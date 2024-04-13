По тюльпановым полям. Тур в цветущую Калмыкию

Групповой тур в Элисте

По тюльпановым полям

Весна у каждого ассоциируется с цветами и пробуждением природы.

А что, если к этому добавить нотки буддизма, культур древних народов и азарта настоящего путешественника? Цветение тюльпанов, песчаные барханы, бескрайние степи, огненные источники — всё это ждёт вас в нашем путешествии.

Вы сможете прикоснуться к первозданной красоте и погрузиться в самобытную культуру, позитивно провести время и сделать замечательные фотографии.
По тюльпановым полям. Тур в цветущую Калмыкию
По тюльпановым полям. Тур в цветущую Калмыкию
По тюльпановым полям. Тур в цветущую Калмыкию
По тюльпановым полям. Тур в цветущую Калмыкию
По тюльпановым полям. Тур в цветущую Калмыкию
По тюльпановым полям. Тур в цветущую Калмыкию
По тюльпановым полям. Тур в цветущую Калмыкию
По тюльпановым полям. Тур в цветущую Калмыкию
По тюльпановым полям. Тур в цветущую Калмыкию
По тюльпановым полям. Тур в цветущую Калмыкию
По тюльпановым полям. Тур в цветущую Калмыкию
По тюльпановым полям. Тур в цветущую Калмыкию
По тюльпановым полям. Тур в цветущую Калмыкию
По тюльпановым полям. Тур в цветущую Калмыкию
По тюльпановым полям. Тур в цветущую Калмыкию
По тюльпановым полям. Тур в цветущую Калмыкию
Ближайшие даты:
13
апр
16
апр
19
апр

Что вас ожидает:

Весенние краски цветущих степей
Весенние краски цветущих степей
Погуляете по полям цветущих тюльпанов и ирисов. Вдохнете свежие цветочные ароматы и сделаете яркие фотографии
Приобщитесь к культуре и местам силы
Приобщитесь к культуре и местам силы
Посидите в тишине буддистского храма, познакомитесь с традициями калмыков и пообедаете в гостях у местного жителя
Песчаный бархан, «горящая» вода и розовое озеро
Песчаный бархан, «горящая» вода и розовое озеро
Вы услышите пение бархана, увидите озеро розового цвета и сможете поджечь воду!

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по Элисте, буддийский дацан, музей кочевых народов

8:00 Встреча участников группы у ж/д вокзала г. Волгоград или в 13:00 в отеле «Белый Лотос»/«Элиста» г. Элиста (отель будет уточнен организатором заранее).

После встречи участников на комфортабельном микроавтобусе вы отправитесь на знакомство с городом Элиста.

Осмотрите и посетите огромный буддийский дацан «Золотая обитель Будды Шакьямуни», городские достопримечательности и объекты шахматной олимпиады.

Обед с национальной калмыцкой кухней. Далее вы посетите музей кочевых народов.

Ночь в отеле.

Обзорная экскурсия по Элисте, буддийский дацан, музей кочевых народов
2 день

Поселок Адык: источник с «горящей водой», розовое озеро, знакомство с местными обычаями

Завтрак.

9:00 Отправление в поселок Адык.

Осмотр источника с «горящей водой». Можно будет поджечь воду и ею же саму себя тушить. Фантастическое зрелище!

Побываем на огромном песчаном бархане и розовом озере.

Национальный обед в гостях у местного жителя. Знакомство с традиционными обычаями Калмыкии.

Ночь в отеле.

Поселок Адык: источник с «горящей водой», розовое озеро, знакомство с местными обычаями
3 день

Заповедник «Черные земли», прогулки по полям тюльпанов, переезд в п. Дивное

Завтрак. Выселение из отеля.

Выезд в заповедник «Черные земли». Это один из самых молодых природных резерватов России, созданный для охраны и восполнения популяции редких представителей флоры и фауны, в частности сайгака и уникального тюльпана.

По дороге можно будет увидеть колонии птиц на озерах (розовые пеликаны, кудрявые пеликаны, чайки, колпицы, бакланы).

Обед на природе. Прогулки по полям с разноцветными тюльпанами. Фотосессии.

Возвращение в отель. Ужин.

Ночь в гостевом доме в п. Дивное.

Заповедник «Черные земли», прогулки по полям тюльпанов, переезд в п. ДивноеЗаповедник «Черные земли», прогулки по полям тюльпанов, переезд в п. ДивноеЗаповедник «Черные земли», прогулки по полям тюльпанов, переезд в п. Дивное
4 день

Памятник природы «Одинокий тополь», переезд в Элисту, окончание программы

Завтрак. Переезд в Элисту.

По дороге вы заедете к одинокому тополю. Это памятник природы, который был посажен буддийским монахом в 1846 году. Вокруг расположено много буддийских ступ и ритуальных сооружений. Отсюда открываются живописные виды и просто приятно побывать.

Прибытие в Элисту. Трансфер в Волгоград. Окончание программы.

Проживание

Тур предусматривает проживание в комфортабельных номерах со всеми удобствами в отеле «Белый Лотос»/«Элиста» в г. Элиста и гостевом доме в п. Дивное (санузел на 2 номера). Возможно также проживание в гостиницах города Элиста все 3 ночи в зависимости от дат проведения тура.

Организатор информирует туристов об объектах проживания заранее.

Варианты проживания

Элиста

2 ночи

Комфортные номера с удобствами: санузел, кровать, тумба, столик, телевизор, электрический чайник, холодильник. В гостинице есть бесплатный Wi-Fi, телевидение и телефония.

На территории гостиницы находятся бар-ресторан, продуктовый и сувенирный магазины, банкоматы и терминалы.

ЭлистаЭлистаЭлистаЭлиста

Белый Лотос

2 ночи

Проживание в комфортабельных двухместных номерах. В числе удобств номеров кондиционер, телевизор с плоским экраном, собственный санузел, полотенца, тапочки, бесплатные Wi-Fi, туалетные принадлежности и фен.

Белый ЛотосБелый ЛотосБелый ЛотосБелый Лотос

Отель в п. Дивное

1 ночь

В определенные даты проведения тура предполагается размещение в гостевом доме п. Дивное на одну ночь (уточняется организатором заранее).

Санузел гостевого дома оборудован на 2 номера.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в комфортабельных двухместных номерах в отелях «Белый Лотос»/«Элиста» со всеми удобствами в г. Элиста и гостевом доме в п. Дивное (санузел на 2 номера)
  • Питание по программе тура (1 день – обед 2 день – завтрак, обед 3 день – завтрак, обед, ужин 4 день – завтрак)
  • Трансфер по всему маршруту
  • Услуги гида, входные билеты в музеи и заповедник
Что не входит
  • Перелет (переезд) до города Элиста (Волгоград) и обратно
  • Личные расходы (алкогольные и прохладительные напитки, телефонные звонки и т. п.)
  • Питание и услуги, не предусмотренные программой тура
Место начала и завершения?
Волгоград
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • куртка — теплая с капюшоном;
  • толстовка;
  • удобные трекинговые ботинки;
  • резиновые сапоги для ходьбы по розовому озеру (по желанию);
  • бейсболка или головной убор;
  • предметы личной гигиены;
  • солнцезащитные очки;
  • одежда для гостиницы;
  • тройник для зарядки электроустройств;
  • портативный аккумулятор (Power Bank);
  • дождевик.
Какой транспорт предусматривается в программе тура?

Перемещения будут осуществляться на микроавтобусе и автомобилях повышенной проходимости.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору

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