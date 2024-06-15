В поисках гармонии души и тела. Оздоровительный тур в Калмыкию на 5 дней

В поисках гармонии души и тела
Жаждете уйти от повседневных забот и суеты? Интересуетесь духовным развитием и заботой о своем здоровье? Приглашаем вас отправиться в удивительное путешествие по Калмыкии! Здесь вы сможете насладиться красотой древних храмов,
читать дальше

живописной природой и колоритными национальными обычаями, окунуться в атмосферу медитации и спокойствия.

Благодаря мягкому климату и экологически чистому воздуху, ваш организм получит максимальную порцию энергии и восстановления. Вы окажетесь в эпицентре процесса оздоровления души и тела, под руководством опытных инструкторов. Не упустите возможность найти гармонию и баланс в себе.

5
3 отзыва
В поисках гармонии души и тела. Оздоровительный тур в Калмыкию на 5 дней
В поисках гармонии души и тела. Оздоровительный тур в Калмыкию на 5 дней
В поисках гармонии души и тела. Оздоровительный тур в Калмыкию на 5 дней
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Приезд. Центр восточной медицины «Манла». Дегустация блюд традиционной национальной кухни

14:50 Встреча с гидом в аэропорту Элисты.

15:30 Заселение в отель.

16:00 Обряд открытия белой дороги на оздоровление от ламы – священнослужителя местной религиозной организации.

17:00 Центр восточной медицины «Манла».

  • Осмотр врача рефлексотерапевта (определение наличия показаний и противопоказаний).
  • Компьютерная диагностика.
  • Иглорефлексотерапия, массаж сегментарный.

19:00 Приветственный ужин (включено в стоимость).

Дегустация блюд традиционной национальной кухни.

Предлагается первое знакомство с яркой и богатой кухней региона, которая славится своими ароматными и вкусными блюдами, основанными на самых свежих ингредиентах местного производства.

Дегустация также позволяет определить вкусовые предпочтения определенной группы туристов, с учетом ее результатов формируется дальнейшее меню в рамках программы тура.

Предоставляется возможность приглашения калмыцких музыкантов и танцоров за доп. плату (бронируется заранее, если едет группа).

Приезд. Центр восточной медицины «Манла». Дегустация блюд традиционной национальной кухниПриезд. Центр восточной медицины «Манла». Дегустация блюд традиционной национальной кухниПриезд. Центр восточной медицины «Манла». Дегустация блюд традиционной национальной кухниПриезд. Центр восточной медицины «Манла». Дегустация блюд традиционной национальной кухни
2 день

Посещение центрального хурула «Золотая обитель Будды Шакьямуни». Музей кочевых народов

07:00/08:00 Утренняя практика / Йога / Цигун / Медитация.

08:00-09:00 Завтрак в отеле.

09:00-11:00 Центр восточной медицины «Манла». Иглорефлексотерапия, массаж сегментарный, вакуум терапия.

11:30 Возвращение в отель.

Отдых.

13:00 Обед в кафе города (оплачивается самостоятельно).

14:00 Посещение Национального краеведческого музея им. Н. Н. Пальмова с экскурсоводом музея – захватывающее знакомство с насыщенной историей и богатой культурой калмыцкого народа, с древних времен и до наших дней с ее трагическими и счастливыми событиями, яркими мгновениями и неожиданными поворотами, а также выдающимся людьми республики.

15:15 Посещение центрального хурула «Золотая обитель Будды Шакьямуни». Внешний и внутренний осмотр храма с экскурсоводом.

Хурул «Золотая обитель Будды Шакьямуни» – крупнейший буддийский храм Республики Калмыкия, и один из крупнейших в Европе.

Здание хурула 63 метра в высоту и вмещает в себе самую большую в России и Европе 9-метровую статую Будды.

Храм является одной из главных достопримечательностей Элисты. Он представляет собой величественное здание, где совершаются молебны, ритуалы и праздничные богослужения.

