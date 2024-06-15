1 день

Приезд. Экскурсия по центру г. Элисты. Музей ИМ.Н.Н. Пальмова

14:20 Встреча туристов в г. Элиста, заселение в отель.

15:00 Обед – включено в стоимость.

16:00 Музей им. Н. Н. Пальмова - основан 25 марта 1921г. В экспозиционных залах подробно представлена история, этнография, культура калмыцкого народа, предметы буддийского культа и старо-калмыцкого искусства, а также выдающимся людям республики, словом, всему тому, что и составляет Калмыкию.

17:00 Пешеходная экскурсия по центру города с осмотром ротонды «Пагода семи дней», где установлен самый большой молитвенный барабан в Европе — кюрде, скульптурных композиций, статуи Будды Шакьямуни, Алтн Босх — Золотых ворот Алтн Босх, выполненных в традициях буддийской архитектуры.

18:00 Посещение Центра восточной медицины «МАНЛА» – калмыцкий массаж головы – включено в стоимость.

Доп. услуги как окуривание полынными сигарами, иглоукалывание, соляная комната и т. д. приобретаются самостоятельно, за доп. плату.