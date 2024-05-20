Экскурсионные туры на 4 дня в Элисте

Найдено 16 туров в категории «4-дневные туры» в Элисте, цены от 26 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Легенды и вкусы Калмыкии. Гастрономический тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Легенды и вкусы Калмыкии. Гастрономический тур
Начало: Г. Элиста
5 сен в 10:00
3 окт в 10:00
от 33 700 за человека
Праздник 1000 лампад. Экскурсионный тур в Калмыкию
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Праздник 1000 лампад. Экскурсионный тур в Калмыкию
Начало: Г. Элиста
4 дек в 10:00
от 28 800 за человека
Фестиваль Барханов. Этнотур в Калмыкию
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Фестиваль Барханов. Этнотур в Калмыкию
Начало: Республика Калмыкия, Элиста
14 июня в 10:00
от 26 800 за человека
Весенний Цаган Сар: Праздник Белого Месяца в сердце Калмыкии
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Весенний Цаган Сар: Праздник Белого Месяца в сердце Калмыкии
Начало: г. Элиста
8 фев в 10:00
от 31 000 за человека
За счастьем в Калмыкию
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
За счастьем в Калмыкию
Начало: г. Элиста
19 июля в 10:00
23 авг в 10:00
от 37 500 за человека
Найди свой дзен в Калмыкии. Релакс-тур на 4 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Найди свой дзен в Калмыкии. Релакс-тур на 4 дня
Начало: г. Элиста
21 июня в 10:00
5 июля в 10:00
от 36 650 за человека
Релакс-тур «Дыхание степи»
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Релакс-тур «Дыхание степи»
Начало: Республика Калмыкия, Элиста
13 июня в 10:00
27 июня в 10:00
от 61 700 за человека
Калмыкия на 100%
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Калмыкия на 100%
Начало: Астрахань
20 июня в 10:00
27 июня в 10:00
от 37 300 за человека
23 февраля и 8 марта в Калмыкии
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
23 февраля и 8 марта в Калмыкии
Начало: Волгоград
18 янв в 10:00
22 фев в 10:00
от 34 800 за человека
Цветущие поля Калмыкии
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Цветущие поля Калмыкии
Начало: Республика Калмыкия, Элиста
от 34 100 за человека
Жизнь кочевника. Эзотерический тур в Калмыкию
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Жизнь кочевника. Эзотерический тур в Калмыкию
Начало: Республика Калмыкия, Целинный район, село Троицкое
20 июня в 10:00
18 июля в 10:00
39 000 за человека
Очарование лотосов. Экскурсионный тур по Калмыкии с поездкой в дельту Волги
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Очарование лотосов. Экскурсионный тур по Калмыкии с поездкой в дельту Волги
Начало: г. Элиста
1 авг в 10:00
8 авг в 10:00
56 500 за человека
Сокровища южных степей. Экскурсионный тур в Калмыкию
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Сокровища южных степей. Экскурсионный тур в Калмыкию
Начало: Россия, Волгоград
27 июня в 10:00
5 сен в 10:00
56 000 за человека
Тюльпаны Калмыкии
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Тюльпаны Калмыкии
Начало: Россия, Волгоград
17 апр в 10:00
24 апр в 10:00
от 56 000 за человека
Калмыкия: путешествие во время цветения лотосов с погружением в местную культуру
🚗 На машине
🐫 На верблюдах
Авторский тур
4 дня
Калмыкия: уникальное путешествие во время цветения лотосов
Погрузитесь в мир кочевой культуры Калмыкии, насладитесь красотой цветущих лотосов и узнайте местные традиции
Начало: Элиста, отель, 14:00. В связи с временным закрытие...
13 июля в 14:00
20 июля в 14:00
38 000 за человека
Этническое путешествие в Калмыкию: места силы, обители и национальная кухня
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
Этническое путешествие в Калмыкию: места силы, обители и национальная кухня
Посетить занятие с буддийскими практиками, кулинарный мастер-класс и погрузиться в культуру
Начало: Г. Элиста, глэмпинг, 14:00
13 июня в 14:00
27 июня в 14:00
53 400 за человека

