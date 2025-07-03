Приготовьтесь к насыщенному и чарующему путешествию, в котором переплетаются разные культуры и две религии: буддизм и
Программа тура по дням
Прибытие. Прогулка по исторической части Элисты
14:50-15:20 Встреча в аэропорту г. Элисты.
15:20-16:30 Трансфер в выбранный отель, заселение.
16:30-17:30 Прогулка по центральной исторической части города.
Мы пройдем по центру города, через Пагоду Семи дней, которая является визитной карточкой нашей столицы. Она символизирует выход из сансары и достижение нирваны.
В Пагоде установлен самый большой в Европе молитвенный барабан — «Кюрде», который наполнен 75 миллионами мантр. Загадав желание, пройдите вокруг него трижды, и оно точно исполнится!
17:30-18:30 Ужин.
Свободное время.
Одинокий тополь, Центральный хурул, мастерская калмыцкого художника
08:00-09:30 Завтрак.
09:30-12:00 Экскурсия в степь к месту силы — Одинокому тополю с каскадом родников. Это реликтовое дерево — место поклонения и памятник природы.
Это священное место, где совершаются различные буддийские обряды и молебны. Вокруг тополя возведены 8 буддийских ступ. Рядом находится открытый источник с лечебными свойствами, которые впервые описал врач С. Р. Залкинд.
12:00-13:30 Экскурсия по Хурульному комплексу «Геден Шеддуп Чой Корлинг».
Хурул «Сякюсн-Сюмэ» — буддийский храм хурульного комплекса «Геден Шеддуп Чой Корлинг», расположенный в пригороде Элисты. Это место в 1992 году было освящено самим Далай-ламой XIV во время его второго визита в Калмыкию, а спустя четыре года на этом месте был возведен хурул «Сякюсн-Сюме».
В 2004 году Далай-лама посетил Калмыкию и Элисту в третий раз, с целью проведения церемонии «раднэ», после которой хурул по праву становился настоящей обителью божеств.
13:30-15:00 Обед.
15:00-16:30 Экскурсия в хуруле «Золотая обитель Будды Шакьямуни» с гидом-экспертом по буддизму.
Золота́я оби́тель Бу́дды Шакьяму́ни» (калм. Бурхн Багшин алтн сюме) — крупнейший буддийский храм в Европе.
Весь архитектурный план храма имеет форму мандалы. Здание хурула окружают 17 пагод со статуями великих буддийских учителей монастыря Наланда.
В молельном зале Центрального хурула «Золотая обитель Будды Шакьямуни» первым, основным по величине и значимости объектом, обращающим на себя взоры любого человека, является фигура Будды Шакьямуни. Высота статуи — 9 метров.
16:30-17:15 Экскурсия «Знакомство с буддийской живописью». Встреча в мастерской калмыцкого народного художника, члена-корреспондента Российской академии художеств, искусствоведа Поваева Александра.
17:15-18:30 Самостоятельный ужин.
Свободное время.
Национальный музей, Музей кочевых народов, Ступа Просветления и мемориал «Исход и Возвращение»
08:00-09:00 Завтрак.
09:00-10:30 Экскурсия в Национальный музей имени Н. Пальмова, который является единственным музеем, где наиболее полно представлена история, культура и искусство калмыцкого народа.
Вы сможете познакомиться с природой Калмыкии, буддийским искусством, посмотреть исторические артефакты ойратов, взглянуть на современные экспонаты живописи, графики и скульптуры. Есть зал, где размещена коллекция подарков первого Президента Республики Калмыкия, Президента ФИДЕ К. Н. Илюмжинова.
10:30-12:00 Экскурсия в Музей кочевых народов — история быта кочевых калмыков, фотографирование в национальных костюмах.
12:00-13:00 Посещение Ступы Просветления и мемориала «Исход и Возвращение».
13:00-14:00 Обед.
14:00-15:30 Свободное время или посещение «Верблюжьего острова» за доп. плату (800 рублей).
Отдых в отеле.
«Страна Бумба», Розовое озеро, поющие барханы и горящий источник
07:30-08:30 Завтрак.
Выезд из отеля.
08:30-10:30 Трансфер в п. Адык.
10:30-13:30 Посещение экскурсии «Адык — Страна Бумба».
Туристический комплекс «Страна Бумба» — знакомство с бытом кочевых калмыков, мастер-классы по калмыцким головоломкам, метанию аркана, фотографирование в национальных костюмах.
Экскурсия к Розовому озеру — в воде этого озера обитают микроскопические рачки Artemia salina, которые и придают озеру столь необычный цвет.
Грязь Розового озера применяется в лечении кожных заболеваний и производстве косметических средств.
Экскурсия по «Поющим барханам».
В Калмыкии есть настоящая пустыня с типичной флорой и фауной — ящерицы, змеи, экзотические птицы. В сухую погоду пески барханов издают звук, похожий на мелодию органа.
В древние времена здесь были стоянки различных кочевых народов. На выдутых склонах холмов и сейчас можно найти древние артефакты сарматской, ямской и скифской культур.
Экскурсия на «Горящий источник». Недалеко от поющих барханов есть источники с водой, которую можно поджечь, и она будет гореть!
13:30-19:30 Трансфер в с. Зеленоморск.
