера.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание в комфортабельных двухместных номерах в отелях «Белый Лотос»/«Элиста» со всеми удобствами в г. Элиста и гостевом доме в п. Дивное (санузел на 2 номера)
- Питание по программе тура (1 день – обед 2 день – завтрак, обед 3 день – завтрак, обед, ужин 4 день – завтрак)
- Трансфер по всему маршруту
- Услуги гида, входные билеты в музеи и заповедник
- Что не входит
- Перелет (переезд) до города Элиста (Волгоград) и обратно
- Личные расходы (алкогольные и прохладительные напитки, телефонные звонки и т. п.)
- Питание и услуги, не предусмотренные программой тура
- Место начала и завершения?
- Волгоград
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- куртка — теплая с капюшоном;
- толстовка;
- удобные трекинговые ботинки;
- резиновые сапоги для ходьбы по розовому озеру (по желанию);
- бейсболка или головной убор;
- предметы личной гигиены;
- солнцезащитные очки;
- одежда для гостиницы;
- тройник для зарядки электроустройств;
- портативный аккумулятор (Power Bank);
- дождевик.
- Какой транспорт предусматривается в программе тура?
Перемещения будут осуществляться на микроавтобусе и автомобилях повышенной проходимости.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору