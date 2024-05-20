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от местного населения- образованные, любящие и восхваляющие свою Родину, бережливо относятся к природе. Поражает просторы и красота. С погодой повезло- весна нас встретила теплотой. Совсем раздеваться не стоит, так как есть ветра и в вечернее время попрохладнее. Гид наша местная жительница со знанием местной культуры и быта Байрта, сглаживала неловкие ситуации которые возникали внутри группы. Чувствовалось, что она не совсем гид, так как подбирала слова и видно, что не всегда владела информацией. Потом мы все таки поняли, что оказывается наш гид в последний момент отказалась от работы и нам дали Байрту. Хочу сказать ей спасибо, так как видно было, что она старалась. Жили мы в гостинице Элиста в отремонтированном корпусе, все супер, чисто уютно. Организация завтраков желает лучшего, голодный не останешься, есть что приобрести самостоятельно за доп. плату В первый день без выбора каша овсяная и чай, причем обед потом в 15.00🥹🥹🥹 Второй день холодный омлет, чай, бутерброд и салат, и так примерно каждый день. Место приема пищи не рассчитано на большие группы, были накладки с местами и временем. Организация всех экскурсий с самого начала вызывало недовольство, так как все три группы одновременно отправлялись в одно время и место; и имело место столпотворения на всех объектах включая туалеты, прием пищи и так далее. Только в последний день разделили экскурсию в разное время и это было супер. Всем спасибо и желаю учесть небольшие накладки. Организаторам спасибо так ка всегда была обратная связь и они старались для туристов.