19:30-20:30 Ужин.
Заселение в отель
Свободное время и обзорная экскурсия по Дербенту
07:30-08:30 Завтрак.
08:30-12:30 Свободное время / отдых на пляже, купание в море.
12:30-14:30 Трансфер для экскурсии по Дербенту.
14:30-15:00 Обед.
15:00-17:30 Обзорная экскурсия по Дербенту:
- крепость Нарын-кала (памятник всемирного наследия UNESCO);
- Джума-мечеть.
Старейшая мечеть на территории СНГ, является федеральным памятником архитектуры.
20:00 Возвращение на турбазу.
Ужин.
Свободное время.
Бархан Сарыкум, Сулакский каньон и Чиркейское водохранилище, пещеры Нохъо
07:20-08:00 Завтрак.
Выезд из турбазы.
09:00-10:00 Посещение бархана Сарыкум.
Сарыкум является крупнейшим барханом в Европе и находится на территории Дагестанского заповедника. На месте дюны проходили съёмки фильма «Белое солнце пустыни» — узнаваемого с первого кадра шедевра советского кинематографа.
10:30-13:00 Прогулка на катере.
13:30-14:00 Обед на берегу реки Сулак.
14:00-15:00 Посещение пещеры Нохъо.
Открывшийся совсем недавно комплекс горных пещер является ещё одной яркой точкой нашего маршрута.
Данный комплекс ходов геологоразведки был проложен ещё в 70-х годах 20-го века, но последние 30 лет до их реставрации они оставались заброшенными.
Здесь вы сможете пройтись по подвесному мосту, установленному на высоте 60 метров и соединяющему две пещеры на разных берегах реки Сулак.
15:30-16:00 Посещение смотровой площадки Сулакского каньона.
16:30-17:00 Чиркейское водохранилище, смотровая.
17:00-19:30 Трансфер в с. Чалда.
19:30-20:00 Заселение в отель.
Свободное время.
20:00 Ужин.
Посещение Карадахской теснины, Датунский храм, село Гоор
07:30-08:15 Завтрак.
Выезд из отеля.
08:45-09:50 Посещение Карадахской теснины.
Это ущелье является памятником природы, образовавшимся из-за эрозии — размывания известняковой породы потоками воды. Теснина достигает высоты в 170 метров и максимальной ширины 5 метров.
11:15-11:45 Экскурсия в Датунский храм.
Датунский храм — это средневековая христианская церковь, построенная грузинскими миссионерами в конце X — начале XI веков.
13:00-14:00 Обед.
14:00-15:30 Посещение «Страны башен» — села Гоор.
Древнее селение расположено на самом краю отвесной пропасти, когда-то на этом месте располагалось 7 каменных башен, служащих для обороны села от набегов.
На данный момент туристы могут увидеть здесь руины древних домов и 3 сохранившихся башни, высота которых достигает 15-20 метров.
15:45-19:00 Трансфер в Махачкалу.
Конец программы.
Проживание
В данном туре предусмотрено проживание в гостиницах.
Стоимость тура на 1 человека – 98 000 рублей.
Детям до 10 лет предоставляется скидка – 10%.
Отели в Дагестане указаны ориентировочно, возможна замена на аналогичные.
Варианты проживания
Отель «Номад»
Гостиница «Номад» расположена в центре города Элиста. К услугам гостей ресепшен, бесплатные парковка и Wi-Fi, охрана территории.
Номерной фонд предоставляет 31 номер с различными категориями. В каждом из них кровать, шкаф для одежды, электрочайник, ЖК-телевизор, кондиционер.
На территории гостиницы своя кухня с разными приборами для пользования. Неподалеку находятся продуктовые магазины.
Отель «Бригантина» в Зеленоморске
Отель «Бригантина» в Зеленоморске состоит из трех корпусов (45 номеров). Отель располагает собственным пляжем.
Расстояние до центра поселка Зеленоморск – 2,9 км. До Международного аэропорта Махачкала (Makhachkala International Airport) – 10 км.
Гостиница в с. Чалда
Гостиница в дагестанском селе в окружении гор. Двухместное размещение.
Гостиница «Гоор»
Отель «Гоор» находится в 2,5 км от Старого Кахиба. Из номеров отеля открывается живописный вид на окружающие горы.
Номера отеля укомплектованы телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами, обеденной зоной. В некоторых доступен электрочайник, кухонная утварь и кофеварка.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание 6 ночей
- Трансфер из аэропорта Элисты и в аэропорт Махачкалы
- Питание: дни 1, 4, 5, 6 - ужины, дни 2-7 - завтраки и обеды
- Экскурсионное сопровождение
- Автобус по маршруту экскурсий
- Входные билеты
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Элисты и из Махачкалы
- Питание, не указанное в программе
- Посещение «Верблюжьего острова» - 800 руб. /чел
- Подношения в храмах (100 ₽ наличными/взрослый)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- паспорт, страховой полис;
- одежда и обувь по сезону;
- личные лекарственные средства;
- противомоскитные средства, репелленты.
Входят ли билеты на самолет и поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Обращайтесь в службу поддержки.
Есть ли скидки на тур?
Детям до 10 лет предоставляется скидка – 10%.