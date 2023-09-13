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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Отправление в Минусинск из Красноярска на поезде
Посадка на поезд в вагон купе.
Отправление в Минусинск в 18:40.
Ужин (ланч-бокс).
Шушенское
Раннее прибытие в Минусинск, один из старинных городов Южной Сибири, основан в 1739 году, 58 км.
Расположен в центре обширной лесостепной Минусинской котловины, окруженной со всех сторон горами.
Отъезд в Шушенское.
Размещение в гостиничном комплексе «Новая деревня».
Новая деревня – архитектурно-этнографический комплекс музея-заповедника «Шушенское», который предлагает уникальную возможность для посетителей оказаться в сибирской деревне конца 19 века с ее улицами и домами, с ее обычаями и традициями.
Обзорная экскурсия по территории музея.
Экскурсия по Историко-этнографическому музею-заповеднику Шушенское.
Уникальный исторический, архитектурный, этнографический комплекс, разместившийся под открытым небом на берегу реки Шушь, недалеко от её впадения в Енисей.
Площадь музея-заповедника – около 16 гектаров.
Музей представляет исторически сложившуюся центральную часть старинного сибирского села.
Хозяйственная деятельность, быт, общественная жизнь, духовная культура сибирских крестьян на рубеже XIX и XX веков представлены в памятниках сельской архитектуры, в интерьерах крестьянских домов и общественных зданий, в богатых коллекциях орудий труда и бытового крестьянского искусства.
Основной и научно-вспомогательный фонд музея насчитывает 106 225 единиц хранения.
Он состоит более чем из 30 различных коллекций: мемориальные предметы, книги XIX – начала XX веков, средства передвижения, мебель, одежда, посуда, самовары, музыкальные инструменты, предметы религиозного культа, нумизматика, графика, живопись, орудия земледелия, скотоводства, охотничьего промысла, пчеловодства, рыболовства, ткачества, обработки дерева, кузнечного и сапожного ремесел и др.
Обед.
Посещение выставок, демонстрация ремесел (ткачество), мастер-класс.
Выставочной работой музей-заповедник «Шушенское» занимается с момента своего создания, наиболее активно - с конца 80-х годов ХХ столетия.
Выставки из фондов музея экспонируются не только на музейных площадях, но и вывозятся в близлежащие территории.
В Шушенской волости Минусинского округа в конце XIX – начале XX столетия было развито свыше тридцати видов ремесел и промыслов.
В экспозиции музея-заповедника представлены широко распространенные ремесла, связанные с обработкой дерева, глины, волокнистых культур, шерсти, и другие.
Одним из главных направлений в работе музея-заповедника сейчас является не только показ, но и возрождение старинных ремесел.
Ужин.
Национальный парк «Шушенский бор»
Завтрак.
Экскурсия в национальный парк «Шушенский бор».
Национальный парк находится в ведении Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации.
Входит в состав ассоциации заповедников и национальных парков Алтай-Саянского экорегиона.
Территория парка расположена на стыке двух природно-климатических зон — лесостепи и тайги и включает уникальные природно-территориальные комплексы Западного Саяна и Минусинской котловины.
Общая площадь парка 39 180 га.
Первый в Красноярском крае национальный парк «Шушенский бор» знакомит своих посетителей с уникальными природными и историческими объектами.
Это экстразональные ленточные боры правобережья Енисея, дендрарий с типичными и интродуцированными растениями, альпийские луга и ледниковые озера хребта Борус, музей истории лесного хозяйства, нетронутая тайга, крестьянский шалаш, специально оборудованные места отдыха и многое другое.
На территории парка произрастает более 750 видов растений, из них 11 занесены в Красную книгу РФ, насчитывается более 270 видов птиц, из них 27 занесены в Красную книгу РФ, 4 вида земноводных, 5 видов пресмыкающихся, 47 видов млекопитающих.
Экскурсия в шалаш, в котором отдыхал В. И. Ленин во время охоты.