Экскурсия по Хурулу: дуган, музей (при обходе алтаря можно положить монеты на алтарь).

Есть возможность приобретения буддийских флажков – ки мерн с молитвой – кони ветра для того, чтобы была возможность их повесить в месте силы.

16:30-19:30 Одинокий Тополь – место силы.

Памятник природы Калмыкии регионального значения.

В 2019 году Одинокий тополь стал победителем Национального конкурса «Российское дерево года» из 12 претендентов путём открытого голосования на сайте Всероссийской программы «Деревья — памятники живой природы» и в 2020 году получил третье место в конкурсе «Европейское деревогода 2020».

Медитация на закате.

Можно повесить молитвенные флаги ки мерн в месте силы.

Свободный вечер.

Посещение центрального хурула «Золотая обитель Будды Шакьямуни». Музей кочевых народовПосещение центрального хурула «Золотая обитель Будды Шакьямуни». Музей кочевых народовПосещение центрального хурула «Золотая обитель Будды Шакьямуни». Музей кочевых народовПосещение центрального хурула «Золотая обитель Будды Шакьямуни». Музей кочевых народов
3 день

Хурул Сякюсн Сюме. Музей кочевых народов. Мастер-класс по калмыцкой письменности

07:00/08:00 Утренняя практика / Йога / Цигун / Медитация.

08:00-09:00 Завтрак в отеле.

09:00-11:00 Центр восточной медицины «Манла». Иглорефлексотерапия, массаж сегментарный, вакуум терапия.

11:30 Возвращение в отель.

Отдых.

13:00 Обед в кафе города (оплачивается самостоятельно).

14:00 Выезд в Хурул Сякюсн Сюме 6 км.

Посещение Храма. Рассказ о Храме. Благословение в Храме.

Зажжение 108 свечей в Хуруле / в доме Далай Ламы – подношение огнем.

15:30 Музей кочевых народов.

Музей расположен на территории города шахмат.

Музей ойрат-монгольской кочевой культуры – первый интерактивный музей в Элисте.

В монгольской юрте, где разместился музей, гости смогут ознакомиться с предметами быта кочевников, с укладом кочевой жизни, послушать рассказ об империи Чингисхана, об истории ойрат-монголов, о традициях и культуре монгольских кочевых народов, вытянуть себе древнее ойратское наставление, которое, как правило, очень точно дает правильное направление каждому желающему.

Мастер-класс по калмыцкой письменности тодо бикч– ясное письмо –вертикальная старо-калмыцкая письменность.

Урок проведет Руководитель калмыцкого отделения Ассамблеи народов России, кандидат филологических наукЕвгений Бембеев.

17:30 Посещение мастерской Александра и Халги Поваевых, сувенирная лавка.

Под запрос мастер-класс от художника Александра.

Посещение магазинов брендовой одежды и ювелирных изделий калмыцких дизайнеров.

Свободный вечер.

Хурул Сякюсн Сюме. Музей кочевых народов. Мастер-класс по калмыцкой письменностиХурул Сякюсн Сюме. Музей кочевых народов. Мастер-класс по калмыцкой письменностиХурул Сякюсн Сюме. Музей кочевых народов. Мастер-класс по калмыцкой письменности
4 день

Страна Бумба

07:00/08:00 Утренняя практика / Йога / Цигун / Медитация.

08:00-09:00 Завтрак в отеле.

09:00-11:00 Центр восточной медицины «Манла». Иглорефлексотерапия, массаж сегментарный, вакуум терапия.

11:30 Возвращение в отель.

12:30 Выезд в п. Адык 150 км.

13:30 Обед в кафе «Зюр Гар» (включено в стоимость).

15:00 Маршрут «Страна Бумба» 2 часа.

Посещение единственной в Европейской части России пустыни с «поющими барханами», которые в ветреную погоду издают звук, похожий на музыку.

Меклетинские розовые озера, в воде которых обитает микроскопический рачок Artemia Salina, окрашивающий воду в розовый цвет и принимающий участие в образовании лечебной грязи, которая применяется в лечении кожных заболеваний и производстве косметических средств.

