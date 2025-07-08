Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Республика Калмыкия - это уникальное место с бескрайними степями и удивительной архитектурой.



Гости смогут насладиться красотой Элисты, шахматной столицы России, посетив Сити-Чесс и Центральный Хурул. Здесь традиции калмыков переплетаются с древней религией, создавая неповторимый колорит. Дружелюбные люди и интересная история делают это место особенным для каждого путешественника

5 причин купить эту экскурсию 🌾 Уникальная калмыцкая культура

♟️ Шахматный городок Сити-Чесс

🙏 Центральный Хурул и буддизм

🏛️ Архитектурные композиции

👥 Дружелюбные местные жители

Любовь Ваш гид в Элисте

Индивидуальная экскурсия

Длитель­ность 2 часа Размер группы 1-5 человек 5000 ₽ за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников

Что можно увидеть Сити-Чесс

Центральный Хурул

Описание экскурсии Я - Любовь, с радостью познакомлю вас с Элистой, вы погрузитесь в калмыцкий колорит. Элиста-шахматная столица России, вы посетите шахматный городок Сити-Чесс, где всё пропитано духом шахмат. Получите частичку знаний буддизма в Центральном Хуруле, покрутите молитвенные барабаны и приумножите благую карму. Вы увидите как удивительно сплетаются воедино традиции и ценности калмыков с древней религией. Приглашаю вас в удивительный и неповторимый тур по Элисте!

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Пагода Семи Дней

Золотые Ворота

Статуя Будды Шакьямуни

Статуя Белого Старца

Скульптура Джангарчи

Центральный Хурул «Золотая Обитель Будды Шакьямуни» Что включено Услуги гида Что не входит в цену Билеты в музеи

Что включено Услуги гида Что не входит в цену Билеты в музеи

Личные расходы Место начала и завершения? Пагода Семи Дней Когда и сколько длится? Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.