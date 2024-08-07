Этот тур как потайная дверь в мир природы невероятной красоты, которую мы
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по городу Красноярск. Экскурсия на смотровую площадку Красноярской ГЭС
Самостоятельное прибытие в город Красноярск.
09:30 Сбор группы в холле гостиницы «Красноярск» (адрес: ул. Урицкого д. 94).
Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по городу Красноярску – крупнейшему промышленному и культурному центру Восточной Сибири, столице Красноярского края. Находится город в самом центре России на междуречье небольшой речки Качи и великого Енисея.
Заложенный в 1628 году казаками под началом воеводы Андрея Дубенского, острог первоначально называли «Красный яр». Статус города Красноярск получил в 1690 году, в 1822 году стал центром Енисейской губернии. Красноярск имеет живописные виды, он окружен горами, сибирской тайгой и реками.
Обед.
Двухместное размещение в гостинице «Красноярск».
Экскурсия на смотровую площадку Красноярской ГЭС – первую ГЭС на реке Енисей, расположена в 40 км. от Красноярска. Построена в 1972 году и по установленной мощности (6000 МВт) занимает седьмое место в мире и второе место в России после Саяно-Шушенской. Дорога на ГЭС простирается вдоль таежного леса.
На обратном пути остановка на набережной города Дивногорска.
Дивногорск, как и Красноярск, расположен на Енисее. Свое название он получил от Дивных гор, расположенных на противоположном, левом берегу реки. Дивногорск считается одним из самых чистых и красивых городов Сибири.
Возвращение в гостиницу.
Ужин в гостинице «Красноярск».
Енисейск. Экскурсия в частный Музей рубанка
Завтрак. Освобождение номеров.
08:00 Отъезд на туристическом автобусе в г. Енисейск, нашпуть лежит через трассу краевого значения «Енисейский тракт», которая соединяет северные районы Красноярского края. Проходит из Красноярска через Лесосибирск и завершается в Енисейске. Длина трассы 345 км. Автодорога проходит через множество населенных пунктов, ранее ямщицкие села, основанные казаками.
По пути проезжаем село Казачинское.
Село расположено в устье реки Черной на левобережье Енисея.
Далее путь простирается до «Стрелки».
Это место судьбоносной встречи двух рек, место впадения Ангары в Енисей. Много красивых легенд сложено о красавице Ангаре, единственной дочери старика Байкала, и могучем красавце Енисее. Байкал был против их свадьбы, вслед убегающей дочери он бросил дворец, который должен был стать ее свадебным подарком. Дворец развалился на множество осколков, они и стали Стрелковским порогом, а самый большой камень – Караульный остров. Ничто не могло остановить своенравную дочь на пути к Енисею: ни свирепые пороги, ни россыпи камней, ни утесы, вставшие на пути беглянки.
Обед-пикник на природе.
Остров Караульный – красивейшее место Нижнего Приангарья. Он находится в самой вершине Стрелковского порога на реке Ангара. На острове царит атмосфера спокойствия, уединения с природой, которую Вы прочувствуете, находясь здесь.
Прибытие в Енисейск. Экскурсия в частный Музей рубанка.
Единственная коллекция рубанков, которая занесена в книгу рекордов Гиннеса.
Двухместное размещение в гостинице «Енисейская».
Ужин.
Енисейск - музей под открытым небом
Завтрак.
Экскурсия на Монастырское озеро, расположенное в 30 км к западу от Енисейска. С 2007 года является памятником природы регионального значения. Это место считается святым, оно таит в себе множество легенд и мифов. Озеро с трех сторон окружено живописным сосновым бором.
Обед.
Обзорная пешеходная экскурсия по г. Енисейску.
Экскурсия в Енисейский краеведческий музей.
Енисейск называли отцом городов сибирских. Город был основан казаками в 1619 году. Он считался одним из красивейших уездных городов дореволюционной России, городом монастырей,резных усадеб, местом пересечения торговых и исследовательских путей. Енисейск расположен на Енисейской равнине, на левом берегу Енисея, ниже впадения в него Ангары, к 330 км к северу от Красноярска. Город Енисейск называют «музеем под открытым небом», городская застройка включает в себя 94 памятника архитектуры.
