3 день

Праздник ЗУЛ

Завтрак в отеле.

Одеваем новые наряды (что-то из одежды обязательно должно быть новым).

09:00 Посещение молебна продления жизни и устранения препятствий от калмыцких лам (2 часа).

11:30 Посещение Центрального хурула "Золотая обитель Будды Шакьямуни" – крупнейшего буддийского храма Республики Калмыкия, и одного из крупнейших в Европе.

Здание хурула – 63 метра в высоту и вмещает в себе самую большую в России и Европе 9-тиметровую статую Будды.

Экскурсия по Хурулу: буддийская библиотека, музей.

13:00 Праздничный обед в кафе «Калмыцкая кухня №1» – калмыцкая кухня, входит в стоимость.

Благопожелания от солистов ансамбля “Зултурган”.

15:00 Мастер-класс по изготовлению "ЛАДЬИ ЖИЗНИ", тесто будет заранее приготовлено, самостоятельно лепим лодочки и готовим фитили долголетия (все составляющие для обряда будет предоставлено).

Зул – это семейный праздник.

Хозяйка дома зажигает возрастную лампадку «ладью жизни».

Она готовится из крутого теста (вода, соль, мука), в форме лодки или ладьи.

В эту лодочку втыкаются фитили лет (пучки из стебля травы – ковыль).

В каждом пучке должно быть столько стеблей ковыля (нарезанные размером в 4 пальца), сколько лет человеку, которому этот пучок нарекается, плюс 1-2 травинки для продления жизни.

Фитилей жизни должно быть ровно столько, сколько членов в семье, в лодочку они втыкаются слева направо, по старшинству членов семьи.

Приготовленные фитили пропитывают топленым маслом и поджигают (начиная с левой стороны).

Все члены семьи должны поклониться лампадке и произнести молитву (от имени всей семьи может поклониться тот, кто присутствует).

После этой молитвы все получают дополнительно к прожитым годам еще один год.

Возрастная лампадка должна догореть сама, остатки фитилей хозяйка собирает и бросает в огонь.

18:00 Выезд на ОВА – МЕСТО СИЛЫ.

Проводим "Обряд продления жизни" с калмыцким ламой, возжигаем ладьи жизни и ждем когда фитили прогорят, затем все фитили бросаем в костер, разведенный на ОВА.

Обряд совершается вечером, когда на небе появляются первые звезды.

Возжигание лампад поздно вечером означает начало поклонения звездам, т. к. считается, что каждый человек имеет свою звезду.

20:00 Праздничный ужин в этно-кафе «Калмыцкая кухня №1» – калмыцкий чай, борцоки и бериги.