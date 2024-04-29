Отправимся в самобытную Калмыкию с благоухающими степями, где каждый апрель начинают цвести тюльпаны, и хурульными комплексами, среди которых самый большой буддийский храм Европы — «Золотая обитель Будды Шакьямуни». Узнаем об истории и культуре калмыцкого народа, попробуем национальную кухню, познакомимся с достопримечательностями Элисты, а в сезон посетим фестиваль тюльпанов. Прочувствуем духовность региона и полюбуемся бескрайними просторами Калмыкии.

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Организационные детали

Помимо предоплаты, внесённой на сайте, необходимо перевести предоплату напрямую организатору на бронирование проживания, трансфера, экскурсий.

В буддийские храмы нельзя входить в шортах и обуви. Необходимо взять с собой носки.

Обратите внимание, цветение тюльпанов — это природное явление. Обычно оно продолжается весь апрель. В мае-июне степи продолжают благоухать другими растениями. Также, в сезон мы посетим фестиваль тюльпанов. Если вы хотите увидеть именно тюльпановую Калмыкию, уточните у организатора, в какие даты лучше отправляться в путешествие.