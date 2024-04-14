От песков Калмыкии до снегов Эльбруса
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие. Обзорная экскурсия по Элисте
Встреча на автовокзале Элисты с 14:00 до 16:00.
Также встречаем из Минеральных Вод и Ставрополя.
Индивидуальный трансфер из Волгограда в Элисту за дополнительную плату.
После размещения в уютной гостинице вы отправляетесь на первую экскурсию, вам предстоит много узнать о народе, проживающем в степях России, — о калмыках.
Правда, очень необычно находиться в европейском городе и на каждом шагу встречаться с символами буддизма, как будто здесь встретились, как старые добрые друзья, Запад и Восток?
Вы зайдете в Золотую обитель Будды Шакьямуни, покрутите молитвенные барабаны, заглянете в Национальный музей Калмыкии.
Проживание: гостиница 3*, г. Элиста.
Питание: ужин в гостинице.
Пешая часть маршрута: 3-5 км. Автомобильная часть маршрута: 25 км.
Поселок Адык, поющие барханы, розовые озера, Черные земли
Сегодняшний день вам предстоит провести среди песков и степей.
Вы хотите почувствовать себя настоящим кочевником?
Тогда просто необходимо остановиться в поселке Адык и заняться обучением стрельбе из лука и метанию аркана.
Станьте «джентльменами удачи» и устройте себе радость из «киношного» прошлого — катание на верблюдах, гигантах пустыни.
Впереди вас ждут барханы — огромные, пропитанные солнечным теплом «песочницы» для взрослых, которые душой остались в детстве.
Но Калмыкия — это не только степи и пески, но и соленые озера, имеющие нежный цвет розового жемчуга, это источники с водой, которая горит.
И все эти невероятные причуды вы увидите в вашем эксклюзивном джиппинге, и все их запечатлеете на фото, чтоб потом услышать, как ваши друзья буквально вопят от восторга.
Проживание: гостиница 3*, г. Элиста.
Питание: завтрак и ужин в гостинице, обед на маршруте.
Протяженность экскурсионного дня: 350 км. Продолжительность экскурсионного дня: 8-9 часов.
Озеро Маныч-Гудило, переезд в Пятигорск
Вперед к новым приключениям.
После выезда из гостиницы в программе — реликтовое озеро Маныч и переезд в Кисловодск.
В очень давние времена Каспийское и Черное моря соединялись огромным проливом.
Потом, когда произошел подъем земной коры, пролив оказался изолирован от морей, и до нашего времени сохранился его «остаток» — большое озеро Маныч-Гудило.
Маныч означает «соленый», а Гудило — это своеобразное прозвище озера, на котором дующие ветры создают гул.
Маныч — пристанище для огромного количества птиц в периоды сезонных перелетов, и множество видов птиц занесены в Красную книгу.
Удача сопутствует вам, и вы можете увидеть этих редких крылатых.
После прогулки по озеру продолжается движение за новыми чудесами.
Отдых в столице КМВ Пятигорске после долгого дня очень актуален!
Проживание: гостиница 3*, г. Пятигорск.
Питание: завтрак и ужин в гостинице, обед на маршруте.
Протяженность: 450 км. Продолжительность экскурсионного дня: 10-11 часов. Перепад высот – 1200 м.
Кисловодский парк, Медовые водопады, гора Кольцо
После дней, насыщенных активным джиппингом, так хорошо размять ноги и погулять по одному из самых больших и красивейших в Европе парков — Курортному парку Кисловодска.
Здесь множество удивительных мест, связанных с именем Лермонтова и знаменитостей «водяного общества» XIX века.
Совет — если захотите «закрутить» роман, не забудьте постоять на романтическом мостике «Дамский каприз» над Ольховкой.
А еще вас ждут знаменитые живописные Медовые водопады и легендарная гора Кольцо — эти чудеса природы давно стали символами Кисловодска и всего курортного региона Кавказских минеральных Вод.
Завтра вам предстоит ранний подъем и выезд к самым «крутым», самым фантастическим реликтам Северного Кавказа.
Проживание: гостиница 3*, г. Пятигорск.
Питание: завтрак и ужин в гостинице, обед на маршруте.
Протяженность: 30-35 км. Продолжительность экскурсионного дня: 5-6 часов.
Плато Бермамыт - лабиринты Худеса
Плато Бермамыт — это нечто неописуемое, и слова попросту бесполезны.
Разве что, по слову одного из поэтов, — «балкон, где живут облака».
Но на этом мифическом балконе, кроме облаков, живут каменные великаны и карлики, стоят башни и пирамиды, а люди соорудили здесь мостик над бездной.
От Бермамыта были в восторге Лермонтов, Чехов, Брюсов, Горький.
У Лермонтова даже есть картина — «Эльбрус на восходе солнца», написанная именно здесь.
Рассвет вместе с просыпающимся гигантом Эльбрусом — это, быть может, главное чудо вашей жизни.
Но и это не все — Худесский лабиринт, загадочный и влекущий своими тайными ходами, уже манит вас.
Сопротивление магнетизму Худеса бесполезно, и потому — поехали.
