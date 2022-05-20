Легенды и вкусы Калмыкии. Гастрономический тур

Хотите увидеть поющие барханы, розовое озеро

5
3 отзыва
Хотите увидеть поющие барханы, розовое озеро, посетить традиционное калмыкское поселение и лучше познакомиться с бытом кочевников? А может, прокатиться на верблюдах? Тогда добро пожаловать в Калмыкию, где в познавательном и активном туре вы откроете для себя эту южную республику.
Легенды и вкусы Калмыкии. Гастрономический тур
Легенды и вкусы Калмыкии. Гастрономический тур
Легенды и вкусы Калмыкии. Гастрономический тур
Легенды и вкусы Калмыкии. Гастрономический тур
Легенды и вкусы Калмыкии. Гастрономический тур
Легенды и вкусы Калмыкии. Гастрономический тур
Легенды и вкусы Калмыкии. Гастрономический тур
Легенды и вкусы Калмыкии. Гастрономический тур
Легенды и вкусы Калмыкии. Гастрономический тур
Легенды и вкусы Калмыкии. Гастрономический тур
Легенды и вкусы Калмыкии. Гастрономический тур
Легенды и вкусы Калмыкии. Гастрономический тур
Легенды и вкусы Калмыкии. Гастрономический тур
Легенды и вкусы Калмыкии. Гастрономический тур
Легенды и вкусы Калмыкии. Гастрономический тур
Легенды и вкусы Калмыкии. Гастрономический тур
Ближайшие даты:
9
сен
30
сен
3
ноя
7
ноя
9
дек

Описание

Возможны иные даты проведения тура, уточняйте подробности при бронировании.

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по центру города Элиста

12:30 Встреча в аэропорту г. Элисты.

13:00 Обед – калмыцкая кухня (входит в стоимость).

13:30 Заселение в отель.

14:00 Национальный музей им. Н. Н. Пальмова – основан 25 марта 1921г.

В экспозиционных залах подробно представлена история, этнография, культура калмыцкого народа, предметы буддийского культа и старокалмыцкого искусства, а также современное изобразительное искусство Калмыкии.

16:00 Посещение Центрального хурула"Золотая обитель Будды Шакьямуни" – крупнейшего буддийского храма Республики Калмыкия, и одного из крупнейших в Европе.

Экскурсия по Хурулу: буддийская библиотека, музей.

Возможно посещение врача – пульсолога.

17:00 Пешеходная экскурсия по центру города с осмотром ротонды «Пагода семи дней».

19:00 Приветственный ужин с чайной церемонией от солистов ансамбля « Зултурган» – калмыцкая кухня (входит в стоимость).

Экскурсия по центру города ЭлистаЭкскурсия по центру города ЭлистаЭкскурсия по центру города Элиста
2 день

Чабанская стоянка калмыков. Маршрут «Страна Бумба»

08:00 Завтрак в отеле.

08:30 Выезд на чабанскую стоянку калмыков из Монголии (100 км.,1,5 часа).

10:00 Стоянка Ойратов (1,5 часа).

Ойраты ведут традиционный кочевой образ жизни, мы сможем осмотреть быт чабанов, огромное стада верблюдов БАКТРИАН.

Верблюдоводство – одно из самых древних отраслей животноводства. Человек одомашнил верблюда за две тысячи лет до нашей эры.

Дегустация блюд традиционной калмыцкой кухни (калмыцкая молочная водка, калмыцкий чай, борцоки) на чабанской стоянке ойратов из Монголии.

11:30 Маршрут «Страна Бумба» (3 часа).

Экскурсия по Розовому озеру – маршрут проходит по берегам соленых Меклетинских озер, в воде которых обитает микроскопический рачок Artemia Salina, окрашивающий воду в розовый цвет и принимающий участие в образовании лечебной грязи, которая применяется в лечении кожных заболеваний и производстве косметических средств.

Экскурсия по «Поющим барханам».

В древние времена на песках были стоянки различных кочевых народов.

На выдутых склонах холмов и сейчас можно найти обломки глиняных сосудов и наконечники стрел ямской, катакомбной, сарматской и скифской культур.

На песчаных барханах можно встретить различных животных: ящериц, змей, экзотических птиц.

Факультативно можно получить возможность стрельбы из калмыцкого лука.

Экскурсия на горящий источник – артезианская скважина, которую можно поджечь просто спичкой.

Факультативно (за доп. плату) катание на верблюдах и лошадях.

15:00 Прием в кибиточном стане «Страна Бумба» – п. Адык.

Обед в п. Адык – калмыцкая кухня (под запрос – вегетарианская кухня).

Мастер-класс игры на домбре, метании аркана.

Катание на верблюдах за доп. плату.

17:00 Возвращение в г. Элиста (150 км., 2 часа).

Свободный вечер, ужин самостоятельно.