Озеро представляет собой целебную грязь, покрытую коркой лечебной соли.

Горящий источник.

Если поднести спичку к воде, она вспыхивает благодаря метану, который попадает в воду.

Это одно из самых популярных туристических мест Калмыкии.

Посещение кибиточного стана «Страна Бумба».

Знакомство с предметами быта калмыков, их развлечениями и обрядами, встреча с четырьмя видами традиционных для калмыков животных: верблюдами, лошадьми, коровами и баранами.

В ходе иммерсивной экскурсии можно сделать фотографии в калмыцких костюмах и воинских доспехах, пострелять из лука, потренироваться в метании аркана и многое другое.

18:00 Возвращение в г. Элисту 150 км.

Страна БумбаСтрана БумбаСтрана БумбаСтрана БумбаСтрана Бумба
5 день

Завершение тура

07:00/08:00 Утренняя практика / Йога / Цигун / Медитация.

08:00-09:00 Завтрак в отеле.

09:00-11:00 Центр восточной медицины «Манла». Иглорефлексотерапия, массаж сегментарный, вакуум терапия

11:30 Возвращение в отель.

Выселение.

12:30 Обед (оплачивается самостоятельно).

13:30 Трансфер в аэропорт.

Проживание

В туре предусмотрено размещение в отеле «Элиста» 3*.

Стоимость тура на 1 человека при 2-местном размещении в зависимости от кол-ва человек в группе, в руб:

  • Для группы 2 чел: 67 700 руб. с 1 чел.
  • Для группы 4 чел: 54 500 руб. с 1 чел.
  • Для группы 6 чел: 47 200 руб. с 1 чел.
  • Для группы 8 чел: 42 900 руб. с 1 чел.
  • Для группы 10 чел: 39 500 руб. с 1 чел.

Программы оздоровления в Центре восточной медицины «Манла» выбираются по желанию и оплачиваются дополнительно (подробнее в разделе «Важно знать»).

Для группы 8 чел., с включенной в стоимость оздоровительной программой в Центре восточной медицины «Манла», проживанием в отеле Номад, стоимость на 1 чел. в двухместном номере: 74 300 руб.

Варианты проживания

Отель «Элиста» 3

4 ночи

Комфортабельная гостиница в центре города Элиста. Имеет на своей территории парковку для автомобилей, банкомат для снятия наличных и бесплатный Wi-Fi для постояльцев. Персонал говорит на двух языках.

Под бронирование доступны различные варианты размещения. В номерах по-домашнему уютная обстановка, в каждом есть холодильник, кондиционер, телевизор с плоским экраном, ванная комната со всеми необходимыми принадлежностями.

Возможность заказа завтрака, который вам доставят прямо в номер. На территории гостиницы работает бар и ресторан с огромным выбором напитков и блюд. Магазины и супермаркеты имеются в самой гостинице и в шаге от нее.

Рядом с вами будут находиться Парк Дружбы, Аллея Героев, Вечный Огонь, памятник Актеру, драм театр имени Басанова, местный ипподром. В 4,4 км от вас будет железнодорожный вокзал, а до ближайшего аэропорта 13 км.

Отель «Элиста» 3Отель «Элиста» 3Отель «Элиста» 3Отель «Элиста» 3Отель «Элиста» 3Отель «Элиста» 3Отель «Элиста» 3

Гостиница Номад

4 ночи

Гостиница «НОМАД» расположена в центре города Элиста. К услугам гостей ресепшен, бесплатные парковка и Wi-Fi, охрана территории.

Номерной фонд предоставляет 31 номер с различными категориями. В каждом из них кровать, шкаф для одежды, электрочайник, ЖК-телевизор, кондиционер.

На территории гостиницы своя кухня с разными приборами для пользования. Неподалеку находятся продуктовые магазины.

