Найди свой дзен в Калмыкии. Релакс-тур на 4 дня

Найди свой дзен в Калмыкии
Приглашаем вас в удивительную Калмыкию для познания глубин собственной сущности, успокоения ума, высвобождения энергии – полной свободы. Калмыки — самобытный народ, и еще один такой найти невозможно. Они отстояли право
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исповедовать свою религию. Пронесли через десятки лет притеснений культуру и сегодня активно ее возрождают. Приехав в Калмыкию, вы ощутите резкую разницу в атмосфере с остальными регионами. Здесь все пропитано буддизмом и шармом степей. Взгляните на людей и увидите на их лицах только искреннюю улыбку, а в глазах — спокойствие.

5
3 отзыва
Найди свой дзен в Калмыкии. Релакс-тур на 4 дня
Найди свой дзен в Калмыкии. Релакс-тур на 4 дня
Найди свой дзен в Калмыкии. Релакс-тур на 4 дня
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Приезд. Экскурсия по центру г. Элисты. Музей ИМ.Н.Н. Пальмова

14:20 Встреча туристов в г. Элиста, заселение в отель.

15:00 Обед – включено в стоимость.

16:00 Музей им. Н. Н. Пальмова - основан 25 марта 1921г. В экспозиционных залах подробно представлена история, этнография, культура калмыцкого народа, предметы буддийского культа и старо-калмыцкого искусства, а также выдающимся людям республики, словом, всему тому, что и составляет Калмыкию.

17:00 Пешеходная экскурсия по центру города с осмотром ротонды «Пагода семи дней», где установлен самый большой молитвенный барабан в Европе — кюрде, скульптурных композиций, статуи Будды Шакьямуни, Алтн Босх — Золотых ворот Алтн Босх, выполненных в традициях буддийской архитектуры.

18:00 Посещение Центра восточной медицины «МАНЛА» – калмыцкий массаж головы – включено в стоимость.

Доп. услуги как окуривание полынными сигарами, иглоукалывание, соляная комната и т. д. приобретаются самостоятельно, за доп. плату.

Приезд. Экскурсия по центру г. Элисты. Музей ИМ.Н.Н. ПальмоваПриезд. Экскурсия по центру г. Элисты. Музей ИМ.Н.Н. ПальмоваПриезд. Экскурсия по центру г. Элисты. Музей ИМ.Н.Н. ПальмоваПриезд. Экскурсия по центру г. Элисты. Музей ИМ.Н.Н. Пальмова
2 день

Посещение центрального хурула «Золотая обитель Будды Шакьямуни». Музей кочевых народов

07:00 Утренняя йога в йога-центре «Shanti Gym»- 1 час.,познакомимся с основными упражнениями.

08:00 Возвращение в отель.

Завтрак в отеле.

09:00 Посещение центрального хурула «Золотая обитель Будды Шакьямуни» – крупнейшего буддийского храма Республики Калмыкия, и одного из крупнейших в Европе. Здание хурула - 63 метра в высоту и вмещает в себе самую большую в России и Европе 9-метровую статую Будды.

Школа Гелуг линии ламы Цзонхавы.

Участие в ежедневном молебне, медитация.

11:00 Экскурсия по Хурулу: дуган и музей.

12:00 Время на обед - оплата самостоятельно на месте по меню.

13:30 Посещение Ступы Просветления - Ступа Исполнения желаний, единственная Ступа в которую можно войти.

Буддизм алмазного пути Карма Кагью.

14:00 Беседа со ступосмотрителем, медитация.

15:30 Музей кочевых народов.

Музей расположен на территории города шахмат. Музей ойрат-монгольской кочевой культуры - первый интерактивный музей в Элисте. В монгольской юрте, где разместился музей, гости смогут ознакомиться с предметами быта кочевников, с укладом кочевой жизни, послушать рассказ об империи Чингисхана, об истории ойрат-монголов, о традициях и культуре монгольских кочевых народов.

Презентация Тодо Бичг – старо-калмыцкой письменности.

Свободный вечер.

С 17:00 по желанию, за доп. плату посещение Центра восточной медицины «МАНЛА».

Посещение центрального хурула «Золотая обитель Будды Шакьямуни». Музей кочевых народовПосещение центрального хурула «Золотая обитель Будды Шакьямуни». Музей кочевых народовПосещение центрального хурула «Золотая обитель Будды Шакьямуни». Музей кочевых народовПосещение центрального хурула «Золотая обитель Будды Шакьямуни». Музей кочевых народовПосещение центрального хурула «Золотая обитель Будды Шакьямуни». Музей кочевых народовПосещение центрального хурула «Золотая обитель Будды Шакьямуни». Музей кочевых народов
3 день

Посещение хурула "Сякюсн-Сюме". Этно-хотон "Церен"

07:00 Утренняя йога в йога-центре «Shanti Gym»- 1 час.

