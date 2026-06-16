Приглашаю вас в однодневное путешествие из Элисты в поселок Адык на берегу Розового озера. Вы прогуляетесь по берегу Розового озера, узнаете тайны Поющих барханов. А также вас ждет фотосессия в национальном костюме. Экскурсия проводится в мини-группе.
Описание экскурсии
Давайте на один день покинем современную Элисту и отправимся в этнокомплекс «Адык — Страна Бума». Вас ждет знакомство с местной культурой и посещением уникальных природных достопримечательностей. Вы прогуляетесь по берегу Розового озера, узнаете тайны Поющих барханов. В кибиточном стане в поселке Адык вас ждет знакомство с местной культурой. Вы сможете сделать снимок в национальном костюме, посетить мастер-класс игры на домбре и разгадать калмыцкую головоломку. Что вас ждёт:Экскурсия по Розовому озеру – маршрут проходит по берегам солёных Меклетинских озёр, в воде которых обитает микроскопический рачок Artemia Salina, окрашивающий воду в розовый цвет и принимающий участие в образовании лечебной грязи, которая применяется в лечении кожных заболеваний и производстве косметических средств. Экскурсия по «Поющим барханам» – древние времена на песках были стоянки различных кочевых народов. На выдутых склонах холмов и сейчас можно найти обломки глиняных сосудов и наконечники стрел ямской, катакомбной, сарматской и скифской культур. На песчаных барханах можно встретить различных животных: ящериц, змей, экзотических птиц. Экскурсия Прием в кибиточном стане п. Адык, фотосессия в национальных костюмах, мастер-класс игры на домбре, разбираем головоломку Калмыцкая головоломка «Нәрн шинҗ». ВАЖНО: Горящий источник не горит! Его нет в данном маршруте. Важная информация: Для вашего комфорта и безопасности просим вас соблюдать следующие рекомендации:
обувь должна быть закрытой и удобной • одежда должна быть закрытой, а брюки необходимо заправить в носки, чтобы избежать попадания насекомых • учитывайте, что в степи бывает ветреная погода, поэтому возьмите с собой ветровку или теплую кофту.
Ежедневно в 09:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Розовое озеро
- Поющие барханы
- Горящий источник
- П. Адык
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Экологический сбор
- Обед в кафе п. Адык
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Перекусы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 20 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- Для вашего комфорта и безопасности просим вас соблюдать следующие рекомендации:
- Обувь должна быть закрытой и удобной
- Одежда должна быть закрытой, а брюки необходимо заправить в носки, чтобы избежать попадания насекомых
- Учитывайте, что в степи бывает ветреная погода, поэтому возьмите с собой ветровку или теплую кофту
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на последних 30 из 45 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Огромное спасибо организаторам и нашему гиду Дордже за этот потрясающий тур! Это было настоящее погружение в культуру и природу Калмыкии.
Дордже оказался не просто водителем, а кладезем знаний — увлекательно рассказывал
Дордже оказался не просто водителем, а кладезем знаний — увлекательно рассказывал
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И
Прекрасное однодневное путешествие от Дестино Тур. Особенно хочется отметить гида Владимира! Это потрясающей энергии человек, который делает поездку по-настоящему насыщенной.
Организация тура - отличная. Увидели степь, покатались на верблюдах, увидели невероятной
Организация тура - отличная. Увидели степь, покатались на верблюдах, увидели невероятной
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Д
Интересно!
Сразу о горорюсь - путешествие для "здоровых" людей. Во-первых это УАЗ. И это оправдано, т. к. добраться до озера, бархана и горящего источника, в прямом смысле этого слова, без "вездехода"
Сразу о горорюсь - путешествие для "здоровых" людей. Во-первых это УАЗ. И это оправдано, т. к. добраться до озера, бархана и горящего источника, в прямом смысле этого слова, без "вездехода"
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Д
Утром нас забрали во время, рассказали про Элисту (историю, религию, показали паметеики по следованиб маршрута)
Сама экскурсия понравилась, посетили вск места заявленные в карточке экскурсии. Накормили вкусным обедом. Верблюды отдельная любрвь))
Сама экскурсия понравилась, посетили вск места заявленные в карточке экскурсии. Накормили вкусным обедом. Верблюды отдельная любрвь))
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В
Большое спасибо за организацию экскурсии и индивидуальный подход к клиентам. Организатор супер, всем советуем. Отдельное спасибо нашему водителю Владимиру Бадмаевичу, настоящий профессионал своего дела, а сколько нового мы узнали от него💥 Спасибо
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С
Сегодня продолжили знакомство с Калмыкией. Вместе с водителем Владимиром посетили экскурсию "Страна Бумба". Это была очень увлекательная поездка. Посетили красивейшие места: поющие барханы, это было потрясающе походить босиком по песку,
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