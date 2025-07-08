Республика Калмыкия - это уникальное место с бескрайними степями и удивительной архитектурой.
Гости смогут насладиться красотой Элисты, шахматной столицы России, посетив Сити-Чесс и Центральный Хурул. Здесь традиции калмыков переплетаются с древней религией, создавая неповторимый колорит. Дружелюбные люди и интересная история делают это место особенным для каждого путешественника
5 причин купить эту экскурсию
- 🌾 Уникальная калмыцкая культура
- ♟️ Шахматный городок Сити-Чесс
- 🙏 Центральный Хурул и буддизм
- 🏛️ Архитектурные композиции
- 👥 Дружелюбные местные жители
Что можно увидеть
- Сити-Чесс
- Центральный Хурул
Описание экскурсииЯ - Любовь, с радостью познакомлю вас с Элистой, вы погрузитесь в калмыцкий колорит. Элиста-шахматная столица России, вы посетите шахматный городок Сити-Чесс, где всё пропитано духом шахмат. Получите частичку знаний буддизма в Центральном Хуруле, покрутите молитвенные барабаны и приумножите благую карму. Вы увидите как удивительно сплетаются воедино традиции и ценности калмыков с древней религией. Приглашаю вас в удивительный и неповторимый тур по Элисте!
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пагода Семи Дней
- Золотые Ворота
- Статуя Будды Шакьямуни
- Статуя Белого Старца
- Скульптура Джангарчи
- Центральный Хурул «Золотая Обитель Будды Шакьямуни»
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Билеты в музеи
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Пагода Семи Дней
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Э
Эльвира
8 июл 2025
Здравствуйте. Экскурсия была очень интересная и познавательная. Мы познакомились с достопримечательностями города, историей калмыцкого народа. Его верованиями и традициями. Отдельное спасибо экскурсоводу Наяну, за доступный и интересный рассказ.
И
Игорь
16 июн 2025
Хорошо подготовленный, любящий свое дело и город экскурсовод. Особое впечатление от национального костюма. Спасибо!
Е
Елена
14 июн 2025
Любовь очень корректно, доступно рассказала об Элисте, о Калмыкии о буддизме. Дала рекомендации о местах города, что можно посетить самостоятельной. Спасибо, очень понравилось!
А
Артём
11 апр 2025
