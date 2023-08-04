Калмыкия на 100%

Групповой тур в Элисте
5
3 отзыва
Путешествие по Калмыкии – это непривычные для европейского глаза ландшафты.

Вокруг только бескрайняя степь, где поют настоящие пустынные барханы, озеро необыкновенного розового цвета с лечебной грязью и редкие степные антилопы.

Только в Калмыкии вы сможете оценить вкус настоящей баранины, которую подают к столам арабских шейхов, и отведать другие необычные блюда кочевой кухни.
Калмыкия на 100%
Калмыкия на 100%
Калмыкия на 100%
Ближайшие даты:
2
мая
6
мая
16
мая
23
мая
6
июн
20
июн
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даты

Что вас ожидает:

Древние антилопы
Древние антилопы
Поищете степных сайгаков, которые считаются ровесниками мамонтов
Музыкальная пустыня
Музыкальная пустыня
Услышите как пески барханов издают звук, похожий на мелодию органа
«Ханская охота»
«Ханская охота»
Примете участие в игровой охоте с луком и попробуете попасть в 3D мишени животных в натуральную величину
Сити-тур
Сити-тур
Услышите музыку ветра, пройдя под Золотыми воротами, украшенными 28 картинами местных художников
Увлекательный мастер-класс
Увлекательный мастер-класс
Познакомитесь с калмыцкими головоломками
Кулинарное искусство
Кулинарное искусство
Научитесь готовить еду кочевников на костре

Программа тура по дням

1 день

Прилет в Астрахань. Экскурсия по Меклетинскому заповеднику

11:00 Прилет в Астрахань, встреча, посадка на трансфер (трансфер с ж/д вокзала по запросу).

13:45-14:45 Обед в пути (самостоятельно).

15:30-19:00 Экскурсия по Меклетинскому заповеднику.

Экскурсия к Розовому озеру – в воде этого озера обитают микроскопические рачки Artemia salina, которые и придают озеру столь необычный цвет.

Грязь Розового озера применяется в лечении кожных заболеваний и производстве косметических средств.

Экскурсия по «Поющим барханам».

В Калмыкии есть настоящая пустыня с типичной флорой и фауной – ящерицы, змеи, экзотические птицы.

В сухую погоду пески барханов издают звук, похожий на мелодию органа. В древние времена здесь были стоянки различных кочевых народов.

На выдутых склонах холмов и сейчас можно найти древние артефакты сарматской, ямской и скифской культур.

Экскурсия на «Горящий источник».

Недалеко от поющих барханов есть источники с водой, которую можно поджечь, и она будет гореть! По пути возможна встреча с древними антилопами, ровесниками мамонтов – степными сайгаками.

Туристический комплекс «Страна Бумба» – знакомство с бытом кочевых калмыков, мастер-классы по калмыцким головоломкам, метанию аркана, фотографирование в национальных костюмах. Ужин с национальными блюдами.

20:30 Прибытие в Элисту, заселение в отель.

Прилет в Астрахань. Экскурсия по Меклетинскому заповедникуПрилет в Астрахань. Экскурсия по Меклетинскому заповедникуПрилет в Астрахань. Экскурсия по Меклетинскому заповедникуПрилет в Астрахань. Экскурсия по Меклетинскому заповеднику
2 день

Одинокий тополь. Хурулы Калмыкии. Сити-тур по городу Элисте

07:30-09:30 Завтрак.

09:30-12:00 Экскурсия в степь к месту силы – Одинокому тополю с каскадом родников.

Это реликтовое дерево – место поклонения и памятник природы.

Это священное место, где совершаются различные буддийские обряды и молебны.

Вокруг тополя возведены 8 буддийских ступ.

Рядом находится открытый источник с лечебными свойствами, которые впервые описал врач С. Р. Залкинд.

12:00-13:30 Экскурсия по Хурульному комплексу «Геден Шеддуп Чой Корлинг».

Хурул «Сякюсн-Сюмэ» – буддийский храм хурульного комплекса «Геден Шеддуп Чой Корлинг», расположенный в пригороде Элисты.

