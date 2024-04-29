Узнаем об истории и культуре калмыцкого народа, попробуем национальную кухню, познакомимся с достопримечательностями Элисты, а в сезон посетим фестиваль тюльпанов. Прочувствуем духовность региона и полюбуемся бескрайними просторами Калмыкии.
Описание тура
Организационные детали
Помимо предоплаты, внесённой на сайте, необходимо перевести предоплату напрямую организатору на бронирование проживания, трансфера, экскурсий.
В буддийские храмы нельзя входить в шортах и обуви. Необходимо взять с собой носки.
Обратите внимание, цветение тюльпанов — это природное явление. Обычно оно продолжается весь апрель. В мае-июне степи продолжают благоухать другими растениями. Также, в сезон мы посетим фестиваль тюльпанов. Если вы хотите увидеть именно тюльпановую Калмыкию, уточните у организатора, в какие даты лучше отправляться в путешествие.
Проживание. В 2-местных номерах в гостинице в Элисте.
Питание. Включены завтраки со второго дня и два обеда. Остальное питание оплачивается дополнительно.
Дети. От 7 лет.
Транспорт. Mercedes-Benz Sprinter, Hyundai H-1, Toyota HiAce.
Программа тура по дням
Элиста
Встречаемся в Элисте и знакомимся за обедом в кафе (13:00-14:00). После чего заселимся в отель.
Далее вас ждёт 2-часовая обзорная экскурсия по Элисте — столице и крупнейшему городу Калмыкии. С 16:00 до 17:30 — посещение Национального музея имени Н. Пальмова. Вы узнаете об истории и культуре калмыцкого народа, рассмотрите археологические и этнографические материалы, в числе которых предметы буддийского культа и старокалмыцкого искусства.
Вечером у вас будет свободное время.
«Золотая обитель» и степи Калмыкии
После завтрака (09:00-10:00) вы отправитесь на экскурсию в «Золотую обитель Будды Шакьямуни», которая является самым большим буддийским храмом в Европе. Далее на автобусе проедем по улицам города по туристическому маршруту, чтобы познакомиться с другими достопримечательностями Элисты. На обед остановимся в кафе.
Во второй половине дня нас ждут бескрайние поля Калмыкии. Обратите внимание, цветение тюльпанов — это природное явление. Обычно оно продолжается весь апрель. В мае-июне степи продолжают благоухать другими растениями. Также, в сезон мы посетим фестиваль тюльпанов. Если вы хотите увидеть именно тюльпановую Калмыкию, уточните у организатора, в какие даты лучше отправляться в путешествие.
После 17:30 у вас будет свободное время.
Хурульный комплекс
Сегодня позавтракаем с 08:00 до 09:00, после чего выселимся из отеля. Посетим хурульный комплекс и сувенирные магазины. В 12:30 наше путешествие завершится.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|15 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 2 завтрака и 2 обеда
- Все переезды по программе
- Входные билеты на объекты по программе
- Ежедневные экскурсии
Что не входит в цену
- Билеты до Элисты и обратно в ваш город
- Остальное питание (завтрак в первый день до начала тура, обед в третий день после завершения тура и все ужины)
- Подношения в храмах
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
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