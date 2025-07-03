Три в одном: степи, горы и море. Путешествие от Калмыкии до Дагестана

Этот тур подарит вам редкую возможность за короткое время увидеть три абсолютно различных природных ландшафта.

Приготовьтесь к насыщенному и чарующему путешествию, в котором переплетаются разные культуры и две религии: буддизм и
читать дальше

ислам. В Калмыкии Вас встретят бескрайние степи и богатые традиции калмыцкого народа.

Посетите этнографические музеи и национальные заповедники, насладитесь величественной тишиной, любуясь закатами над степями, и попробуйте традиционные блюда калмыцкой кухни. Далее Вы окажетесь в Дагестане у берегов Каспийского моря.

Погуляйте по живописным набережным, окунитесь в теплые воды и насладитесь морскими блюдами в местных кафе.

Вас ждёт величественная красота Кавказских гор: каньоны, ущелья и древние аулы с их уникальной архитектурой и культурой.

Три в одном: степи, горы и море. Путешествие от Калмыкии до Дагестана
Три в одном: степи, горы и море. Путешествие от Калмыкии до Дагестана
Три в одном: степи, горы и море. Путешествие от Калмыкии до Дагестана
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Прогулка по исторической части Элисты

14:50-15:20 Встреча в аэропорту г. Элисты.

15:20-16:30 Трансфер в выбранный отель, заселение.

16:30-17:30 Прогулка по центральной исторической части города.

Мы пройдем по центру города, через Пагоду Семи дней, которая является визитной карточкой нашей столицы. Она символизирует выход из сансары и достижение нирваны.

В Пагоде установлен самый большой в Европе молитвенный барабан — «Кюрде», который наполнен 75 миллионами мантр. Загадав желание, пройдите вокруг него трижды, и оно точно исполнится!

17:30-18:30 Ужин.

Свободное время.

Прибытие. Прогулка по исторической части ЭлистыПрибытие. Прогулка по исторической части ЭлистыПрибытие. Прогулка по исторической части ЭлистыПрибытие. Прогулка по исторической части Элисты
2 день

Одинокий тополь, Центральный хурул, мастерская калмыцкого художника

08:00-09:30 Завтрак.

09:30-12:00 Экскурсия в степь к месту силы — Одинокому тополю с каскадом родников. Это реликтовое дерево — место поклонения и памятник природы.

Это священное место, где совершаются различные буддийские обряды и молебны. Вокруг тополя возведены 8 буддийских ступ. Рядом находится открытый источник с лечебными свойствами, которые впервые описал врач С. Р. Залкинд.

12:00-13:30 Экскурсия по Хурульному комплексу «Геден Шеддуп Чой Корлинг».

Хурул «Сякюсн-Сюмэ» — буддийский храм хурульного комплекса «Геден Шеддуп Чой Корлинг», расположенный в пригороде Элисты. Это место в 1992 году было освящено самим Далай-ламой XIV во время его второго визита в Калмыкию, а спустя четыре года на этом месте был возведен хурул «Сякюсн-Сюме».

В 2004 году Далай-лама посетил Калмыкию и Элисту в третий раз, с целью проведения церемонии «раднэ», после которой хурул по праву становился настоящей обителью божеств.

13:30-15:00 Обед.

15:00-16:30 Экскурсия в хуруле «Золотая обитель Будды Шакьямуни» с гидом-экспертом по буддизму.

Золота́я оби́тель Бу́дды Шакьяму́ни» (калм. Бурхн Багшин алтн сюме) — крупнейший буддийский храм в Европе.

Весь архитектурный план храма имеет форму мандалы. Здание хурула окружают 17 пагод со статуями великих буддийских учителей монастыря Наланда.

В молельном зале Центрального хурула «Золотая обитель Будды Шакьямуни» первым, основным по величине и значимости объектом, обращающим на себя взоры любого человека, является фигура Будды Шакьямуни. Высота статуи — 9 метров.

16:30-17:15 Экскурсия «Знакомство с буддийской живописью». Встреча в мастерской калмыцкого народного художника, члена-корреспондента Российской академии художеств, искусствоведа Поваева Александра.

17:15-18:30 Самостоятельный ужин.

Свободное время.

Одинокий тополь, Центральный хурул, мастерская калмыцкого художникаОдинокий тополь, Центральный хурул, мастерская калмыцкого художникаОдинокий тополь, Центральный хурул, мастерская калмыцкого художникаОдинокий тополь, Центральный хурул, мастерская калмыцкого художника
3 день

Национальный музей, Музей кочевых народов, Ступа Просветления и мемориал «Исход и Возвращение»

08:00-09:00 Завтрак.

09:00-10:30 Экскурсия в Национальный музей имени Н. Пальмова, который является единственным музеем, где наиболее полно представлена история, культура и искусство калмыцкого народа.

Вы сможете познакомиться с природой Калмыкии, буддийским искусством, посмотреть исторические артефакты ойратов, взглянуть на современные экспонаты живописи, графики и скульптуры. Есть зал, где размещена коллекция подарков первого Президента Республики Калмыкия, Президента ФИДЕ К. Н. Илюмжинова.

