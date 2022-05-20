Экскурсия по центру города Элиста

Возможны иные даты проведения тура, уточняйте подробности при бронировании.
12:30 Встреча в аэропорту г. Элисты.
13:00 Обед – калмыцкая кухня (входит в стоимость).
13:30 Заселение в отель.
14:00 Национальный музей им. Н. Н. Пальмова – основан 25 марта 1921г.
В экспозиционных залах подробно представлена история, этнография, культура калмыцкого народа, предметы буддийского культа и старокалмыцкого искусства, а также современное изобразительное искусство Калмыкии.
16:00 Посещение Центрального хурула"Золотая обитель Будды Шакьямуни" – крупнейшего буддийского храма Республики Калмыкия, и одного из крупнейших в Европе.
Экскурсия по Хурулу: буддийская библиотека, музей.
Возможно посещение врача – пульсолога.
17:00 Пешеходная экскурсия по центру города с осмотром ротонды «Пагода семи дней».
19:00 Приветственный ужин с чайной церемонией от солистов ансамбля « Зултурган» – калмыцкая кухня (входит в стоимость).
08:00 Завтрак в отеле.
08:30 Выезд на чабанскую стоянку калмыков из Монголии (100 км.,1,5 часа).
10:00 Стоянка Ойратов (1,5 часа).
Ойраты ведут традиционный кочевой образ жизни, мы сможем осмотреть быт чабанов, огромное стада верблюдов БАКТРИАН.
Верблюдоводство – одно из самых древних отраслей животноводства. Человек одомашнил верблюда за две тысячи лет до нашей эры.
Дегустация блюд традиционной калмыцкой кухни (калмыцкая молочная водка, калмыцкий чай, борцоки) на чабанской стоянке ойратов из Монголии.
11:30 Маршрут «Страна Бумба» (3 часа).
Экскурсия по Розовому озеру – маршрут проходит по берегам соленых Меклетинских озер, в воде которых обитает микроскопический рачок Artemia Salina, окрашивающий воду в розовый цвет и принимающий участие в образовании лечебной грязи, которая применяется в лечении кожных заболеваний и производстве косметических средств.
Экскурсия по «Поющим барханам».
В древние времена на песках были стоянки различных кочевых народов.
На выдутых склонах холмов и сейчас можно найти обломки глиняных сосудов и наконечники стрел ямской, катакомбной, сарматской и скифской культур.
На песчаных барханах можно встретить различных животных: ящериц, змей, экзотических птиц.
Факультативно можно получить возможность стрельбы из калмыцкого лука.
Экскурсия на горящий источник – артезианская скважина, которую можно поджечь просто спичкой.
Факультативно (за доп. плату) катание на верблюдах и лошадях.
15:00 Прием в кибиточном стане «Страна Бумба» – п. Адык.
Обед в п. Адык – калмыцкая кухня (под запрос – вегетарианская кухня).
Мастер-класс игры на домбре, метании аркана.
Катание на верблюдах за доп. плату.
17:00 Возвращение в г. Элиста (150 км., 2 часа).
Свободный вечер, ужин самостоятельно.
Завтрак в отеле.
09:00 Выезд в хурул Сякусн Сюме – первый хурул выстроенный в постсоветский период после полного уничтожения буддийских хурулов и ступ.
10:00 Выезд к Природному памятнику местного значения «Одинокий Тополь» (20 км).
Существует легенда, что этот тополь посадил в 1846 году монах Пурдаш-багши привез его из путешествия к Далай-Ламе в Тибет.
Возраст тополя уже более 100 лет, высота дерева — 30-35 м, мощный ствол на высоте 1 м от земли в обхвате составляет около 4,5 м.
Рядом с тополем истекают целебные источники.
Вода считается святой и целебной, ранозаживляющей.
11:30 возвращение в г. Элиста (20 км).
12:00 Музей «Удивительная Калмыкия».
13:00 Музей кочевых народов, с мастер-классом по Тодо Бичг – старо-калмыцкой письменности – вертикальному ясному письму.
15:00 Обед в этно-кафе «Кочевник», с проведением мастер-классов (входит в стоимость).
Мастер-класс по приготовлению калмыцкого чая – любимого напитка кочевников, известен с древнейших времен.
Мастер-класс по приготовлению калмыцких Бёреков.
Бёреки – похожие на крупные пельмени, одно из самых популярных блюд калмыцкой кухни, их готовят из баранины или говядины: фарш заворачивают в тонкие лепешки из теста и отваривают в кипящей воде, подают сочные и ароматные бёреки обязательно с маслом.
Мастер-класс по приготовлению калмыцких борцоков.
Борцоки – праздничное калмыцкое угощение, приготовленное из теста различных форм, зажаренное в кипящем масле или жире.
Дегустация приготовленных блюд.
20:00 Ужин в мясном ресторане «Гурман», дегустация стейка из калмыцкой верблюжатины или говядины входит в стоимость, дополнительные блюда оплачиваются самостоятельно.
Завтрак в отеле. Освобождение номеров.
Посещение сувенирных лавок.
11:30 трансфер в аэропорт.
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость индивидуального тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Отель без*
|Отель 2*
|Отель 3*
|Отель 4*
|группа до 8 чел. включительно
|41 700
|42 500
|43 500
|48 800
|группа от 9 до 12 чел. включительно
|37 200
|38 500
|40 700
|43 700
|Доплата за 1-номестное размещение, сутки
|1 000
|1 200
|1 500
|2 000
Цены указаны ориентировочные, точные цены на конкретную дату и объект размещения уточняйте при бронировании (это связано с тем, что данные отели могут корректировать свою ценовую политику в зависимости от спроса).
Отель Elista с баром расположен в городе Элиста. К услугам гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации, банкомат и бесплатный Wi-Fi. За дополнительную плату предоставляется частная парковка.
Все номера отеля оснащены кондиционером и телевизором.
Ежедневно в отеле Elista сервируется континентальный завтрак.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.