Чабанская стоянка калмыков. Маршрут «Страна Бумба»Чабанская стоянка калмыков. Маршрут «Страна Бумба»Чабанская стоянка калмыков. Маршрут «Страна Бумба»
3 день

Хурул Сякусн Сюме. Одинокий Тополь. Экскурсии по музеям

Завтрак в отеле.

09:00 Выезд в хурул Сякусн Сюме – первый хурул выстроенный в постсоветский период после полного уничтожения буддийских хурулов и ступ.

10:00 Выезд к Природному памятнику местного значения «Одинокий Тополь» (20 км).

Существует легенда, что этот тополь посадил в 1846 году монах Пурдаш-багши привез его из путешествия к Далай-Ламе в Тибет.

Возраст тополя уже более 100 лет, высота дерева — 30-35 м, мощный ствол на высоте 1 м от земли в обхвате составляет около 4,5 м.

Рядом с тополем истекают целебные источники.

Вода считается святой и целебной, ранозаживляющей.

11:30 возвращение в г. Элиста (20 км).

12:00 Музей «Удивительная Калмыкия».

13:00 Музей кочевых народов, с мастер-классом по Тодо Бичг – старо-калмыцкой письменности – вертикальному ясному письму.

15:00 Обед в этно-кафе «Кочевник», с проведением мастер-классов (входит в стоимость).

Мастер-класс по приготовлению калмыцкого чая – любимого напитка кочевников, известен с древнейших времен.

Мастер-класс по приготовлению калмыцких Бёреков.

Бёреки – похожие на крупные пельмени, одно из самых популярных блюд калмыцкой кухни, их готовят из баранины или говядины: фарш заворачивают в тонкие лепешки из теста и отваривают в кипящей воде, подают сочные и ароматные бёреки обязательно с маслом.

Мастер-класс по приготовлению калмыцких борцоков.

Борцоки – праздничное калмыцкое угощение, приготовленное из теста различных форм, зажаренное в кипящем масле или жире.

Дегустация приготовленных блюд.

20:00 Ужин в мясном ресторане «Гурман», дегустация стейка из калмыцкой верблюжатины или говядины входит в стоимость, дополнительные блюда оплачиваются самостоятельно.

Хурул Сякусн Сюме. Одинокий Тополь. Экскурсии по музеямХурул Сякусн Сюме. Одинокий Тополь. Экскурсии по музеямХурул Сякусн Сюме. Одинокий Тополь. Экскурсии по музеям
4 день

Отъезд

Завтрак в отеле. Освобождение номеров.

Посещение сувенирных лавок.

11:30 трансфер в аэропорт.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость индивидуального тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Отель без*Отель 2*Отель 3* Отель 4*
группа до 8 чел. включительно41 70042 50043 50048 800
группа от 9 до 12 чел. включительно37 20038 50040 70043 700
Доплата за 1-номестное размещение, сутки1 000 1 2001 5002 000

Цены указаны ориентировочные, точные цены на конкретную дату и объект размещения уточняйте при бронировании (это связано с тем, что данные отели могут корректировать свою ценовую политику в зависимости от спроса).

Варианты проживания

Гостиница Элиста

3 ночи

Отель Elista с баром расположен в городе Элиста. К услугам гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации, банкомат и бесплатный Wi-Fi. За дополнительную плату предоставляется частная парковка.

Все номера отеля оснащены кондиционером и телевизором.

Ежедневно в отеле Elista сервируется континентальный завтрак.

Гостиница ЭлистаГостиница ЭлистаГостиница ЭлистаГостиница ЭлистаГостиница ЭлистаГостиница ЭлистаГостиница ЭлистаГостиница Элиста

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание, указанное в программе
  • Питание, указанное в программе
  • Экскурсионная программа в г. Элисте
  • Посещение аутеничного поселения чабанов
  • Эко маршрут «Страна Бумба»
  • Мастер – классы по приготовлению калмыцких национальных блюд
  • Мастер – класс по старо-калмыцкому письму «Тодо Бичг»
  • Трансфер по программе
  • Услуги гида
  • Сопровождение группы
  • Питьевая вода по 1,5 литра в день на 1 чел
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Элиста и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Личные расходы
  • Медицинские маски
  • Перчатки
  • Личные средства дезинфекции
Место начала и завершения?
г. Элиста
Какие правила пребывания на территории заповедника?
  1. Строго придерживаться указанного маршрута;
  2. Не засорять маршрут, весь мусор выносить с тропы;
  3. Не собирать цветы;
  4. Не повреждать аншлаги;
  5. Не разводить костры и не оставаться на ночлег в непредусмотренных для этого местах;
  6. Требования к режиму пребывания соответствует общим требованиям соблюдения техники безопасности и на ООПТ.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
20 мая 2022
Понравилось очень. Название -гастротур оправдано полностью. Кухня местная, вкусная. Все поездки были хорошо организованы, гидам, водителю-огромное спасибо.
И
13 мая 2022
Все хорошо. Понравилось)
М
12 мая 2022
Спасибо. Поездка очень понравилась, обязательно приедем ещё.

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