08:00 Возвращение в отель.

Завтрак в отеле.

10:30 Посещение храма в п. Троицкое - 12 км.

Школа Ньингма линии Падмасабхавы.

Ньингма — это «старая» традиция тибетского буддизма, что и означает её название на тибетском. Её история берёт начало от самого появления буддизма в Тибете в VIII веке, когда царь Трисонг Децен пригласил знаменитого знатока сутр Шантаракшиту и тантрического йогина Падмасамбхаву, чтобы построить неподалёку от Лхасы монастырь Самье.

12:00 Обед в кафе города.

13:30 Посещение хурула «Сякюсн-Сюме» школа Гелуг линии ламы Цзонхавы.

14:30 Выезд на «Одинокий тополь» - природный памятник регионального значения -20км. Этот тополь у калмыков-буддистов считается священным деревом.

Медитация.

17:00 Выезд в этно-хотон «Церен».

Торжественная встреча гостей по калмыцким обычаям с протяжной песней и всадниками «Праздник в калмыцком хотоне».

Экскурсия по юртам:

  • Музей калмыцкого казачества.
  • Ханская юрта площадью 120 кв. м.
  • Юрта ойрат-монголов.

В этно-хотоне «Церен» Вы сможете:

  • сделать фотосессию в национальных костюмах, есть аутентичные фотозоны;
  • подняться на смотровую казачью вышку;
  • покачаться на монгольских качелях;
  • продегустировать кумыс, национальный кисломолочный продукт – чигян, араку – молочную водку, калмыцкий молочный чай, борцоки.

Свободный вечер.

Предлагается за доп. плату:

  • мастер -класс по изготовлению оберегов НАМКА;
  • мастер-класс по войлоковалянию;
  • мастер-класс по изготовлению куколок- оберегов;
  • посещение Центра восточной медицины «МАНЛА».
Посещение хурула "Сякюсн-Сюме". Этно-хотон "Церен"Посещение хурула "Сякюсн-Сюме". Этно-хотон "Церен"Посещение хурула "Сякюсн-Сюме". Этно-хотон "Церен"Посещение хурула "Сякюсн-Сюме". Этно-хотон "Церен"Посещение хурула "Сякюсн-Сюме". Этно-хотон "Церен"
4 день

Отъезд

07:00 Утренняя йога в йога-центре «Shanti Gym»- 1 час.

08:00 Возвращение в отель.

Завтрак в отеле.

09:00 Обряд открытия Белой дороги.

Проведение обряда на продление жизни, привлечение благополучия, финансового благосостояния, открытие белой дороги, счастья в жизни и работе, скорейшего исполнения желания и т. д.

Обряд проводит буддийский монах.

После обряда не рекомендуется употребление алкоголя, сквернословие, агрессия и другие негативные действия.

11:00 Посещение сувенирных лавок.

12:00 Выселение.

Конец программы.

Проживание

Стоимость группового тура при двухместном размещение в глэмпинге «Эко парк».

TWIN/DBL

  • 2 чел. - 71 500 руб. с 1 чел.,
  • 4 чел. - 56 000 руб. с 1 чел.,
  • 6 чел. - 49 200 руб. с 1 чел.,
  • 8 чел. - 45 600 руб. с 1 чел.,
  • 10 чел. - 43 500 руб. с 1 чел.,
  • 12 чел. - 42 200 руб. с 1 чел.,
  • 14 чел. - 36 650 руб. с 1 чел. при двухместном размещении.

Доплата за одноместное размещение 2500 руб. в сутки.

Варианты проживания

Глэмпинг «ЭкоПарк»

3 ночи

«База отдыха ECOPARK BY MARCO POLO» располагается в Элисте. Этот отель находится в 3 км от центра города.

Хотите оставаться на связи? В отеле есть бесплатный Wi-Fi. Специально для автопутешественников организована бесплатная парковка. Готовьтесь к весёлому и насыщенному отдыху! На территории есть площадка для пикника и площадка для барбекю. А ещё в распоряжении гостей прачечная и гладильные услуги.

Сотрудники отеля поддержат беседу на английском и русском.

Чтобы вы могли отдохнуть после долгого дня, в номере есть телевизор. Оснащение зависит от выбранной категории номера.