В окрестностях Шушенского у В. И. Ленина были особенно любимые места.
Они взяты под охрану государства.
Во время охотничьих прогулок Владимир Ильич уходил в сосновый лес, на Журавлиную и Песчаную горки, на озеро Перово.
Обед.
Посещение визит-центра Саяно-Шушенского заповедника.
Увидите редких диких кошек южной Сибири, находящихся под охраной государства, узнаете интересные факты и истории о системе охраны и изучения снежных барсов, обитающих на территории саянских гор.
Возвращение в деревню.
Свободное время.
Ужин.
Природный парк «Ергаки»
Завтрак.
Освобождение номеров.
Отъезд в с. Ермаковское.
Отъезд в природный парк «Ергаки».
Неповторимая, необычная и такая разная - то притягательно-домашняя, то холодно-суровая, но всегда чарующая красота природных ландшафтов Ергаков, их аура уже давно стали притчей во языцех.
Именно эта красота и эта аура притягивают к ним бесчисленное количество поклонников, если не сказать - паломников.
Прибытие в Визит-центр природного парка.
Экскурсия по экологической тропе сибирского охотника, ведущая в особый мир, по законам которого жили и до сих пор живут люди, чей основной промысел - охота на пушного зверя.
Вы познакомитесь с бытом и традициями охотников начала XX века, техникой ведения промысла, старинными самоловами, насладитесь живописными ландшафтами.
После экскурсии отъезд на турбазу.
Размещение.
Обед.
Прогулка по территории парка.
Отдых.
Ужин.
Экскурсия на Висячий камень
Завтрак.
Отъезд в природный парк «Ергаки».
Экскурсия на Висячий камень.
Довольно продолжительный по времени и расстоянию маршрут ни сколько не утомит Вас, ведь Вам просто некогда будет думать об усталости.
Меняющиеся ландшафты, величественность окружающей природы, великолепие субальпийских лугов, то загорающихся оранжевыми жарками, то разливающихся голубыми водосборами не оставят даже повода для усталости.
За один радиальный поход Вы посетите самые популярные среди туристов объекты: озера «Радужное» и «Каровое», скалу «Висячий камень».
Скала «Висячий камень» - центральный объект на маршруте.
Название его появилось не случайно: дело в том, что это действительно огромный камень, который стоит на краю, как бы нависая над озером «Радужное».
Если смотреть снизу, от самого озера, то создается впечатление, что камень вот-вот сорвется и со страшным грохотом обрушится вниз.
После «Висячего камня» маршрут идет к озеру «Радужное».
А далее, направляясь к Тармазаковскому мосту, близится к своему логическому завершению. (15,8 км - 6-9 часов).
Обед ланч-бокс.
Возвращение на турбазу.
Ужин.
Экскурсия на смотровую площадку Саяно-Шушенской ГЭС. Минусинский краеведческий музей
Завтрак.
Освобождение номеров.
Экскурсия на смотровую площадку Саяно-Шушенской ГЭС с посещением музея им. Ивана Ярыгина и храма (83 км, в пути 2 часа).
Саяно-Шушенская гидроэлектростанция имени П. С. Непорожнего - крупнейшая по установленной мощности электростанция России, 9-я среди действующих гидроэлектростанций в мире.
Расположена в посёлке Черемушки (возле города Саяногорск) в Республике Хакасия и является самой мощной гидростанцией в России и одной из самых мощных в мире.
Майнская ГЭС является контррегулятором Саяно-Шушенской ГЭС, сглаживая колебания уровня воды в Енисее, возникающие при смене режимов работы этой мощной ГЭС. Высота ГЭС более 200 метров, а длина по верхней бровке — около одного километра!
Арочно-гравитационная плотина способна удержать напор более чем 30 кубических километров воды!
Зрелище работающей плотины тронет и оставит незабываемый след в Вашей душе.
А фотографии сохранят это событие на всю жизнь!
При ГЭС организовано форелевое хозяйство.
Трансфер в д. Сизая.