Это место в 1992 году было освящено самим Далай-ламой XIV во время его второго визита в Калмыкию, а спустя четыре года на этом месте был возведен хурул «Сякюсн-Сюме».

В 2004 году Далай-лама посетил Калмыкию и Элисту в третий раз, с целью проведения церемонии «раднэ», после которой хурул по праву становился настоящей обителью божеств.

13:30-15:00 Обед.

15:00-16:30 Экскурсия в Хуруле «Золотая обитель Будды Шакьямуни» с гидом-экспертом по буддизму.

Золотая обитель Будды Шакьямуни» (калм. Бурхн Багшин алтн сюме) – крупнейший буддийский храм в Европе.

Весь архитектурный план храма имеет форму мандалы.

Здание хурула окружают 17 пагод со статуями великих буддийских учителей монастыря Наланда.

В молельном зале Центрального хурула «Золотая обитель Будды Шакьямуни» первым, основным по величине и значимости объектом, обращающим на себя взоры любого человека, является фигура Будды Шакьямуни. Высота статуи – 9 метров.

16:30-19:30 Сити-тур по городу Элисте.

Отправляемся на прогулку по городу.

Мы пройдем по центру города, через Пагоду Семи дней, которая является визитной карточкой нашей столицы.

Она символизирует выход из сансары и достижение нирваны.

В Пагоде установлен самый большой в Европе молитвенный барабан – «Кюрде», который наполнен 75 миллионами мантр.

Загадав желание, пройдите вокруг него трижды, и оно точно исполнится!

Вы услышите музыку ветра, пройдя под Золотыми воротами, украшенными 28 картинами местных художников.

У калмыцкого народа есть трагическая страница жизни – депортация 1943-1957 г. г.

Мы посетим монумент «Исход и возвращение», посвященный жертвам сталинских репрессий, созданный выдающимся скульптором современности Эрнстом Неизвестным.

19:30 Ужин (самостоятельно), свободное время.

Одинокий тополь. Хурулы Калмыкии. Сити-тур по городу ЭлистеОдинокий тополь. Хурулы Калмыкии. Сити-тур по городу ЭлистеОдинокий тополь. Хурулы Калмыкии. Сити-тур по городу ЭлистеОдинокий тополь. Хурулы Калмыкии. Сити-тур по городу Элисте
3 день

Сити-Чесс, посещение Ступы Просветления. Галереи художников Калмыкии и Национальный краеведческий музей. «Ханская охота». Катание на лошадях и гастрономический мастер-класс

07:30-09:30 Завтрак

09:30-10:00 Прогулка по Сити-Чесс, посещение Ступы Просветления.

10:00-11:00 Посещение галереи художников Калмыкии.

11:00-13:00 Посещение Национального краеведческого музея им. Н. Н. Пальмова.

13:00-14:30 Обед.

14:30-16:00 Экскурсия “Знакомство с буддийской живописью”. Встреча в мастерской калмыцкого народного художника, члена-корреспондента Российской академии художеств, искусствоведа Поваева Александра.

16:00-22:00 Выезд на этно-стоянку.

В открытой степи недалеко от города находится аутентичное место отдыха.

Вас ждет потрясающий пейзаж бескрайнего степного горизонта, весенний запах степи и пение степных жаворонков, знакомство с бытом кочевых калмыков.

«Ханская охота» – мастер-класс по стрельбе из лука по 3D мишеням.

Фотографирование в национальных костюмах.

Катание на лошадях.

Гастрономический мастер-класс по приготовлению национальных блюд.

На мастер-классе гости имеют возможность приготовить еду кочевников на костре, которая отличается простотой ингредиентов и насыщенностью вкусов.

Ужин-пикник на природе с видом на бескрайнюю степь с неповторимым закатом.

22:00 Трансфер в отель.