10:30-12:00 Экскурсия в Музей кочевых народов — история быта кочевых калмыков, фотографирование в национальных костюмах.

12:00-13:00 Посещение Ступы Просветления и мемориала «Исход и Возвращение».

13:00-14:00 Обед.

14:00-15:30 Свободное время или посещение «Верблюжьего острова» за доп. плату (800 рублей).

Отдых в отеле.

Национальный музей, Музей кочевых народов, Ступа Просветления и мемориал «Исход и Возвращение»Национальный музей, Музей кочевых народов, Ступа Просветления и мемориал «Исход и Возвращение»Национальный музей, Музей кочевых народов, Ступа Просветления и мемориал «Исход и Возвращение»Национальный музей, Музей кочевых народов, Ступа Просветления и мемориал «Исход и Возвращение»
4 день

«Страна Бумба», Розовое озеро, поющие барханы и горящий источник

07:30-08:30 Завтрак.

Выезд из отеля.

08:30-10:30 Трансфер в п. Адык.

10:30-13:30 Посещение экскурсии «Адык — Страна Бумба».

Туристический комплекс «Страна Бумба» — знакомство с бытом кочевых калмыков, мастер-классы по калмыцким головоломкам, метанию аркана, фотографирование в национальных костюмах.

Экскурсия к Розовому озеру — в воде этого озера обитают микроскопические рачки Artemia salina, которые и придают озеру столь необычный цвет.

Грязь Розового озера применяется в лечении кожных заболеваний и производстве косметических средств.

Экскурсия по «Поющим барханам».

В Калмыкии есть настоящая пустыня с типичной флорой и фауной — ящерицы, змеи, экзотические птицы. В сухую погоду пески барханов издают звук, похожий на мелодию органа.

В древние времена здесь были стоянки различных кочевых народов. На выдутых склонах холмов и сейчас можно найти древние артефакты сарматской, ямской и скифской культур.

Экскурсия на «Горящий источник». Недалеко от поющих барханов есть источники с водой, которую можно поджечь, и она будет гореть!

13:30-19:30 Трансфер в с. Зеленоморск.

19:30-20:30 Ужин.

Заселение в отель

«Страна Бумба», Розовое озеро, поющие барханы и горящий источник«Страна Бумба», Розовое озеро, поющие барханы и горящий источник«Страна Бумба», Розовое озеро, поющие барханы и горящий источник«Страна Бумба», Розовое озеро, поющие барханы и горящий источник
5 день

Свободное время и обзорная экскурсия по Дербенту

07:30-08:30 Завтрак.

08:30-12:30 Свободное время / отдых на пляже, купание в море.

12:30-14:30 Трансфер для экскурсии по Дербенту.

14:30-15:00 Обед.

15:00-17:30 Обзорная экскурсия по Дербенту:

  • крепость Нарын-кала (памятник всемирного наследия UNESCO);
  • Джума-мечеть.

Старейшая мечеть на территории СНГ, является федеральным памятником архитектуры.

20:00 Возвращение на турбазу.

Ужин.

Свободное время.

Свободное время и обзорная экскурсия по ДербентуСвободное время и обзорная экскурсия по ДербентуСвободное время и обзорная экскурсия по ДербентуСвободное время и обзорная экскурсия по Дербенту
6 день

Бархан Сарыкум, Сулакский каньон и Чиркейское водохранилище, пещеры Нохъо

07:20-08:00 Завтрак.

Выезд из турбазы.

09:00-10:00 Посещение бархана Сарыкум.

Сарыкум является крупнейшим барханом в Европе и находится на территории Дагестанского заповедника. На месте дюны проходили съёмки фильма «Белое солнце пустыни» — узнаваемого с первого кадра шедевра советского кинематографа.

10:30-13:00 Прогулка на катере.

13:30-14:00 Обед на берегу реки Сулак.

14:00-15:00 Посещение пещеры Нохъо.

Открывшийся совсем недавно комплекс горных пещер является ещё одной яркой точкой нашего маршрута.

Данный комплекс ходов геологоразведки был проложен ещё в 70-х годах 20-го века, но последние 30 лет до их реставрации они оставались заброшенными.

Здесь вы сможете пройтись по подвесному мосту, установленному на высоте 60 метров и соединяющему две пещеры на разных берегах реки Сулак.

15:30-16:00 Посещение смотровой площадки Сулакского каньона.

16:30-17:00 Чиркейское водохранилище, смотровая.

17:00-19:30 Трансфер в с. Чалда.

19:30-20:00 Заселение в отель.

Свободное время.

20:00 Ужин.

Бархан Сарыкум, Сулакский каньон и Чиркейское водохранилище, пещеры НохъоБархан Сарыкум, Сулакский каньон и Чиркейское водохранилище, пещеры НохъоБархан Сарыкум, Сулакский каньон и Чиркейское водохранилище, пещеры НохъоБархан Сарыкум, Сулакский каньон и Чиркейское водохранилище, пещеры Нохъо
7 день

Посещение Карадахской теснины, Датунский храм, село Гоор

07:30-08:15 Завтрак.

