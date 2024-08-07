Красоты Красноярского края

Приглашаем Вас отправиться в путешествие по Красноярскому краю – краю таёжных лесов, возвышающихся горных вершин и великих сибирских рек.

Этот тур как потайная дверь в мир природы невероятной красоты, которую мы
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будем созерцать на протяжении всего нашего маршрута. Путешествие начинается в столице Красноярского края, старинном городе на Енисее – Красноярске.

Здесь Вы увидите дивные горы, каменные скалы причудливой формы, поднимающиеся над зеленой тайгой, могущественную реку, Красноярские Столбы. Далее путь ведет нас на север Красноярского края – в г. Енисейск, который часто называют отцом сибирских городов.

Нас ожидает поездка на теплоходе по Енисею, путешествие в затерянное в Восточных Саянах царство из сотни скал и тысячи камней. Данный тур проводится только в июле, так как в эти даты проходит праздник «День Сибирских сето».

Мы посещаем деревню Хайдак - единственное в мире компактное поселение эстонцев-сето, которые сохранили культуру и язык этого народа.

5
3 отзыва
Красоты Красноярского края
Красоты Красноярского края
Красоты Красноярского края
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по городу Красноярск. Экскурсия на смотровую площадку Красноярской ГЭС

Самостоятельное прибытие в город Красноярск.

09:30 Сбор группы в холле гостиницы «Красноярск» (адрес: ул. Урицкого д. 94).

Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по городу Красноярску – крупнейшему промышленному и культурному центру Восточной Сибири, столице Красноярского края. Находится город в самом центре России на междуречье небольшой речки Качи и великого Енисея.

Заложенный в 1628 году казаками под началом воеводы Андрея Дубенского, острог первоначально называли «Красный яр». Статус города Красноярск получил в 1690 году, в 1822 году стал центром Енисейской губернии. Красноярск имеет живописные виды, он окружен горами, сибирской тайгой и реками.

Обед.

Двухместное размещение в гостинице «Красноярск».

Экскурсия на смотровую площадку Красноярской ГЭС первую ГЭС на реке Енисей, расположена в 40 км. от Красноярска. Построена в 1972 году и по установленной мощности (6000 МВт) занимает седьмое место в мире и второе место в России после Саяно-Шушенской. Дорога на ГЭС простирается вдоль таежного леса.

На обратном пути остановка на набережной города Дивногорска.

Дивногорск, как и Красноярск, расположен на Енисее. Свое название он получил от Дивных гор, расположенных на противоположном, левом берегу реки. Дивногорск считается одним из самых чистых и красивых городов Сибири.

Возвращение в гостиницу.

Ужин в гостинице «Красноярск».

Обзорная экскурсия по городу Красноярск. Экскурсия на смотровую площадку Красноярской ГЭСОбзорная экскурсия по городу Красноярск. Экскурсия на смотровую площадку Красноярской ГЭСОбзорная экскурсия по городу Красноярск. Экскурсия на смотровую площадку Красноярской ГЭСОбзорная экскурсия по городу Красноярск. Экскурсия на смотровую площадку Красноярской ГЭСОбзорная экскурсия по городу Красноярск. Экскурсия на смотровую площадку Красноярской ГЭС
2 день

Енисейск. Экскурсия в частный Музей рубанка

Завтрак. Освобождение номеров.

08:00 Отъезд на туристическом автобусе в г. Енисейск, нашпуть лежит через трассу краевого значения «Енисейский тракт», которая соединяет северные районы Красноярского края. Проходит из Красноярска через Лесосибирск и завершается в Енисейске. Длина трассы 345 км. Автодорога проходит через множество населенных пунктов, ранее ямщицкие села, основанные казаками.

По пути проезжаем село Казачинское.

Село расположено в устье реки Черной на левобережье Енисея.

Далее путь простирается до «Стрелки».