Последние отзывы на туры

  • Ю
    Юлия
    20 мая 2024
    Праздник 1000 лампад. Экскурсионный тур в Калмыкию
    Отличный тур и принимающая сторона! Выражаю огромную благодарность! Каждый гид - профессионал. Программа тура подобрана так, чтобы показать Калмыкию со
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    всех сторон: и природу, и историю, и конечно людей. Везде все четко по таймингу, при этом времени на все хватало. Отдельное спасибо водителю за интересные беседы! Группа была маленькая, поэтому все было по-домашнему! При неблагоприятных условиях заменяли программу, но она была ничуть не хуже первоначальной. Получила массу положительных впечатлений!

    Отличный тур и принимающая сторона! Выражаю огромную благодарность! Каждый гид - профессионал. Программа тура подобрана такОтличный тур и принимающая сторона! Выражаю огромную благодарность! Каждый гид - профессионал. Программа тура подобрана такОтличный тур и принимающая сторона! Выражаю огромную благодарность! Каждый гид - профессионал. Программа тура подобрана такОтличный тур и принимающая сторона! Выражаю огромную благодарность! Каждый гид - профессионал. Программа тура подобрана такОтличный тур и принимающая сторона! Выражаю огромную благодарность! Каждый гид - профессионал. Программа тура подобрана такОтличный тур и принимающая сторона! Выражаю огромную благодарность! Каждый гид - профессионал. Программа тура подобрана такОтличный тур и принимающая сторона! Выражаю огромную благодарность! Каждый гид - профессионал. Программа тура подобрана такОтличный тур и принимающая сторона! Выражаю огромную благодарность! Каждый гид - профессионал. Программа тура подобрана такОтличный тур и принимающая сторона! Выражаю огромную благодарность! Каждый гид - профессионал. Программа тура подобрана такОтличный тур и принимающая сторона! Выражаю огромную благодарность! Каждый гид - профессионал. Программа тура подобрана так
  • И
    Инина
    8 мая 2024
    Легенды и вкусы Калмыкии. Гастрономический тур
    Рада, что есть такой короткий насыщенный тур в Калмыкию. За 3 дня посетили почти все основные туристические локации. Гид и водитель любят свое дело и внимательны к своим туристам.
  • А
    Аркадий
    3 мая 2024
    Сокровища южных степей. Экскурсионный тур в Калмыкию
    Все было четко по программе, никаких сбоев.
    Все было четко по программе, никаких сбоевВсе было четко по программе, никаких сбоевВсе было четко по программе, никаких сбоев
  • А
    Аркадий
    3 мая 2024
    Тюльпаны Калмыкии
    В очередной раз убеждаешься в бесконечных просторах и красотах нашей страны. И природа в таких местах удивительна. Но увы тюльпанов мы так и не увидели, ибо человек предполагает, а …. там как сложится.
    В очередной раз убеждаешься в бесконечных просторах и красотах нашей страны. И природа в таких местахВ очередной раз убеждаешься в бесконечных просторах и красотах нашей страны. И природа в таких местахВ очередной раз убеждаешься в бесконечных просторах и красотах нашей страны. И природа в таких местах
  • Н
    Наталья
    24 апреля 2024
    Тюльпаны Калмыкии
    Были в поездке с 18 по 21 апреля. Когда выбирали тур, внимание привлекли поля цветущих диких тюльпанов. Наши ожидания оправдались
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    и даже более: и мы увидели не только как в природе растут тюльпаны, но и пеликанов, и стрепета, потрясающее Розовое Озеро, величественные барханы и горящий водный источник. Кроме того, мы познакомились с бытом и культурой калмыцкого народа, попробовали местную кухню, узнали особенности буддизма. Очень понравился музей кочевой культуры и его гостеприимные девушки. Как итог: получили незабываемые впечатления.

