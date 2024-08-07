1 день

Обзорная экскурсия по городу Красноярск. Экскурсия на смотровую площадку Красноярской ГЭС

Самостоятельное прибытие в город Красноярск.

09:30 Сбор группы в холле гостиницы «Красноярск» (адрес: ул. Урицкого д. 94).

Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по городу Красноярску – крупнейшему промышленному и культурному центру Восточной Сибири, столице Красноярского края. Находится город в самом центре России на междуречье небольшой речки Качи и великого Енисея.

Заложенный в 1628 году казаками под началом воеводы Андрея Дубенского, острог первоначально называли «Красный яр». Статус города Красноярск получил в 1690 году, в 1822 году стал центром Енисейской губернии. Красноярск имеет живописные виды, он окружен горами, сибирской тайгой и реками.

Обед.

Двухместное размещение в гостинице «Красноярск».

Экскурсия на смотровую площадку Красноярской ГЭС – первую ГЭС на реке Енисей, расположена в 40 км. от Красноярска. Построена в 1972 году и по установленной мощности (6000 МВт) занимает седьмое место в мире и второе место в России после Саяно-Шушенской. Дорога на ГЭС простирается вдоль таежного леса.

На обратном пути остановка на набережной города Дивногорска.

Дивногорск, как и Красноярск, расположен на Енисее. Свое название он получил от Дивных гор, расположенных на противоположном, левом берегу реки. Дивногорск считается одним из самых чистых и красивых городов Сибири.

Возвращение в гостиницу.

Ужин в гостинице «Красноярск».