Это место судьбоносной встречи двух рек, место впадения Ангары в Енисей. Много красивых легенд сложено о красавице Ангаре, единственной дочери старика Байкала, и могучем красавце Енисее. Байкал был против их свадьбы, вслед убегающей дочери он бросил дворец, который должен был стать ее свадебным подарком. Дворец развалился на множество осколков, они и стали Стрелковским порогом, а самый большой камень – Караульный остров. Ничто не могло остановить своенравную дочь на пути к Енисею: ни свирепые пороги, ни россыпи камней, ни утесы, вставшие на пути беглянки.

Обед-пикник на природе.

Остров Караульный – красивейшее место Нижнего Приангарья. Он находится в самой вершине Стрелковского порога на реке Ангара. На острове царит атмосфера спокойствия, уединения с природой, которую Вы прочувствуете, находясь здесь.

Прибытие в Енисейск. Экскурсия в частный Музей рубанка.

Единственная коллекция рубанков, которая занесена в книгу рекордов Гиннеса.

Двухместное размещение в гостинице «Енисейская».

Ужин.

Енисейск. Экскурсия в частный Музей рубанка
3 день

Енисейск - музей под открытым небом

Завтрак.

Экскурсия на Монастырское озеро, расположенное в 30 км к западу от Енисейска. С 2007 года является памятником природы регионального значения. Это место считается святым, оно таит в себе множество легенд и мифов. Озеро с трех сторон окружено живописным сосновым бором.

Обед.

Обзорная пешеходная экскурсия по г. Енисейску.

Экскурсия в Енисейский краеведческий музей.

Енисейск называли отцом городов сибирских. Город был основан казаками в 1619 году. Он считался одним из красивейших уездных городов дореволюционной России, городом монастырей,резных усадеб, местом пересечения торговых и исследовательских путей. Енисейск расположен на Енисейской равнине, на левом берегу Енисея, ниже впадения в него Ангары, к 330 км к северу от Красноярска. Город Енисейск называют «музеем под открытым небом», городская застройка включает в себя 94 памятника архитектуры.

Ужин.

Енисейск - музей под открытым небомЕнисейск - музей под открытым небомЕнисейск - музей под открытым небомЕнисейск - музей под открытым небом
4 день

Круиз по Енисею

Завтрак.

Освобождение номеров.

Отправление до причала.

Посадка на пассажирский рейсовый т/х «В. Чкалов», отправление в г. Красноярск.

Размещение в двухместных каютах I класса.

Наш путь пройдет на ретро-теплоходе «В. Чкалов», 1954 года постройки. Это трехпалубный теплоход проекта 588, вместимостью 260 пассажиров.

Обед в ресторане теплохода.

Экскурсия по теплоходу, путевая информация.

Ужин.

Круиз по Енисею
5 день

Прохождение Казачинского порога

Теплоход проходит мимо крупной перевалочной пристани и посёлка Стрелка, стоящего у слияния двух больших сибирских рек, Енисея и Ангары.

Прохождение Казачинского порога – самого труднопроходимого участка на Енисее близ села Казачинского (233-240 км от Красноярска). Его длина 4 км. Образован скальными выступами, каменистыми грядами Енисейского кряжа, пересекающими русло по всей его ширине. Проводка судов против течения осуществляется единственным в России специальным теплоходом-туером «Енисей», продвигающимся путём протягивания троса, проложенного по дну реки. Русло Енисея в пороге сужается до 350 м, а судовой ход – до 70 м. Но как же красив Казачинский порог при всей своей суровости! Многие художники неоднократно писали его виды.

Порог зарождается у Каменного мыса. Вода в Енисее шумит и пенится у камней. Высокие сопки берегов реки завораживают своей красотой, видны красивые скалы, обрывающиеся у самой воды, например, скала Орёл на левом берегу. У правого берега изумительно красивый остров с названием Островки, а за ним живописная протока Заостровская.

Завтрак.

Обед.

Путевая информация о жизни на большой воде.

Ужин.

20:00 прибытие в Красноярск на речной вокзал.

Трансфер в гостиницу «Красноярск», двухместное размещение.

Прохождение Казачинского порога
6 день

Экскурсия в национальный парк «Красноярские Столбы»

Завтрак.

Экскурсия в национальный парк «Красноярские Столбы».