Проживание: гостиница 3*, г. Пятигорск.
Питание: завтрак и ужин в гостинице, обед на маршруте.
Протяженность — 85 км. Продолжительность экскурсионного дня: 8-9 часов. Перепад высот: 1400 м.
Озера Шадхурей. Былымские озера
Сегодня после выезда из Пятигорска — новые, захватывающие дух приключения, новые краски и красоты, новые впечатляющие истории!
Помните затерянный мир «Земли Санникова»?
Именно здесь, на великолепных карстовых озерах Шадхурей в Зольском районе Кабардино-Балкарии, снимались сцены фильма.
Здесь на обрывистых берегах колдовали шаманы.
Изумрудные глаза озер — кажется, романтичнее и придумать нельзя, но нет!
Былымские озера — цвет воды в озере — «голубая-голубая, не бывает голубей», а высокие горы вокруг покрыты ярким ковром цветов.
Дальше ваш путь лежит к подножию Великой Белой Горы, к ступням исполина Эльбруса.
Лучшего места для размещения, чем живописная поляна Азау, просто не найти!
Проживание: гостиница 3*, поляна Азау.
Питание: завтрак и ужин в гостинице, обед на маршруте.
Протяженность: 270 км. Продолжительность экскурсионного дня: 8-9 часов. Перепад высот: 1400 м.
Эльбрус - Чегет - поляна Нарзанов
Прекрасные канатные подъемники послужат вам, чтоб вы смогли одолеть склон Эльбруса.
С высоты 3500 метров открываются невероятные, неземные виды на снежники и ледники гор Главного Кавказского хребта.
Но, джипперы, вы же не простые туристы, вы — самые отважные путешественники.
Поэтому не откажите себе в удовольствии подняться на ратраке на высоту 4200 метров и полюбоваться на мир, лежащий под вашими ногами.
Хотите вдобавок увидеть Эльбрус в «классическом исполнении» с двумя головами?
Этот вид откроется с поляны Чегет, с высоты 3100 метров, и отсюда же — лучшие виды на пик Донгуз-Орун с ледником Семерка.
На поляне нарзанов вы получите заряд энергии от напитка богатырей и прогуляетесь до водопада пика Терскол.
Проживание: гостиница 3*, поляна Азау.
Питание: завтрак и ужин в гостинице, обед на маршруте.
Протяженность: 20 км. Продолжительность экскурсионного дня: 5 часов. Перепад высот: 1600 м.
Перевал Актопрак - Чегемские водопады. Отъезд
Джиппинг сразу на три чуда: на перевал Актопрак, в древнее селение Эльтюбю и к Чегемским водопадам — лучший финиш экстремального джип-тура на Северном Кавказе.
Перевал Актопрак с его пещерными ходами — самый загадочный в Кабардино-Балкарии!
Невероятная атмосфера Эльтюбю.
А грандиозные Чегемские водопады?!
Они все разные: от капель, выступающих из скал, до мощных потоков.
Да, последний день джип-тура переполнит вашу чашу с эмоциями и впечатлениями!
Трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал г. Минеральные Воды после экскурсии, ориентировочное время прибытия — 18:00.
Рекомендуемое время вылета — после 19:00.
Питание: завтрак в гостинице, обед на маршруте.
Перепад высот: 2000 м. Пешая часть маршрута: 3 км. Автомобильная часть маршрута: 227 км.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах в 2-/ 3-местных номерах со всеми удобствами. Подробности узнавайте при бронировании.
|Размер группы
|Стоимость
|1 человек
|299 300
|2 человека
|185 800
|3 человека
|150 000
|4 человека
|132 500
Доплата за одноместное размещение — 12 900 рублей за весь период тура.
Ниже указаны возможные варианты размещения. Возможна замена на аналогичные.
Варианты проживания
Элиста
Комфортабельная гостиница в центре города Элиста. Имеет на своей территории парковку для автомобилей, банкомат для снятия наличных и бесплатный Wi-Fi для постояльцев. Персонал говорит на двух языках.
В номерах по-домашнему уютная обстановка, в каждом есть холодильник, кондиционер, телевизор с плоским экраном, ванная комната со всеми необходимыми принадлежностями.
На территории гостиницы работает бар и ресторан с огромным выбором напитков и блюд. Магазины и супермаркеты имеются в самой гостинице и в шаге от нее.
Рядом с вами будут находиться Парк Дружбы, Аллея Героев, Вечный Огонь, памятник Актеру, драм театр имени Басанова, местный ипподром. В 4,4 км от вас будет железнодорожный вокзал, а до ближайшего аэропорта 13 км.
«Интурист» (Пятигорск)
Комфортабельный отель «Интурист» один из современных и востребованных в Пятигорске. Само сооружение расположилось у подножия знаменитой горы Машук.
Категории выполнены в светлой цветовой гамме. В каждом номере имеется телевизор, кондиционер, холодильник, удобная мебель и собственная ванная комната с индивидуальными гигиеническими принадлежностями.