Сити-Чесс, посещение Ступы Просветления. Галереи художников Калмыкии и Национальный краеведческий музей. «Ханская охота». Катание на лошадях и гастрономический мастер-классСити-Чесс, посещение Ступы Просветления. Галереи художников Калмыкии и Национальный краеведческий музей. «Ханская охота». Катание на лошадях и гастрономический мастер-классСити-Чесс, посещение Ступы Просветления. Галереи художников Калмыкии и Национальный краеведческий музей. «Ханская охота». Катание на лошадях и гастрономический мастер-классСити-Чесс, посещение Ступы Просветления. Галереи художников Калмыкии и Национальный краеведческий музей. «Ханская охота». Катание на лошадях и гастрономический мастер-классСити-Чесс, посещение Ступы Просветления. Галереи художников Калмыкии и Национальный краеведческий музей. «Ханская охота». Катание на лошадях и гастрономический мастер-классСити-Чесс, посещение Ступы Просветления. Галереи художников Калмыкии и Национальный краеведческий музей. «Ханская охота». Катание на лошадях и гастрономический мастер-классСити-Чесс, посещение Ступы Просветления. Галереи художников Калмыкии и Национальный краеведческий музей. «Ханская охота». Катание на лошадях и гастрономический мастер-классСити-Чесс, посещение Ступы Просветления. Галереи художников Калмыкии и Национальный краеведческий музей. «Ханская охота». Катание на лошадях и гастрономический мастер-классСити-Чесс, посещение Ступы Просветления. Галереи художников Калмыкии и Национальный краеведческий музей. «Ханская охота». Катание на лошадях и гастрономический мастер-классСити-Чесс, посещение Ступы Просветления. Галереи художников Калмыкии и Национальный краеведческий музей. «Ханская охота». Катание на лошадях и гастрономический мастер-классСити-Чесс, посещение Ступы Просветления. Галереи художников Калмыкии и Национальный краеведческий музей. «Ханская охота». Катание на лошадях и гастрономический мастер-класс
4 день

Прогулка по городу, посещение сувенирных магазинов

07:30-09:30 Завтрак.

09:30-11:30 Прогулка по городу, посещение сувенирных магазинов.

11:30-12:00 Выезд из отеля.

12:00-13:30 Обед.

13:30 Трансфер в аэропорт (г. Волгоград или г. Астрахань) оплачивается дополнительно.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице/гостевом доме или глэмпинге.

Стоимость на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Условия проживания2-местный стандарт
(взрослые и дети от 6 лет)
Отель Марко Поло 4*53 300
Отели Номад, Белый Лотос, Элиста40 500
Гостевой дом37 300

Стоимость на 1 человека в глэмпинге «Аршан», руб:

Barnhouse
(для 2 гостей)		A-frame
(для 3 гостей)		A-frame
(4 гостя)
53 30048 80043 700

Варианты проживания

Отель «Марко Поло»

3 ночи

Отель Marco Polo с общим лаунджем и террасой. К услугам гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. К услугам гостей бесплатная частная парковка. В каждом номере кондиционер, телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, холодильник, чайник, душ, фен и шкаф для одежды. Завтрак – шведский стол.

Отель «Марко Поло»Отель «Марко Поло»Отель «Марко Поло»Отель «Марко Поло»Отель «Марко Поло»Отель «Марко Поло»

Отель «Номад»

3 ночи

Новый отель, год запуска 2022.

Расположен в непосредственной близости от Центрального Хурула" Золотая Обитель Будды Шакьямуни".

Размещение в стандартном 2-х местном номере, континентальный завтрак, wifi, отель всем оснащен.

Есть возможность размещения в экодомиках типа кемпингов (однокомнатный! домик типа A frame) при желании.

Отель «Номад»Отель «Номад»Отель «Номад»Отель «Номад»Отель «Номад»Отель «Номад»Отель «Номад»

Отель «Белый Лотос»

3 ночи

Отель Белый Лотос. К услугам гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi, бесплатная закрытая парковка. Номера оснащены кондиционером, телевизором, мини-холодильником. Удобства отдельные в каждом номере.

Отель «Элиста»

3 ночи

Отель «Элиста» расположен в Элисте, в 600 м от центра Элисты. К услугам гостей бар, частная парковка и терраса. При отеле работает ресторан и круглосуточная стойка регистрации. Доступен бесплатный Wi-Fi. Организована доставка еды и напитков в номер. Гости могут заказать напитки в снэк-баре.

Во всех номерах есть кондиционер, телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, письменный стол, холодильник, чайник, а также душ и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

В некоторых номерах установлен сейф.