Красноярцыназывают это место причудливыми столбами, визитной карточкой региона, зелеными «легкими» города. Красноярские Столбы – это тайга, нетронутая цивилизацией, которая дарит чистый свежий воздух крупнейшему промышленному центру Сибири. Национальный парк основан в 1925 году по инициативе жителей города для сохранения природных комплексов вокруг живописных сиенитовых останцев – «столбов». В настоящее время его площадь – 47 219 га. Основной достопримечательностью парка являются скалы, которые имеют общее для всех название «Столбы». Различают непосредственно «Столбы» – открытые туристов скалы, и «Дикие столбы» – скалы, расположенные в глубине парка, доступ к которым ограничен.

Пеший маршрут составит около 3 км.

Наш путь пройдет по самым интереснейшим Столбам парка: Слоник, Первый Столб, Бабка, Дед, Внучка, Львиные ворота, Перья.

Возвращение в гостиницу.

Обед в гостинице «Красноярск».

Свободное время.

Ужин.

Экскурсия в национальный парк «Красноярские Столбы»Экскурсия в национальный парк «Красноярские Столбы»Экскурсия в национальный парк «Красноярские Столбы»
7 день

Деревня Хайдак

Завтрак.

Освобождение номеров.

Утром отъезд в деревню Хайдак.

Деревня Хайдак расположена в предгорье Восточного Саяна. Хайдак является сибирским центром «земли сету»: здесь сохранились самобытные элементы культуры, языка, фольклора сибирских сету, значительно отличающихся от аналогичных групп в Эстонии и Псковской области. Деревня была образована в 1900 году как переселенческий участок для переселенцев из Прибалтики – эстонцев. Ее название старожилы переводят как «ходок».

Экскурсия в Этнографический музей деревни Хайдак.

В 2001 г. при местной школе был организован национальный музей «земли сету», который является единственным в Сибири музеем культуры сету.

В 11:00 начало праздника «День Сибирских сето» это национальный праздник сето, на который ежегодно с 2006 года собираются гости из разных уголков России, чтобы познакомиться с эстонцами-сето, их традициями и обычаями. Дни сибирских сето в такой маленькой деревне – явление и событие очень важное, социально значимое и подающее надежду на существование этого малочисленного, но уникального своей самобытностью народа. На празднике всех гостей ожидают сетосские, латышские, русские песни и танцы, мастер-классы, выставки и даже викторины на знание культуры народа сету.

Обед-дегустация национальных блюд.

Отъезд на туристическую базу Кутурчинского Белогорья, размещение.

Экскурсия по местности.

Ужин.

Деревня ХайдакДеревня Хайдак
8 день

Кутурчинское Белогорье

Завтрак.

Мы с Вами находимся в том самом затерянном в Восточных Саянах царстве из сотни скал и тысячи камней – Кутурчинском Белогорье. В близлежащих деревнях считают, что здесь скрыт древний каменный город. Кутурчинское Белогорье – это горный хребет, являющийся частью Восточного Саяна. Расположен между рекой Маной и её правым притоком Миной в 140 км по прямой к юго-востоку от Красноярска в Партизанском районе. Общая протяжённость хребта около 40 км. На его отроге разбросаны останцы-столбы различных форм высотой до 27 метров. Интересно Кутурчинское Белогорье тем, что большая часть столбов находится в открытом пространстве, где лес не закрывает скалы.

Они причудливым образом сложены из пластов гранита. Скалы носят разные названия, приобретенные, вероятно, в разные эпохи от проживавших в этой местности народностей, – Зайские, Алгинские, Чанские, Юргинские, Соболиные. Некоторые исследователи уверены, что Кутурчины имеют не природное происхождение, а являются руинами древней цивилизации. Вы сами убедитесь в том, что данное место – это таёжная сказка с тысячами полян, покрытых мхом и лишайником, буреломом и курумником. В путь!

Отъезд на машине на маршрут.

Переход пешком (6,5 км.) до одних из самых известных и красивых скал Плато: скала «Титаник» и скала «Улитка». Почему скалы названы именно так, Вам расскажет наш гид.

