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«Cтрана Бумба» - экологический маршрут

Посетите Розовое озеро и Поющие барханы на индивидуальной экскурсии по Элисте
Приглашаю вас в однодневное путешествие из Элисты в поселок Адык на берегу Розового озера. Вы прогуляетесь по берегу Розового озера, узнаете тайны Поющих барханов. А также вас ждет фотосессия в национальном костюме. Экскурсия проводится в мини-группе.
4.6
45 отзывов
«Cтрана Бумба» - экологический маршрут
«Cтрана Бумба» - экологический маршрут

Описание экскурсии

Давайте на один день покинем современную Элисту и отправимся в этнокомплекс «Адык — Страна Бума». Вас ждет знакомство с местной культурой и посещением уникальных природных достопримечательностей. Вы прогуляетесь по берегу Розового озера, узнаете тайны Поющих барханов. В кибиточном стане в поселке Адык вас ждет знакомство с местной культурой. Вы сможете сделать снимок в национальном костюме, посетить мастер-класс игры на домбре и разгадать калмыцкую головоломку. Что вас ждёт:Экскурсия по Розовому озеру – маршрут проходит по берегам солёных Меклетинских озёр, в воде которых обитает микроскопический рачок Artemia Salina, окрашивающий воду в розовый цвет и принимающий участие в образовании лечебной грязи, которая применяется в лечении кожных заболеваний и производстве косметических средств. Экскурсия по «Поющим барханам» – древние времена на песках были стоянки различных кочевых народов. На выдутых склонах холмов и сейчас можно найти обломки глиняных сосудов и наконечники стрел ямской, катакомбной, сарматской и скифской культур. На песчаных барханах можно встретить различных животных: ящериц, змей, экзотических птиц. Экскурсия Прием в кибиточном стане п. Адык, фотосессия в национальных костюмах, мастер-класс игры на домбре, разбираем головоломку Калмыцкая головоломка «Нәрн шинҗ». ВАЖНО: Горящий источник не горит! Его нет в данном маршруте. Важная информация: Для вашего комфорта и безопасности просим вас соблюдать следующие рекомендации:
обувь должна быть закрытой и удобной • одежда должна быть закрытой, а брюки необходимо заправить в носки, чтобы избежать попадания насекомых • учитывайте, что в степи бывает ветреная погода, поэтому возьмите с собой ветровку или теплую кофту.

Ежедневно в 09:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Розовое озеро
  • Поющие барханы
  • Горящий источник
  • П. Адык
Что включено
  • Транспортное обслуживание
  • Экологический сбор
  • Обед в кафе п. Адык
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Перекусы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 20 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • Для вашего комфорта и безопасности просим вас соблюдать следующие рекомендации:
  • Обувь должна быть закрытой и удобной
  • Одежда должна быть закрытой, а брюки необходимо заправить в носки, чтобы избежать попадания насекомых
  • Учитывайте, что в степи бывает ветреная погода, поэтому возьмите с собой ветровку или теплую кофту
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на последних 30 из 45 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
38
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4
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2
А
Огромное спасибо организаторам и нашему гиду Дордже за этот потрясающий тур! Это было настоящее погружение в культуру и природу Калмыкии.

Дордже оказался не просто водителем, а кладезем знаний — увлекательно рассказывал
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о быте калмыков, животных, истории Элисты и степей. Время в дороге пролетело незаметно.

Программа насыщенная: посетили юрты, сделали шикарные фото в монгольских нарядах, покатались на верблюдах, постреляли из луков, увидели Розовое озеро, поющие барханы и горячий источник. Завершил день сытный обед с блюдами калмыцкой кухни — вкусно и аутентично!

Спасибо Дордже за профессионализм и душевность. Тур однозначно стоит каждого рубля. Рекомендую всем, кто хочет увидеть настоящую Калмыкию! 😊

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И
Прекрасное однодневное путешествие от Дестино Тур. Особенно хочется отметить гида Владимира! Это потрясающей энергии человек, который делает поездку по-настоящему насыщенной.
Организация тура - отличная. Увидели степь, покатались на верблюдах, увидели невероятной
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красоты розовое озеро, обмазались все целебной грязью и солью вдоволь, зажгли огонь на воде (на сайте написано, что огонь не горит, но он горит!). Лекция в Стране-Бумба - просто огонь!!
Вот обед можно и не включать было, так себе еда, на любителя.
Но на всех этапах очень доброжелательные и заботливые люди.
В целом, прекрасно провели день!
Да, и берите обязательно УАЗик))

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Д
Интересно!
Сразу о горорюсь - путешествие для "здоровых" людей. Во-первых это УАЗ. И это оправдано, т. к. добраться до озера, бархана и горящего источника, в прямом смысле этого слова, без "вездехода"
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очень проблематично. Возможно, люди посещали эти места и на легковом транспорте, но я бы поберег подвеску.
Но экскурсия того стоит. Интересна "Страна"Богдо". Рассказ об жизни и истории Калмыкии, поездка на двугорбом верблюде, стрельба из лука. Поющий бархан - 50/50. Он поет редко, а сейчас зарастает. Но "живая часть" интересна. Тех кто был в "Средней Азии", наверное, не вдохновит."Розовое" озеро -красиво и интересно. Необходимо принять во внимание, что оно солёное, от слова очень. Берегите обувь, руки, ноги. Есть место где можно всё смыть, но … Горящий источник. Он дейсвительно горит. Не вё время, когда поджигаешь, но вид горящей воды того стоит. Горит растворенный метан в воде (химики не бейте меня).
Советую, но с предварительной подготовкой и настроем. От Элисты, наверное час - полтора до первой точки. Так, что путешествие на весь день.

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Д
Утром нас забрали во время, рассказали про Элисту (историю, религию, показали паметеики по следованиб маршрута)
Сама экскурсия понравилась, посетили вск места заявленные в карточке экскурсии. Накормили вкусным обедом. Верблюды отдельная любрвь))
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детям понравилось стрельба из лука. У сына было д. р. подарили подарок (открытки страны бумба). Ррзовое озиро в силу погоду было еще не насыщеного цвета (начало апреля). На озерк живет собака" професиональная попрошайка", если едите возьмите вкусняшку (мы не знали, и прям расстроились, что не угостили ее). Экскурсовод был Дордже, огромное ему спасибо.

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В
Большое спасибо за организацию экскурсии и индивидуальный подход к клиентам. Организатор супер, всем советуем. Отдельное спасибо нашему водителю Владимиру Бадмаевичу, настоящий профессионал своего дела, а сколько нового мы узнали от него💥 Спасибо
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С
Сегодня продолжили знакомство с Калмыкией. Вместе с водителем Владимиром посетили экскурсию "Страна Бумба". Это была очень увлекательная поездка. Посетили красивейшие места: поющие барханы, это было потрясающе походить босиком по песку,
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словно очутился в пустыне. Побывали на красивом розовом солёном озере. Очень много узнали об истории Калмыкии, её обычаях, примерили национальные костюмы, покатались на верблюде. И ещё очень много всего узнали и повидали. И конечно же нас накормили вкуснейшим обедом. Наши эмоции не передать словами, это было отличное путешествие. Спасибо большое всем и конечно же Владимиру!

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