Ужин.
Круиз по Енисею
Завтрак.
Освобождение номеров.
Отправление до причала.
Посадка на пассажирский рейсовый т/х «В. Чкалов», отправление в г. Красноярск.
Размещение в двухместных каютах I класса.
Наш путь пройдет на ретро-теплоходе «В. Чкалов», 1954 года постройки. Это трехпалубный теплоход проекта 588, вместимостью 260 пассажиров.
Обед в ресторане теплохода.
Экскурсия по теплоходу, путевая информация.
Ужин.
Прохождение Казачинского порога
Теплоход проходит мимо крупной перевалочной пристани и посёлка Стрелка, стоящего у слияния двух больших сибирских рек, Енисея и Ангары.
Прохождение Казачинского порога – самого труднопроходимого участка на Енисее близ села Казачинского (233-240 км от Красноярска). Его длина 4 км. Образован скальными выступами, каменистыми грядами Енисейского кряжа, пересекающими русло по всей его ширине. Проводка судов против течения осуществляется единственным в России специальным теплоходом-туером «Енисей», продвигающимся путём протягивания троса, проложенного по дну реки. Русло Енисея в пороге сужается до 350 м, а судовой ход – до 70 м. Но как же красив Казачинский порог при всей своей суровости! Многие художники неоднократно писали его виды.
Порог зарождается у Каменного мыса. Вода в Енисее шумит и пенится у камней. Высокие сопки берегов реки завораживают своей красотой, видны красивые скалы, обрывающиеся у самой воды, например, скала Орёл на левом берегу. У правого берега изумительно красивый остров с названием Островки, а за ним живописная протока Заостровская.
Завтрак.
Обед.
Путевая информация о жизни на большой воде.
Ужин.
20:00 прибытие в Красноярск на речной вокзал.
Трансфер в гостиницу «Красноярск», двухместное размещение.
Экскурсия в национальный парк «Красноярские Столбы»
Завтрак.
Экскурсия в национальный парк «Красноярские Столбы».
Красноярцыназывают это место причудливыми столбами, визитной карточкой региона, зелеными «легкими» города. Красноярские Столбы – это тайга, нетронутая цивилизацией, которая дарит чистый свежий воздух крупнейшему промышленному центру Сибири. Национальный парк основан в 1925 году по инициативе жителей города для сохранения природных комплексов вокруг живописных сиенитовых останцев – «столбов». В настоящее время его площадь – 47 219 га. Основной достопримечательностью парка являются скалы, которые имеют общее для всех название «Столбы». Различают непосредственно «Столбы» – открытые туристов скалы, и «Дикие столбы» – скалы, расположенные в глубине парка, доступ к которым ограничен.
Пеший маршрут составит около 3 км.
Наш путь пройдет по самым интереснейшим Столбам парка: Слоник, Первый Столб, Бабка, Дед, Внучка, Львиные ворота, Перья.
Возвращение в гостиницу.
Обед в гостинице «Красноярск».
Свободное время.
Ужин.
Деревня Хайдак
Завтрак.
Освобождение номеров.
Утром отъезд в деревню Хайдак.
Деревня Хайдак расположена в предгорье Восточного Саяна. Хайдак является сибирским центром «земли сету»: здесь сохранились самобытные элементы культуры, языка, фольклора сибирских сету, значительно отличающихся от аналогичных групп в Эстонии и Псковской области. Деревня была образована в 1900 году как переселенческий участок для переселенцев из Прибалтики – эстонцев. Ее название старожилы переводят как «ходок».
Экскурсия в Этнографический музей деревни Хайдак.
В 2001 г. при местной школе был организован национальный музей «земли сету», который является единственным в Сибири музеем культуры сету.
