Программа тура по дням
Приезд. Центр восточной медицины «Манла». Дегустация блюд традиционной национальной кухни
14:50 Встреча с гидом в аэропорту Элисты.
15:30 Заселение в отель.
16:00 Обряд открытия белой дороги на оздоровление от ламы – священнослужителя местной религиозной организации.
17:00 Центр восточной медицины «Манла».
- Осмотр врача рефлексотерапевта (определение наличия показаний и противопоказаний).
- Компьютерная диагностика.
- Иглорефлексотерапия, массаж сегментарный.
19:00 Приветственный ужин (включено в стоимость).
Дегустация блюд традиционной национальной кухни.
Предлагается первое знакомство с яркой и богатой кухней региона, которая славится своими ароматными и вкусными блюдами, основанными на самых свежих ингредиентах местного производства.
Дегустация также позволяет определить вкусовые предпочтения определенной группы туристов, с учетом ее результатов формируется дальнейшее меню в рамках программы тура.
Предоставляется возможность приглашения калмыцких музыкантов и танцоров за доп. плату (бронируется заранее, если едет группа).
Посещение центрального хурула «Золотая обитель Будды Шакьямуни». Музей кочевых народов
07:00/08:00 Утренняя практика / Йога / Цигун / Медитация.
08:00-09:00 Завтрак в отеле.
09:00-11:00 Центр восточной медицины «Манла». Иглорефлексотерапия, массаж сегментарный, вакуум терапия.
11:30 Возвращение в отель.
Отдых.
13:00 Обед в кафе города (оплачивается самостоятельно).
14:00 Посещение Национального краеведческого музея им. Н. Н. Пальмова с экскурсоводом музея – захватывающее знакомство с насыщенной историей и богатой культурой калмыцкого народа, с древних времен и до наших дней с ее трагическими и счастливыми событиями, яркими мгновениями и неожиданными поворотами, а также выдающимся людьми республики.
15:15 Посещение центрального хурула «Золотая обитель Будды Шакьямуни». Внешний и внутренний осмотр храма с экскурсоводом.
Хурул «Золотая обитель Будды Шакьямуни» – крупнейший буддийский храм Республики Калмыкия, и один из крупнейших в Европе.
Здание хурула 63 метра в высоту и вмещает в себе самую большую в России и Европе 9-метровую статую Будды.
Храм является одной из главных достопримечательностей Элисты. Он представляет собой величественное здание, где совершаются молебны, ритуалы и праздничные богослужения.
Экскурсия по Хурулу: дуган, музей (при обходе алтаря можно положить монеты на алтарь).
Есть возможность приобретения буддийских флажков – ки мерн с молитвой – кони ветра для того, чтобы была возможность их повесить в месте силы.
16:30-19:30 Одинокий Тополь – место силы.
Памятник природы Калмыкии регионального значения.
В 2019 году Одинокий тополь стал победителем Национального конкурса «Российское дерево года» из 12 претендентов путём открытого голосования на сайте Всероссийской программы «Деревья — памятники живой природы» и в 2020 году получил третье место в конкурсе «Европейское деревогода 2020».
Медитация на закате.
Можно повесить молитвенные флаги ки мерн в месте силы.
Свободный вечер.
Хурул Сякюсн Сюме. Музей кочевых народов. Мастер-класс по калмыцкой письменности
07:00/08:00 Утренняя практика / Йога / Цигун / Медитация.
08:00-09:00 Завтрак в отеле.
09:00-11:00 Центр восточной медицины «Манла». Иглорефлексотерапия, массаж сегментарный, вакуум терапия.
11:30 Возвращение в отель.
Отдых.
13:00 Обед в кафе города (оплачивается самостоятельно).
14:00 Выезд в Хурул Сякюсн Сюме 6 км.
Посещение Храма. Рассказ о Храме. Благословение в Храме.
Зажжение 108 свечей в Хуруле / в доме Далай Ламы – подношение огнем.
15:30 Музей кочевых народов.
Музей расположен на территории города шахмат.