Расстояние до ж/д вокзала — 1,8 км, до аэропорта — 7,4 км. В шаговой доступности Золотая обитель Будды, парки.

Гостиница НомадГостиница НомадГостиница НомадГостиница НомадГостиница НомадГостиница НомадГостиница Номад

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отеле
  • Питание, указанное в программе
  • Экскурсионное обслуживание
  • Трансфер по программе
  • Сопровождение группы
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Элисты и обратно
  • Индивидуальный трансфер
  • Оздоровительные процедуры в центре восточной медицины «Манла»
  • Дополнительные услуги, экскурсии
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Г. Элиста
Включена ли страховка в стоимость тура?

Медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие есть оздоровительные процедуры в центре восточной медицины «Манла»?

Программа №1 «Здоровое тело».

Стоимость на 1 чел: 12 200 руб.

1 день: 2 часа.

  • Осмотр врача рефлексотерапевта (определение наличия показаний и противопоказаний).
  • Компьютерная диагностика.
  • Иглорефлексотерапия, массаж сегментарный.

2 день: 2 часа. Иглорефлексотерапия, массаж сегментарный, вакуум-терапия.

3 день: 2 часа. Иглорефлексотерапия, массаж сегментарный, моксотерапия.

4 день: 2 часа. Иглорефлексотерапия, массаж сегментарный, вакуум-терапия.

5 день: 2 часа. Иглорефлексотерапия, массаж сегментарный, моксотерапия.

Процедуры будут проводиться при отсутствии противопоказаний.

Программа №2 «Сияющая кожа. Акупунктурный лифтинг лица».

Стоимость на 1 чел: 17 800 руб.

1 день: 2 часа: Консультация врача рефлексотерапевта, акупунктурный лифтинг, массаж лица.

2 день: 2 часа: Аккупунктурный лифтинг, общий массаж тела, массаж лица.

3 день: 2 часа. Аккупунктурный лифтинг, массаж лица, лимфодренажный массаж тела.

4 день: 2 часа: Аккупунктурный лифтинг, общий массаж тела, вакуум-терапия, массаж лица.

5 день: 2 часа: Аккупунктурный лифтинг, лимфодренажный массаж тела, массаж лица.

Программа №3 «Детокс и фитотерапия».

Стоимость на 1 чел: 14 500 руб., фито препараты оплачиваются дополнительно.

1 день: 2 часа: Осмотр врача рефлексотерапевта, иглорефлексотерапия, массаж сегментарный.

2 день: 2 часа: Иглорефлексотерапия (корпоральная, аурикулярная), общий массаж тела.

3 день: 2 часа: Иглорефлексотерапия, лимфодренажный массаж тела.

4 день: 2 часа: Иглорефлексотерапия, огненный массаж.

5 день: 2 часа: Иглорефлексотерапия, лимфодренажный массаж тела, фитотерапия.

Постановка игл в ушной раковине.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
О
15 июн 2024
Все организовано четко. По всем вопросам всегда оперативные ответы в мессенджерах и по эл. почте. Большое спасибо!
Смотрю Ваши вебинары, обязательно буду путешествовать с Вами снова!
Ю
20 мая 2024
Отличный тур и принимающая сторона! Выражаю огромную благодарность! Каждый гид - профессионал. Программа тура подобрана так, чтобы показать Калмыкию со всех сторон: и природу, и историю, и конечно людей.
Везде
читать дальше

все четко по таймингу, при этом времени на все хватало. Отдельное спасибо водителю за интересные беседы! Группа была маленькая, поэтому все было по-домашнему!
При неблагоприятных условиях заменяли программу, но она была ничуть не хуже первоначальной.
Получила массу положительных впечатлений!