Посещение храма Святой Евдокии Московской и музея Ивана Ярыгина.
Иван Ярыгин - легенда русского спорта.
Он дважды выигрывал олимпийское золото, побеждал на чемпионатах мира и Европы, и установил вечный рекорд, положив абсолютно всех своих соперников на лопатки на трех самых престижных соревнованиях.
Обед.
Трансфер в Минусинск.
Экскурсия в Минусинский региональный краеведческий музей им. Н. М. Мартьянова.
Минусинский музей им. Н. М. Мартьянова - старейший музей Сибири, был основан в июне 1877 г. Николаем Михайловичем Мартьяновым (1844-1904), провизором, ученым-ботаником.
Это первый музей в Сибири и на Дальнем Востоке, имеющий Программу и Устав.
Специалисты музея проведут обзорную экскурсию об истории развития населения юга Красноярского края с древнейших времён до наших дней, о флоре и фауне данной территории.
Особый интерес у присутствующих вызывают экспозиции, связанные с древним миром, рассказывающие о культуре народов, населяющих юг края в прошлые века.
В музее есть уникальные экспонаты.
Например, коллекция раковин со дна Индийского океана, подаренная путешественником Потаниным, альбом художника Шишкина, собрание фотонегативов на стекле по Минусинску, Туве, Хакасии.
Трансфер на ж/д вокзал.
Посадка на поезд в вагон купе.
19:45 Отправление до г. Красноярска.
Ужин (ланч-бокс).
Пароход-музей Святитель Николай. Красноярская ГЭС. Село Овсянка
Раннее прибытие в Красноярск (ориентировочно в 06:55 – время местное).
Отъезд на туристическом автобусе на Обзорную экскурсию по г. Красноярску.
Экскурсия в пароход-музей Святитель Николай – корабль-музей, находящийся на вечной стоянке в городе Красноярске.
Обед.
Экскурсия на смотровую площадку Красноярской ГЭС, смотровую площадку над Енисеем «Царь-рыба», набережная г. Дивногорска.
Экскурсия в село Овсянка, с посещением мемориального комплекса В. П. Астафьева.
Возвращение в гостиницу.
Ужин.
В заезд с 13.08.2024 г. по 24.08.2024 г. программа 7 и 8 дня меняется местами.
Национальный парк «Красноярские Столбы»
Завтрак.
Экскурсия в национальный парк «Красноярские Столбы» — естественными рубежами охраняемой территории являются правые притоки р. Енисей: на северо-востоке — река Базаиха, на юге и юго-западе — реки Мана и Большая Слизнёвка.
С северо-востока территория граничит с г. Красноярском.
Основан в 1925 году по инициативе жителей города для сохранения природных комплексов вокруг живописных сиенитовых останцев — «столбов».
В настоящее время его площадь — 47 219 га.
Основной достопримечательностью парка являются скалы.
Общее для всех скал название «Столбы», хотя свои названия имеют все скалы и даже некоторые камни.
Различают непосредственно «Столбы» — открытые для туристов скалы, и «Дикие столбы» — скалы, расположенные в глубине парка, доступ к которым ограничен.
Возвращение в гостиницу «Красноярск».
Обед.
Свободное время.
Ужин.
Караульный остров. Енисейск. Экскурсия в частный Музей рубанка
Завтрак.
08:00 Отъезд на туристическом автобусе в г. Енисейск.
Путь лежит через трассу краевого значения «Енисейский тракт», которая соединяет северные районы Красноярского края.
Проходит из Красноярска через Лесосибирск и завершается в Енисейске.
Длина трассы 345 км.
Автодорога проходит через множество населенных пунктов, ранее ямщицкие села, основанные казаками.
Открывались купеческие лавки, ямщицкие станции, таверны.
По пути проезжаем п. Большая Мурта, с. Казачинское.
Далее следуем до «Стрелки» – место впадения Ангары в Енисей.
