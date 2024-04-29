На выходные в Калмыкию: Элиста и цветущие степи

Побывать в самом большом буддийском храме Европы, отведать местных блюд и увидеть бескрайние поля
Отправимся в самобытную Калмыкию с благоухающими степями, где каждый апрель начинают цвести тюльпаны, и хурульными комплексами, среди которых самый большой буддийский храм Европы — «Золотая обитель Будды Шакьямуни».

Узнаем об истории и культуре калмыцкого народа, попробуем национальную кухню, познакомимся с достопримечательностями Элисты, а в сезон посетим фестиваль тюльпанов. Прочувствуем духовность региона и полюбуемся бескрайними просторами Калмыкии.
5
1 отзыв
На выходные в Калмыкию: Элиста и цветущие степи
На выходные в Калмыкию: Элиста и цветущие степи
На выходные в Калмыкию: Элиста и цветущие степи
Ближайшие даты:
Время начала: 13:00

Описание тура

Организационные детали

Помимо предоплаты, внесённой на сайте, необходимо перевести предоплату напрямую организатору на бронирование проживания, трансфера, экскурсий.

В буддийские храмы нельзя входить в шортах и обуви. Необходимо взять с собой носки.

Обратите внимание, цветение тюльпанов — это природное явление. Обычно оно продолжается весь апрель. В мае-июне степи продолжают благоухать другими растениями. Также, в сезон мы посетим фестиваль тюльпанов. Если вы хотите увидеть именно тюльпановую Калмыкию, уточните у организатора, в какие даты лучше отправляться в путешествие.

Проживание. В 2-местных номерах в гостинице в Элисте.

Питание. Включены завтраки со второго дня и два обеда. Остальное питание оплачивается дополнительно.

Дети. От 7 лет.

Транспорт. Mercedes-Benz Sprinter, Hyundai H-1, Toyota HiAce.

Программа тура по дням

1 день

Элиста

Встречаемся в Элисте и знакомимся за обедом в кафе (13:00-14:00). После чего заселимся в отель.

Далее вас ждёт 2-часовая обзорная экскурсия по Элисте — столице и крупнейшему городу Калмыкии. С 16:00 до 17:30 — посещение Национального музея имени Н. Пальмова. Вы узнаете об истории и культуре калмыцкого народа, рассмотрите археологические и этнографические материалы, в числе которых предметы буддийского культа и старокалмыцкого искусства.

Вечером у вас будет свободное время.

ЭлистаЭлистаЭлистаЭлистаЭлистаЭлистаЭлиста
2 день

«Золотая обитель» и степи Калмыкии

После завтрака (09:00-10:00) вы отправитесь на экскурсию в «Золотую обитель Будды Шакьямуни», которая является самым большим буддийским храмом в Европе. Далее на автобусе проедем по улицам города по туристическому маршруту, чтобы познакомиться с другими достопримечательностями Элисты. На обед остановимся в кафе.

Во второй половине дня нас ждут бескрайние поля Калмыкии. Обратите внимание, цветение тюльпанов — это природное явление. Обычно оно продолжается весь апрель. В мае-июне степи продолжают благоухать другими растениями. Также, в сезон мы посетим фестиваль тюльпанов. Если вы хотите увидеть именно тюльпановую Калмыкию, уточните у организатора, в какие даты лучше отправляться в путешествие.

После 17:30 у вас будет свободное время.

«Золотая обитель» и степи Калмыкии«Золотая обитель» и степи Калмыкии«Золотая обитель» и степи Калмыкии«Золотая обитель» и степи Калмыкии«Золотая обитель» и степи Калмыкии«Золотая обитель» и степи Калмыкии«Золотая обитель» и степи Калмыкии«Золотая обитель» и степи Калмыкии
3 день

Хурульный комплекс

Сегодня позавтракаем с 08:00 до 09:00, после чего выселимся из отеля. Посетим хурульный комплекс и сувенирные магазины. В 12:30 наше путешествие завершится.

Хурульный комплексХурульный комплексХурульный комплексХурульный комплекс

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет15 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 2 завтрака и 2 обеда
  • Все переезды по программе
  • Входные билеты на объекты по программе
  • Ежедневные экскурсии
Что не входит в цену
  • Билеты до Элисты и обратно в ваш город
  • Остальное питание (завтрак в первый день до начала тура, обед в третий день после завершения тура и все ужины)
  • Подношения в храмах
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Элиста, точное место сообщит организатор после бронирования
Завершение: Г. Элиста, 12:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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29 апр 2024
Если вы хотите отдохнуть душой, глазами, телом, наполнить себя ароматом степных трав, трелью жаворонка и почувствовать себя погонщиком верблюдов в бескрайних просторах степи, то это всё в программе тура!
А гостеприимные, отзывчивые и скромные гиды помогут вам с выбором дополнительных впечатлений на отдыхе, в питании, в дороге и знакомстве с природой Калмыкии.

Тур входит в следующие категории Элисты

ИндивидуальныеГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхОбзорныеВсе туры3-дневные турыКалмыкияСвятые местаСоборы и храмыМонастыри, церкви, храмыПопулярные местаБуддистские храмы

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