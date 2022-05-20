Экскурсия по центру города Элиста

2 день

Чабанская стоянка калмыков. Маршрут «Страна Бумба»

08:00 Завтрак в отеле.

08:30 Выезд на чабанскую стоянку калмыков из Монголии (100 км.,1,5 часа).

10:00 Стоянка Ойратов (1,5 часа).

Ойраты ведут традиционный кочевой образ жизни, мы сможем осмотреть быт чабанов, огромное стада верблюдов БАКТРИАН.

Верблюдоводство – одно из самых древних отраслей животноводства. Человек одомашнил верблюда за две тысячи лет до нашей эры.

Дегустация блюд традиционной калмыцкой кухни (калмыцкая молочная водка, калмыцкий чай, борцоки) на чабанской стоянке ойратов из Монголии.

11:30 Маршрут «Страна Бумба» (3 часа).

Экскурсия по Розовому озеру – маршрут проходит по берегам соленых Меклетинских озер, в воде которых обитает микроскопический рачок Artemia Salina, окрашивающий воду в розовый цвет и принимающий участие в образовании лечебной грязи, которая применяется в лечении кожных заболеваний и производстве косметических средств.

Экскурсия по «Поющим барханам».

В древние времена на песках были стоянки различных кочевых народов.

На выдутых склонах холмов и сейчас можно найти обломки глиняных сосудов и наконечники стрел ямской, катакомбной, сарматской и скифской культур.

На песчаных барханах можно встретить различных животных: ящериц, змей, экзотических птиц.

Факультативно можно получить возможность стрельбы из калмыцкого лука.

Экскурсия на горящий источник – артезианская скважина, которую можно поджечь просто спичкой.

Факультативно (за доп. плату) катание на верблюдах и лошадях.

15:00 Прием в кибиточном стане «Страна Бумба» – п. Адык.

Обед в п. Адык – калмыцкая кухня (под запрос – вегетарианская кухня).

Мастер-класс игры на домбре, метании аркана.

Катание на верблюдах за доп. плату.

17:00 Возвращение в г. Элиста (150 км., 2 часа).

Свободный вечер, ужин самостоятельно.