Много красивых легенд сложено о красавице Ангаре, единственной дочери старика Байкала, и могучем красавце Енисее.
Байкал был против их свадьбы, вслед убегающей дочери он бросил дворец, который должен был стать ее свадебным подарком.
Дворец развалился на множество осколков, они и стали Стрелковским порогом, а самый большой камень – Караульный остров.
Ничто не могло остановить своенравную дочь на пути к Енисею: ни свирепые пороги, ни россыпи камней, ни утесы, вставшие на пути беглянки.
Обед-пикник на природе.
Прибытие в Енисейск.
Енисейск – один из старейших сибирских городов.
С его прошлым нераздельно связана история присоединения Восточной Сибири к России.
Город был заложен в 1619 году отрядом казаков как военная крепость (острог) на левом берегу Енисея.
На протяжении полутора столетий этот город был главными воротами в Восточную Сибирь.
Экскурсия в частный Музей рубанка.
Единственная коллекция рубанков, которая занесена в книгу рекордов Гиннеса.
2-3-х местное размещение в гостинице «Енисейская».
Гостиница расположена в центре города, имеет неповторимую архитектуру 18 века и старинный внутренний интерьер.
Удобства находятся на этаже, умывальники с горячей и холодной водой, современные душевые кабины.
Номера оборудованы сосновой мебелью ручной работы (кровати, тумбочки, шкафы), холлы застелены коврами.
В гостинице имеется столовая, которая расположена на первом этаже.
Ужин.
Монастырское озеро. Обзорная пешеходная экскурсия по г. Енисейску
Завтрак.
Экскурсия на Монастырское озеро.
Озеро располагается в 30 км к западу от Енисейска.
Здесь, на святом кусочке енисейской земли, совершаются молебны, таинства крещения.
Это прекрасное место для отдыха и купания.
Обед.
Обзорная пешеходная экскурсия по г. Енисейску.
Енисейск – расположен на Енисейской равнине, на левом берегу Енисея, ниже впадения в него Ангары, к 330 км к северу от Красноярска.
Город Енисейск называют «музеем под открытым небом», городская застройка включает в себя 94 памятника архитектуры.
Комплекс Спасо-Преображенского монастыря и четыре церкви являют собой неповторимые образцы сибирского барокко, построенные в середине и второй половине XVIII в., они близки русским храмам предшествующего столетия по планировочно-пространственной структуре и живописности декора.
Каменная гражданская застройка Енисейска – это преимущественно двухэтажные дома вдоль главной улицы, на набережной и центральной площадях.
Музей основан в 1883 году.
Является одним из старейших музеев Сибири.
За годы существования накоплен материал, отражающий историю освоения Сибири, быт, культуру народов, традиционных ремесел, пребывание декабристов в Енисейской ссылке, освоение Великого северного морского пути.
Ужин.
Отправление из Енисейска в г. Красноярск на теплоходе
Завтрак.
Освобождение номеров.
Отправление до причала.
Посадка на пассажирский рейсовый т/х "А. Матросов", отправление из Енисейска в г. Красноярск.
Размещение в одно-двухместных каютах I класса.
Обед.
Экскурсия по теплоходу, путевая информация.
Ужин.
Прохождение Казачинского порога. Вечером прибытие в Красноярск. Окончание программы
Завтрак.
Теплоход проходит мимо крупной перевалочной пристани и посёлка Стрелка, стоящего у слияния двух больших сибирских рек, Енисея и Ангары.
Прохождение Казачинского порога – самого труднопроходимого участка на Енисее близ села Казачинского (233-240км от Красноярска).
Его длина 4 км.
Образован скальными выступами, каменистыми грядами Енисейского кряжа, пересекающими русло по всей его ширине.
Проводка судов против течения осуществляется единственным в России специальным теплоходом-туером «Енисей», продвигающимся путём протягивания троса, проложенного по дну реки.
Русло Енисея в пороге сужается до 350 м, а судовой ход – до 70 м.
Но как же красив Казачинский порог при всей своей суровости!