Глэмпинг «ЭкоПарк»Глэмпинг «ЭкоПарк»Глэмпинг «ЭкоПарк»Глэмпинг «ЭкоПарк»Глэмпинг «ЭкоПарк»Глэмпинг «ЭкоПарк»Глэмпинг «ЭкоПарк»Глэмпинг «ЭкоПарк»Глэмпинг «ЭкоПарк»

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание, указанное в программе
  • Питание, указанное в программе
  • Экскурсионное обслуживание
  • Трансфер по программе
  • Сопровождение группы
  • Услуги гида
  • Страховка
  • 1,5 литра воды на 1 чел. в сутки
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Элисты/Волгограда и обратно
  • Индивидуальный трансфер
  • Дополнительные услуги, экскурсии
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Г. Элиста
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

В степях всегда дуют ветра, поэтому обязательно возьмите с собой ветрозащитную одежду.

Не забудьте взять солнцезащитный крем, минимальная защита SPF 20-30, а возможно и SPF 50 все зависит от вашего фототипа.

С целью предотвращения укуса клеща при выездах в степь обувь должна быть закрытая, а брюки заправлены в носки.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка входит в стоимость тура.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
О
15 июн 2024
Все организовано четко. По всем вопросам всегда оперативные ответы в мессенджерах и по эл. почте. Большое спасибо!
Смотрю Ваши вебинары, обязательно буду путешествовать с Вами снова!
Ю
20 мая 2024
Отличный тур и принимающая сторона! Выражаю огромную благодарность! Каждый гид - профессионал. Программа тура подобрана так, чтобы показать Калмыкию со всех сторон: и природу, и историю, и конечно людей.
Везде
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все четко по таймингу, при этом времени на все хватало. Отдельное спасибо водителю за интересные беседы! Группа была маленькая, поэтому все было по-домашнему!
При неблагоприятных условиях заменяли программу, но она была ничуть не хуже первоначальной.
Получила массу положительных впечатлений!

Отличный тур и принимающая сторона! Выражаю огромную благодарность! Каждый гид - профессионал. Программа тура подобрана так,Отличный тур и принимающая сторона! Выражаю огромную благодарность! Каждый гид - профессионал. Программа тура подобрана так,Отличный тур и принимающая сторона! Выражаю огромную благодарность! Каждый гид - профессионал. Программа тура подобрана так,Отличный тур и принимающая сторона! Выражаю огромную благодарность! Каждый гид - профессионал. Программа тура подобрана так,Отличный тур и принимающая сторона! Выражаю огромную благодарность! Каждый гид - профессионал. Программа тура подобрана так,Отличный тур и принимающая сторона! Выражаю огромную благодарность! Каждый гид - профессионал. Программа тура подобрана так,Отличный тур и принимающая сторона! Выражаю огромную благодарность! Каждый гид - профессионал. Программа тура подобрана так,Отличный тур и принимающая сторона! Выражаю огромную благодарность! Каждый гид - профессионал. Программа тура подобрана так,Отличный тур и принимающая сторона! Выражаю огромную благодарность! Каждый гид - профессионал. Программа тура подобрана так,Отличный тур и принимающая сторона! Выражаю огромную благодарность! Каждый гид - профессионал. Программа тура подобрана так,
Е
8 мая 2024
Программа тура очень хорошо проработана, и по таймингам все четко: нигде не подгоняли, все в спокойном темпе, но при этом все успевали. Водители и гиды прекрасные, одно удовольствие с ними
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общаться, все вопросы оперативно решали - здесь прям супер. Есть пожелание лучше продумать момент с переправой через озеро на остров в заповеднике Черные Земли, потому как любой форс-мажор (как случился у нас - со сломавшейся одной из трёх моторных лодок) - и эта переправа затягивается надолго, когда людей много. Разделять группы по времени прибытия, на мой взгляд, отличная идея. В целом очень приятное впечатление по организации и проведению, ну и по самим организаторам - всегда на связи, всегда прислушивались к пожеланиям. Впечатления от тура остались самые положительные!

Программа тура очень хорошо проработана, и по таймингам все четко: нигде не подгоняли, все в спокойномПрограмма тура очень хорошо проработана, и по таймингам все четко: нигде не подгоняли, все в спокойномПрограмма тура очень хорошо проработана, и по таймингам все четко: нигде не подгоняли, все в спокойномПрограмма тура очень хорошо проработана, и по таймингам все четко: нигде не подгоняли, все в спокойномПрограмма тура очень хорошо проработана, и по таймингам все четко: нигде не подгоняли, все в спокойномПрограмма тура очень хорошо проработана, и по таймингам все четко: нигде не подгоняли, все в спокойномПрограмма тура очень хорошо проработана, и по таймингам все четко: нигде не подгоняли, все в спокойномПрограмма тура очень хорошо проработана, и по таймингам все четко: нигде не подгоняли, все в спокойномПрограмма тура очень хорошо проработана, и по таймингам все четко: нигде не подгоняли, все в спокойномПрограмма тура очень хорошо проработана, и по таймингам все четко: нигде не подгоняли, все в спокойном

Тур входит в следующие категории Элисты

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