Обед (ланч-бокс).

Поход до самой высокой точки Кутурчинского Белогорья гора Алат(1765 метров над уровнем моря), откуда открывается невероятный вид на Восточные Саяны, где будет виден Ивановский ледник.

Переход к горному озеру Атласное, по одной из версий, метеоритного происхождения. Озеро расположено под вершиной горы Алат, на высоте 1440 метров.

Путевая информация, фотосессия, видеосъемка и пр.

Возвращение на турбазу вечером.

Поздний ужин.

Кутурчинское БелогорьеКутурчинское Белогорье
9 день

Экскурсия на ключи Тальцы

Завтрак.

Экскурсия на ключи Тальцы, смотровые площадки. Откуда открываются потрясающие виды на местные красоты.

Несложный поход на смотровую площадку к скале Мальвинка (1,5 км.). Это скальная гряда Ивановского Белка, одна из самых известных на Кутурчинском Белогорье.

Обед на смотровой площадке (ланч-бокс).

Фото - и видеосъемка, обсуждение увиденных мест.

Возращение на турбазу. Ужин.

Экскурсия на ключи ТальцыЭкскурсия на ключи ТальцыЭкскурсия на ключи Тальцы
10 день

Минская петля

Завтрак.

Отъезд на Минскую петлю – смотровая площадка, находящаяся между поселками Мина и Кутурчин на краю крутого склона. С Минской петли открывается живописный вид на изгибы реки Мина и северный хребет Кутурчинского плато.

Прогулка до обзорной точки составляет около 2 км (в одну сторону).

Фотосессия, видеосъемка.

Обед на смотровой площадке (ланч-бокс).

Возвращение в Красноярск, размещение в двухместных номерах в гостинице «Красноярск».

Поздний ужин.

Минская петляМинская петля
11 день

Отъезд

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров.

На этом наше с Вами путешествие по красотам таёжного края завершается! До новых встреч!

Вылет по домам.

Проживание

В туре предусмотрено двухместное размещение в благоустроенных номерах в гостиницах«Красноярск» (г. Красноярск), «Енисейская» (г. Енисейск), двух-трех-четырехместное размещение на туристической базе в Кутурчинском Белогорье и на теплоходе в двухместных каютах I класса.

Стоимость тура на одного человека: 137 000 рублей.

Доплата за одноместное размещение:

  • Доплата за одноместное размещение в гостинице «Красноярск» (4 ночи) – 5 400 руб. /чел.
  • Доплата за номер с удобствами в г. Енисейск (2 ночи) – 4 000 руб. /чел.

Варианты проживания

Теплоход «В. Чкалов»

1 ночь

Теплоход «В. Чкалов» - трехпалубный теплоход, был построен в Германии.

Рейсовый пассажирский теплоход.
Помимо туристов на теплоходе есть и обычные пассажиры. Никаких развлечений помимо предусмотренных программой нет (бассейна, сауны, кинотеатра нет и т. п.).
Питание на теплоходе, как и на всём маршруте, комплексное (порционное), заказано и проплачено заранее.
Остановки согласно расписанию теплохода, но в случае задержки теплохода или наоборот если теплоход идёт быстрей расписания, то стоянки могут быть сокращены, а могут и увеличены.

Размещение в двухместных каютах I класса.

В каютах есть умывальник с горячей и холодной водой, мягкий диван, шкаф для одежды. Душевые и туалетные кабины расположены на палубах. К вашим услугам: ресторан, ресторан-бар (работает в вечернее время), читальный салон, музыкальный салон, буфет, гладильная комната.

I класс, верхняя палуба (15 кают) – одноместные каюты.
I класс, средняя палуба (25 кают) – двухместные каюты.

За дополнительную плату:

Каюта «Люкс» - 2-х комнатная каюта, расположена на верхней палубе.
В каюте: 2-спальная кровать, столик, диван, холодильник, телевизор, ванная комната с туалетом, душем и умывальником, обзорные окна.