В кафе на территории ежедневно готовятся вкуснейшие блюда европейской кухни, а в лобби-баре можно попробовать разнообразные напитки и десерты.
Для проведения деловых встреч и семинаров оборудован специальной оргтехникой конференц-зал.
Отель расположен рядом с удобной транспортной развязкой и развитой инфраструктурой, а также рядом с главными достопримечательностями и памятниками архитектуры.
«Бугарь» (Пятигорск)
Отель «Бугарь» расположен с «Парком им. Кирова» в центре Пятигорска.
Номерной фонд представлен одноместными и двухместными номерами разного уровня комфорта. Среди удобств личный сейф, сплит-система, кабельное телевидение, быстрый Wi-Fi и ванная комната с косметическими принадлежностями и мягкими полотенцами.
В стоимость проживания включен вкусный завтрак, который подают в ресторане на территории отеля. Здесь гости могут заказать сытные обеды и ужины.
К услугам гостей конференц-зал с современным оснащением, который подойдет для проведения различного рода деловых мероприятий.
Рядом располагается «Парк аттракционов» - 360 м, «Планетарий» - 160 м и «Лермонтовская галерея» - 1,7 км. До железнодорожного вокзала 1 км, до аэропорта «Минеральные Воды» 26 км.
«Олимпос» (Пятигорск)
Гостиница «Olympos» находится в Пятигорске, недалеко от Комсомольского парка.
К размещению предлагаются номера различного класса комфортности, с кондиционером, комплектом постельного белья и полотенец, шкафом для одежды, чайной станцией, телевизором и бесплатным Wi-Fi. После заселения можно освежиться в душе и переодеться в чистый халат с тапочками.
Рядом находится ресторан «Ventuno» и другие заведения, до которых можно пройтись пешком. Доступна доставка еды и напитков в номер.
В непосредственной близости «Ворота Любви» и «Место дуэли М. Ю. Лермонтова». Расстояние до аэропорта Минеральные Воды - 18,2 км, до железнодорожного вокзала - 2 км.
Пятигорск
Гостиница открыла свои двери в целебном Пятигорске, в честь которого и была названа. К Вашим парковка, прачечная, вызов такси и другое.
Уютные номера располагают всем необходимым для того, чтобы Ваш отдых был комфортным и принёс лишь положительные эмоции от проживания и желание вернуться в эти прекрасные края. Варианты размещения рассчитаны на разное количество постояльцев.
На территории работает кафе-буфет, где можно вкусно и недорого поесть.
В шаговой доступности магазины, кафе, достопримечательности, автовокзал, остановки общественного транспорта, что во многом облегчит передвижение по городу. Путь до ж/д вокзала составит примерно 15 минут езды.
«Шахерезада» поляна Азау
Гостиница «Шахерезада» расположена в Терскол. Рядом находится гора «Эльбрус» и кафе «Три сестры». Постояльцам гостиницы предоставляется: прокат снаряжения, кальянная.
Номера оборудованы: удобной кроватью, вместительными тумбочками, гардеробом, телевидением, холодильником. Ванная комната оснащена современной сантехникой: душ, туалет, раковина.
Питание гостей организовано в ресторане, в котором вы сможете поесть не только европейскую кухню, но и национальные блюда. Поблизости расположено несколько кафе, в которых вы можете хорошо провести время и перекусить.
Расстояние до аэропорта - 127 км. До железнодорожного вокзала - 128 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Входные билеты в объекты культуры и отдыха по программе тура
- Питание: завтраки, ужины, питание на маршрутах
- Подъемы по канатным дорогам
- Проживание в гостинице в 2-, 3-местных номерах со всеми удобствами
- Транспортное обслуживание на маршруте
- Услуги гида-водителя
- Экологические сборы
Что не входит в цену
- Билеты до г. Элиста и из г. Минеральные Воды
- Питание, не указанное в программе
- Курортный сбор
- Подъем на ратраке - от 1500 руб
- Одноместное размещение - 12 900 руб. /на весь период тура
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- личную аптечку и средство от укусов насекомых (при необходимости);
- наряды для фотосессий;
- непромокаемую ветрозащитную куртку и теплую одежду для подъема в горы;
- плащ-дождевик (лучше не одноразовый) или мембранная куртка;
- принадлежности для бассейна: купальник / плавки, полотенца, тапочки (не одноразовые);
- солнцезащитные очки и крем: солнце в горах очень активно;
- удобную одежду по сезону;
- удобную спортивную туристическую обувь по сезону (не кеды, не балетки).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Где происходит начало и окончание тура?
- Место и время сбора группы: г. Элиста, аэропорт или автовокзал, любой рейс с 14:00 до 16:00.
- Место и время завершения тура: г. Минеральные Воды, аэропорт или ж/д вокзал. Рекомендуемое время отъезда с 19:00.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
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Отзывы и рейтинг
Однако по яркости ощущений это был один из самых ярких дней рождений, с кучей впечатлений, вплоть до того, что мне многое до сих пор снится и о многом размышляется.
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Ваш отзыв передадим коллегам в регионе для улучшения качества организации тура. Проведем работу.
Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!