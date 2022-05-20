14:30 Встреча в г. Элиста.
15:00 Обед в кафе калмыцкой кухни.
16:00 Заселение в отель.
16:30 Встреча с гидом в холле гостиницы Элиста.
Приглашение на обзорную экскурсию по центру города с осмотром основных достопримечательностей.
Во время экскурсии "Элиста – солнечный город", мы прогуляемся по центру города, покрутим молитвенный барабан ротонды «Пагода семи дней», пройдем под Золотыми воротами «Алтн Босх», выполненных в традициях буддийской архитектуры: воздушные строения, присутствие золотого, красного, белого цветов, изогнутые кверху крыши построек.
Вдоль Алтн Босх протянулась история жизни калмыцкого народа, которую художник Николай Борисов уложил в 28 картин.
Обязательно, под звон колокольчика, надо загадать желание, оно обязательно исполнится.
17:30 Приглашаем в музей "Уникальная Калмыкия".
Музей поистине уникален.
Только в этом музее самые большие калмыцкие головоломки, единственная в мире "Ладья жизни", галерея духовных символов ойратов (калмыков), наиболее полная коллекция ойратских доспехов, а также интересный рассказ о тенгрианстве, мировоззрении невероятно актуальном в наши дни.
18:30 Музей кочевых народов, с мастер-классом по Тодо Бичг.
Музей расположен на территории города шахмат.
Музей ойрат-монгольской кочевой культуры – первый интерактивный музей в Элисте.
В монгольской юрте, где разместился музей, гости смогут ознакомиться с предметами быта кочевников, с укладом кочевой жизни, послушать рассказ об империи Чингисхана, об истории ойрат-монголов, о традициях и культуре монгольских кочевых народов.
Мастер-класс по ТОДО БИЧГ – старо-калмыцкой письменности – вертикальное ясное письмо.
Свободный вечер.
Ужин самостоятельно.
07:00 Завтрак в отеле.
08:00 Выезд на чабанскую стоянку ойратов (100 км – 1,5 часа).
Ближайшими предками калмыков были ойраты, иначе западные монголы, издревле обитавшие в Джунгарии и западных областях Монголии.
В настоящее время в Калмыкии проживает единственная семья ойратов, приехавших из Западной Монголии и ведущих традиционный кочевой образ жизни.
09:30 Чабанская стоянка ойратов.
Мы сможем осмотреть быт чабанов, огромное стадо двугорбых верблюдов калмыцкой породы БАКТРИАН.
Мастер-класс по приготовлению калмыцкого чая от хозяйки чабанской стоянки ТохТох.
Этот любимый напиток кочевников известен с древнейших времен.
Он согревает в холода и утоляет жажду в жару, насыщает и питает организм.
У него оригинальный вкус, поэтому он уже давно «пересек границы» степей, и его с удовольствием пьют люди по всему миру.
Дегустация блюд традиционной калмыцкой кухни (калмыцкая молочная водка, калмыцкий чай, борцоки) на чабанской стоянке ойратов из Монголии.
11:00 выезжаем на маршрут "Страна Бумба" (50км – 1 час).
12:00 Маршрут «Страна Бумба» (2 часа)
Экскурсия по Розовому озеру – маршрут проходит по берегам соленых Меклетинских озер, в воде которых обитает микроскопический рачок Artemia Salina, окрашивающий воду в розовый цвет и принимающий участие в образовании лечебной грязи, которая применяется в лечении кожных заболеваний и производстве косметических средств.
Экскурсия по "Поющим барханам".
В древние времена на песках были стоянки различных кочевых народов. На выдутых склонах холмов и сейчас можно найти обломки глиняных сосудов и наконечники стрел ямской, катакомбной, сарматской и скифской культур. На песчаных барханах можно встретить различных животных: ящериц, змей, экзотических птиц. Факультативно можно получить возможность стрельбы из калмыцкого лука.
Экскурсия на горящий источник – артезианская скважина, которую можно поджечь просто спичкой.
14:00 Прием в кибиточном стане "Страна Бумба" – п. Адык.
Обед в п. Адык – калмыцкая кухня (под запрос – вегетарианская кухня) входит в стоимость.
Мастер-класс игры на домбре, метании аркана.