Теплоход «В. Чкалов»Теплоход «В. Чкалов»

Гостиница «Красноярск»

4 ночи

Гостиница расположена в центре города. Имеет бизнес-центр и конференц-залы, сауну с бассейном и бильярдом, бар и кафе с отличной кухней, центр красоты, сейфы для хранения документов, круглосуточную прачечную, гладильную комнату, бесплатную неохраняемую парковку.

Гостиница «Красноярск»Гостиница «Красноярск»Гостиница «Красноярск»Гостиница «Красноярск»Гостиница «Красноярск»Гостиница «Красноярск»

Гостиница «Енисейская»

2 ночи

Гостиница «Енисейская» находится в городе-музее Енисейске, напротив набережной Енисея в центре города. Здание гостиницы принадлежит к памятникам архитектуры 18 века и отличается уникальным интерьером под старину.

В номерах сосновая мебель ручной работы, полы застелены коврами. В гостинице есть все удобства, горячая и холодная вода, душевые кабины.

Гостиница «Енисейская» — замечательное место для отдыха с детьми, проведения каникул.

Гостиница «Енисейская»Гостиница «Енисейская»Гостиница «Енисейская»Гостиница «Енисейская»Гостиница «Енисейская»Гостиница «Енисейская»

Туристическая база в Кутурчинском Белогорье

3 ночи

Двух-трех-четырехместное размещение на туристической базе в Кутурчинском Белогорье.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Речной билет на рейсовый пассажирский теплоход
  • Трансферы по программе
  • Двухместное размещение в гостиницах "Красноярск" (г. Красноярск), "Енисейская" (г. Енисейск), двух-трех-четырехместное размещение на туристической базе в Кутурчинском Белогорье
  • Питание по программе
  • Экскурсии
  • Входные билеты в музеи
  • Культурная программа
  • Походы
  • Сопровождение гидом и егерем по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Красноярска и обратно
  • Трансфер из аэропорта до гостиницы «Красноярск» и обратно в аэропорт
  • Питание, не указанное в программе
  • Доплата за одноместное размещение в гостинице «Красноярск» (4 ночи) - 5400 руб. /чел
  • Доплата за номер с удобствами в г. Енисейск (2 ночи) - 4000 руб. /чел
  • Личные расходы
  • Страховка от несчастного случая (оформляется самостоятельно при необходимости)
Место начала и завершения?
Г. Красноярск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Для того, чтобы во время путешествия Вам всегда было удобно, мы советуем Вам взять с собой в дорогу:

  • удобную, не мнущуюся одежду;
  • несколько теплых вещей, ночью у воды бывает прохладно (ветровка, тонкая шапка);
  • удобную спортивную обувь;
  • плащ или непромокаемую куртку на случай дождя, зонт не всегда может спасти Вас;
  • обязательно возьмите с собой крем от загара, солнцезащитные очки, кепи или панаму- солнце на Енисее из-за чистоты атмосферы очень яркое;
  • во время прогулок на теплоходе интересно рассматривать берег в бинокль;
  • советуем взять с собой видео- и фототехнику
  • не лишними будут привычные для Вас лекарства от головной боли, желудка и т. п., а так же специфические лекарства;
  • средства личной гигиены;
  • полотенце;
  • репелленты.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Может ли измениться программа?

По погодным условиям, угрожающим жизни и здоровью туристов, программа маршрута будет изменена!

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
7 авг 2024
Спасибо за хорошо продуманную программу. Удалось многое увидеть, узнать, отлично отдохнуть. Удобное расположение и комфорт гостиниц, хорошее питание. Отличные экскурсоводы. Особые слова благодарности сопровождающей группы Медведевой Алёне. Четкое информирование, внимательное отношение, тактичность, быстрое решение вопросов, отзывчивость с ее стороны оставили приятное впечатление о поездке.
И
6 авг 2024
Наш гид и куратор Алена! Все четко организовано! Много интересных фактов . Море впечатлений! Заботу чувствовали всегда!
Е
6 авг 2024
Всё отлично.
Кто соберется по Енисею, точно не пожалеет!!!

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