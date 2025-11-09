1 день

Прибытие в Элисту, сити-тур по городу

14:00-15:00 Заселение в отель.

15:20-16:20 Обед.

16:30-18:30 Сити-тур по городу Элиста.

Отправляемся на прогулку по городу. Мы пройдем по центру города, через Пагоду Семи дней, которая является визитной карточкой нашей столицы. Она символизирует выход из сансары и достижение нирваны.

В Пагоде установлен самый большой в Европе молитвенный барабан — «Кюрде», который наполнен 75 миллионами мантр. Загадав желание, пройдите вокруг него трижды, и оно точно исполнится!

Вы услышите музыку ветра, пройдя под Золотыми воротами, украшенными 28 картинами местных художников.

У калмыцкого народа есть трагическая страница жизни – депортация 1943 – 1957 гг. Мы посетим монумент «Исход и возвращение», посвященный жертвам сталинских репрессий, созданный выдающимся скульптором современности Эрнстом Неизвестным.

19:00 Ужин в кафе/ресторане национальной кухни.

Свободное время.

