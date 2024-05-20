читать дальше

всех сторон: и природу, и историю, и конечно людей. Везде все четко по таймингу, при этом времени на все хватало. Отдельное спасибо водителю за интересные беседы! Группа была маленькая, поэтому все было по-домашнему! При неблагоприятных условиях заменяли программу, но она была ничуть не хуже первоначальной. Получила массу положительных впечатлений!