В 11:00 начало праздника «День Сибирских сето» – это национальный праздник сето, на который ежегодно с 2006 года собираются гости из разных уголков России, чтобы познакомиться с эстонцами-сето, их традициями и обычаями. Дни сибирских сето в такой маленькой деревне – явление и событие очень важное, социально значимое и подающее надежду на существование этого малочисленного, но уникального своей самобытностью народа. На празднике всех гостей ожидают сетосские, латышские, русские песни и танцы, мастер-классы, выставки и даже викторины на знание культуры народа сету.
Обед-дегустация национальных блюд.
Отъезд на туристическую базу Кутурчинского Белогорья, размещение.
Экскурсия по местности.
Ужин.
Кутурчинское Белогорье
Завтрак.
Мы с Вами находимся в том самом затерянном в Восточных Саянах царстве из сотни скал и тысячи камней – Кутурчинском Белогорье. В близлежащих деревнях считают, что здесь скрыт древний каменный город. Кутурчинское Белогорье – это горный хребет, являющийся частью Восточного Саяна. Расположен между рекой Маной и её правым притоком Миной в 140 км по прямой к юго-востоку от Красноярска в Партизанском районе. Общая протяжённость хребта около 40 км. На его отроге разбросаны останцы-столбы различных форм высотой до 27 метров. Интересно Кутурчинское Белогорье тем, что большая часть столбов находится в открытом пространстве, где лес не закрывает скалы.
Они причудливым образом сложены из пластов гранита. Скалы носят разные названия, приобретенные, вероятно, в разные эпохи от проживавших в этой местности народностей, – Зайские, Алгинские, Чанские, Юргинские, Соболиные. Некоторые исследователи уверены, что Кутурчины имеют не природное происхождение, а являются руинами древней цивилизации. Вы сами убедитесь в том, что данное место – это таёжная сказка с тысячами полян, покрытых мхом и лишайником, буреломом и курумником. В путь!
Отъезд на машине на маршрут.
Переход пешком (6,5 км.) до одних из самых известных и красивых скал Плато: скала «Титаник» и скала «Улитка». Почему скалы названы именно так, Вам расскажет наш гид.
Обед (ланч-бокс).
Поход до самой высокой точки Кутурчинского Белогорья – гора Алат(1765 метров над уровнем моря), откуда открывается невероятный вид на Восточные Саяны, где будет виден Ивановский ледник.
Переход к горному озеру Атласное, по одной из версий, метеоритного происхождения. Озеро расположено под вершиной горы Алат, на высоте 1440 метров.
Путевая информация, фотосессия, видеосъемка и пр.
Возвращение на турбазу вечером.
Поздний ужин.
Экскурсия на ключи Тальцы
Завтрак.
Экскурсия на ключи Тальцы, смотровые площадки. Откуда открываются потрясающие виды на местные красоты.
Несложный поход на смотровую площадку к скале Мальвинка (1,5 км.). Это скальная гряда Ивановского Белка, одна из самых известных на Кутурчинском Белогорье.
Обед на смотровой площадке (ланч-бокс).
Фото - и видеосъемка, обсуждение увиденных мест.
Возращение на турбазу. Ужин.
Минская петля
Завтрак.
Отъезд на Минскую петлю – смотровая площадка, находящаяся между поселками Мина и Кутурчин на краю крутого склона. С Минской петли открывается живописный вид на изгибы реки Мина и северный хребет Кутурчинского плато.
Прогулка до обзорной точки составляет около 2 км (в одну сторону).
Фотосессия, видеосъемка.
Обед на смотровой площадке (ланч-бокс).
Возвращение в Красноярск, размещение в двухместных номерах в гостинице «Красноярск».
Поздний ужин.
Отъезд
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров.
На этом наше с Вами путешествие по красотам таёжного края завершается! До новых встреч!
Вылет по домам.
Проживание
В туре предусмотрено двухместное размещение в благоустроенных номерах в гостиницах«Красноярск» (г. Красноярск), «Енисейская» (г. Енисейск), двух-трех-четырехместное размещение на туристической базе в Кутурчинском Белогорье и на теплоходе в двухместных каютах I класса.