Музей ойрат-монгольской кочевой культуры – первый интерактивный музей в Элисте.
В монгольской юрте, где разместился музей, гости смогут ознакомиться с предметами быта кочевников, с укладом кочевой жизни, послушать рассказ об империи Чингисхана, об истории ойрат-монголов, о традициях и культуре монгольских кочевых народов, вытянуть себе древнее ойратское наставление, которое, как правило, очень точно дает правильное направление каждому желающему.
Мастер-класс по калмыцкой письменности тодо бикч– ясное письмо –вертикальная старо-калмыцкая письменность.
Урок проведет Руководитель калмыцкого отделения Ассамблеи народов России, кандидат филологических наукЕвгений Бембеев.
17:30 Посещение мастерской Александра и Халги Поваевых, сувенирная лавка.
Под запрос мастер-класс от художника Александра.
Посещение магазинов брендовой одежды и ювелирных изделий калмыцких дизайнеров.
Свободный вечер.
Страна Бумба
07:00/08:00 Утренняя практика / Йога / Цигун / Медитация.
08:00-09:00 Завтрак в отеле.
09:00-11:00 Центр восточной медицины «Манла». Иглорефлексотерапия, массаж сегментарный, вакуум терапия.
11:30 Возвращение в отель.
12:30 Выезд в п. Адык 150 км.
13:30 Обед в кафе «Зюр Гар» (включено в стоимость).
15:00 Маршрут «Страна Бумба» 2 часа.
Посещение единственной в Европейской части России пустыни с «поющими барханами», которые в ветреную погоду издают звук, похожий на музыку.
Меклетинские розовые озера, в воде которых обитает микроскопический рачок Artemia Salina, окрашивающий воду в розовый цвет и принимающий участие в образовании лечебной грязи, которая применяется в лечении кожных заболеваний и производстве косметических средств.
Озеро представляет собой целебную грязь, покрытую коркой лечебной соли.
Горящий источник.
Если поднести спичку к воде, она вспыхивает благодаря метану, который попадает в воду.
Это одно из самых популярных туристических мест Калмыкии.
Посещение кибиточного стана «Страна Бумба».
Знакомство с предметами быта калмыков, их развлечениями и обрядами, встреча с четырьмя видами традиционных для калмыков животных: верблюдами, лошадьми, коровами и баранами.
В ходе иммерсивной экскурсии можно сделать фотографии в калмыцких костюмах и воинских доспехах, пострелять из лука, потренироваться в метании аркана и многое другое.
18:00 Возвращение в г. Элисту 150 км.
Завершение тура
07:00/08:00 Утренняя практика / Йога / Цигун / Медитация.
08:00-09:00 Завтрак в отеле.
09:00-11:00 Центр восточной медицины «Манла». Иглорефлексотерапия, массаж сегментарный, вакуум терапия
11:30 Возвращение в отель.
Выселение.
12:30 Обед (оплачивается самостоятельно).
13:30 Трансфер в аэропорт.
Проживание
В туре предусмотрено размещение в отеле «Элиста» 3*.
Стоимость тура на 1 человека при 2-местном размещении в зависимости от кол-ва человек в группе, в руб:
- Для группы 2 чел: 67 700 руб. с 1 чел.
- Для группы 4 чел: 54 500 руб. с 1 чел.
- Для группы 6 чел: 47 200 руб. с 1 чел.
- Для группы 8 чел: 42 900 руб. с 1 чел.
- Для группы 10 чел: 39 500 руб. с 1 чел.
Программы оздоровления в Центре восточной медицины «Манла» выбираются по желанию и оплачиваются дополнительно (подробнее в разделе «Важно знать»).
Для группы 8 чел., с включенной в стоимость оздоровительной программой в Центре восточной медицины «Манла», проживанием в отеле Номад, стоимость на 1 чел. в двухместном номере: 74 300 руб.
Варианты проживания
Отель «Элиста» 3
Комфортабельная гостиница в центре города Элиста. Имеет на своей территории парковку для автомобилей, банкомат для снятия наличных и бесплатный Wi-Fi для постояльцев. Персонал говорит на двух языках.
