Давайте на один день покинем современную Элисту и отправимся в этнокомплекс «Адык — Страна Бума». Вас ждет знакомство с местной культурой и посещением уникальных природных достопримечательностей. Вы прогуляетесь по берегу Розового озера, узнаете тайны Поющих барханов. В кибиточном стане в поселке Адык вас ждет знакомство с местной культурой. Вы сможете сделать снимок в национальном костюме, посетить мастер-класс игры на домбре и разгадать калмыцкую головоломку. Что вас ждёт:Экскурсия по Розовому озеру – маршрут проходит по берегам солёных Меклетинских озёр, в воде которых обитает микроскопический рачок Artemia Salina, окрашивающий воду в розовый цвет и принимающий участие в образовании лечебной грязи, которая применяется в лечении кожных заболеваний и производстве косметических средств. Экскурсия по «Поющим барханам» – древние времена на песках были стоянки различных кочевых народов. На выдутых склонах холмов и сейчас можно найти обломки глиняных сосудов и наконечники стрел ямской, катакомбной, сарматской и скифской культур. На песчаных барханах можно встретить различных животных: ящериц, змей, экзотических птиц. Экскурсия Прием в кибиточном стане п. Адык, фотосессия в национальных костюмах, мастер-класс игры на домбре, разбираем головоломку Калмыцкая головоломка «Нәрн шинҗ». ВАЖНО: Горящий источник не горит! Его нет в данном маршруте. Важная информация: Для вашего комфорта и безопасности просим вас соблюдать следующие рекомендации:

обувь должна быть закрытой и удобной • одежда должна быть закрытой, а брюки необходимо заправить в носки, чтобы избежать попадания насекомых • учитывайте, что в степи бывает ветреная погода, поэтому возьмите с собой ветровку или теплую кофту.