Факультативно (за доп. плату) катание на верблюдах и лошадях.
17:00 Возвращение в г. Элиста (150 км – 2 часа).
Свободный вечер, ужин самостоятельно.
Завтрак в отеле.
Одеваем новые наряды (что-то из одежды обязательно должно быть новым).
09:00 Посещение молебна продления жизни и устранения препятствий от калмыцких лам (2 часа).
11:30 Посещение Центрального хурула "Золотая обитель Будды Шакьямуни" – крупнейшего буддийского храма Республики Калмыкия, и одного из крупнейших в Европе.
Здание хурула – 63 метра в высоту и вмещает в себе самую большую в России и Европе 9-тиметровую статую Будды.
Экскурсия по Хурулу: буддийская библиотека, музей.
13:00 Праздничный обед в кафе «Калмыцкая кухня №1» – калмыцкая кухня, входит в стоимость.
Благопожелания от солистов ансамбля “Зултурган”.
15:00 Мастер-класс по изготовлению "ЛАДЬИ ЖИЗНИ", тесто будет заранее приготовлено, самостоятельно лепим лодочки и готовим фитили долголетия (все составляющие для обряда будет предоставлено).
Зул – это семейный праздник.
Хозяйка дома зажигает возрастную лампадку «ладью жизни».
Она готовится из крутого теста (вода, соль, мука), в форме лодки или ладьи.
В эту лодочку втыкаются фитили лет (пучки из стебля травы – ковыль).
В каждом пучке должно быть столько стеблей ковыля (нарезанные размером в 4 пальца), сколько лет человеку, которому этот пучок нарекается, плюс 1-2 травинки для продления жизни.
Фитилей жизни должно быть ровно столько, сколько членов в семье, в лодочку они втыкаются слева направо, по старшинству членов семьи.
Приготовленные фитили пропитывают топленым маслом и поджигают (начиная с левой стороны).
Все члены семьи должны поклониться лампадке и произнести молитву (от имени всей семьи может поклониться тот, кто присутствует).
После этой молитвы все получают дополнительно к прожитым годам еще один год.
Возрастная лампадка должна догореть сама, остатки фитилей хозяйка собирает и бросает в огонь.
18:00 Выезд на ОВА – МЕСТО СИЛЫ.
Проводим "Обряд продления жизни" с калмыцким ламой, возжигаем ладьи жизни и ждем когда фитили прогорят, затем все фитили бросаем в костер, разведенный на ОВА.
Обряд совершается вечером, когда на небе появляются первые звезды.
Возжигание лампад поздно вечером означает начало поклонения звездам, т. к. считается, что каждый человек имеет свою звезду.
20:00 Праздничный ужин в этно-кафе «Калмыцкая кухня №1» – калмыцкий чай, борцоки и бериги.
Завтрак в отеле.
Освобождение номеров.
Свободное время на посещение сувенирных лавок и рынков.
11:30 Трансфер в аэропорт города вылета оплачивается самостоятельно.
Тур предусматривает проживание в отеле «Элиста» со всеми удобствами.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размера группы, руб:
|2-хместное
|группа 2 чел.
|48 500
|группа 4 чел.
|32 900
|группа 6 чел.
|27 750
|группа 8 чел.
|25 100
|группа 10 чел.
|23 500
|группа 12 чел.
|22 500
|группа 14 чел.
|21 750
Отель Elista с баром расположен в городе Элиста. К услугам гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации, банкомат и бесплатный Wi-Fi. За дополнительную плату предоставляется частная парковка.
Все номера отеля оснащены кондиционером и телевизором.
Ежедневно в отеле Elista сервируется континентальный завтрак.
В степях всегда дуют ветра, поэтому обязательно возьмите с собой ветрозащитную одежду.
Не забудьте взять солнцезащитный крем, минимальная защита SPF 20-30, а возможно и SPF 50 все зависит от вашего фототипа.
Вход в хурул вход СТРОГО без обуви (иначе не пустят). Дополнительно возьмите носочки, босиком тоже нельзя в храм. Желательно взять пакеты для обуви (можно взять с собой в хурул, чтобы обувь не потерялась и долго не искать на выходе). Вход без головного убора.