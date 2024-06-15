Программа тура по дням
Приезд. Экскурсия по центру г. Элисты. Музей ИМ.Н.Н. Пальмова
14:20 Встреча туристов в г. Элиста, заселение в отель.
15:00 Обед – включено в стоимость.
16:00 Музей им. Н. Н. Пальмова - основан 25 марта 1921г. В экспозиционных залах подробно представлена история, этнография, культура калмыцкого народа, предметы буддийского культа и старо-калмыцкого искусства, а также выдающимся людям республики, словом, всему тому, что и составляет Калмыкию.
17:00 Пешеходная экскурсия по центру города с осмотром ротонды «Пагода семи дней», где установлен самый большой молитвенный барабан в Европе — кюрде, скульптурных композиций, статуи Будды Шакьямуни, Алтн Босх — Золотых ворот Алтн Босх, выполненных в традициях буддийской архитектуры.
18:00 Посещение Центра восточной медицины «МАНЛА» – калмыцкий массаж головы – включено в стоимость.
Доп. услуги как окуривание полынными сигарами, иглоукалывание, соляная комната и т. д. приобретаются самостоятельно, за доп. плату.
Посещение центрального хурула «Золотая обитель Будды Шакьямуни». Музей кочевых народов
07:00 Утренняя йога в йога-центре «Shanti Gym»- 1 час.,познакомимся с основными упражнениями.
08:00 Возвращение в отель.
Завтрак в отеле.
09:00 Посещение центрального хурула «Золотая обитель Будды Шакьямуни» – крупнейшего буддийского храма Республики Калмыкия, и одного из крупнейших в Европе. Здание хурула - 63 метра в высоту и вмещает в себе самую большую в России и Европе 9-метровую статую Будды.
Школа Гелуг линии ламы Цзонхавы.
Участие в ежедневном молебне, медитация.
11:00 Экскурсия по Хурулу: дуган и музей.
12:00 Время на обед - оплата самостоятельно на месте по меню.
13:30 Посещение Ступы Просветления - Ступа Исполнения желаний, единственная Ступа в которую можно войти.
Буддизм алмазного пути Карма Кагью.
14:00 Беседа со ступосмотрителем, медитация.
15:30 Музей кочевых народов.
Музей расположен на территории города шахмат. Музей ойрат-монгольской кочевой культуры - первый интерактивный музей в Элисте. В монгольской юрте, где разместился музей, гости смогут ознакомиться с предметами быта кочевников, с укладом кочевой жизни, послушать рассказ об империи Чингисхана, об истории ойрат-монголов, о традициях и культуре монгольских кочевых народов.
Презентация Тодо Бичг – старо-калмыцкой письменности.
Свободный вечер.
С 17:00 по желанию, за доп. плату посещение Центра восточной медицины «МАНЛА».
Посещение хурула "Сякюсн-Сюме". Этно-хотон "Церен"
07:00 Утренняя йога в йога-центре «Shanti Gym»- 1 час.
08:00 Возвращение в отель.
Завтрак в отеле.
10:30 Посещение храма в п. Троицкое - 12 км.
Школа Ньингма линии Падмасабхавы.
Ньингма — это «старая» традиция тибетского буддизма, что и означает её название на тибетском. Её история берёт начало от самого появления буддизма в Тибете в VIII веке, когда царь Трисонг Децен пригласил знаменитого знатока сутр Шантаракшиту и тантрического йогина Падмасамбхаву, чтобы построить неподалёку от Лхасы монастырь Самье.
12:00 Обед в кафе города.
13:30 Посещение хурула «Сякюсн-Сюме» школа Гелуг линии ламы Цзонхавы.
14:30 Выезд на «Одинокий тополь» - природный памятник регионального значения -20км. Этот тополь у калмыков-буддистов считается священным деревом.
Медитация.
17:00 Выезд в этно-хотон «Церен».
Торжественная встреча гостей по калмыцким обычаям с протяжной песней и всадниками «Праздник в калмыцком хотоне».
Экскурсия по юртам:
- Музей калмыцкого казачества.
- Ханская юрта площадью 120 кв. м.
- Юрта ойрат-монголов.
В этно-хотоне «Церен» Вы сможете:
- сделать фотосессию в национальных костюмах, есть аутентичные фотозоны;
- подняться на смотровую казачью вышку;
- покачаться на монгольских качелях;
- продегустировать кумыс, национальный кисломолочный продукт – чигян, араку – молочную водку, калмыцкий молочный чай, борцоки.
Свободный вечер.
Предлагается за доп. плату:
- мастер -класс по изготовлению оберегов НАМКА;
- мастер-класс по войлоковалянию;
- мастер-класс по изготовлению куколок- оберегов;
- посещение Центра восточной медицины «МАНЛА».
Отъезд
07:00 Утренняя йога в йога-центре «Shanti Gym»- 1 час.
08:00 Возвращение в отель.
Завтрак в отеле.
09:00 Обряд открытия Белой дороги.
Проведение обряда на продление жизни, привлечение благополучия, финансового благосостояния, открытие белой дороги, счастья в жизни и работе, скорейшего исполнения желания и т. д.
Обряд проводит буддийский монах.
После обряда не рекомендуется употребление алкоголя, сквернословие, агрессия и другие негативные действия.
11:00 Посещение сувенирных лавок.
12:00 Выселение.
Конец программы.
Проживание
Стоимость группового тура при двухместном размещение в глэмпинге «Эко парк».
TWIN/DBL
- 2 чел. - 71 500 руб. с 1 чел.,
- 4 чел. - 56 000 руб. с 1 чел.,
- 6 чел. - 49 200 руб. с 1 чел.,
- 8 чел. - 45 600 руб. с 1 чел.,
- 10 чел. - 43 500 руб. с 1 чел.,
- 12 чел. - 42 200 руб. с 1 чел.,
- 14 чел. - 36 650 руб. с 1 чел. при двухместном размещении.
Доплата за одноместное размещение 2500 руб. в сутки.
Варианты проживания
Глэмпинг «ЭкоПарк»
«База отдыха ECOPARK BY MARCO POLO» располагается в Элисте. Этот отель находится в 3 км от центра города.
Хотите оставаться на связи? В отеле есть бесплатный Wi-Fi. Специально для автопутешественников организована бесплатная парковка. Готовьтесь к весёлому и насыщенному отдыху! На территории есть площадка для пикника и площадка для барбекю. А ещё в распоряжении гостей прачечная и гладильные услуги.
Сотрудники отеля поддержат беседу на английском и русском.
Чтобы вы могли отдохнуть после долгого дня, в номере есть телевизор. Оснащение зависит от выбранной категории номера.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание, указанное в программе
- Питание, указанное в программе
- Экскурсионное обслуживание
- Трансфер по программе
- Сопровождение группы
- Услуги гида
- Страховка
- 1,5 литра воды на 1 чел. в сутки
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Элисты/Волгограда и обратно
- Индивидуальный трансфер
- Дополнительные услуги, экскурсии
- Питание, не указанное в программе тура
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
В степях всегда дуют ветра, поэтому обязательно возьмите с собой ветрозащитную одежду.
Не забудьте взять солнцезащитный крем, минимальная защита SPF 20-30, а возможно и SPF 50 все зависит от вашего фототипа.
С целью предотвращения укуса клеща при выездах в степь обувь должна быть закрытая, а брюки заправлены в носки.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка входит в стоимость тура.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
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