Отличный тур и принимающая сторона! Выражаю огромную благодарность! Каждый гид - профессионал. Программа тура подобрана так,Отличный тур и принимающая сторона! Выражаю огромную благодарность! Каждый гид - профессионал. Программа тура подобрана так,Отличный тур и принимающая сторона! Выражаю огромную благодарность! Каждый гид - профессионал. Программа тура подобрана так,Отличный тур и принимающая сторона! Выражаю огромную благодарность! Каждый гид - профессионал. Программа тура подобрана так,Отличный тур и принимающая сторона! Выражаю огромную благодарность! Каждый гид - профессионал. Программа тура подобрана так,Отличный тур и принимающая сторона! Выражаю огромную благодарность! Каждый гид - профессионал. Программа тура подобрана так,Отличный тур и принимающая сторона! Выражаю огромную благодарность! Каждый гид - профессионал. Программа тура подобрана так,Отличный тур и принимающая сторона! Выражаю огромную благодарность! Каждый гид - профессионал. Программа тура подобрана так,Отличный тур и принимающая сторона! Выражаю огромную благодарность! Каждый гид - профессионал. Программа тура подобрана так,Отличный тур и принимающая сторона! Выражаю огромную благодарность! Каждый гид - профессионал. Программа тура подобрана так,
Е
8 мая 2024
Программа тура очень хорошо проработана, и по таймингам все четко: нигде не подгоняли, все в спокойном темпе, но при этом все успевали. Водители и гиды прекрасные, одно удовольствие с ними
читать дальше

общаться, все вопросы оперативно решали - здесь прям супер. Есть пожелание лучше продумать момент с переправой через озеро на остров в заповеднике Черные Земли, потому как любой форс-мажор (как случился у нас - со сломавшейся одной из трёх моторных лодок) - и эта переправа затягивается надолго, когда людей много. Разделять группы по времени прибытия, на мой взгляд, отличная идея. В целом очень приятное впечатление по организации и проведению, ну и по самим организаторам - всегда на связи, всегда прислушивались к пожеланиям. Впечатления от тура остались самые положительные!

Программа тура очень хорошо проработана, и по таймингам все четко: нигде не подгоняли, все в спокойномПрограмма тура очень хорошо проработана, и по таймингам все четко: нигде не подгоняли, все в спокойномПрограмма тура очень хорошо проработана, и по таймингам все четко: нигде не подгоняли, все в спокойномПрограмма тура очень хорошо проработана, и по таймингам все четко: нигде не подгоняли, все в спокойномПрограмма тура очень хорошо проработана, и по таймингам все четко: нигде не подгоняли, все в спокойномПрограмма тура очень хорошо проработана, и по таймингам все четко: нигде не подгоняли, все в спокойномПрограмма тура очень хорошо проработана, и по таймингам все четко: нигде не подгоняли, все в спокойномПрограмма тура очень хорошо проработана, и по таймингам все четко: нигде не подгоняли, все в спокойномПрограмма тура очень хорошо проработана, и по таймингам все четко: нигде не подгоняли, все в спокойномПрограмма тура очень хорошо проработана, и по таймингам все четко: нигде не подгоняли, все в спокойном

Тур входит в следующие категории Элисты

Похожие туры из Элисты

Цветение в Калмыкии: тур в мини-группе
На автобусе
На микроавтобусе
1 отзыв
4 дня
Цветение в Калмыкии: тур в мини-группе
Увидеть особый период края, понаблюдать за птицами и посетить «Золотую обитель Будды Шакьямуни»
Начало: Г. Элиста, 15:00
10 апр в 15:00
14 апр в 15:00
34 900 за человека
От песков Калмыкии до снегов Эльбруса. Большой джип-тур
Джиппинг
3 отзыва
8 дней
От песков Калмыкии до снегов Эльбруса. Большой джип-тур
Начало: Г. Элиста
13 окт в 10:00
10 ноя в 10:00
от 132 500 за человека
Легенды и вкусы Калмыкии. Гастрономический тур
На автобусе
3 отзыва
4 дня
Легенды и вкусы Калмыкии. Гастрономический тур
Начало: Г. Элиста
31 окт в 10:00
7 ноя в 10:00
от 33 700 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Элисте
Все туры из Элисты
ХорошоТам