Многие художники неоднократно писали его виды.
Порог зарождается у Каменного мыса.
Вода в Енисее шумит и пенится у камней.
Высокие сопки берегов реки завораживают своей красотой, видны красивые скалы, обрывающиеся у самой воды, например, скала Орёл на левом берегу.
У правого берега изумительно красивый остров с названием Островки, а за ним живописная протока Заостровская.
Обед.
Ужин.
20:00 прибытие в Красноярск на речной вокзал.
Проживание
Тур предполагает проживание:
- Красноярск – гостиница “Красноярск” (2 ночи);
- Ергаки – база отдыха “Ергаки” (2 ночи);
- Шушенское – историко-этнографический музей-заповедник «Шушенское» (2 ночи);
- Енисейск – гостиница "Енисейская" (2 ночи);
- Ж/д поезд – купе (2 ночи).
- На теплоходе в одно-двухместных каютах I класса (1 ночь).
Доплата за одноместное размещение: Ергаки (2 ночи) – 4400 руб., Шушенское «Новая деревня» (2 ночи) – 5500 руб., в г. Красноярск (2 ночи) – 2 700руб.
Доплата за номер с удобствами в г. Енисейск (2 ночи) – 4000 руб. /чел. Доплата за одноместное размещение в г. Енисейск – 4000 руб. /чел. (при наличие номеров).
В туре возможно подселение (по запросу).
Варианты проживания
Красноярск
Трехзвездочный отель «Краснояркс» с видом на реку Енисей и природный заповедник Столбы расположен в центре города, на Театральной площади Красноярска. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и номера с кондиционером и телевизором с плоским экраном.
В современном отеле «Красноярск» предлагают номера с холодильником, рабочим столом и кроватью с ортопедическим матрасом. В каждой ванной комнате предоставляется фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
По утрам в отеле «Красноярск» сервируется обильный завтрак «шведский стол» со специальным детским меню. Гости могут заказать блюда в кафе с обслуживанием по меню, которое работает круглосуточно без выходных, а напитки — в лобби-баре.
В отеле «Красноярск» работают сауна, салон красоты и солярий. На территории работает сувенирный магазин.
До железнодорожного вокзала Красноярска — 3 км.
База отдыха «Ергаки»
База «Ергаки» располагается на живописной территории природного парка «Ергаки», который находится в Ермаковском районе, Красноярского края.
С 2003 года база отдыха «Ергаки» дарит новые впечатления и позитивные эмоции любителям экстремального отдыха, подбирая индивидуальный подход к каждому отдыхающему.
Красивая и экологически чистая местность, хвойная тайга, великолепные горы с различными перепадами высот, хрустальные ручьи, реки – все это живописный уголок Западного Саяна.
Гостиница в «Новой деревне» п. Шушенское
2-х-3-х-4-х местное размещение.
Енисейская
Размещение в гостинице «Енисейская» - 2-х местное.
Гостиница расположена в центре города, имеет неповторимую архитектуру 18 века и старинный внутренний интерьер.
Удобства находятся на этаже, умывальники с горячей и холодной водой, современные душевые кабины.
Номера оборудованы сосновой мебелью ручной работы (кровати, тумбочки, шкафы), холлы застелены коврами.
В гостинице имеется столовая, которая расположена на первом этаже.
Рекомендуем не брать больших чемоданов в тур,т. к. в отеле нет лифта.
Купе
Пассажирский рейсовый т/х «А. Матросов»
Размещение в одно-двухместных каютах I класса.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы по программе
- Питание по программе
- 2-х-3-х местное размещение в гостиницах по программе
- Экскурсионная программа
- Входные билеты в музеи
- Ж/д билеты (купе) Красноярск-Минусинск-Красноярск
- Речные билеты на рейсовый пассажирский теплоход (1 класс)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Красноярск и обратно
- Страховка
- Питание не указанное в программе тура
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – страховая компания Ингосстрах. Обращайтесь в службу поддержки.