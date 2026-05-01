Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Погрузитесь в удивительное путешествие по Калмыкии, где вас ждёт Розовое озеро с его волшебным цветом и целебной грязью, а также Поющие барханы, издающие звуки, похожие на органную музыку.



В туристическом комплексе «Страна Бумба» вы познакомитесь с калмыцкой культурой и завершите день дегустацией традиционного кюра — запечённого барана, приготовленного по старинному рецепту!

Степь-тур Ваш гид в Элисте Индивидуальная экскурсия 17 000 ₽ за экскурсию Цена за 1-18 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 7 часов 1-18 человек

Описание экскурсии Приключение в Калмыкии: от Розового озера до кюр В этой поездке вас ждет посещение Розового озера, чей необычный цвет создают рачки Artemia salina, а также грязь с лечебными свойствами. Вы побываете в пустыне с Поющими барханами, пески которой в сухую погоду издают звуки, похожие на органную музыку. По дороге вы сможете встретить древних антилоп — сайгаков. В туристическом комплексе «Страна Бумба» познакомитесь с бытом калмыков, научитесь метать аркан, стрелять из лука и решать калмыцкие головоломки. В конце дня вас ждет дегустация легендарного калмыцкого блюда — кюра, запеченного барана, приготовленного по старинному рецепту под землей.

В определённые дни (смотрите расписание), время выезда на экскурсию - 13:00.