Стоимость тура на одного человека: 137 000 рублей.
Доплата за одноместное размещение:
- Доплата за одноместное размещение в гостинице «Красноярск» (4 ночи) – 5 400 руб. /чел.
- Доплата за номер с удобствами в г. Енисейск (2 ночи) – 4 000 руб. /чел.
Варианты проживания
Теплоход «В. Чкалов»
Теплоход «В. Чкалов» - трехпалубный теплоход, был построен в Германии.
Размещение в двухместных каютах I класса.
В каютах есть умывальник с горячей и холодной водой, мягкий диван, шкаф для одежды. Душевые и туалетные кабины расположены на палубах. К вашим услугам: ресторан, ресторан-бар (работает в вечернее время), читальный салон, музыкальный салон, буфет, гладильная комната.
I класс, верхняя палуба (15 кают) – одноместные каюты.
I класс, средняя палуба (25 кают) – двухместные каюты.
За дополнительную плату:
Каюта «Люкс» - 2-х комнатная каюта, расположена на верхней палубе.
В каюте: 2-спальная кровать, столик, диван, холодильник, телевизор, ванная комната с туалетом, душем и умывальником, обзорные окна.
Гостиница «Красноярск»
Гостиница расположена в центре города. Имеет бизнес-центр и конференц-залы, сауну с бассейном и бильярдом, бар и кафе с отличной кухней, центр красоты, сейфы для хранения документов, круглосуточную прачечную, гладильную комнату, бесплатную неохраняемую парковку.
Гостиница «Енисейская»
Гостиница «Енисейская» находится в городе-музее Енисейске, напротив набережной Енисея в центре города. Здание гостиницы принадлежит к памятникам архитектуры 18 века и отличается уникальным интерьером под старину.
В номерах сосновая мебель ручной работы, полы застелены коврами. В гостинице есть все удобства, горячая и холодная вода, душевые кабины.
Гостиница «Енисейская» — замечательное место для отдыха с детьми, проведения каникул.
Туристическая база в Кутурчинском Белогорье
Двух-трех-четырехместное размещение на туристической базе в Кутурчинском Белогорье.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Речной билет на рейсовый пассажирский теплоход
- Трансферы по программе
- Двухместное размещение в гостиницах "Красноярск" (г. Красноярск), "Енисейская" (г. Енисейск), двух-трех-четырехместное размещение на туристической базе в Кутурчинском Белогорье
- Питание по программе
- Экскурсии
- Входные билеты в музеи
- Культурная программа
- Походы
- Сопровождение гидом и егерем по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Красноярска и обратно
- Трансфер из аэропорта до гостиницы «Красноярск» и обратно в аэропорт
- Питание, не указанное в программе
- Доплата за одноместное размещение в гостинице «Красноярск» (4 ночи) - 5400 руб. /чел
- Доплата за номер с удобствами в г. Енисейск (2 ночи) - 4000 руб. /чел
- Личные расходы
- Страховка от несчастного случая (оформляется самостоятельно при необходимости)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Для того, чтобы во время путешествия Вам всегда было удобно, мы советуем Вам взять с собой в дорогу:
- удобную, не мнущуюся одежду;
- несколько теплых вещей, ночью у воды бывает прохладно (ветровка, тонкая шапка);
- удобную спортивную обувь;
- плащ или непромокаемую куртку на случай дождя, зонт не всегда может спасти Вас;
- обязательно возьмите с собой крем от загара, солнцезащитные очки, кепи или панаму- солнце на Енисее из-за чистоты атмосферы очень яркое;
- во время прогулок на теплоходе интересно рассматривать берег в бинокль;
- советуем взять с собой видео- и фототехнику
- не лишними будут привычные для Вас лекарства от головной боли, желудка и т. п., а так же специфические лекарства;
- средства личной гигиены;
- полотенце;
- репелленты.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Может ли измениться программа?
По погодным условиям, угрожающим жизни и здоровью туристов, программа маршрута будет изменена!
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Кто соберется по Енисею, точно не пожалеет!!!