    Были в поездке с 18 по 21 апреля. Когда выбирали тур, внимание привлекли поля цветущих дикихБыли в поездке с 18 по 21 апреля. Когда выбирали тур, внимание привлекли поля цветущих дикихБыли в поездке с 18 по 21 апреля. Когда выбирали тур, внимание привлекли поля цветущих дикихБыли в поездке с 18 по 21 апреля. Когда выбирали тур, внимание привлекли поля цветущих дикихБыли в поездке с 18 по 21 апреля. Когда выбирали тур, внимание привлекли поля цветущих дикихБыли в поездке с 18 по 21 апреля. Когда выбирали тур, внимание привлекли поля цветущих диких
  • И
    Игорь
    24 апреля 2024
    Найди свой дзен в Калмыкии. Релакс-тур на 4 дня
    Единственный прокол организаторов - попытка одновременной переправы на остров тюльпанов трёх групп в количестве более 40 человек. Потеряли очень много времени
  • М
    Мария
    16 апреля 2024
    Найди свой дзен в Калмыкии. Релакс-тур на 4 дня
    Была накладка с трансферов по приезду, разобрались быстро, но ожидали в аэропорту час. Затянутые выезды на маршруты.
    Была накладка с трансферов по приезду, разобрались быстро, но ожидали в аэропорту час. Затянутые выезды на маршрутыБыла накладка с трансферов по приезду, разобрались быстро, но ожидали в аэропорту час. Затянутые выезды на маршрутыБыла накладка с трансферов по приезду, разобрались быстро, но ожидали в аэропорту час. Затянутые выезды на маршрутыБыла накладка с трансферов по приезду, разобрались быстро, но ожидали в аэропорту час. Затянутые выезды на маршрутыБыла накладка с трансферов по приезду, разобрались быстро, но ожидали в аэропорту час. Затянутые выезды на маршрутыБыла накладка с трансферов по приезду, разобрались быстро, но ожидали в аэропорту час. Затянутые выезды на маршрутыБыла накладка с трансферов по приезду, разобрались быстро, но ожидали в аэропорту час. Затянутые выезды на маршруты
  • А
    Анна
    16 апреля 2024
    Очарование лотосов. Экскурсионный тур по Калмыкии с поездкой в дельту Волги
    Спасибо за быстрые решения организационных вопросов по туру.
  • Н
    Надежда
    16 марта 2024
    Легенды и вкусы Калмыкии. Гастрономический тур
    Информационный и очень познавательный тур! Полноценный отдых без городских забот и суеты. Тур предоставляет возможность погрузиться в историю появления и последующего формирования
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    буддистского мировоззрения, со времен этнических предков калмыков — средневековых ойратов до наших дней. Калмыкия – уникальный уголок со множеством достопримечательностей и уникальных мест. Это интересные экскурсии по городу Элиста, знакомство с бытом и культурой степного края, традициями народов Калмыкии. Калмыкия впечатляет своими бескрайними степными просторами, древними курганами, многочисленными буддийскими храмами, познавательными музеями, самобытной культурой, гостеприимным народом и национальной кухней. Получила настоящее гастрономическое удовольствие от вкуснейшей баранины и дегустации национальных блюд. Научилась азам приготовления сочных и ароматных бёреков и настоящего калмыцкого чая с молоком, сливочным маслом и ароматным мускатным орехом.

  • Н
    Надежда
    16 марта 2024
    Найди свой дзен в Калмыкии. Релакс-тур на 4 дня
    Выражаю огромную благодарность организаторам тура за насыщенную, яркую и информационную программу тура. Спасибо гидам и водителю за высокий профессиональный уровень. Могу с
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    уверенностью сказать, что тур оправдал мои ожидания, и данное путешествие позволило мне прикоснуться к уникальной республике, насыщенной красотой, самобытностью, величием и мощной энергетикой. Желаю вам процветания и успехов.

Ответы на вопросы от путешественников по Элисте в категории «4-дневные туры»

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  3. Фестиваль Барханов. Этнотур в Калмыкию
  4. Весенний Цаган Сар: Праздник Белого Месяца в сердце Калмыкии
  5. За счастьем в Калмыкию
Сколько стоит тур в Элисте в июне 2024
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