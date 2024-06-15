2 день

Посещение центрального хурула «Золотая обитель Будды Шакьямуни». Музей кочевых народов

07:00/08:00 Утренняя практика / Йога / Цигун / Медитация.

08:00-09:00 Завтрак в отеле.

09:00-11:00 Центр восточной медицины «Манла». Иглорефлексотерапия, массаж сегментарный, вакуум терапия.

11:30 Возвращение в отель.

Отдых.

13:00 Обед в кафе города (оплачивается самостоятельно).

14:00 Посещение Национального краеведческого музея им. Н. Н. Пальмова с экскурсоводом музея – захватывающее знакомство с насыщенной историей и богатой культурой калмыцкого народа, с древних времен и до наших дней с ее трагическими и счастливыми событиями, яркими мгновениями и неожиданными поворотами, а также выдающимся людьми республики.

15:15 Посещение центрального хурула «Золотая обитель Будды Шакьямуни». Внешний и внутренний осмотр храма с экскурсоводом.

Хурул «Золотая обитель Будды Шакьямуни» – крупнейший буддийский храм Республики Калмыкия, и один из крупнейших в Европе.

Здание хурула 63 метра в высоту и вмещает в себе самую большую в России и Европе 9-метровую статую Будды.

Храм является одной из главных достопримечательностей Элисты. Он представляет собой величественное здание, где совершаются молебны, ритуалы и праздничные богослужения.

Экскурсия по Хурулу: дуган, музей (при обходе алтаря можно положить монеты на алтарь).

Есть возможность приобретения буддийских флажков – ки мерн с молитвой – кони ветра для того, чтобы была возможность их повесить в месте силы.

16:30-19:30 Одинокий Тополь – место силы.

Памятник природы Калмыкии регионального значения.

В 2019 году Одинокий тополь стал победителем Национального конкурса «Российское дерево года» из 12 претендентов путём открытого голосования на сайте Всероссийской программы «Деревья — памятники живой природы» и в 2020 году получил третье место в конкурсе «Европейское деревогода 2020».

Медитация на закате.

Можно повесить молитвенные флаги ки мерн в месте силы.

Свободный вечер.