Погрузитесь в удивительное путешествие по Калмыкии, где вас ждёт Розовое озеро с его волшебным цветом и целебной грязью, а также Поющие барханы, издающие звуки, похожие на органную музыку.
В туристическом комплексе «Страна Бумба» вы познакомитесь с калмыцкой культурой и завершите день дегустацией традиционного кюра — запечённого барана, приготовленного по старинному рецепту!
Описание экскурсииПриключение в Калмыкии: от Розового озера до кюр В этой поездке вас ждет посещение Розового озера, чей необычный цвет создают рачки Artemia salina, а также грязь с лечебными свойствами. Вы побываете в пустыне с Поющими барханами, пески которой в сухую погоду издают звуки, похожие на органную музыку. По дороге вы сможете встретить древних антилоп — сайгаков. В туристическом комплексе «Страна Бумба» познакомитесь с бытом калмыков, научитесь метать аркан, стрелять из лука и решать калмыцкие головоломки. В конце дня вас ждет дегустация легендарного калмыцкого блюда — кюра, запеченного барана, приготовленного по старинному рецепту под землей.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Поющие барханы
- Розовое озеро
- Туристический комплекс Адык - страна Бумба
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
УЛ.А.С. Пушкина, 5, парковка у госфилармонии
Когда и сколько длится?
Когда: В определённые дни (смотрите расписание), время выезда на экскурсию - 13:00.
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 18 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
17 000 ₽ за экскурсию