Выезд из отеля.

08:45-09:50 Посещение Карадахской теснины.

Это ущелье является памятником природы, образовавшимся из-за эрозии — размывания известняковой породы потоками воды. Теснина достигает высоты в 170 метров и максимальной ширины 5 метров.

11:15-11:45 Экскурсия в Датунский храм.

Датунский храм — это средневековая христианская церковь, построенная грузинскими миссионерами в конце X — начале XI веков.

13:00-14:00 Обед.

14:00-15:30 Посещение «Страны башен» — села Гоор.

Древнее селение расположено на самом краю отвесной пропасти, когда-то на этом месте располагалось 7 каменных башен, служащих для обороны села от набегов.

На данный момент туристы могут увидеть здесь руины древних домов и 3 сохранившихся башни, высота которых достигает 15-20 метров.

15:45-19:00 Трансфер в Махачкалу.

Конец программы.

Посещение Карадахской теснины, Датунский храм, село ГоорПосещение Карадахской теснины, Датунский храм, село ГоорПосещение Карадахской теснины, Датунский храм, село ГоорПосещение Карадахской теснины, Датунский храм, село Гоор

Проживание

В данном туре предусмотрено проживание в гостиницах.

Стоимость тура на 1 человека – 98 000 рублей.

Детям до 10 лет предоставляется скидка – 10%.

Отели в Дагестане указаны ориентировочно, возможна замена на аналогичные.

Варианты проживания

Отель «Номад»

3 ночи

Гостиница «Номад» расположена в центре города Элиста. К услугам гостей ресепшен, бесплатные парковка и Wi-Fi, охрана территории.

Номерной фонд предоставляет 31 номер с различными категориями. В каждом из них кровать, шкаф для одежды, электрочайник, ЖК-телевизор, кондиционер.

На территории гостиницы своя кухня с разными приборами для пользования. Неподалеку находятся продуктовые магазины.

Отель «Номад»Отель «Номад»Отель «Номад»Отель «Номад»Отель «Номад»Отель «Номад»Отель «Номад»Отель «Номад»

Отель «Бригантина» в Зеленоморске

1 ночь

Отель «Бригантина» в Зеленоморске состоит из трех корпусов (45 номеров). Отель располагает собственным пляжем.

Расстояние до центра поселка Зеленоморск – 2,9 км. До Международного аэропорта Махачкала (Makhachkala International Airport) – 10 км.

Отель «Бригантина» в Зеленоморске

Гостиница в с. Чалда

2 ночи

Гостиница в дагестанском селе в окружении гор. Двухместное размещение.

Гостиница в с. ЧалдаГостиница в с. ЧалдаГостиница в с. ЧалдаГостиница в с. ЧалдаГостиница в с. ЧалдаГостиница в с. Чалда

Гостиница «Гоор»

2 ночи

Отель «Гоор» находится в 2,5 км от Старого Кахиба. Из номеров отеля открывается живописный вид на окружающие горы.

Номера отеля укомплектованы телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами, обеденной зоной. В некоторых доступен электрочайник, кухонная утварь и кофеварка.

Гостиница «Гоор»Гостиница «Гоор»

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание 6 ночей
  • Трансфер из аэропорта Элисты и в аэропорт Махачкалы
  • Питание: дни 1, 4, 5, 6 - ужины, дни 2-7 - завтраки и обеды
  • Экскурсионное сопровождение
  • Автобус по маршруту экскурсий
  • Входные билеты
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Элисты и из Махачкалы
  • Питание, не указанное в программе
  • Посещение «Верблюжьего острова» - 800 руб. /чел
  • Подношения в храмах (100 ₽ наличными/взрослый)
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Республика Калмыкия, Элиста
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • паспорт, страховой полис;
  • одежда и обувь по сезону;
  • личные лекарственные средства;
  • противомоскитные средства, репелленты.
Входят ли билеты на самолет и поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Обращайтесь в службу поддержки.

Есть ли скидки на тур?

Детям до 10 лет предоставляется скидка – 10%.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Тур входит в следующие категории Элисты

Похожие туры из Элисты

Цветение в Калмыкии: тур в мини-группе
На автобусе
На микроавтобусе
1 отзыв
4 дня
Цветение в Калмыкии: тур в мини-группе
Увидеть особый период края, понаблюдать за птицами и посетить «Золотую обитель Будды Шакьямуни»
Начало: Г. Элиста, 15:00
10 апр в 15:00
14 апр в 15:00
34 900 за человека
Тюльпановая Калмыкия
На автобусе
3 отзыва
5 дней
Тюльпановая Калмыкия
Начало: Россия, Республика Калмыкия, Элиста
14 апр в 10:00
от 58 000 за человека
Заповедники Калмыкии. Этнотур
На автобусе
3 отзыва
6 дней
Заповедники Калмыкии. Этнотур
Начало: Г. Элиста
10 июн в 10:00
8 июл в 10:00
от 52 200 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Элисте
Все туры из Элисты
ХорошоТам