Дыхание степи. Сокращенная программа релакс-тура в Калмыкию

Степной воздух, буддийские святыни, красота калмыцкой природы и местный колорит подарят Вам три незыбываемых дня! Во время тура Вы сможете насладиться традиционной кухней и познакомиться с местной культурой и историей.

Расширенная программа тура на 4 дня https://bolshayastrana.com/kalmykiya/relaks-tur-dyhanie-stepi-230599
Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Элисту, сити-тур по городу

14:00-15:00 Заселение в отель.

15:20-16:20 Обед.

16:30-18:30 Сити-тур по городу Элиста.

Отправляемся на прогулку по городу. Мы пройдем по центру города, через Пагоду Семи дней, которая является визитной карточкой нашей столицы. Она символизирует выход из сансары и достижение нирваны.

В Пагоде установлен самый большой в Европе молитвенный барабан — «Кюрде», который наполнен 75 миллионами мантр. Загадав желание, пройдите вокруг него трижды, и оно точно исполнится!

Вы услышите музыку ветра, пройдя под Золотыми воротами, украшенными 28 картинами местных художников.

У калмыцкого народа есть трагическая страница жизни – депортация 1943 – 1957 гг. Мы посетим монумент «Исход и возвращение», посвященный жертвам сталинских репрессий, созданный выдающимся скульптором современности Эрнстом Неизвестным.

19:00 Ужин в кафе/ресторане национальной кухни.

Свободное время.

Прибытие в Элисту, сити-тур по городу
2 день

Посещение буддийской практики, хурул «Золотая обитель Будды Шакьямуни», Одинокий тополь

07:00-08:00 Утренняя практика с медитацией — цигун или тайчи.

Цигун, Тайчи, дыхательные практики и медитация помогут вам:

  • снять стресс и напряжение;
  • улучшить физическое и эмоциональное состояние;
  • повысить уровень энергии;
  • обрести внутреннюю гармонию;
  • насладиться красотой природы.

08:00-09:00 Завтрак.

09:00-12:00 Посещение буддийской практики в буддийском храме Оргьен Саннгак Чойлинг.

В рамках практики постараемся успокоить свой ум, отбросить все свои переживания и обрести равновесие.

12:00-13:30 Хурул «Золотая обитель Будды Шакьямуни».

Экскурсия с гидом-экспертом по буддизму.

Золота́я оби́тель Бу́дды Шакьяму́ни» (калм. Бурхн Багшин Алтн Сюме) — крупнейший буддийский храм в Европе.

Весь архитектурный план храма имеет форму мандалы. Здание хурула окружают 17 пагод со статуями великих буддийских учителей монастыря Наланда.

В молельном зале Центрального хурула «Золотая обитель Будды Шакьямуни» первым, основным по величине и значимости объектом, обращающим на себя взоры любого человека, является фигура Будды Шакьямуни. Высота статуи — 9 метров.

13:30-16:00 Экскурсия в степь к месту силы — Одинокому тополю с каскадом родников.

Это реликтовое место поклонения и памятник природы. Священное место, где совершаются обряды и молебны. Вокруг тополя возведены 8 буддийских ступ.

Чуть ниже от тополя — открытый источник с лечебными свойствами, которые впервые описал врач С. Р. Залкинд.

Бранч на природе.

16:00-18:00 Возвращение в отель.

Свободное время.

18:00-20:00 Ужин с концертной программой.

20:00 Возвращение в глэмпинг.

Посещение буддийской практики, хурул «Золотая обитель Будды Шакьямуни», Одинокий тополь
3 день

Картинная галерея, отъезд

07:00-08:00 Утренняя практика с медитацией — цигун или тайчи

Цигун, Тайчи, дыхательные практики и медитация помогут вам:

  • снять стресс и напряжение;
  • улучшить физическое и эмоциональное состояние;
  • повысить уровень энергии;
  • обрести внутреннюю гармонию;
  • насладиться красотой природы.

08:00-09:00 Завтрак.

09:0-10:00 Выезд из глэмпинга.

10:00-11:30 Посещение картинной галереи калмыцких живописцев.

Посещение сувенирных магазинов.

11:30-12:30 Обед.

12:30 Окончание тура.

Картинная галерея, отъезд
Проживание

Тур предусматривает проживание в глэмпинге «Хотон».

Стоимость тура на 1 человека — 43 000 руб.

Варианты проживания

Глэмпинг «Хотон»

2 ночи

Глэмпинг «Хотон» располагается в городе Элиста Республики Калмыкия.

Отдыхающим предлагаются уютные юрты со стильным и хорошим ремонтом внутри, включающие спальные места, кондиционер и телевизор.

Кроме того, из удобств присутствуют санузел с душевой кабиной и гигиеническим набором, полотенца с постельным бельем и интернет. Комфорта в прохладное время года добавят теплые полы.

Предусмотрена кухня, чтобы любимое блюдо можно было приготовить самостоятельно.

При домиках есть собственная зона с мангалом для организации барбекю, а если захочется культурного времяпровождения, то можно посетить Национальный музей имени Н. Н. Пальмова в 2 км и узнать много нового о калмыцкой культуре, а также погулять по улицам и посмотреть достопримечательность «Золотые ворота».

Расстояние до аэропорта - 6,7 км, до железнодорожной станции - 1 км.

Глэмпинг «Хотон»
Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы (по программе)
  • Питание (завтраки, обеды и ужины по программе)
  • Бранч на природе
  • Проживание в указанных средствах размещения
  • Услуги гида/сопровождающего
  • Участие во всех мероприятиях программы (входные билеты)
  • Активности по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Элисты и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Личные расходы
  • Трансфер в Элисту из близлежащих городов, если требуется
Место начала и завершения?
Республика Калмыкия, Элиста
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • паспорт, страховой полис;
  • одежда и обувь по сезону;
  • противомоскитные средства, репелленты.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Будет ли мобильная связь?

Мобильная связь есть почти везде, кроме отдаленных степных участков.

Возможны ли трансферы из близлежащих городов?

Возможна организация индивидуального и группового трансфера за дополнительную плату из ближайших аэропортов в г. Волгоград, Астрахань, Минеральные Воды, Ставрополь за отдельную стоимость.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Элисты

