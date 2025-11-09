Расширенная программа тура на 4 дня https://bolshayastrana.com/kalmykiya/relaks-tur-dyhanie-stepi-230599
Программа тура по дням
Прибытие в Элисту, сити-тур по городу
14:00-15:00 Заселение в отель.
15:20-16:20 Обед.
16:30-18:30 Сити-тур по городу Элиста.
Отправляемся на прогулку по городу. Мы пройдем по центру города, через Пагоду Семи дней, которая является визитной карточкой нашей столицы. Она символизирует выход из сансары и достижение нирваны.
В Пагоде установлен самый большой в Европе молитвенный барабан — «Кюрде», который наполнен 75 миллионами мантр. Загадав желание, пройдите вокруг него трижды, и оно точно исполнится!
Вы услышите музыку ветра, пройдя под Золотыми воротами, украшенными 28 картинами местных художников.
У калмыцкого народа есть трагическая страница жизни – депортация 1943 – 1957 гг. Мы посетим монумент «Исход и возвращение», посвященный жертвам сталинских репрессий, созданный выдающимся скульптором современности Эрнстом Неизвестным.
19:00 Ужин в кафе/ресторане национальной кухни.
Свободное время.
Посещение буддийской практики, хурул «Золотая обитель Будды Шакьямуни», Одинокий тополь
07:00-08:00 Утренняя практика с медитацией — цигун или тайчи.
Цигун, Тайчи, дыхательные практики и медитация помогут вам:
- снять стресс и напряжение;
- улучшить физическое и эмоциональное состояние;
- повысить уровень энергии;
- обрести внутреннюю гармонию;
- насладиться красотой природы.
08:00-09:00 Завтрак.
09:00-12:00 Посещение буддийской практики в буддийском храме Оргьен Саннгак Чойлинг.
В рамках практики постараемся успокоить свой ум, отбросить все свои переживания и обрести равновесие.
12:00-13:30 Хурул «Золотая обитель Будды Шакьямуни».
Экскурсия с гидом-экспертом по буддизму.
Золота́я оби́тель Бу́дды Шакьяму́ни» (калм. Бурхн Багшин Алтн Сюме) — крупнейший буддийский храм в Европе.
Весь архитектурный план храма имеет форму мандалы. Здание хурула окружают 17 пагод со статуями великих буддийских учителей монастыря Наланда.
В молельном зале Центрального хурула «Золотая обитель Будды Шакьямуни» первым, основным по величине и значимости объектом, обращающим на себя взоры любого человека, является фигура Будды Шакьямуни. Высота статуи — 9 метров.
13:30-16:00 Экскурсия в степь к месту силы — Одинокому тополю с каскадом родников.
Это реликтовое место поклонения и памятник природы. Священное место, где совершаются обряды и молебны. Вокруг тополя возведены 8 буддийских ступ.
Чуть ниже от тополя — открытый источник с лечебными свойствами, которые впервые описал врач С. Р. Залкинд.
Бранч на природе.
16:00-18:00 Возвращение в отель.
Свободное время.
18:00-20:00 Ужин с концертной программой.
20:00 Возвращение в глэмпинг.
Картинная галерея, отъезд
07:00-08:00 Утренняя практика с медитацией — цигун или тайчи
Цигун, Тайчи, дыхательные практики и медитация помогут вам:
- снять стресс и напряжение;
- улучшить физическое и эмоциональное состояние;
- повысить уровень энергии;
- обрести внутреннюю гармонию;
- насладиться красотой природы.
08:00-09:00 Завтрак.
09:0-10:00 Выезд из глэмпинга.
10:00-11:30 Посещение картинной галереи калмыцких живописцев.
Посещение сувенирных магазинов.
11:30-12:30 Обед.
12:30 Окончание тура.
Проживание
Тур предусматривает проживание в глэмпинге «Хотон».
Стоимость тура на 1 человека — 43 000 руб.
Варианты проживания
Глэмпинг «Хотон»
Глэмпинг «Хотон» располагается в городе Элиста Республики Калмыкия.
Отдыхающим предлагаются уютные юрты со стильным и хорошим ремонтом внутри, включающие спальные места, кондиционер и телевизор.
Кроме того, из удобств присутствуют санузел с душевой кабиной и гигиеническим набором, полотенца с постельным бельем и интернет. Комфорта в прохладное время года добавят теплые полы.
Предусмотрена кухня, чтобы любимое блюдо можно было приготовить самостоятельно.
При домиках есть собственная зона с мангалом для организации барбекю, а если захочется культурного времяпровождения, то можно посетить Национальный музей имени Н. Н. Пальмова в 2 км и узнать много нового о калмыцкой культуре, а также погулять по улицам и посмотреть достопримечательность «Золотые ворота».
Расстояние до аэропорта - 6,7 км, до железнодорожной станции - 1 км.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы (по программе)
- Питание (завтраки, обеды и ужины по программе)
- Бранч на природе
- Проживание в указанных средствах размещения
- Услуги гида/сопровождающего
- Участие во всех мероприятиях программы (входные билеты)
- Активности по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Элисты и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Личные расходы
- Трансфер в Элисту из близлежащих городов, если требуется
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- паспорт, страховой полис;
- одежда и обувь по сезону;
- противомоскитные средства, репелленты.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Будет ли мобильная связь?
Мобильная связь есть почти везде, кроме отдаленных степных участков.
Возможны ли трансферы из близлежащих городов?
Возможна организация индивидуального и группового трансфера за дополнительную плату из ближайших аэропортов в г. Волгоград, Астрахань, Минеральные Воды, Ставрополь за отдельную стоимость.