В распоряжении гостей собственная ванная комната и шкаф в каждом номере. В номерах нет фена, но его можно попросить на стойке регистрации.

Все номера отеля «Элиста» укомплектованы полотенцами и постельным бельем.

Отель «Элиста»Отель «Элиста»Отель «Элиста»Отель «Элиста»

Глэмпинг «Аршан»

3 ночи

Глэмпинг расположен вблизи соснового бора, недалеко от города. Состоит из стильных комфортабельных домиков A-frame (4+2 гостя), Barnhouse (для 2 гостей). В каждом домике имеется мини-кухня с необходимым набором посуды, холодильник, кондиционер, санузел, телевизор.

Глэмпинг «Аршан»Глэмпинг «Аршан»Глэмпинг «Аршан»Глэмпинг «Аршан»Глэмпинг «Аршан»Глэмпинг «Аршан»Глэмпинг «Аршан»Глэмпинг «Аршан»Глэмпинг «Аршан»Глэмпинг «Аршан»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы (по программе)
  • Питание (завтраки)
  • Проживание в указанных средствах размещения
  • Услуги гида/сопровождающего
  • Участие во всех мероприятиях программы (входные билеты)
  • Активности по программе
Что не входит в цену
  • Авиа и ж/д билеты до г. Астрахань и обратно, билеты из г. Волгоград
  • Трансфер Элиста - Волгоград (1500 руб. /чел., 5 часов) и трансфер Элиста - Астрахань
  • Катание на верблюдах, лошадях (по желанию)
  • Питание (обеды, ужины)
  • Подношения в храмах
Место начала и завершения?
Астрахань
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • паспорт, страховой полис;
  • одежда и обувь по сезону;
  • личные лекарственные средства;
  • противомоскитные средства, репелленты.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Обращайтесь в службу поддержки.

Будет ли связь на маршруте?

Мобильная есть почти везде, кроме отдаленных степных участков.

Где мы будем обедать/ужинать?

Питание осуществляется в выбранных точках общепита согласно программе тура. Возможны бранчи на природе в качестве комплимента от туроператора. Ужин по желанию гостей.

Стоимость обеда примерно – 500 руб., стоимость ужина от 500 до 1500 руб.

Мы увидим лотосы?

Мы можем включить посещение лотосов по дороге из Астрахани, в непосредственной близости от лаганского Хурула (Будда Майтрея) в период проведения туров стартующих с 6 июля по 17 августа.

Мы не можем гарантировать посещение лотосов в конкретные даты, так как цветение лотосов, это природное явление, которое может начаться и 1 июля, либо 10 июля, либо 15.

Подробную информацию про лотосы можно уточнить у менеджера.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
И
4 авг 2023
Отличная возможность получить общее представление об истории, культуре, природе и повседневной жизни Калмыкии за одну короткую поездку, чтобы затем наметить для себя более глубокое погружение в заинтересовавшие аспекты.
Ж
13 мар 2024
Так приятно иметь дело с настоящими профессионалами! Спасибо за работу и заботу! Мы с мужем Ваши поклонники навсегда!
В
9 янв 2024
Команда очень старалась. Решали все проблемы.
Сложность - местный сервис еще очень плохо развит.
В гостинице унесли (выкинули?) зубную щетку - пришлось покупать новую. Вообще не убирали кровати, не было фена и утюга.
В ресторанах - могли подать холодную еду, удивлялись, что надо подогреть, Пытались посадить 14 человек за два маленьких стола при наличии мест в зале. Гарнир приносили отдельно от горячего. Забывали детали заказа и т. д.
НО! если начать требовать - сразу исправлялись.
Не назначали четко время. Из-за этого часть группы приходила и ждала других, которые гуляли не зная, что их ждут …
Организаторам приходилось все постоянно контролировать.
Они молодцы!!!
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Валентина Александровна!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что произошла такая ситуация с организационными моментами проживания и питания в туре. Мы обязательно передадим ваш отзыв коллегам для улучшения качества организации проживания и питания в туре. Проведем работу.

Надеемся, что несмотря на эти недочеты вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России!

Тур входит в следующие категории Элисты

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