Под бронирование доступны различные варианты размещения. В номерах по-домашнему уютная обстановка, в каждом есть холодильник, кондиционер, телевизор с плоским экраном, ванная комната со всеми необходимыми принадлежностями.
Возможность заказа завтрака, который вам доставят прямо в номер. На территории гостиницы работает бар и ресторан с огромным выбором напитков и блюд. Магазины и супермаркеты имеются в самой гостинице и в шаге от нее.
Рядом с вами будут находиться Парк Дружбы, Аллея Героев, Вечный Огонь, памятник Актеру, драм театр имени Басанова, местный ипподром. В 4,4 км от вас будет железнодорожный вокзал, а до ближайшего аэропорта 13 км.
Гостиница Номад
Гостиница «НОМАД» расположена в центре города Элиста. К услугам гостей ресепшен, бесплатные парковка и Wi-Fi, охрана территории.
Номерной фонд предоставляет 31 номер с различными категориями. В каждом из них кровать, шкаф для одежды, электрочайник, ЖК-телевизор, кондиционер.
На территории гостиницы своя кухня с разными приборами для пользования. Неподалеку находятся продуктовые магазины.
Расстояние до ж/д вокзала — 1,8 км, до аэропорта — 7,4 км. В шаговой доступности Золотая обитель Будды, парки.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле
- Питание, указанное в программе
- Экскурсионное обслуживание
- Трансфер по программе
- Сопровождение группы
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Элисты и обратно
- Индивидуальный трансфер
- Оздоровительные процедуры в центре восточной медицины «Манла»
- Дополнительные услуги, экскурсии
- Питание, не указанное в программе тура
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Включена ли страховка в стоимость тура?
Медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какие есть оздоровительные процедуры в центре восточной медицины «Манла»?
Программа №1 «Здоровое тело».
Стоимость на 1 чел: 12 200 руб.
1 день: 2 часа.
- Осмотр врача рефлексотерапевта (определение наличия показаний и противопоказаний).
- Компьютерная диагностика.
- Иглорефлексотерапия, массаж сегментарный.
2 день: 2 часа. Иглорефлексотерапия, массаж сегментарный, вакуум-терапия.
3 день: 2 часа. Иглорефлексотерапия, массаж сегментарный, моксотерапия.
4 день: 2 часа. Иглорефлексотерапия, массаж сегментарный, вакуум-терапия.
5 день: 2 часа. Иглорефлексотерапия, массаж сегментарный, моксотерапия.
Процедуры будут проводиться при отсутствии противопоказаний.
Программа №2 «Сияющая кожа. Акупунктурный лифтинг лица».
Стоимость на 1 чел: 17 800 руб.
1 день: 2 часа: Консультация врача рефлексотерапевта, акупунктурный лифтинг, массаж лица.
2 день: 2 часа: Аккупунктурный лифтинг, общий массаж тела, массаж лица.
3 день: 2 часа. Аккупунктурный лифтинг, массаж лица, лимфодренажный массаж тела.
4 день: 2 часа: Аккупунктурный лифтинг, общий массаж тела, вакуум-терапия, массаж лица.
5 день: 2 часа: Аккупунктурный лифтинг, лимфодренажный массаж тела, массаж лица.
Программа №3 «Детокс и фитотерапия».
Стоимость на 1 чел: 14 500 руб., фито препараты оплачиваются дополнительно.
1 день: 2 часа: Осмотр врача рефлексотерапевта, иглорефлексотерапия, массаж сегментарный.
2 день: 2 часа: Иглорефлексотерапия (корпоральная, аурикулярная), общий массаж тела.
3 день: 2 часа: Иглорефлексотерапия, лимфодренажный массаж тела.
4 день: 2 часа: Иглорефлексотерапия, огненный массаж.
5 день: 2 часа: Иглорефлексотерапия, лимфодренажный массаж тела, фитотерапия.
Постановка игл в ушной раковине.
Когда и сколько длится?
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